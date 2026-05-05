п»ї Р’ Р Р¤ СЃС‚Р°Р»Рѕ РјРµРЅСЊС€Рµ РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅС†РµРІ Рё РїСЂРµСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёР№ РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅС†РµРІ » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

Р’ Р Р¤ СЃС‚Р°Р»Рѕ РјРµРЅСЊС€Рµ РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅС†РµРІ Рё РїСЂРµСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёР№ РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅС†РµРІ

РљРѕР»РёС‡РµСЃС‚РІРѕ РїСЂРµСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёР№, СЃРѕРІРµСЂС€С‘РЅРЅС‹С… РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅРЅС‹РјРё РіСЂР°Р¶РґР°РЅР°РјРё РЅР° С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёРё Р Р¤, СЃРѕРєСЂР°С‚РёР»РѕСЃСЊ РІ РїРµСЂРІРѕРј РєРІР°СЂС‚Р°Р»Рµ 2026 РіРѕРґР° РЅР° 38,9%, РЅР° 28,1% СЃРѕРєСЂР°С‚РёР»РѕСЃСЊ С‡РёСЃР»Рѕ Р»РёС†, РІ РЅРёС… СѓС‡Р°СЃС‚РІРѕРІР°РІС€РёС…. Р§РёСЃР»Рѕ РІС‹РґР°РЅРЅС‹С… Р Р’Рџ СѓРјРµРЅСЊС€РёР»РѕСЃСЊ РЅР° 27,5%, С‡РёСЃР»Рѕ РІС‹РґР°РЅРЅС‹С… РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅС†Р°Рј Р’РќР– СѓРјРµРЅСЊС€РёР»РѕСЃСЊ РЅР° 27,8% - Р° С‡РёСЃР»Рѕ Р°РЅРЅСѓР»РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹С… Р’РќР– РІС‹СЂРѕСЃР»Рѕ РЅР° 90% РїРѕ СЃСЂР°РІРЅРµРЅРёСЋ СЃ РїРµСЂРІС‹Рј РєРІР°СЂС‚Р°Р»РѕРј 2025 РіРѕРґР°. Р§РёСЃР»Рѕ РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅС†РµРІ СЃ Р’РќР– СЃРѕСЃС‚Р°РІР»СЏРµС‚ 581 С‚С‹СЃ. С‡РµР»РѕРІРµРє. Р’ С‚Рѕ Р¶Рµ РІСЂРµРјСЏ РїСЂРµРґРїСЂРёРЅРёРјР°С‚РµР»СЊ РљРѕРЅСЃС‚Р°РЅС‚РёРЅ РњР°Р»РѕС„РµРµРІ РѕР±СЂР°С‚РёР» РІРЅРёРјР°РЅРёРµ РЅР° С‚Рѕ, С‡С‚Рѕ РјРёРіСЂР°РЅС‚С‹ СЃ Р’РќР– - РЅРµ РІРѕРµРЅРЅРѕРѕР±СЏР·Р°РЅРЅС‹Рµ, С…РѕС‚СЏ РёС… СЃРµРјСЊРё РїРѕР»СЊР·СѓСЋС‚СЃСЏ СЃРѕС†РёР°Р»СЊРЅРѕР№ РїРѕРјРѕС‰СЊСЋ РІ Р Р¤.
РЈРІРµР»РёС‡РёР»РѕСЃСЊ РєРѕР»РёС‡РµСЃС‚РІРѕ РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅРЅС‹С… РіСЂР°Р¶РґР°РЅ СЃ РґРµР№СЃС‚РІРёС‚РµР»СЊРЅС‹РјРё РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚Р°РјРё РґР»СЏ РѕСЃСѓС‰РµСЃС‚РІР»РµРЅРёСЏ С‚СЂСѓРґРѕРІРѕР№ РґРµСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё РІ Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Р¤РµРґРµСЂР°С†РёРё, Р° СЂР°Р±РѕС‚РѕРґР°С‚РµР»Рё С‡Р°С‰Рµ РѕС‚РєР°Р·С‹РІР°СЋС‚СЃСЏ РѕС‚ С‚РµРЅРµРІРѕРіРѕ РїСЂРёРІР»РµС‡РµРЅРёСЏ РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅРЅРѕР№ СЂР°Р±РѕС‡РµР№ СЃРёР»С‹. РќР° 36,9% РІРѕР·СЂРѕСЃР»Рѕ С‡РёСЃР»Рѕ Р»РёС†, РёРјРµСЋС‰РёС… СЂР°Р·СЂРµС€РµРЅРёСЏ РЅР° СЂР°Р±РѕС‚Сѓ (РѕРєРѕР»Рѕ 214 С‚С‹СЃ.). 103,8 С‚С‹СЃ. РёР· РЅРёС… - РєРІР°Р»РёС„РёС†РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹Рµ Рё РІС‹СЃРѕРєРѕРєРІР°Р»РёС„РёС†РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹Рµ СЃРїРµС†РёР°Р»РёСЃС‚С‹ (15,8 С‚С‹СЃ. Рё 88,1 С‚С‹СЃ. СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅРѕ).
Р’ I РєРІР°СЂС‚Р°Р»Рµ 2026 РіРѕРґР° РІ Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєСѓСЋ Р¤РµРґРµСЂР°С†РёСЋ РІСЉРµС…Р°Р»Рё 2,5 РјР»РЅ РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅРЅС‹С… РіСЂР°Р¶РґР°РЅ Рё Р»РёС† Р±РµР· РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃС‚РІР° (РЅР° 15% РјРµРЅСЊС€Рµ, С‡РµРј Р·Р° Р°РЅР°Р»РѕРіРёС‡РЅС‹Р№ РїРµСЂРёРѕРґ 2025 РіРѕРґР°). Р’ СѓРєР°Р·Р°РЅРЅРѕРј РјРёРіСЂР°С†РёРѕРЅРЅРѕРј РїРѕС‚РѕРєРµ РїРѕС‡С‚Рё 1,8 РјР»РЅ С‡РµР»РѕРІРµРє - РіСЂР°Р¶РґР°РЅРµ РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІ - СѓС‡Р°СЃС‚РЅРёРєРѕРІ РЎРќР“, С‡С‚Рѕ СЃРѕСЃС‚Р°РІР»СЏРµС‚ 72,4%. РџРѕ СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёСЋ РЅР° 1 Р°РїСЂРµР»СЏ 2026 РіРѕРґР° РЅР° С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёРё Р РѕСЃСЃРёРё РЅР°С…РѕРґРёР»РѕСЃСЊ 6,1 РјР»РЅ РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅРЅС‹С… РіСЂР°Р¶РґР°РЅ (РіРѕРґРѕРј СЂР°РЅСЊС€Рµ - 6,8 РјР»РЅ.
Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» РџСЂРµСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёР№ РјРёРіСЂР°РЅС‚РѕРІ РІ Р Р¤ СЃС‚Р°Р»Рѕ РјРµРЅСЊС€Рµ, Р·Р° РёСЃРєР»СЋС‡РµРЅРёРµРј РёР·РЅР°СЃРёР»РѕРІР°РЅРёР№
» Р’ Р Р¤ РІС‹СЂРѕСЃР»Рѕ С‡РёСЃР»Рѕ РїСЂРµСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёР№, СЃРѕРІРµСЂС€Р°РµРјС‹С… РјРёРіСЂР°РЅС‚Р°РјРё
» РЎ РЅР°С‡Р°Р»Р° РіРѕРґР° РІ Р Р¤ РЅР° 17% РІС‹СЂРѕСЃР»Рѕ С‡РёСЃР»Рѕ РїСЂРµСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёР№, СЃРѕРІРµСЂС€Р°РµРјС‹С… РјРёРіСЂР°РЅС‚Р°РјРё РёР· СЃС‚СЂР°РЅ РЎРќР“
» Р§РёСЃР»Рѕ РїСЂРµСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёР№, СЃРѕРІРµСЂС€Р°РµРјС‹С… РјРёРіСЂР°РЅС‚Р°РјРё РІ Р РѕСЃСЃРёРё, СѓРІРµР»РёС‡РёР»РѕСЃСЊ
» Р’ РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРј СЂРµРіРёРѕРЅРµ РІ 2020 РіРѕРґСѓ РєР°Р¶РґРѕРµ С‚СЂРµС‚СЊРµ РїСЂРµСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёРµ СЃРѕРІРµСЂС€РµРЅРѕ РјРёРіСЂР°РЅС‚Р°РјРё
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
Р›СЋРґРё РєР°Рє Р»СЋРґРё

Р›СЋРґРё РєР°Рє Р»СЋРґРё

РќРµ РїРёС€РёС‚Рµ, РґРµС‚Рё, РєРЅРёР¶РµРє, Р° СѓС‡РёС‚Рµ СЃРѕРїСЂРѕРјР°С‚

РќРµ РїРёС€РёС‚Рµ, РґРµС‚Рё, РєРЅРёР¶РµРє, Р° СѓС‡РёС‚Рµ СЃРѕРїСЂРѕРјР°С‚

РџРѕС‡РµРјСѓ Р РѕСЃСЃРёСЏ - РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂРµРіСѓР»СЏС‚РѕСЂ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёРєРё Рё РЅРµС„С‚СЏРЅС‹С… РєРѕС‚РёСЂРѕРІРѕРє РІ РјРёСЂРµ?

РџРѕС‡РµРјСѓ Р РѕСЃСЃРёСЏ - РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂРµРіСѓР»СЏС‚РѕСЂ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёРєРё Рё РЅРµС„С‚СЏРЅС‹С… РєРѕС‚РёСЂРѕРІРѕРє РІ РјРёСЂРµ?

РљР°Рє СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР° РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

РљР°Рє СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР° РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

РҐСЂРѕРЅРёРєРё РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‰РёС…

РҐСЂРѕРЅРёРєРё РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‰РёС…

РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

Р•РІСЂРѕРєРѕРјРёСЃСЃРёСЏ Р·Р°РїСѓСЃС‚РёР»Р° "РђР»СЊСЏРЅСЃ Р•РЎ-РЈРєСЂР°РёРЅР°" РїРѕ Р‘РџР›Рђ, РђСЂРјРµРЅРёСЏ РїРѕРґРїРёСЃР°Р»Р° РґРµРєР»Р°СЂР°С†РёСЋ Рѕ РїР°СЂС‚РЅС‘СЂСЃС‚РІРµ СЃ Р¤СЂР°РЅС†РёРµР№

  • 16:47
  • 68

Р’ Р Р¤ СЃС‚Р°Р»Рѕ РјРµРЅСЊС€Рµ РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅС†РµРІ Рё РїСЂРµСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёР№ РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅС†РµРІ

  • 13:08
  • 223

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё РґРµСЃСЏС‚РєРё СЂР°РЅРµРЅС‹С… РІ Р§РµР±РѕРєСЃР°СЂР°С…, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р›РќР 

  • 08:31
  • 346

Р’ Р Р¤ Р·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕ РІС‹СЂРѕСЃР»Рё Р·Р°СЂРїР»Р°С‚С‹ РЅРµРєРІР°Р»РёС„РёС†РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹С… СЂР°Р±РѕС‡РёС… Рё СЂР°Р·СЂС‹РІ РІ Р·Р°СЂРїР»Р°С‚Р°С… РјСѓР¶С‡РёРЅ Рё Р¶РµРЅС‰РёРЅ

  • 08:20
  • 283

РџСЂРµР·РµРЅС‚Р°С†РёСЏ СЃР±РѕСЂРЅРёРєР° СЃС‚РёС…РѕРІ Р±РѕР№С†РѕРІ РЎР’Рћ РїСЂРѕС€Р»Р° РІ Р›РѕР±РЅРµ

РђСЂРјРµРЅРёСЏ Рё Р‘СЂРёС‚Р°РЅРёСЏ РїРѕРґРїРёСЃР°Р»Рё РґРµРєР»Р°СЂР°С†РёСЋ Рѕ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕРј РїР°СЂС‚РЅС‘СЂСЃС‚РІРµ

  • 21:09
  • 489