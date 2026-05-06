РђС‚Р°РєР° РЅР° Р§РµР±РѕРєСЃР°СЂС‹ 5 РјР°СЏ

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СЂР°РЅРµРЅС‹. Р’ Р±РѕР»СЊРЅРёС†Р°С… - 11 С‡РµР»РѕРІРµРє, С‚СЂРѕРµ РІ С‚СЏР¶С‘Р»РѕРј СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёРё. РРІР°РєСѓРёСЂРѕРІР°РЅРѕ Р±РѕР»СЊС€Рµ СЃРµРјРёСЃРѕС‚.
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