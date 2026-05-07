п»ї РљРѕРјРёС‚РµС‚ Р“РѕСЃРґСѓРјС‹ РѕРґРѕР±СЂРёР» Р·Р°РєРѕРЅРѕРїСЂРѕРµРєС‚ Рѕ РґРµСЃСЏС‚РёР»РµС‚РЅРµР№ РёСЃРєРѕРІРѕР№ РґР°РІРЅРѕСЃС‚Рё РїРѕ РЅРµР·Р°РєРѕРЅРЅРѕ РїСЂРёРІР°С‚РёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅРѕРјСѓ РёРјСѓС‰РµСЃС‚РІСѓ » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

РљРѕРјРёС‚РµС‚ Р“РѕСЃРґСѓРјС‹ РѕРґРѕР±СЂРёР» Р·Р°РєРѕРЅРѕРїСЂРѕРµРєС‚ Рѕ РґРµСЃСЏС‚РёР»РµС‚РЅРµР№ РёСЃРєРѕРІРѕР№ РґР°РІРЅРѕСЃС‚Рё РїРѕ РЅРµР·Р°РєРѕРЅРЅРѕ РїСЂРёРІР°С‚РёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅРѕРјСѓ РёРјСѓС‰РµСЃС‚РІСѓ

 

РљРѕРјРёС‚РµС‚ Р“РѕСЃРґСѓРјС‹ РїРѕ РіРѕСЃСЃС‚СЂРѕРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІСѓ Рё Р·Р°РєРѕРЅРѕРґР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІСѓ СЂРµРєРѕРјРµРЅРґРѕРІР°Р» РїСЂРёРЅСЏС‚СЊ РІ РїРµСЂРІРѕРј С‡С‚РµРЅРёРё Р·Р°РєРѕРЅРѕРїСЂРѕРµРєС‚, РїСЂРµРґР»Р°РіР°СЋС‰РёР№ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЊ РґРµСЃСЏС‚РёР»РµС‚РЅРёР№ СЃСЂРѕРє РёСЃРєРѕРІРѕР№ РґР°РІРЅРѕСЃС‚Рё, РїРѕ РёСЃС‚РµС‡РµРЅРёРё РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ СЃСѓРґ РѕС‚РєР°Р·С‹РІР°РµС‚ РІ РёСЃРєРµ РїСѓР±Р»РёС‡РЅРѕ-РїСЂР°РІРѕРІРѕРіРѕ РѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёСЏ РѕР± РёСЃС‚СЂРµР±РѕРІР°РЅРёРё РЅРµР·Р°РєРѕРЅРЅРѕ РїСЂРёРІР°С‚РёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅРѕРіРѕ РёРјСѓС‰РµСЃС‚РІР°.

Р—Р°РєРѕРЅРѕРїСЂРѕРµРєС‚ РїСЂРµРґР»Р°РіР°РµС‚ РёР·РјРµРЅРµРЅРёСЏ РІ СЃС‚Р°С‚СЊСЋ 217 С‡Р°СЃС‚Рё РїРµСЂРІРѕР№ Р“СЂР°Р¶РґР°РЅСЃРєРѕРіРѕ РєРѕРґРµРєСЃР°. РћРЅР° РґРѕРїРѕР»РЅСЏРµС‚СЃСЏ РїРѕР»РѕР¶РµРЅРёРµРј Рѕ С‚РѕРј, С‡С‚Рѕ РІ СЃР»СѓС‡Р°Рµ РїСЂРёРјРµРЅРµРЅРёСЏ РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃРєРѕ-РїСЂР°РІРѕРІС‹С… РїРѕСЃР»РµРґСЃС‚РІРёР№ РЅР°СЂСѓС€РµРЅРёСЏ С‚СЂРµР±РѕРІР°РЅРёР№ Р·Р°РєРѕРЅРѕРґР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІР° РїСЂРё РїСЂРёРІР°С‚РёР·Р°С†РёРё РїРѕРґР»РµР¶Р°С‚ РїСЂРёРјРµРЅРµРЅРёСЋ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІР»РµРЅРЅС‹Рµ Р“СЂР°Р¶РґР°РЅСЃРєРёРј РљРѕРґРµРєСЃРѕРј СЃСЂРѕРєРё РёСЃРєРѕРІРѕР№ РґР°РІРЅРѕСЃС‚Рё Рё РїСЂР°РІРёР»Р° РёС… РёСЃС‡РёСЃР»РµРЅРёСЏ (3 РіРѕРґР° СЃ РјРѕРјРµРЅС‚Р° РІС‹СЏРІР»РµРЅРёСЏ РЅР°СЂСѓС€РµРЅРёСЏ). РџСЂРё СЌС‚РѕРј СЃСЂРѕРє РґР°РІРЅРѕСЃС‚Рё РІРѕ РІСЃСЏРєРѕРј СЃР»СѓС‡Р°Рµ РЅРµ РјРѕР¶РµС‚ РїСЂРµРІС‹С€Р°С‚СЊ РґРµСЃСЏС‚Рё Р»РµС‚ СЃРѕ РґРЅСЏ РІС‹Р±С‹С‚РёСЏ С‚Р°РєРѕРіРѕ РёРјСѓС‰РµСЃС‚РІР° РёР· РїСѓР±Р»РёС‡РЅРѕР№ СЃРѕР±СЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚Рё.

"РўР°РєРѕРµ СЂРµС€РµРЅРёРµ РґР°СЃС‚ СЃРёРіРЅР°Р» Рѕ РіР°СЂР°РЅС‚РёСЏС… СЃРѕР±СЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚Рё Р»РёС†Р°Рј, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ СЂР°Р·РІРёРІР°Р»Рё Рё РёРЅРІРµСЃС‚РёСЂРѕРІР°Р»Рё РІ РїСЂРµРґРїСЂРёСЏС‚РёСЏ РґР»РёС‚РµР»СЊРЅС‹Рµ РіРѕРґС‹, РґР°Р¶Рµ РІ С‚РµС… СЃР»СѓС‡Р°СЏС…, РєРѕРіРґР° РїСЂРё РїСЂРёРІР°С‚РёР·Р°С†РёРё РёРјСѓС‰РµСЃС‚РІР° Р±РѕР»РµРµ РґРµСЃСЏС‚Рё Р»РµС‚ РЅР°Р·Р°Рґ РЅРµ РІСЃРµ РїСЂРѕС†РµРґСѓСЂС‹ Р±С‹Р»Рё РІС‹РїРѕР»РЅРµРЅС‹ РІ СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРёРё СЃ Р·Р°РєРѕРЅРѕРј", - РіРѕРІРѕСЂРёС‚СЃСЏ РІ РїРѕСЏСЃРЅРёС‚РµР»СЊРЅРѕР№ Р·Р°РїРёСЃРєРµ.

РџСЂРё СЌС‚РѕРј РїСЂРѕС†РµСЃСЃС‹ РёР·СЉСЏС‚РёСЏ РёРјСѓС‰РµСЃС‚РІР° РїРѕ "Р°РЅС‚РёРєРѕСЂСЂСѓРїС†РёРѕРЅРЅС‹Рј" Рё "Р°РЅС‚РёСЌРєСЃС‚СЂРµРјРёСЃС‚СЃРєРёРј" РёСЃРєР°Рј Р·Р°С‚СЂРѕРЅСѓС‚С‹ РЅРµ Р±СѓРґСѓС‚.

РњРёРЅСЌРєРѕРЅРѕРјСЂР°Р·РІРёС‚РёСЏ РІРЅРµСЃР»Рѕ РІ Р”СѓРјСѓ СЌС‚РѕС‚ Р·Р°РєРѕРЅРѕРїСЂРѕРµРєС‚ РІ С†РµР»СЏС… СЂРµР°Р»РёР·Р°С†РёРё РїРѕРґРїСѓРЅРєС‚Р° "Рі" РїСѓРЅРєС‚Р° 3 РїРµСЂРµС‡РЅСЏ РїРѕСЂСѓС‡РµРЅРёР№ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° РѕС‚ 14 Р°РІРіСѓСЃС‚Р° 2025 РіРѕРґР° Рѕ РЅРµРѕР±С…РѕРґРёРјРѕСЃС‚Рё РІРЅРµСЃРµРЅРёСЏ РІ Р·Р°РєРѕРЅРѕРґР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ РёР·РјРµРЅРµРЅРёР№, РїСЂРµРґСѓСЃРјР°С‚СЂРёРІР°СЋС‰РёС… СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІР»РµРЅРёРµ СЃСЂРѕРєРѕРІ РёСЃРєРѕРІРѕР№ РґР°РІРЅРѕСЃС‚Рё Рё РїРѕСЂСЏРґРєР° РёС… РёСЃС‡РёСЃР»РµРЅРёСЏ РїСЂРё РѕСЃРїР°СЂРёРІР°РЅРёРё СЃРґРµР»РѕРє Рѕ РїСЂРёРІР°С‚РёР·Р°С†РёРё РІ С†РµР»СЏС… Р·Р°С‰РёС‚С‹ РїСЂР°РІР° СЃРѕР±СЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚Рё РґРѕР±СЂРѕСЃРѕРІРµСЃС‚РЅС‹С… РїСЂРёРѕР±СЂРµС‚Р°С‚РµР»РµР№ РёРјСѓС‰РµСЃС‚РІР°.

Р’ С„РµРІСЂР°Р»Рµ Р·Р°РєРѕРЅРѕРїСЂРѕРµРєС‚ РїРѕР»СѓС‡РёР» РѕРґРѕР±СЂРµРЅРёРµ РЎРѕРІРµС‚Р° РїСЂРё РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Рµ РїРѕ РєРѕРґРёС„РёРєР°С†РёРё Рё СЃРѕРІРµСЂС€РµРЅСЃС‚РІРѕРІР°РЅРёСЋ РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃРєРѕРіРѕ Р·Р°РєРѕРЅРѕРґР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІР° РїРѕРґ РїСЂРµРґСЃРµРґР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕРј РџР°РІР»Р° РљСЂР°С€РµРЅРёРЅРЅРёРєРѕРІР°. РџСЂРё СЌС‚РѕРј РЎРѕРІРµС‚ СѓРєР°Р·Р°Р» РЅР° СЂРёСЃРє С‚РѕРіРѕ, С‡С‚Рѕ РїСЂРё Р±СѓРєРІР°Р»СЊРЅРѕРј С‚РѕР»РєРѕРІР°РЅРёРё РїСЂРѕРµРєС‚Р° Р·Р°РєРѕРЅР° РґРµР№СЃС‚РІРёРµ РµРіРѕ РїРѕР»РѕР¶РµРЅРёР№ "Р±СѓРґРµС‚ РѕРіСЂР°РЅРёС‡РµРЅРѕ СЃР»СѓС‡Р°СЏРјРё РёСЃС‚СЂРµР±РѕРІР°РЅРёСЏ РїСѓР±Р»РёС‡РЅРѕ-РїСЂР°РІРѕРІС‹Рј РѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёРµРј РёСЃРєР»СЋС‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕ РЅРµР·Р°РєРѕРЅРЅРѕ РїСЂРёРІР°С‚РёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹С… РІРµС‰РµР№" Рё РІ СЃРёС‚СѓР°С†РёРё РЅРµР·Р°РєРѕРЅРЅРѕР№ РїСЂРёРІР°С‚РёР·Р°С†РёРё Р°РєС†РёР№ РёР»Рё РґРѕР»РµР№ СѓС‡Р°СЃС‚РёСЏ РїСЂРµРґР»Р°РіР°РµРјС‹Р№ СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚С‡РёРєР°РјРё РїСЂРѕРµРєС‚Р° Р·Р°РєРѕРЅР° 10-Р»РµС‚РЅРёР№ СЃСЂРѕРє РёСЃРєРѕРІРѕР№ РґР°РІРЅРѕСЃС‚Рё РїСЂРёРјРµРЅСЏС‚СЊСЃСЏ РЅРµ Р±СѓРґРµС‚ - СЌС‚Сѓ РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚СЊ РїСЂРµРґР»Р°РіР°РµС‚СЃСЏ РґРѕСЂР°Р±РѕС‚Р°С‚СЊ. 

Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» Р“РѕСЃРґСѓРјР° СЂР°СЃС€РёСЂРёС‚ РїРµСЂРµС‡РµРЅСЊ РёР·С‹РјР°РµРјРѕРіРѕ Сѓ РґСЂСѓРіРёС… СЃС‚СЂР°РЅ РёРјСѓС‰РµСЃС‚РІР°
» Р—Р°РєРѕРЅРѕРїСЂРѕРµРєС‚ Рѕ С€С‚СЂР°С„Р°С… РґРѕ 1 РјР»РЅ СЂСѓР±. Р·Р° РїСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё РІ РЎРњР СЃ "РїСЂРѕРїР°РіР°РЅРґРѕР№ РєСѓР»СЊС‚Р° РЅР°СЃРёР»РёСЏ Рё Р¶РµСЃС‚РѕРєРѕСЃС‚Рё" РїСЂРѕС€С‘Р» С‡РµСЂРµР· РїСЂРѕС„РёР»СЊРЅС‹Р№ РєРѕРјРёС‚РµС‚ Р“РѕСЃРґСѓРјС‹
» В«Р—Р°РєРѕРЅ Рѕ РІРёР»Р»Р°С… Р РѕС‚РµРЅР±РµСЂРіР°В» РїСЂРёРЅСЏС‚ РІ РїРµСЂРІРѕРј С‡С‚РµРЅРёРё
» РџСЂРѕС„РёР»СЊРЅС‹Р№ РєРѕРјРёС‚РµС‚ Р“РѕСЃРґСѓРјС‹ СЂРµРєРѕРјРµРЅРґРѕРІР°Р» РѕС‚РєР»РѕРЅРёС‚СЊ Р·Р°РєРѕРЅРѕРїСЂРѕРµРєС‚ Рѕ Р·Р°РїСЂРµС‚Рµ РІРёРґРµРѕСЂРµРіРёСЃС‚СЂР°С‚РѕСЂРѕРІ
» РЎРѕРІРµС‚ Р¤РµРґРµСЂР°С†РёРё РѕРґРѕР±СЂРёР» Р·Р°РєРѕРЅРѕРїСЂРѕРµРєС‚ Рѕ РІС‹Р±РѕСЂР°С… РІ Р“РѕСЃРґСѓРјСѓ
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
Р›СЋРґРё РєР°Рє Р»СЋРґРё

Р›СЋРґРё РєР°Рє Р»СЋРґРё

РќРµ РїРёС€РёС‚Рµ, РґРµС‚Рё, РєРЅРёР¶РµРє, Р° СѓС‡РёС‚Рµ СЃРѕРїСЂРѕРјР°С‚

РќРµ РїРёС€РёС‚Рµ, РґРµС‚Рё, РєРЅРёР¶РµРє, Р° СѓС‡РёС‚Рµ СЃРѕРїСЂРѕРјР°С‚

РџРѕС‡РµРјСѓ Р РѕСЃСЃРёСЏ - РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂРµРіСѓР»СЏС‚РѕСЂ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёРєРё Рё РЅРµС„С‚СЏРЅС‹С… РєРѕС‚РёСЂРѕРІРѕРє РІ РјРёСЂРµ?

РџРѕС‡РµРјСѓ Р РѕСЃСЃРёСЏ - РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂРµРіСѓР»СЏС‚РѕСЂ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёРєРё Рё РЅРµС„С‚СЏРЅС‹С… РєРѕС‚РёСЂРѕРІРѕРє РІ РјРёСЂРµ?

РљР°Рє СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР° РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

РљР°Рє СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР° РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

РҐСЂРѕРЅРёРєРё РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‰РёС…

РҐСЂРѕРЅРёРєРё РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‰РёС…

РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

РљРѕРјРёС‚РµС‚ Р“РѕСЃРґСѓРјС‹ РѕРґРѕР±СЂРёР» Р·Р°РєРѕРЅРѕРїСЂРѕРµРєС‚ Рѕ РґРµСЃСЏС‚РёР»РµС‚РЅРµР№ РёСЃРєРѕРІРѕР№ РґР°РІРЅРѕСЃС‚Рё РїРѕ РЅРµР·Р°РєРѕРЅРЅРѕ РїСЂРёРІР°С‚РёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅРѕРјСѓ РёРјСѓС‰РµСЃС‚РІСѓ

  • 17:30
  • 150

Р’ Р“РѕСЃРґСѓРјРµ РѕР±СЂР°С‚РёР»Рё РІРЅРёРјР°РЅРёРµ РЅР° РЅР°РєР°Р·Р°РЅРёРµ СЂРѕСЃСЃРёСЏРЅ Р·Р° СЃРґРµР»Р°РЅРЅС‹Рµ РєРѕРіРґР°-С‚Рѕ РґР°РІРЅРѕ РєРѕРјРјРµРЅС‚Р°СЂРёРё

  • 14:14
  • 271

РњР’Р” СЂР°Р·СЉСЏСЃРЅРёР»Рѕ РїСЂР°РІРёР»Р° С†РµР»РµРІРѕРіРѕ РЅР°Р±РѕСЂР° РјРёРіСЂР°РЅС‚РѕРІ, РєРѕРјРёС‚РµС‚ Р“РѕСЃРґСѓРјС‹ РІС‹СЃРєР°Р·Р°Р»СЃСЏ РїСЂРѕС‚РёРІ СѓРІРµР»РёС‡РµРЅРёСЏ РѕСЃРЅРѕРІР°РЅРёР№ РґР»СЏ РІС‹РґРІРѕСЂРµРЅРёСЏ

  • 13:59
  • 247

РќР° РџРµСЂРІС‹Р№ РєР°РЅР°Р» РїРѕРґР°Р»Рё РІ СЃСѓРґ РёР·-Р·Р° "С€СѓС‚РєРё" РїСЂРѕ СЂСѓСЃСЃРєРёС…

  • 13:31
  • 299

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё РґРµСЃСЏС‚РєРё СЂР°РЅРµРЅС‹С… РІ Р‘СЂСЏРЅСЃРєРµ, Р›СѓРіР°РЅСЃРєРµ, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё, РџРµСЂРјСЃРєРѕРј РєСЂР°Рµ

  • 07:01
  • 478

Р›РёС‚РІР° Рё РџРѕР»СЊС€Р° С…РѕС‚СЏС‚ СЂР°Р·РјРµСЃС‚РёС‚СЊ РЅР° СЃРІРѕРµР№ С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёРё Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёС… СЃРѕР»РґР°С‚, РµСЃР»Рё РёС… РІС‹РІРµРґСѓС‚ РёР· Р¤Р Р“

  • 20:35
  • 532