Р’ Р Р¤ Р·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕ РІС‹СЂРѕСЃР»Рё Р·Р°СЂРїР»Р°С‚С‹ РЅРµРєРІР°Р»РёС„РёС†РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹С… СЂР°Р±РѕС‡РёС… Рё СЂР°Р·СЂС‹РІ РІ Р·Р°СЂРїР»Р°С‚Р°С… РјСѓР¶С‡РёРЅ Рё Р¶РµРЅС‰РёРЅ

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Р’ Р°Р±СЃРѕР»СЋС‚РЅРѕРј РІС‹СЂР°Р¶РµРЅРёРё СЂР°Р·СЂС‹РІ СЃРѕСЃС‚Р°РІРёР» 37,8 С‚С‹СЃ. СЂСѓР±Р»РµР№ (СЃ СѓС‡РµС‚РѕРј РІСЃРµС… РїСЂРµРјРёР№ Рё РїРѕСЃР»Рµ РІС‹С‡РµС‚Р° РїРѕРґРѕС…РѕРґРЅРѕРіРѕ РЅР°Р»РѕРіР°). РўР°Рє, РІ 2023 РіРѕРґСѓ Р¶РµРЅС‰РёРЅС‹ Р·Р°СЂР°Р±Р°С‚С‹РІР°Р»Рё РЅР° 33%, РёР»Рё РЅР° 27,7 С‚С‹СЃ. СЂСѓР±Р»РµР№ РјРµРЅСЊС€Рµ, С‡РµРј РјСѓР¶С‡РёРЅС‹. РџСЂРё СЌС‚РѕРј С‚РµРјРїС‹ СЂРѕСЃС‚Р° Р·Р°СЂР°Р±РѕС‚РЅРѕР№ РїР»Р°С‚С‹ С‚Р°РєР¶Рµ РѕРєР°Р·Р°Р»РёСЃСЊ РІС‹С€Рµ Сѓ РјСѓР¶С‡РёРЅ: Р·Р° РґРІР° РіРѕРґР° РёС… РґРѕС…РѕРґС‹ СѓРІРµР»РёС‡РёР»РёСЃСЊ РЅР° 33,7%, Сѓ Р¶РµРЅС‰РёРЅ - РЅР° 32,2%.
РќР°РёР±РѕР»СЊС€РёР№ СЂР°Р·СЂС‹РІ С…Р°СЂР°РєС‚РµСЂРµРЅ РґР»СЏ СЃС„РµСЂС‹ РєСѓР»СЊС‚СѓСЂС‹, СЃРїРѕСЂС‚Р° Рё СЂР°Р·РІР»РµС‡РµРЅРёР№ (Р¶РµРЅС‰РёРЅС‹ Р·Р°СЂР°Р±Р°С‚С‹РІР°СЋС‚ РЅР° 39% РјРµРЅСЊС€Рµ РјСѓР¶С‡РёРЅ), РІ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё Рё СЃРІСЏР·Рё (РЅР° 37,1%), РїСЂРѕС„РµСЃСЃРёРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕР№, РЅР°СѓС‡РЅРѕР№ Рё С‚РµС…РЅРёС‡РµСЃРєРѕР№ РґРµСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё (РЅР° 31,3%), РґРѕР±С‹С‡Рµ РїРѕР»РµР·РЅС‹С… РёСЃРєРѕРїР°РµРјС‹С… (РЅР° 27,9%), С‚РѕСЂРіРѕРІР»Рµ (РЅР° 27,7%), Р·РґСЂР°РІРѕРѕС…СЂР°РЅРµРЅРёРё (РЅР° 22,6%).