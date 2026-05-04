п»ї Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё РґРµСЃСЏС‚РєРё СЂР°РЅРµРЅС‹С… РІ РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС… » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё РґРµСЃСЏС‚РєРё СЂР°РЅРµРЅС‹С… РІ РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…

Р’ РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё Р·Р° РІС‹С…РѕРґРЅС‹Рµ РѕС‚ СѓРґР°СЂРѕРІ Р’РЎРЈ РїРѕРіРёР±Р»Рё РґРІР° РјРёСЂРЅС‹С… Р¶РёС‚РµР»СЏ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹ РµС‰С‘ РѕРґРёРЅРЅР°РґС†Р°С‚СЊ, РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ РґРµРІСѓС€РєР° 2009 Рі.СЂ. 
Р’ РїРѕСЃС‘Р»РєРµ РњРёСЂСЃРєРёРµ РџРѕРіР°СЂСЃРєРѕРіРѕ СЂР°Р№РѕРЅР° Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё РґСЂРѕРЅ Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєРѕРІР°Р» РїСЂРѕРјС‹С€Р»РµРЅРЅРѕРµ РїСЂРµРґРїСЂРёСЏС‚РёРµ, СЂР°РЅРµРЅ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёРє. Р’ РЎРµРЅС‡СѓСЂР°С… РЎСѓР·РµРјСЃРєРѕРіРѕ СЂР°Р№РѕРЅР° РґСЂРѕРЅ Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєРѕРІР°Р» РіСЂСѓР·РѕРІРёРє "РњРёСЂР°С‚РѕСЂРіР°", СЂР°РЅРµРЅ РІРѕРґРёС‚РµР»СЊ. Р’ Р‘СЂРѕРІРЅРёС‡Р°С… РљР»РёРјРѕРІСЃРєРѕРіРѕ СЂР°Р№РѕРЅР° СЂР°РєРµС‚Р°СЏ Р°С‚Р°РєР° Р’РЎРЈ РЅР° СЃ/С… РїСЂРµРґРїСЂРёСЏС‚РёРµ "РњРёСЂР°С‚РѕСЂРіР°", СЂР°РЅРµРЅС‹ СЃРµРјСЊ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёРєРѕРІ. Р’ Р”РµРјСЊСЏРЅРєР°С… РЎС‚Р°СЂРѕРґСѓР±СЃРєРѕРіРѕ РѕРєСЂСѓРіР° Р°С‚Р°РєРѕРІР°РЅР° "РџРѕС‡С‚Р° Р РѕСЃСЃРёРё", СЂР°РЅРµРЅС‹ РґРІР° СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёРєР°.
РЎС‚Р°Р»Рѕ РёР·РІРµСЃС‚РЅРѕ Рѕ РµС‰С‘ РґРІРѕРёС… СЂР°РЅРµРЅС‹С… РІ Р±РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕРј Р“СѓР±РєРёРЅРµ (СЂР°РЅРµРµ СЃРѕРѕР±С‰Р°Р»РѕСЃСЊ Рѕ РґРІРѕРёС…, СЃРµРјРЅР°РґС†Р°С‚РёР»РµС‚РЅСЏСЏ РґРµРІСѓС€РєР° РІ С‚СЏР¶С‘Р»РѕРј СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёРё). Р’ РљСЂР°СЃРЅРѕР№ РџРѕР»СЏРЅРµ СЂР°РЅРµРЅ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёРє РњР§РЎ, С‚СѓС€РёРІС€РёР№ РїРѕР¶Р°СЂ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РІРѕР·РЅРёРє РёР·-Р·Р° РїСЂРµРґС‹РґСѓС‰РµР№ Р°С‚Р°РєРё Р±РµСЃРїРёР»РѕС‚РЅРёРєР°. Р’ Р‘РѕСЂРёСЃРѕРІРєРµ СѓРєСЂР°РёРЅСЃРєРёР№ РґСЂРѕРЅ СѓРґР°СЂРёР» РїРѕ РјРѕРЅР°СЃС‚С‹СЂСЋ, СЂР°РЅРµРЅ РјРёСЂРЅС‹Р№ Р¶РёС‚РµР»СЊ, РјРѕРЅР°СЃС‚С‹СЂСЊ РїРѕРІСЂРµР¶РґС‘РЅ.
Р Р°РЅРµРЅ РјРёСЂРЅС‹Р№ Р¶РёС‚РµР»СЊ РІ Р’Р°СЃРёР»СЊРµРІРєРµ Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё.
Р’ РњРѕСЃРєРІРµ Р±РµСЃРїРёР»РѕС‚РЅРёРє РїРѕРїР°Р» РІ Р·РґР°РЅРёРµ РІ СЂР°Р№РѕРЅРµ РњРѕСЃС„РёР»СЊРјРѕРІСЃРєРѕР№ СѓР»РёС†С‹.
Р’ Р’РѕСЂРѕРЅРµР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё РїРѕРІСЂРµР¶РґРµРЅС‹ 13 С‡Р°СЃС‚РЅС‹С… РґРѕРјРѕРІ, РєСЂРѕРІР»СЏ С‚РѕСЂРіРѕРІРѕРіРѕ С†РµРЅС‚СЂР° Рё Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЊ.
Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р›РќР , РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, РЎР°СЂР°С‚РѕРІРµ
» Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№, РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р§СѓРІР°С€РёРё
» Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р›РќР , Р”РќР 
» Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС… Рё Р”РќР 
» РЈРєСЂР°РёРЅС†С‹ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р”РќР 
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
Р›СЋРґРё РєР°Рє Р»СЋРґРё

Р›СЋРґРё РєР°Рє Р»СЋРґРё

РќРµ РїРёС€РёС‚Рµ, РґРµС‚Рё, РєРЅРёР¶РµРє, Р° СѓС‡РёС‚Рµ СЃРѕРїСЂРѕРјР°С‚

РќРµ РїРёС€РёС‚Рµ, РґРµС‚Рё, РєРЅРёР¶РµРє, Р° СѓС‡РёС‚Рµ СЃРѕРїСЂРѕРјР°С‚

РџРѕС‡РµРјСѓ Р РѕСЃСЃРёСЏ - РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂРµРіСѓР»СЏС‚РѕСЂ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёРєРё Рё РЅРµС„С‚СЏРЅС‹С… РєРѕС‚РёСЂРѕРІРѕРє РІ РјРёСЂРµ?

РџРѕС‡РµРјСѓ Р РѕСЃСЃРёСЏ - РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂРµРіСѓР»СЏС‚РѕСЂ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёРєРё Рё РЅРµС„С‚СЏРЅС‹С… РєРѕС‚РёСЂРѕРІРѕРє РІ РјРёСЂРµ?

РљР°Рє СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР° РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

РљР°Рє СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР° РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

РҐСЂРѕРЅРёРєРё РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‰РёС…

РҐСЂРѕРЅРёРєРё РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‰РёС…

РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

"Р СѓСЃСЃРєРёРµ СЋСЂРёСЃС‚С‹" РѕР±СЂР°С‚РёР»Рё РІРЅРёРјР°РЅРёРµ РЅР° СЂР°Р·РЅРёС†Сѓ РјРµР¶РґСѓ РґР°РіРµСЃС‚Р°РЅСЃРєРѕР№ Рё РїРѕРґРјРѕСЃРєРѕРІРЅРѕР№ СЃРёС‚СѓР°С†РёСЏРјРё

  • 15:41
  • 0

Р Р¤ РЅРµ РјРѕР¶РµС‚ СЃР°РјРѕСЃС‚РѕСЏС‚РµР»СЊРЅРѕ РѕР±РµСЃРїРµС‡РёС‚СЊ СЃРµР±СЏ СЂС‹Р±РѕР№, РЅРѕ РІС‹РІРѕР·РёС‚ СЂС‹Р±С‹ Р±РѕР»СЊС€Рµ Рё РґРµС€РµРІР»Рµ, С‡РµРј РІРІРѕР·РёС‚

  • 15:06
  • 82

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё РґРµСЃСЏС‚РєРё СЂР°РЅРµРЅС‹С… РІ РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…

  • 11:51
  • 224

Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ РєРѕРјРїР°РЅРёРё СЃС‚Р°Р»Рё С‡Р°С‰Рµ СЃС‚Р°Р»РєРёРІР°С‚СЊСЃСЏ СЃРѕ СЃРЅРёР¶РµРЅРёРµРј СЃРїСЂРѕСЃР° РЅР° РїСЂРѕРґСѓРєС†РёСЋ Рё РЅРµРіР°С‚РёРІРЅС‹Рј РІР»РёСЏРЅРёРµРј СЃР°РЅРєС†РёР№

  • 09:39
  • 272
Р›СЋРґРё РєР°Рє Р»СЋРґРё

Р›СЋРґРё РєР°Рє Р»СЋРґРё

Р—Р°С…Р°СЂРѕРІР° СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р»Р°, РєР°Рє РґРµС‚СЏРј СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… РґРёРїР»РѕРјР°С‚РѕРІ РІ РЎРЁРђ "РЅР°СЃРёР»СЊРЅРѕ РІРїРёС…РёРІР°СЋС‚" Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРѕРµ РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃС‚РІРѕ

  • 08:10
  • 311