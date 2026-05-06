п»ї Р›РµС‚С‡РёС†С‹ РёР· СЃРѕСЋР·Р° "РђРІРёР°С‚СЂРёСЃР°" РІРѕР·Р»РѕР¶РёР»Рё С†РІРµС‚С‹ Рє РљСЂРµРјР»РµРІСЃРєРѕР№ СЃС‚РµРЅРµ » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

Р›РµС‚С‡РёС†С‹ РёР· СЃРѕСЋР·Р° "РђРІРёР°С‚СЂРёСЃР°" РІРѕР·Р»РѕР¶РёР»Рё С†РІРµС‚С‹ Рє РљСЂРµРјР»РµРІСЃРєРѕР№ СЃС‚РµРЅРµ

РЈС‡Р°СЃС‚РЅРёС†С‹ РЎРѕСЋР·Р° Р¶РµРЅС‰РёРЅ Р»РµС‚РЅС‹С… СЃРїРµС†РёР°Р»СЊРЅРѕСЃС‚РµР№ В«РђРІРёР°С‚СЂРёСЃР°В» РїСЂРѕРІРµР»Рё С‚СЂР°РґРёС†РёРѕРЅРЅРѕРµ РјРµСЂРѕРїСЂРёСЏС‚РёРµ 2 РјР°СЏ вЂ“ РІСЃС‚СЂРµС‚РёР»РёСЃСЊ РѕРєРѕР»Рѕ Р‘РѕР»СЊС€РѕРіРѕ С‚РµР°С‚СЂР° Рё РїСЂРѕС€Р»Рё РІРѕР·Р»РѕР¶РёС‚СЊ С†РІРµС‚С‹ Рє РјРѕРіРёР»Р°Рј Р»РµС‚С‡РёС†-СѓС‡Р°СЃС‚РЅРёС† Р’РµР»РёРєРѕР№ РћС‚РµС‡РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕР№ РІРѕР№РЅС‹, Р·Р°С…РѕСЂРѕРЅРµРЅРЅС‹Рј Сѓ РљСЂРµРјР»РµРІСЃРєРѕР№ СЃС‚РµРЅС‹.

 

 

 

РўСЂР°РґРёС†РёСЋ СЌС‚РѕР№ РІСЃС‚СЂРµС‡Рё Р·Р°Р»РѕР¶РёР»Рё СЃР°РјРё Р»РµС‚С‡РёС†С‹, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рј РґРѕРІРµР»РѕСЃСЊ Р»РµС‚Р°С‚СЊ РІ РіРѕРґС‹ Р’РµР»РёРєРѕР№ РћС‚РµС‡РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕР№ РІРѕР№РЅС‹. РџРѕСЃР»Рµ РџРѕР±РµРґС‹ РѕРЅРё СЂРµС€РёР»Рё вЂ“ РІСЃС‚СЂРµС‡Р°С‚СЊСЃСЏ РєР°Р¶РґС‹Р№ РіРѕРґ 2 РјР°СЏ Рё РѕР±СЏР·Р°С‚РµР»СЊРЅРѕ РїСЂРёРЅРµСЃС‚Рё С†РІРµС‚С‹ Рє РјРѕРіРёР»Р°Рј С‚РµС…, РєС‚Рѕ РЅРµ РґРѕР¶РёР» РґРѕ РїРѕР±РµРґРЅРѕР№ РІРµСЃРЅС‹.

 

 

 

РЁР»Рё РіРѕРґС‹, РІРјРµСЃС‚Рµ СЃ Р»РµС‚С‡РёС†Р°РјРё, Р° РїРѕС‚РѕРј Рё РІРјРµСЃС‚Рѕ РЅРёС… РїСЂРёС…РѕРґРёР»Рё РёС… РґРµС‚Рё, Р° С‚РµРїРµСЂСЊ Рё РІРЅСѓРєРё. РџРѕСЃР»РµРґРЅСЏСЏ РёР· Р»РµС‚С‡РёС†, Р»РµС‚Р°РІС€РёС… РІ РЅРµР±Рµ Р’РµР»РёРєРѕР№ РћС‚РµС‡РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕР№, Р“Р°Р»РёРЅР° РџР°РІР»РѕРІРЅР° Р‘СЂРѕРє-Р‘РµР»СЊС†РѕРІР°, СѓС€Р»Р° РёР· Р¶РёР·РЅРё РІ РІРѕР·СЂР°СЃС‚Рµ 99 Р»РµС‚ РІ 2024 РіРѕРґСѓ. РќРѕ Р»РµС‚С‡РёС†С‹ РёР· СЃРѕСЋР·Р° В«РђРІРёР°С‚СЂРёСЃР°В», РїРѕС‡РµС‚РЅС‹Рј РІРёС†Рµ-РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚РѕРј РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ Р±С‹Р»Р° Р“Р°Р»РёРЅР° РџР°РІР»РѕРІРЅР°, Р±РµСЂРµР¶РЅРѕ СЃРѕС…СЂР°РЅСЏСЋС‚ Рё РїСЂРѕРґРѕР»Р¶Р°СЋС‚ СЌС‚Сѓ С‚СЂР°РґРёС†РёСЋ.

 

 

 

РџРѕСЃРµС‚РёС‚СЊ Р·Р°РєСЂС‹С‚СѓСЋ РЅР°РєР°РЅСѓРЅРµ РїСЂР°Р·РґРЅРѕРІР°РЅРёСЏ 9 РјР°СЏ РљСЂР°СЃРЅСѓСЋ РїР»РѕС‰Р°РґСЊ В«РђРІРёР°С‚СЂРёСЃС‹В» РїРѕР»СѓС‡Р°СЋС‚ РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚СЊ Р±Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РѕС‚Р»Р°Р¶РµРЅРЅРѕР№ СЂР°Р±РѕС‚Рµ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° СЃРѕСЋР·Р° РҐР°Р»РёРґСЌ РњР°РєР°РіРѕРЅРѕРІРѕР№ СЃ РєРѕРјРµРЅРґР°С‚СѓСЂРѕР№ РљСЂРµРјР»СЏ, РіРґРµ СЃ СѓРІР°Р¶РµРЅРёРµРј РѕС‚РЅРѕСЃСЏС‚СЃСЏ Рє РїР°РјСЏС‚Рё РїР°РІС€РёС… РІ РіРѕРґС‹ С‚РѕР№ РІРѕР№РЅС‹ Рё РІСЃРµРіРґР° РёРґСѓС‚ РЅР° РІСЃС‚СЂРµС‡Сѓ, С‡С‚РѕР±С‹ РѕР±РµСЃРїРµС‡РёС‚СЊ РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚СЊ СЃРѕР±Р»СЋСЃС‚Рё С‚СЂР°РґРёС†РёСЋ Рё РІРѕР·Р»РѕР¶РёС‚СЊ С†РІРµС‚С‹ Рє РјРѕРіРёР»Р°Рј Р»РµС‚С‡РёС†, С‡РµР№ РїСЂР°С… РїРѕРєРѕРёС‚СЊСЃСЏ Сѓ РљСЂРµРјР»РµРІСЃРєРѕР№ СЃС‚РµРЅС‹. Р’РїСЂРѕС‡РµРј, В«РђРІРёР°С‚СЂРёСЃС‹В» РїРѕСЂРѕР№ РІРѕР·Р»Р°РіР°СЋС‚ С†РІРµС‚С‹ Рё Рє РґСЂСѓРіРёРј РјРѕРіРёР»Р°Рј СЂСЏРґРѕРј вЂ“ Сѓ СЃС‚РµРЅ РљСЂРµРјР»СЏ РЅРµРјР°Р»Рѕ С‚РµС…, РєС‚Рѕ РєСЂРѕРІСЊСЋ Рё Р¶РёР·РЅСЏРјРё Р·Р°РІРѕРµРІС‹РІР°Р» РџРѕР±РµРґСѓ, Рё РєР°Р¶РґС‹Р№ РёР· РЅРёС… РґРѕСЃС‚РѕРёРЅ РїР°РјСЏС‚Рё, РєРѕС‚РѕСЂСѓСЋ РїСЂРѕРЅРµСЃСѓС‚ Рё РЅС‹РЅРµС€РЅРёРµ, Рё СЃР»РµРґСѓСЋС‰РёРµ РїРѕРєРѕР»РµРЅРёСЏ.

 

 

 

РўРѕСЂР¶РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРµ РјРµСЂРѕРїСЂРёСЏС‚РёРµ РїРѕ С‚СЂР°РґРёС†РёРё Р·Р°РІРµСЂС€РёР»РѕСЃСЊ РІСЃС‚СЂРµС‡РµР№ С‡Р»РµРЅРѕРІ СЃРѕСЋР·Р° В«РђРІРёР°С‚СЂРёСЃР°В» Рё РёС… РіРѕСЃС‚РµР№ РІ РєР°С„Рµ, РіРґРµ Р·Р° РѕР±С‰РёРј СЃС‚РѕР»РѕРј РјРѕР¶РЅРѕ Рё РІСЃРїРѕРјРЅРёС‚СЊ РіРµСЂРѕРµРІ Рё РіРµСЂРѕРёРЅСЊ С‚РѕР№ РІРѕР№РЅС‹, Рё РїРѕРіРѕРІРѕСЂРёС‚СЊ Рѕ РјРЅРѕРіРѕРј. РўР°РєРёРµ РјРµСЂРѕРїСЂРёСЏС‚РёСЏ вЂ“ РІСЃРµРіРґР° РїСЂР°Р·РґРЅРёРє, РЅР° РєРѕС‚РѕСЂРѕРј Р·РІСѓС‡Р°С‚ РІРѕРµРЅРЅС‹Рµ Рё Р°РІРёР°С†РёРѕРЅРЅС‹Рµ РїРµСЃРЅРё, Р° РІРµС‚РµСЂР°РЅС‹, РЅРµ СЃРјРѕС‚СЂСЏ РЅР° РіРѕРґС‹, РїРѕРґРЅРёРјР°СЋС‚СЃСЏ С‚Р°РЅС†РµРІР°С‚СЊ.

 

 

 

Рђ РІ С‡РёСЃР»Рµ РіРѕСЃС‚РµР№ РјРµСЂРѕРїСЂРёСЏС‚РёСЏ вЂ“ РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ СЃР°РјРё Р°РІРёР°С‚СЂРёСЃС‹, РјРѕР»РѕРґС‹Рµ Р»РµС‚С‡РёС†С‹, Рё РІРµС‚РµСЂР°РЅС‹, РЅРѕ Рё С‚Рµ, РєРѕРіРѕ РѕРЅРё СЃ СЂР°РґРѕСЃС‚СЊСЋ РїСЂРёРіР»Р°С€Р°СЋС‚ РІ РіРѕСЃС‚Рё. РўР°Рє, РІСЃС‚СЂРµС‡Рё СѓР¶Рµ РІС‚РѕСЂРѕР№ РіРѕРґ РїРѕСЃРµС‰Р°СЋС‚ РґРµРІСѓС€РєРё-Р±Р°Р№РєРµСЂС‹ РёР· РєР»СѓР±Р° В«РќРѕС‡РЅС‹Рµ РІР°Р»СЊРєРёСЂРёРёВ», Р° РІ СЌС‚РѕРј РіРѕРґСѓ РІ С‡РёСЃР»Рµ РіРѕСЃС‚РµР№ Р±С‹Р»Рё СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂ Рё Р°РєС‚РµСЂС‹ С‚РµР°С‚СЂР°, РІ РєРѕС‚РѕСЂРѕРј СЃРѕРІСЃРµРј РЅРµРґР°РІРЅРѕ РїРѕСЃС‚Р°РІРёР»Рё СЃРїРµРєС‚Р°РєР»СЊ, РїРѕСЃРІСЏС‰РµРЅРЅС‹Р№ Р“Р°Р»РёРЅРµ РџР°РІР»РѕРІРЅРµ Р‘СЂРѕРє-Р‘РµР»СЊС†РѕРІРѕР№ Рё Р»РµС‚С‡РёС†Р°Рј В«СЂР°СЃРєРѕРІСЃРєРёС…В» РїРѕР»РєРѕРІ.

 

 

 

РЎРѕСЋР· Р¶РµРЅС‰РёРЅ Р»РµС‚РЅС‹С… СЃРїРµС†РёР°Р»СЊРЅРѕСЃС‚РµР№ В«РђРІРёР°С‚СЂРёСЃР°В» РїСЂРѕРІРµР» СЌС‚Сѓ С‚СЂР°РґРёС†РёРѕРЅРЅСѓСЋ РІСЃС‚СЂРµС‡Сѓ РІ СЂР°РјРєР°С… СЂРµР°Р»РёР·Р°С†РёРё РіСЂР°РЅС‚Р° РњСЌСЂР° РњРѕСЃРєРІС‹.

Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» РџСЂРµР·РµРЅС‚Р°С†РёСЏ СЃР±РѕСЂРЅРёРєР° СЃС‚РёС…РѕРІ Р±РѕР№С†РѕРІ РЎР’Рћ РїСЂРѕС€Р»Р° РІ Р›РѕР±РЅРµ
» Р’ РњРѕСЃРєРІРµ РїСЂРѕС€Р»Р° Р°РєС†РёСЏ РїР°РјСЏС‚Рё РїСЃРєРѕРІСЃРєРёС… РґРµСЃР°РЅС‚РЅРёРєРѕРІ, РїРѕРіРёР±С€РёС… 10 Р»РµС‚ РЅР°Р·Р°Рґ РІ Р§РµС‡РЅРµ
» 9 РјР°СЏ СЃРѕСЂР°С‚РЅРёРєРё Р”РџРќР Рё Р РћР” РІРѕР·Р»РѕР¶Р°С‚ С†РІРµС‚С‹ Сѓ РїР°РјСЏС‚РЅРёРєР° РїР°СЂС‚РёР·Р°РЅР°Рј
» Р’ РњРѕСЃРєРІРµ РїСЂРѕС€РµР» РџР°СЂР°Рґ РџРѕР±РµРґС‹
» Р РѕСЃСЃРёСЏ РѕС‚РјРµС‡Р°РµС‚ Р”РµРЅСЊ РїР°РјСЏС‚Рё Рё СЃРєРѕСЂР±Рё
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
Р›СЋРґРё РєР°Рє Р»СЋРґРё

Р›СЋРґРё РєР°Рє Р»СЋРґРё

РќРµ РїРёС€РёС‚Рµ, РґРµС‚Рё, РєРЅРёР¶РµРє, Р° СѓС‡РёС‚Рµ СЃРѕРїСЂРѕРјР°С‚

РќРµ РїРёС€РёС‚Рµ, РґРµС‚Рё, РєРЅРёР¶РµРє, Р° СѓС‡РёС‚Рµ СЃРѕРїСЂРѕРјР°С‚

РџРѕС‡РµРјСѓ Р РѕСЃСЃРёСЏ - РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂРµРіСѓР»СЏС‚РѕСЂ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёРєРё Рё РЅРµС„С‚СЏРЅС‹С… РєРѕС‚РёСЂРѕРІРѕРє РІ РјРёСЂРµ?

РџРѕС‡РµРјСѓ Р РѕСЃСЃРёСЏ - РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂРµРіСѓР»СЏС‚РѕСЂ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёРєРё Рё РЅРµС„С‚СЏРЅС‹С… РєРѕС‚РёСЂРѕРІРѕРє РІ РјРёСЂРµ?

РљР°Рє СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР° РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

РљР°Рє СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР° РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

РҐСЂРѕРЅРёРєРё РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‰РёС…

РҐСЂРѕРЅРёРєРё РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‰РёС…

РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

РР РЅР° СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРј СЂС‹РЅРєРµ С‚СЂСѓРґР° РЅР°С‡Р°Р» РїСЂРёРЅРёРјР°С‚СЊ СЃР°РјРѕСЃС‚РѕСЏС‚РµР»СЊРЅС‹Рµ СЂРµС€РµРЅРёСЏ Рѕ РЅР°Р№РјРµ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёРєРѕРІ

  • 16:42
  • 207

Р’ Р‘РµСЂР»РёРЅРµ Р·Р°РїСЂРµС‚РёР»Рё РїРѕС‡С‚Рё РІСЃСЋ СЃРѕРІРµС‚СЃРєСѓСЋ Рё СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєСѓСЋ СЃРёРјРІРѕР»РёРєСѓ РЅР° 8-9 РјР°СЏ

  • 16:23
  • 214

Р›РµС‚С‡РёС†С‹ РёР· СЃРѕСЋР·Р° "РђРІРёР°С‚СЂРёСЃР°" РІРѕР·Р»РѕР¶РёР»Рё С†РІРµС‚С‹ Рє РљСЂРµРјР»РµРІСЃРєРѕР№ СЃС‚РµРЅРµ

РќРµС„С‚РµРіР°Р·РѕРІС‹Рµ РґРѕС…РѕРґС‹ Р±СЋРґР¶РµС‚Р° Р Р¤ СѓРїР°Р»Рё, Рё С‡РµС‚РІРµСЂС‚СЊ СЌС‚РѕР№ СЃСѓРјРјС‹ Р±С‹Р»Р° РІС‹РїР»Р°С‡РµРЅР° РЅРµС„С‚СЏРЅРёРєР°Рј "РїРѕ РґРµРјРїС„РµСЂСѓ"

  • 14:22
  • 278

РђС‚Р°РєР° РЅР° Р§РµР±РѕРєСЃР°СЂС‹ 5 РјР°СЏ

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ РІ Р”Р¶Р°РЅРєРѕРµ Рё РђР»С‘С€РєР°С…, СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р”РќР 

  • 07:13
  • 1 083