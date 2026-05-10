РљР°Рє РІ Р•РІСЂРѕРїРµ РІРѕРѕР±С‰Рµ РїСЂРёС€Р»Рё Рє РёРґРµРµ, С‡С‚Рѕ Р РѕСЃСЃРёСЏ РёРј СѓРіСЂРѕР¶Р°РµС‚?

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РС‚Р°Рє, РќРµС‡Р°РµРІ Р·Р°СЏРІР»СЏРµС‚, С‡С‚Рѕ РЅР°РјРµСЂРµРЅРёРµ Р•РІСЂРѕРїС‹ РІРѕРµРІР°С‚СЊ СЃ Р РѕСЃСЃРёРµР№ РїРѕРЅСЏС‚РЅРѕ, Р° РІРѕС‚ РјРѕС‚РёРІР°С†РёСЏ Рё С‚Рѕ, РєР°Рє РІРѕРѕР±С‰Рµ РїСЂРёС€Р»Рё Рє С‚Р°РєРѕР№ РёРґРµРµ, - РЅРµРїРѕРЅСЏС‚РЅС‹.
Р”РѕРїСѓСЃС‚РёРј, СЌС‚Рѕ РїСЂРѕСЃС‚Рѕ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ РґРёРїР»РѕРјР°С‚, РїСѓСЃРєР°Р№ РІ Р•РІСЂРѕРїРµ, РІ Р“РµСЂРјР°РЅРёРё, РЅРѕ РІСЃС‘-С‚Р°РєРё - РѕРґРёРЅ РёР· РјРЅРѕРіРёС…. Р РЅР° С‚Рѕ, С‡С‚РѕР± РїРѕРЅРёРјР°С‚СЊ, Сѓ РЅРµРіРѕ РЅР°С‡Р°Р»СЊСЃС‚РІРѕ РёРјРµРµС‚СЃСЏ. РќРѕ РІРѕС‚ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ Р Р¤ Р’Р»Р°РґРёРјРёСЂ РџСѓС‚РёРЅ РІ РїСЂР°Р·РґРЅРёРє 9 РњР°СЏ РіРѕРІРѕСЂРёС‚:
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Р”Р°Р»СЊС€Рµ РѕРЅ СЂР°Р·РІРёР» СЌС‚Сѓ РјС‹СЃР»СЊ РІ С‚РѕРј РґСѓС…Рµ, С‡С‚Рѕ СЃС‚СЂР°РЅС‹, РїРѕРґРґРµСЂР¶Р°РІС€РёРµ РЈРєСЂР°РёРЅСѓ, "РѕР¶РёРґР°Р»Рё СЃРѕРєСЂСѓС€РёС‚РµР»СЊРЅРѕРіРѕ РїРѕСЂР°Р¶РµРЅРёСЏ Р РѕСЃСЃРёРё, РєСЂСѓС€РµРЅРёСЏ РµС‘ РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚Рё РІ С‚РµС‡РµРЅРёРµ РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРёС… РјРµСЃСЏС†РµРІ". "РќРµ РїРѕР»СѓС‡Р°РµС‚СЃСЏ, РЅРѕ СѓР¶Рµ Р·Р°Р»РµР·Р»Рё РІ СЌС‚Сѓ РєРѕР»РµСЋ Рё РІС‹Р»РµР·С‚Рё РёР· РЅРµС‘ РЅРёРєР°Рє РЅРµ РјРѕРіСѓС‚ - РІРѕС‚ РІ С‡С‘Рј РїСЂРѕР±Р»РµРјР°".
РРЅС‹РјРё СЃР»РѕРІР°РјРё, РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ Р Р¤ С‚РѕР¶Рµ Р·Р°РґР°С‘С‚СЃСЏ РІРѕРїСЂРѕСЃРѕРј Рѕ РјРѕС‚РёРІР°С†РёРё Р—Р°РїР°РґР°. РљРѕС‚РѕСЂС‹Р№, РїРѕ РµРіРѕ СЃР»РѕРІР°Рј, СѓРІСЏР· РІ РєРѕР»РµРµ, РЅРµ СЃРїСЂР°РІРёРІС€РёСЃСЊ Р·Р° РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ РјРµСЃСЏС†РµРІ.
Р’РѕР·РјРѕР¶РЅРѕ, С‡С‚Рѕ СЃС‚РѕРґРІСѓС…Р»РµС‚РЅРёР№ РІРµС‚РµСЂР°РЅ РРІР°РЅ РњР°СЂС‚С‹РЅСѓС€РєРёРЅ - РўРђРЎРЎ РЅР° РґРЅСЏС… РѕРїСѓР±Р»РёРєРѕРІР°Р»Рѕ РµРіРѕ РёРЅС‚РµСЂРІСЊСЋ
, РѕРЅ РїРѕСЃР»РµРґРЅРёР№ РёР· РЅС‹РЅРµ Р¶РёРІСѓС‰РёС…, РєС‚Рѕ РѕСЃРІРѕР±РѕР¶РґР°Р» РћСЃРІРµРЅС†РёРј, - РёРјРµРµС‚ Р»СѓС‡С€РµРµ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅРёРµ Рѕ РµРІСЂРѕРїРµР№СЃРєРѕР№ РјРѕС‚РёРІР°С†РёРё Рё Р±РѕР»РµРµ С‡С‘С‚РєРѕРµ РІРѕСЃРїСЂРёСЏС‚РёРµ РґРµР№СЃС‚РІРёС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё:
РС‚Рѕ, РїРѕ-РјРѕРµРјСѓ, РµСЃС‚РµСЃС‚РІРµРЅРЅР°СЏ С‚Р°РєР°СЏ РІРµС‰СЊ, РїРѕС‚РѕРјСѓ С‡С‚Рѕ Р РѕСЃСЃРёСЏ СЃ РµС‘ РѕРіСЂРѕРјРЅРѕР№ С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёРµР№, СЃ РµР№ РЅР°СЂРѕРґРѕРј, СЃ РµС‘ РєР°РєРёРј-С‚Рѕ РѕСЃРѕР±С‹Рј СЃС‚РёР»РµРј Р¶РёР·РЅРё, СЃ РѕСЃРѕР±С‹Рј РјРµРЅС‚Р°Р»РёС‚РµС‚РѕРј, Р° РіР»Р°РІРЅРѕРµ вЂ” СЃ РѕРіСЂРѕРјРЅС‹РјРё Р±РѕРіР°С‚СЃС‚РІР°РјРё, РєРѕС‚РѕСЂС‹С… РЅРµ С…РІР°С‚Р°РµС‚ РІ РґСЂСѓРіРёС… СЃС‚СЂР°РЅР°С…, РѕРЅР° Р±С‹Р»Р°, РµСЃС‚СЊ Рё Р±СѓРґРµС‚ РЅРµСѓРіРѕРґРЅРѕР№ РґР»СЏ РјРЅРѕРіРёС…. Р”Р°Р№ Р‘РѕРі, С‡С‚РѕР±С‹ СЌС‚Сѓ РІРѕР№РЅСѓ РІС‹РёРіСЂР°Р»Рё СЃРєРѕСЂРµРµ, С‚РѕРіРґР°, РјРѕР¶РµС‚ Р±С‹С‚СЊ, СЌС‚Р° РІСЂР°Р¶РґРµР±РЅРѕСЃС‚СЊ РЅР° РєР°РєРѕР№-С‚Рѕ РїРµСЂРёРѕРґ Р·Р°С‚РёС…РЅРµС‚. Рђ РїРѕС‚РѕРј РІСЃРµ СЂР°РІРЅРѕ РѕРїСЏС‚СЊ РЅР°С‡РЅРµС‚СЃСЏ РІСЃС‘ СЌС‚Рѕ РґРµР»Рѕ. РЇ РїРѕРјРЅСЋ РѕРґРЅРѕ РёР· РїРµСЂРІС‹С… РѕР±СЂР°С‰РµРЅРёР№ РџСѓС‚РёРЅР° Рє РёР·Р±РёСЂР°С‚РµР»СЏРј. РћРЅ РїСЂСЏРјРѕ РіРѕРІРѕСЂРёР», С‡С‚Рѕ РїРѕСЂР° РїРѕРЅСЏС‚СЊ, С‡С‚Рѕ РЅР°Рј РЅСѓР¶РЅРѕ РІ РїРµСЂРІСѓСЋ РѕС‡РµСЂРµРґСЊ Р·Р°РЅСЏС‚СЊСЃСЏ СЃРІРѕРёРјРё РІРѕРїСЂРѕСЃР°РјРё. Р РЅРµ РґРѕРїСѓСЃС‚РёС‚СЊ РїСЂРµРІСЂР°С‰РµРЅРёРµ РІСЃРµРіРѕ РІ Р±РµР·РѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅСѓСЋ РіРѕРІРѕСЂРёР»СЊРЅСЋ. Рђ Сѓ РЅР°СЃ СЃРµР№С‡Р°СЃ РѕС‡РµРЅСЊ РјРЅРѕРіРѕ Р±РѕР»С‚РѕРІРЅРё. РЈ РЅР°СЃ С‚СѓС‚ СЃС‚РѕР»СЊРєРѕ Р·Р°РґР°С‡, СЃС‚РѕР»СЊРєРѕ РїСЂРѕР±Р»РµРј, СЃС‚РѕР»СЊРєРѕ РІСЃРµРіРѕ. Р РІРѕРѕР±С‰Рµ СЏ, РѕС‚РєСЂРѕРІРµРЅРЅРѕ РіРѕРІРѕСЂСЏ, РїРµСЂРµР¶РёРІР°СЋ Р·Р° РЅР°С€Рё СЃР»СѓР¶Р±С‹ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё. Р•СЃС‚СЊ РЅР°Рґ С‡РµРј РїРѕСЂР°Р±РѕС‚Р°С‚СЊ Рё РїРѕРґСѓРјР°С‚СЊ. РЇ СЃС‡РёС‚Р°СЋ, С‡С‚Рѕ РІ РїСЂРѕРїР°РіР°РЅРґРµ РіРґРµ-С‚Рѕ Р±РѕР»СЊС€РѕР№ РїРµСЂРµР±РѕСЂ, РЅР°РґРѕ РЅРµРјРЅРѕР¶РєРѕ РїРѕРєРѕРјРїР°РєС‚РЅРµРµ Рё РїРѕРїСЂРѕРґСѓРєС‚РёРІРЅРµРµ.
РЇ С‚РѕР¶Рµ РїРѕРїСЂРѕР±СѓСЋ РѕС‚РІРµС‚РёС‚СЊ РЅР° РІРѕРїСЂРѕСЃ "Р·Р°С‡РµРј". РЎР°Рј СЃРѕР±РѕР№ РѕРЅ РЅРµ РёСЃРїР°СЂРёС‚СЃСЏ, РґР°Р¶Рµ РµСЃР»Рё "РґРµР»Рѕ РёРґС‘С‚ Рє Р·Р°РІРµСЂС€РµРЅРёСЋ".
РЇ РґСѓРјР°СЋ, С‡С‚Рѕ Р РѕСЃСЃРёСЏ РЅР°Р·РЅР°С‡РµРЅР° Р—Р°РїР°РґРѕРј РЅР° СЂРѕР»СЊ СЃР°РєСЂР°Р»СЊРЅРѕР№ Р¶РµСЂС‚РІС‹ - РЅРµ С‚Рѕ С‡С‚РѕР±С‹ РѕС„РёС†РёР°Р»СЊРЅРѕ, РєР°Рє Сѓ РєР°РєРёС…-С‚Рѕ РЅРѕРІС‹С… РєСЂРµСЃС‚РѕРЅРѕСЃС†РµРІ, Р° РїСЂРѕСЃС‚Рѕ РїРѕ РµРіРѕ, Р—Р°РїР°РґР°, РѕС‰СѓС‰РµРЅРёСЋ: "РњС‹ РґРѕРґР°РІРёРј Р РѕСЃСЃРёСЋ, Рё СЌС‚Рѕ СЂРµС€РёС‚ РІСЃРµ РЅР°С€Рё РїСЂРѕР±Р»РµРјС‹".
Р‘СѓРєРІР°Р»СЊРЅРѕ - РІСЃРµ:
1. РјР°С‚РµСЂРёР°Р»СЊРЅС‹Рµ (РєР°Рє Р±С‹ РґРµСЏС‚РµР»Рё Р Р¤ РЅРё РІС‹СЂР°Р¶Р°Р»Рё РіРѕС‚РѕРІРЅРѕСЃС‚СЊ С‚РѕСЂРіРѕРІР°С‚СЊ Рё РІСЃСЏС‡РµСЃРєРё СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡Р°С‚СЊ СЃ РїР°СЂС‚РЅС‘СЂР°РјРё, РЅРѕ С…РѕР·СЏР№РЅРёС‡Р°С‚СЊ РЅР°РїСЂСЏРјСѓСЋ Рё РІС‹РІРѕР·РёС‚СЊ Р±РµР·РјРµСЂРЅС‹Рµ СЂРµРїР°СЂР°С†РёРё - РІСЃС‘ Р¶ РїСЂРёСЏС‚РЅРµРµ);
2. РїСЂРѕР±Р»РµРјС‹ РїРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ Р°РІС‚РѕСЂРёС‚РµС‚Р°. Р’Р»Р°СЃС‚Рё РЎРЁРђ, Р•РІСЂРѕСЃРѕСЋР·Р°, Р“РµСЂРјР°РЅРёРё, Р‘СЂРёС‚Р°РЅРёРё, Р¤СЂР°РЅС†РёРё - СЌС‚Рѕ Р»СЋРґРё, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РІС‹Р·С‹РІР°СЋС‚ РѕР±С€РёСЂРЅРµР№С€РµРµ РЅРµРґРѕРІРѕР»СЊСЃС‚РІРѕ РІ СЃРІРѕРёС… СЃС‚СЂР°РЅР°С…. РС… РЅРµ СѓРІР°Р¶Р°СЋС‚, РёС… СЂРµС€РµРЅРёСЏ РїРѕСЃС‚РѕСЏРЅРЅРѕ РєСЂРёС‚РёРєСѓСЋС‚. РќРѕ РµСЃР»Рё РѕРЅРё РїРѕР±РµРґСЏС‚ Р РѕСЃСЃРёСЋ - СЌС‚Рѕ, РґР»СЏ РЅРёС…, Р±СѓРґРµС‚ РџРѕР±РµРґР°. РўРѕРіРґР° РІСЃС‘ Р±СѓРґРµС‚ РЅРµ Р·СЂСЏ. РќСѓ, РІСЃРїРѕРјРЅРёС‚Рµ: СЂР°Р·РІРµ РіСЂРµС…Рё РЎРѕРІРµС‚СЃРєРѕРіРѕ РЎРѕСЋР·Р° РЅРµ Р·Р°СЃР»РѕРЅСЏСЋС‚СЃСЏ - РІ РІРѕСЃРїСЂРёСЏС‚РёРё РѕС‡РµРЅСЊ РјРЅРѕРіРёС… - С‚РµРј, С‡С‚Рѕ РЎРѕРІРµС‚СЃРєРёР№ РЎРѕСЋР· РїРѕР±РµРґРёР» РІ РІРµР»РёРєРѕР№ РІРѕР№РЅРµ? Р—Р°СЃР»РѕРЅСЏСЋС‚СЃСЏ. Р”Р°Р¶Рµ РіСЂРµС…Рё РЅРµРїРѕСЃСЂРµРґСЃС‚РІРµРЅРЅРѕ РЎС‚Р°Р»РёРЅР° РїРµСЂРµРєСЂС‹РІР°СЋС‚СЃСЏ РєСЂРёРєРѕРј, С‡С‚Рѕ СЌС‚Рѕ Р’РµСЂС…РѕРІРЅС‹Р№ Р“Р»Р°РІРЅРѕРєРѕРјР°РЅРґСѓСЋС‰РёР№, РїРѕРґ СЂСѓРєРѕРІРѕРґСЃС‚РІРѕРј РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ РїРѕР±РµРґРёР»Рё, Р°-Р±РµР·-РЅРµРіРѕ-Р±С‹-РЅРµ-РїРѕР±РµРґРёР»Рё. Р—Р°РїР°Рґ СЂР°СЃСЃСѓР¶РґР°РµС‚ РїСЂРёРјРµСЂРЅРѕ С‚Р°Рє Р¶Рµ. "Р•СЃР»Рё РјС‹ РїРѕР±РµРґРёРј Р РѕСЃСЃРёСЋ - РІСЃС‘ Р±СѓРґРµС‚ СЃРїРёСЃР°РЅРѕ, РІСЃС‘ Р±СѓРґРµС‚ РѕРїСЂР°РІРґР°РЅРѕ".
3. СЃРёСЋРјРёРЅСѓС‚РЅРѕРµ РїСЂР°РіРјР°С‚РёС‡РµСЃРєРѕРµ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°РЅРёРµ РІРѕРµРЅРЅС‹С… РґРµР№СЃС‚РІРёР№ РїСЂРѕС‚РёРІ Р РѕСЃСЃРёРё. Р’РѕР№РЅР° РЅРµ РїСЂРѕСЃС‚Рѕ "РІСЃС‘ СЃРїРёС€РµС‚" - РѕРЅР° СѓР¶Рµ РІСЃС‘ СЃРїРёСЃС‹РІР°РµС‚. РџСЂСЏРјРѕ СЃРµР№С‡Р°СЃ РјРѕР¶РЅРѕ СЂР°СЃРїСЂРµРґРµР»СЏС‚СЊ РѕР±СЂРµРјРµРЅС‘РЅРЅС‹Рµ РґРѕР»РіР°РјРё Р±СЋРґР¶РµС‚С‹ С‚Р°Рє, РєР°Рє РЅРёРєРѕРіРґР° РЅРµР»СЊР·СЏ Р±С‹Р»Рѕ Р±С‹ "РІ РјРёСЂРЅРѕРµ РІСЂРµРјСЏ" - СЌС‚Рѕ Рё СЃР»РµР¶РєР° Рё РєРѕРЅС‚СЂРѕР»СЊ (РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РЅР°С‡Р°Р»Рё Р¶С‘СЃС‚РєРѕ РІРЅРµРґСЂСЏС‚СЊ РІ РєРѕРІРёРґРѕРїР°РЅРґРµРјРёСЋ, С‚РѕР¶Рµ РїРѕРґ РІРёРґРѕРј "Р±РѕСЂСЊР±С‹ СЃ РІРёСЂСѓСЃРѕРј"), Рё РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚СЊ РЅРµ РѕС‚С‡РёС‚С‹РІР°С‚СЊСЃСЏ РїРµСЂРµРґ РЅР°СЃРµР»РµРЅРёРµРј, РЅРµ РјРµРЅСЏС‚СЊ РїРѕР»РёС‚РёРєСѓ РЅР° РїСЂР°РІР°С… С‡СЂРµР·РІС‹С‡Р°Р№РЅРѕРіРѕ РїРѕР»РѕР¶РµРЅРёСЏ, Рё С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІС‹Рµ РїРѕС‚РѕРєРё РІ РІРѕРѕСЂСѓР¶РµРЅРёРµ Рё РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Р№ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РґРѕР»Р¶РЅС‹ СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РЅР°СЃ СЃР°РјС‹РјРё РјРѕС‰РЅС‹РјРё... РІСЃС‘ СЌС‚Рѕ РЅРµ РЅСѓР¶РЅРѕ РЅР°СЂРѕРґР°Рј. РќРѕ РІСЃС‘ СЌС‚Рѕ РёРј РІРїРёС…РёРІР°СЋС‚. Р РѕРїСЂР°РІРґС‹РІР°СЋС‚ СЌС‚Рѕ - РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ РЅР° Р—Р°РїР°РґРµ, РЅРѕ Рё РЅР° Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ - РЅРµРѕР±С…РѕРґРёРјРѕСЃС‚СЊСЋ РіРѕС‚РѕРІРёС‚СЊСЃСЏ Рє РІРѕР№РЅРµ.
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9 РјР°СЏ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ РџСѓС‚РёРЅ С‚Р°РєР¶Рµ СЃРѕРѕР±С‰РёР», С‡С‚Рѕ РњРёРЅРѕР±РѕСЂРЅС‹ РїРѕРєР° РЅРµ РґРѕРєР»Р°РґС‹РІР°Р»Рѕ
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