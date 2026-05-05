п»ї Р’ Р Р¤ Р·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕ РІС‹СЂРѕСЃР»Рё Р·Р°СЂРїР»Р°С‚С‹ РЅРµРєРІР°Р»РёС„РёС†РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹С… СЂР°Р±РѕС‡РёС… Рё СЂР°Р·СЂС‹РІ РІ Р·Р°СЂРїР»Р°С‚Р°С… РјСѓР¶С‡РёРЅ Рё Р¶РµРЅС‰РёРЅ » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
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Р’ Р Р¤ Р·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕ РІС‹СЂРѕСЃР»Рё Р·Р°СЂРїР»Р°С‚С‹ РЅРµРєРІР°Р»РёС„РёС†РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹С… СЂР°Р±РѕС‡РёС… Рё СЂР°Р·СЂС‹РІ РІ Р·Р°СЂРїР»Р°С‚Р°С… РјСѓР¶С‡РёРЅ Рё Р¶РµРЅС‰РёРЅ

 

Р—Р°СЂРїР»Р°С‚С‹ РЅРµРєРІР°Р»РёС„РёС†РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹С… СЂР°Р±РѕС‡РёС… РІ Р Р¤ РІС‹СЂРѕСЃР»Рё Р±РѕР»РµРµ С‡РµРј РІС‚СЂРѕРµ Р·Р° РїРѕСЃР»РµРґРЅРёРµ 10 Р»РµС‚: РїРѕ СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёСЋ РЅР° РѕРєС‚СЏР±СЂСЊ 2015 РіРѕРґР° РѕРЅРё СЃРѕСЃС‚Р°РІР»СЏР»Рё 15,5 С‚С‹СЃСЏС‡Рё СЂСѓР±Р»РµР№, Р° РІ 2025 РіРѕРґСѓ СЌС‚Р° СЃСѓРјРјР° РґРѕСЃС‚РёРіР»Р° РІ СЃСЂРµРґРЅРµРј 52,1 С‚С‹СЃСЏС‡Рё СЂСѓР±Р»РµР№. РџСЂРё СЌС‚РѕРј РІ СЂСЏРґРµ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… СЂРµРіРёРѕРЅРѕРІ РґРѕС…РѕРґС‹ РґР°РЅРЅРѕР№ РєР°С‚РµРіРѕСЂРёРё РіСЂР°Р¶РґР°РЅ РїСЂРµРІС‹С€Р°СЋС‚ СЃСЂРµРґРЅРёРµ РїРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»Рё РїРѕ СЃС‚СЂР°РЅРµ. РќР°РїСЂРёРјРµСЂ, РЅР° Р§СѓРєРѕС‚РєРµ РѕРЅРё СЃРѕСЃС‚Р°РІР»СЏСЋС‚ 122,7 С‚С‹СЃСЏС‡Рё СЂСѓР±Р»РµР№, Р° РІ РњРѕСЃРєРІРµ вЂ” 85 С‚С‹СЃСЏС‡ СЂСѓР±Р»РµР№. РЎСЂРµРґРё РєРІР°Р»РёС„РёС†РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹С… СЂР°Р±РѕС‡РёС… СЃР°РјС‹Р№ РІС‹СЃРѕРєРёР№ СЂРѕСЃС‚ РїРѕРєР°Р·Р°Р»Рё РґРѕС…РѕРґС‹ РІ СЂС‹Р±РѕР»РѕРІСЃС‚РІРµ. Р—Р°СЂРїР»Р°С‚С‹ РІ РґР°РЅРЅРѕР№ СЃС„РµСЂРµ РІС‹СЂРѕСЃР»Рё РІ 3,5 СЂР°Р·Р° Рё СЃРѕСЃС‚Р°РІР»СЏСЋС‚ 69,3 С‚С‹СЃСЏС‡Рё СЂСѓР±Р»РµР№.

 

РљСЂРѕРјРµ С‚РѕРіРѕ, Р·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕ РІС‹СЂРѕСЃ СЂР°Р·СЂС‹РІ РІ Р·Р°СЂРїР»Р°С‚Р°С… РјСѓР¶С‡РёРЅ Рё Р¶РµРЅС‰РёРЅ РІ Р Р¤: СЃСЂРµРґРЅРёРµ Р·Р°СЂР°Р±РѕС‚РєРё Р¶РµРЅС‰РёРЅ, Р·Р°РЅСЏС‚С‹С… РЅР° РєСЂСѓРїРЅС‹С… Рё СЃСЂРµРґРЅРёС… РїСЂРµРґРїСЂРёСЏС‚РёСЏС… Р РѕСЃСЃРёРё, РІ 2025 РіРѕРґСѓ Р±С‹Р»Рё РЅР° 33,7% РЅРёР¶Рµ, С‡РµРј Сѓ РјСѓР¶С‡РёРЅ. Р’ 2013 РіРѕРґСѓ СЂР°Р·СЂС‹РІ СЃРѕСЃС‚Р°РІР»СЏР» 25,8% - 28,9 С‚С‹СЃ. СЂСѓР±Р»РµР№ РїСЂРѕС‚РёРІ 21,5 С‚С‹СЃ. СЂСѓР±Р»РµР№ СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅРѕ. РџРѕСЃР»Рµ 2013 РіРѕРґР° РЅР°С‡Р°Р»РѕСЃСЊ РїРѕРІС‹С€РµРЅРёРµ СЂР°Р·СЂС‹РІР° - 27,4% - РІ 2015 РіРѕРґСѓ, 30,9% - РІ 2019 РіРѕРґСѓ, 31,1% - РІ 2021 РіРѕРґСѓ.

Р’ Р°Р±СЃРѕР»СЋС‚РЅРѕРј РІС‹СЂР°Р¶РµРЅРёРё СЂР°Р·СЂС‹РІ СЃРѕСЃС‚Р°РІРёР» 37,8 С‚С‹СЃ. СЂСѓР±Р»РµР№ (СЃ СѓС‡РµС‚РѕРј РІСЃРµС… РїСЂРµРјРёР№ Рё РїРѕСЃР»Рµ РІС‹С‡РµС‚Р° РїРѕРґРѕС…РѕРґРЅРѕРіРѕ РЅР°Р»РѕРіР°). РўР°Рє, РІ 2023 РіРѕРґСѓ Р¶РµРЅС‰РёРЅС‹ Р·Р°СЂР°Р±Р°С‚С‹РІР°Р»Рё РЅР° 33%, РёР»Рё РЅР° 27,7 С‚С‹СЃ. СЂСѓР±Р»РµР№ РјРµРЅСЊС€Рµ, С‡РµРј РјСѓР¶С‡РёРЅС‹. РџСЂРё СЌС‚РѕРј С‚РµРјРїС‹ СЂРѕСЃС‚Р° Р·Р°СЂР°Р±РѕС‚РЅРѕР№ РїР»Р°С‚С‹ С‚Р°РєР¶Рµ РѕРєР°Р·Р°Р»РёСЃСЊ РІС‹С€Рµ Сѓ РјСѓР¶С‡РёРЅ: Р·Р° РґРІР° РіРѕРґР° РёС… РґРѕС…РѕРґС‹ СѓРІРµР»РёС‡РёР»РёСЃСЊ РЅР° 33,7%, Сѓ Р¶РµРЅС‰РёРЅ - РЅР° 32,2%.

РќР°РёР±РѕР»СЊС€РёР№ СЂР°Р·СЂС‹РІ С…Р°СЂР°РєС‚РµСЂРµРЅ РґР»СЏ СЃС„РµСЂС‹ РєСѓР»СЊС‚СѓСЂС‹, СЃРїРѕСЂС‚Р° Рё СЂР°Р·РІР»РµС‡РµРЅРёР№ (Р¶РµРЅС‰РёРЅС‹ Р·Р°СЂР°Р±Р°С‚С‹РІР°СЋС‚ РЅР° 39% РјРµРЅСЊС€Рµ РјСѓР¶С‡РёРЅ), РІ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё Рё СЃРІСЏР·Рё (РЅР° 37,1%), РїСЂРѕС„РµСЃСЃРёРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕР№, РЅР°СѓС‡РЅРѕР№ Рё С‚РµС…РЅРёС‡РµСЃРєРѕР№ РґРµСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё (РЅР° 31,3%), РґРѕР±С‹С‡Рµ РїРѕР»РµР·РЅС‹С… РёСЃРєРѕРїР°РµРјС‹С… (РЅР° 27,9%), С‚РѕСЂРіРѕРІР»Рµ (РЅР° 27,7%), Р·РґСЂР°РІРѕРѕС…СЂР°РЅРµРЅРёРё (РЅР° 22,6%).

Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
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» РЎРµСЂРіРµР№ РЎРѕР±СЏРЅРёРЅ: СЃСЂРµРґРЅСЏСЏ Р·Р°СЂРїР»Р°С‚Р° РјРµРґРёРєРѕРІ РІ РњРѕСЃРєРІРµ РґРѕСЃС‚РёРіР»Р° 114 С‚С‹СЃСЏС‡ СЂСѓР±Р»РµР№
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Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

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РќРµ РїРёС€РёС‚Рµ, РґРµС‚Рё, РєРЅРёР¶РµРє, Р° СѓС‡РёС‚Рµ СЃРѕРїСЂРѕРјР°С‚

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  • 16:47
  • 68

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  • 13:08
  • 223

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  • 08:31
  • 346

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  • 08:20
  • 283

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  • 21:09
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