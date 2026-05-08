п»ї Р”РµС„РёС†РёС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ С„РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ Р±СЋРґР¶РµС‚Р° РІРґРІРѕРµ РїСЂРµРІС‹СЃРёР» РїСЂРѕС€Р»РѕРіРѕРґРЅРёР№ СѓСЂРѕРІРµРЅСЊ » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

Р”РµС„РёС†РёС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ С„РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ Р±СЋРґР¶РµС‚Р° РІРґРІРѕРµ РїСЂРµРІС‹СЃРёР» РїСЂРѕС€Р»РѕРіРѕРґРЅРёР№ СѓСЂРѕРІРµРЅСЊ

 

Р”РµС„РёС†РёС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ С„РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ Р±СЋРґР¶РµС‚Р° СЃРѕСЃС‚Р°РІРёР» РїРѕ РёС‚РѕРіР°Рј СЏРЅРІР°СЂСЏ-Р°РїСЂРµР»СЏ 2026 РіРѕРґР° 5,88 С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° СЂСѓР±Р»РµР№, РїСЂРµРІС‹СЃРёРІ РІРґРІРѕРµ РїСЂРѕС€Р»РѕРіРѕРґРЅРёР№ СѓСЂРѕРІРµРЅСЊ РІ 2,93 С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° Р·Р° СЌС‚РѕС‚ Р¶Рµ РїРµСЂРёРѕРґ. РўР°РєРёРµ РґР°РЅРЅС‹Рµ РїСЂРёРІС‘Р» РњРёРЅС„РёРЅ Р Р¤, РѕРїСѓР±Р»РёРєРѕРІР°РІ РїСЂРµРґРІР°СЂРёС‚РµР»СЊРЅСѓСЋ РѕС†РµРЅРєСѓ РёСЃРїРѕР»РЅРµРЅРёСЏ Р±СЋРґР¶РµС‚Р° РІ РїРµСЂРІРѕР№ С‚СЂРµС‚Рё РіРѕРґР°.

РџРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»СЊ РґРµС„РёС†РёС‚Р° СѓР¶Рµ РїРѕ РёС‚РѕРіР°Рј РїРµСЂРІРѕРіРѕ РєРІР°СЂС‚Р°Р»Р° РїСЂРµРІС‹СЃРёР» Р·Р°РїР»Р°РЅРёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹Рµ РЅР° РІРµСЃСЊ РіРѕРґ 3,79 С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° СЂСѓР±Р»РµР№, СЃРѕСЃС‚Р°РІРёРІ 4,58 С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР°, С‚РµРїРµСЂСЊ Р¶Рµ СЃС‚Р°Р» Р±РѕР»СЊС€Рµ РїСЂРѕРїРёСЃР°РЅРЅРѕРіРѕ РІ Р·Р°РєРѕРЅРµ Рѕ Р±СЋРґР¶РµС‚Рµ СѓР¶Рµ РЅР° 2,09 С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° СЂСѓР±Р»РµР№. Р”РѕС…РѕРґС‹ Р±СЋРґР¶РµС‚Р° СЃРЅРёР·РёР»РёСЃСЊ РіРѕРґ Рє РіРѕРґСѓ РЅР° 4,5 РїСЂРѕС†РµРЅС‚Р°, РґРѕ 11,72 С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° СЂСѓР±Р»РµР№, РЅР° С„РѕРЅРµ СЃСѓС‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РїР°РґРµРЅРёСЏ РїРѕСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёР№ РѕС‚ РїСЂРѕРґР°Р¶Рё РЅРµС„С‚Рё Рё РіР°Р·Р° (РЅР° 38,3 РїСЂРѕС†РµРЅС‚Р°), Р° СЂР°СЃС…РѕРґС‹ РІС‹СЂРѕСЃР»Рё РЅР° 15,7 РїСЂРѕС†РµРЅС‚Р°, РґРѕ 17,6 С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР°. 

В«Р’С‹СЃРѕРєРёРµ Р·РЅР°С‡РµРЅРёСЏ СЂР°Р·РјРµСЂР° РґРµС„РёС†РёС‚Р° РІ РЅР°С‡Р°Р»Рµ РіРѕРґР°, РіР»Р°РІРЅС‹Рј РѕР±СЂР°Р·РѕРј, РѕР±СѓСЃР»РѕРІР»РµРЅС‹ РѕРїРµСЂРµР¶Р°СЋС‰РёРј С„РёРЅР°РЅСЃРёСЂРѕРІР°РЅРёРµРј СЂР°СЃС…РѕРґРѕРІВ», вЂ” РїРѕРґС‡РµСЂРєРЅСѓР»Рё РІ РњРёРЅС„РёРЅРµ.

Р”РЅСЏРјРё СЂР°РЅРµРµ СЃС‚Р°Р»Рѕ РёР·РІРµСЃС‚РЅРѕ, С‡С‚Рѕ РЅРµС„С‚СЏРЅРёРєРё РїРѕ РґРµРјРїС„РµСЂСѓ Р·Р° РјР°СЂС‚ РїРѕР»СѓС‡РёР»Рё РёР· СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ Р±СЋРґР¶РµС‚Р° 207,5 РјР»СЂРґ СЂСѓР±Р»РµР№.
Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» Р”РµС„РёС†РёС‚ СЂРµРіРёРѕРЅР°Р»СЊРЅС‹С… СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… Р±СЋРґР¶РµС‚РѕРІ СЃРѕСЃС‚Р°РІРёР» РїРѕР»С‚РѕСЂР° С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° РїРѕ РёС‚РѕРіР°Рј 2025 РіРѕРґР°
» РЎС‡С‘С‚РЅР°СЏ РїР°Р»Р°С‚Р°: РґРµС„РёС†РёС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ Р±СЋРґР¶РµС‚Р° РѕРєР°Р·Р°Р»СЃСЏ Р·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕ РІС‹С€Рµ РѕР¶РёРґР°РµРјРѕРіРѕ
» РќРµС„С‚РµРіР°Р·РѕРІС‹Рµ РґРѕС…РѕРґС‹ Р±СЋРґР¶РµС‚Р° Р Р¤ СЃРЅРёР·РёР»РёСЃСЊ, РњРёРЅС„РёРЅ РѕС†РµРЅРёР» РґРµС„РёС†РёС‚ Р±СЋРґР¶РµС‚Р°
» РњРёРЅС„РёРЅ РѕС†РµРЅРёР» РґРµС„РёС†РёС‚ Р±СЋРґР¶РµС‚Р°, РЁРІРµР№С†Р°СЂРёСЏ РјРѕР¶РµС‚ РїРµСЂРµРґР°С‚СЊ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ РґРµРЅСЊРіРё РЈРєСЂР°РёРЅРµ
» РР· Р¤РѕРЅРґР° РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ Р±Р»Р°РіРѕСЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёСЏ РїРѕС‚СЂР°С‡РµРЅРѕ 2,4 С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° СЂСѓР±Р»РµР№
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
РќР°С†РёРё Рё Р¤РёРіСѓСЂС‹

РќР°С†РёРё Рё Р¤РёРіСѓСЂС‹

Р›СЋРґРё РєР°Рє Р»СЋРґРё

Р›СЋРґРё РєР°Рє Р»СЋРґРё

РќРµ РїРёС€РёС‚Рµ, РґРµС‚Рё, РєРЅРёР¶РµРє, Р° СѓС‡РёС‚Рµ СЃРѕРїСЂРѕРјР°С‚

РќРµ РїРёС€РёС‚Рµ, РґРµС‚Рё, РєРЅРёР¶РµРє, Р° СѓС‡РёС‚Рµ СЃРѕРїСЂРѕРјР°С‚

РџРѕС‡РµРјСѓ Р РѕСЃСЃРёСЏ - РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂРµРіСѓР»СЏС‚РѕСЂ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёРєРё Рё РЅРµС„С‚СЏРЅС‹С… РєРѕС‚РёСЂРѕРІРѕРє РІ РјРёСЂРµ?

РџРѕС‡РµРјСѓ Р РѕСЃСЃРёСЏ - РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂРµРіСѓР»СЏС‚РѕСЂ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёРєРё Рё РЅРµС„С‚СЏРЅС‹С… РєРѕС‚РёСЂРѕРІРѕРє РІ РјРёСЂРµ?

РљР°Рє СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР° РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

РљР°Рє СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР° РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

РҐСЂРѕРЅРёРєРё РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‰РёС…

РҐСЂРѕРЅРёРєРё РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‰РёС…

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

Р”РµС„РёС†РёС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ С„РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ Р±СЋРґР¶РµС‚Р° РІРґРІРѕРµ РїСЂРµРІС‹СЃРёР» РїСЂРѕС€Р»РѕРіРѕРґРЅРёР№ СѓСЂРѕРІРµРЅСЊ

  • 15:59
  • 270

Р–Р°Р»РєРѕ РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ РґРµС‚РµР№

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№, Р›РёРїРµС†РєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…

  • 11:10
  • 356
РќР°С†РёРё Рё Р¤РёРіСѓСЂС‹

РќР°С†РёРё Рё Р¤РёРіСѓСЂС‹

РљРѕРјРёС‚РµС‚ Р“РѕСЃРґСѓРјС‹ РѕРґРѕР±СЂРёР» Р·Р°РєРѕРЅРѕРїСЂРѕРµРєС‚ Рѕ РґРµСЃСЏС‚РёР»РµС‚РЅРµР№ РёСЃРєРѕРІРѕР№ РґР°РІРЅРѕСЃС‚Рё РїРѕ РЅРµР·Р°РєРѕРЅРЅРѕ РїСЂРёРІР°С‚РёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅРѕРјСѓ РёРјСѓС‰РµСЃС‚РІСѓ

  • 17:30
  • 544

Р’ Р“РѕСЃРґСѓРјРµ РѕР±СЂР°С‚РёР»Рё РІРЅРёРјР°РЅРёРµ РЅР° РЅР°РєР°Р·Р°РЅРёРµ СЂРѕСЃСЃРёСЏРЅ Р·Р° СЃРґРµР»Р°РЅРЅС‹Рµ РєРѕРіРґР°-С‚Рѕ РґР°РІРЅРѕ РєРѕРјРјРµРЅС‚Р°СЂРёРё

  • 14:14
  • 657