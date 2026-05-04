Р›СЋРґРё РєР°Рє Р»СЋРґРё

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1. Р РѕСЃСЃРёСЏ РЅРµ Р°Р±СЃРѕР»СЋС‚РЅС‹Р№ С†РёС„СЂРѕРІРѕР№ Р»РёРґРµСЂ, РЅРѕ РѕРґРЅР° РёР· СЃС‚СЂР°РЅ СЃ РіР»СѓР±РѕРєРѕР№ Р±С‹С‚РѕРІРѕР№ РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјРёР·Р°С†РёРµР№
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РџРѕ С„РѕСЂРјР°Р»СЊРЅРѕРјСѓ Network Readiness Index 2025 Р РѕСЃСЃРёСЏ Р·Р°РЅРёРјР°РµС‚ 56-Рµ РјРµСЃС‚Рѕ РёР· 127 СЌРєРѕРЅРѕРјРёРє. РС‚Рѕ РѕР·РЅР°С‡Р°РµС‚, С‡С‚Рѕ РІ С€РёСЂРѕРєРѕРј СЃРјС‹СЃР»Рµ С†РёС„СЂРѕРІРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС‚РѕСЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕСЃС‚Рё вЂ” РёРЅС„СЂР°СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂР°, С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёРё, СѓРїСЂР°РІР»РµРЅРёРµ, РІР»РёСЏРЅРёРµ вЂ” Р РѕСЃСЃРёСЏ РЅРµ РІС…РѕРґРёС‚ РІ РјРёСЂРѕРІСѓСЋ РґРµСЃСЏС‚РєСѓ.
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РРјРµРЅРЅРѕ СЌС‚Рѕ РІР°Р¶РЅРѕ РґР»СЏ СЂР°Р·РіРѕРІРѕСЂР° Рѕ РєРѕРјРёСЃСЃРёСЏС…. Р•СЃР»Рё С†РёС„СЂРѕРІР°СЏ РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјР° вЂ” Р»РёС€СЊ РѕРґРёРЅ РёР· РєР°РЅР°Р»РѕРІ РїСЂРѕРґР°Р¶, РµРµ РєРѕРјРёСЃСЃРёСЏ СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ РєРѕРјРјРµСЂС‡РµСЃРєРёРј СѓСЃР»РѕРІРёРµРј. РќРѕ РµСЃР»Рё РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјР° СЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЃСЏ РіР»Р°РІРЅС‹Рј РІС…РѕРґРѕРј Рє СЂС‹РЅРєСѓ, РµРµ РєРѕРјРёСЃСЃРёСЏ РїСЂРµРІСЂР°С‰Р°РµС‚СЃСЏ РІ Р°РЅР°Р»РѕРі РґРѕРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅРѕРіРѕ С‡Р°СЃС‚РЅРѕРіРѕ РЅР°Р»РѕРіР° РЅР° РїСЂР°РІРѕ РїСЂРёСЃСѓС‚СЃС‚РІРѕРІР°С‚СЊ РЅР° СЂС‹РЅРєРµ.
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Coupang, Kakao, Naver, СЃРІРµСЂС…РїР»РѕС‚РЅР°СЏ С†РёС„СЂРѕРІР°СЏ РёРЅС„СЂР°СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂР°, РІС‹СЃРѕРєР°СЏ РґРѕР»СЏ РѕРЅР»Р°Р№РЅ-С‚РѕСЂРіРѕРІР»Рё Рё СЃРёР»СЊРЅС‹Рµ Р»РѕРєР°Р»СЊРЅС‹Рµ РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјС‹.
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3
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Amazon, Uber, DoorDash, Apple App Store, Google Play, Airbnb, Instacart; РєСЂСѓРїРЅРµР№С€Р°СЏ РІ РјРёСЂРµ СЌРєРѕСЃРёСЃС‚РµРјР° РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјРµРЅРЅРѕРіРѕ РєР°РїРёС‚Р°Р»РёР·РјР°.
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5
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Gojek/GoTo, Grab, Shopee, Tokopedia, РјР°СЃСЃРѕРІР°СЏ Р·Р°РЅСЏС‚РѕСЃС‚СЊ РІ ride-hailing Рё РґРѕСЃС‚Р°РІРєРµ.
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6
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Ola, Uber, Zomato, Swiggy, Flipkart, Amazon India, UPI РєР°Рє РїР»Р°С‚РµР¶РЅР°СЏ РёРЅС„СЂР°СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂР°.
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РЇРЅРґРµРєСЃ, Ozon, Wildberries, VK, РЎР±РµСЂ, РјР°СЂРєРµС‚РїР»РµР№СЃС‹, СЃРµСЂРІРёСЃС‹ РґРѕСЃС‚Р°РІРєРё Рё Р·Р°РєР°Р·Р° С‚Р°РєСЃРё, С„РёРЅС‚РµС… Рё РіРѕСЃСѓСЃР»СѓРіРё РєР°Рє РїРѕРІСЃРµРґРЅРµРІРЅР°СЏ РёРЅС„СЂР°СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂР°.
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9
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РЇРїРѕРЅРёСЏ
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Rakuten, Amazon Japan, LINE/Yahoo, СЂР°Р·РІРёС‚Р°СЏ РјРѕР±РёР»СЊРЅР°СЏ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєР°, РЅРѕ РјРµРЅРµРµ "СЃСѓРїРµСЂР°РїРїРѕРІР°СЏвЂќ РјРѕРґРµР»СЊ, С‡РµРј РІ РљРёС‚Р°Рµ Рё РљРѕСЂРµРµ.
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10
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Careem, Talabat, Deliveroo, Noon, С†РёС„СЂРѕРІС‹Рµ РіРѕСЃСѓСЃР»СѓРіРё, РІС‹СЃРѕРєР°СЏ СѓСЂР±Р°РЅРёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅР°СЏ Р·Р°РІРёСЃРёРјРѕСЃС‚СЊ РѕС‚ РїСЂРёР»РѕР¶РµРЅРёР№.
Р РѕСЃСЃРёСЏ РІ С‚Р°РєРѕРј СЂРµР№С‚РёРЅРіРµ РЅРµ РѕР±СЏР·Р°С‚РµР»СЊРЅРѕ "Р¶РµР»РµР·РЅРѕ РІРѕСЃСЊРјР°СЏвЂќ. Р’ Р·Р°РІРёСЃРёРјРѕСЃС‚Рё РѕС‚ РјРµС‚РѕРґРёРєРё, РѕРЅР° РјРѕР¶РµС‚ РїСЂРµС‚РµРЅРґРѕРІР°С‚СЊ РЅР° 7вЂ“10 РјРµСЃС‚Р°. РќРѕ С‚РµР·РёСЃ "Р РѕСЃСЃРёСЏ РІС…РѕРґРёС‚ РІ РІРµСЂС…РЅСЋСЋ РґРµСЃСЏС‚РєСѓ РїРѕ РїСЂРѕРЅРёРєРЅРѕРІРµРЅРёСЋ РїРѕРІСЃРµРґРЅРµРІРЅРѕР№ РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјРёР·Р°С†РёРёвЂќ РІС‹РіР»СЏРґРёС‚ РїСЂР°РІРґРѕРїРѕРґРѕР±РЅРѕ, РµСЃР»Рё РѕС†РµРЅРёРІР°С‚СЊ РЅРµ Р°Р±СЃС‚СЂР°РєС‚РЅСѓСЋ С†РёС„СЂРѕРІСѓСЋ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС‚РѕСЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕСЃС‚СЊ, Р° РёРјРµРЅРЅРѕ Р·Р°РІРёСЃРёРјРѕСЃС‚СЊ РіСЂР°Р¶РґР°РЅ Рё Р±РёР·РЅРµСЃР° РѕС‚ РїР»Р°С‚С„РѕСЂРј.
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3. Р“РґРµ РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ РіСЂР°РЅРёС†Р° РјРµР¶РґСѓ РєРѕРјРёСЃСЃРёРµР№ Рё СЂРµРЅС‚РѕР№
РљРѕРјРёСЃСЃРёСЏ РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјС‹ СЃР°РјР° РїРѕ СЃРµР±Рµ РЅРµ СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ Р·Р»РѕРј. РџР»Р°С‚С„РѕСЂРјР° РґРµР№СЃС‚РІРёС‚РµР»СЊРЅРѕ СЃРѕР·РґР°РµС‚ С†РµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ: РїСЂРёРІР»РµРєР°РµС‚ РєР»РёРµРЅС‚РѕРІ, РѕР±РµСЃРїРµС‡РёРІР°РµС‚ РїР»Р°С‚РµР¶Рё, Р»РѕРіРёСЃС‚РёРєСѓ, РёРЅС‚РµСЂС„РµР№СЃ, Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅРѕСЃС‚СЊ, РїРѕРґРґРµСЂР¶РєСѓ, РјР°СЂРєРµС‚РёРЅРі, Р°РЅР°Р»РёС‚РёРєСѓ. РќРѕСЂРјР°Р»СЊРЅР°СЏ РєРѕРјРёСЃСЃРёСЏ вЂ” СЌС‚Рѕ РїР»Р°С‚Р° Р·Р° СЂРµР°Р»СЊРЅСѓСЋ СѓСЃР»СѓРіСѓ.
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РџРµСЂРІС‹Р№ РїСЂРёР·РЅР°Рє вЂ” РѕС‚СЃСѓС‚СЃС‚РІРёРµ СЂРµР°Р»СЊРЅРѕР№ Р°Р»СЊС‚РµСЂРЅР°С‚РёРІС‹. Р’РѕРґРёС‚РµР»СЊ, СЂРµСЃС‚РѕСЂР°РЅ, РєСѓСЂСЊРµСЂ РёР»Рё РїСЂРѕРґР°РІРµС† С„РѕСЂРјР°Р»СЊРЅРѕ СЃРІРѕР±РѕРґРµРЅ СѓР№С‚Рё, РЅРѕ С„Р°РєС‚РёС‡РµСЃРєРё Р±РµР· РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјС‹ С‚РµСЂСЏРµС‚ РїРѕС‚РѕРє Р·Р°РєР°Р·РѕРІ.
Р’С‚РѕСЂРѕР№ РїСЂРёР·РЅР°Рє вЂ” РЅРµРїСЂРѕР·СЂР°С‡РЅРѕСЃС‚СЊ РїРѕР»РЅРѕР№ РЅР°РіСЂСѓР·РєРё. Р‘Р°Р·РѕРІР°СЏ РєРѕРјРёСЃСЃРёСЏ РІС‹РіР»СЏРґРёС‚ РѕРґРЅРѕР№ С†РёС„СЂРѕР№, РЅРѕ СЃРІРµСЂС…Сѓ РїРѕСЏРІР»СЏСЋС‚СЃСЏ Р»РѕРіРёСЃС‚РёРєР°, РїСЂРѕРґРІРёР¶РµРЅРёРµ, РїР»Р°С‚РЅС‹Рµ СЂРµР¶РёРјС‹, РїР»Р°С‚РЅР°СЏ РІРёРґРёРјРѕСЃС‚СЊ, С€С‚СЂР°С„С‹, С…СЂР°РЅРµРЅРёРµ, РІРѕР·РІСЂР°С‚С‹, Р·Р°РґРµСЂР¶РєРё РІС‹РїР»Р°С‚ Рё РєРѕРјРёСЃСЃРёРё РїРѕСЃСЂРµРґРЅРёРєРѕРІ.
РўСЂРµС‚РёР№ РїСЂРёР·РЅР°Рє вЂ” Р°Р»РіРѕСЂРёС‚РјРёС‡РµСЃРєР°СЏ РІР»Р°СЃС‚СЊ. РџР»Р°С‚С„РѕСЂРјР° РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ Р±РµСЂРµС‚ РїСЂРѕС†РµРЅС‚, РЅРѕ Рё СЂРµС€Р°РµС‚, РєРѕРјСѓ РїРѕРєР°Р·Р°С‚СЊ С‚РѕРІР°СЂ, РєРѕРјСѓ РґР°С‚СЊ Р·Р°РєР°Р·, РєРѕРіРѕ РїРѕРґРЅСЏС‚СЊ РІ РІС‹РґР°С‡Рµ, РєРѕРіРѕ РѕРїСѓСЃС‚РёС‚СЊ, РєРѕРіРѕ Р·Р°Р±Р»РѕРєРёСЂРѕРІР°С‚СЊ Рё РєРѕРјСѓ РїСЂРµРґР»РѕР¶РёС‚СЊ Р·Р°РїР»Р°С‚РёС‚СЊ Р·Р° РІРѕСЃСЃС‚Р°РЅРѕРІР»РµРЅРёРµ РЅРѕСЂРјР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ РґРѕСЃС‚СѓРїР° Рє СЃРїСЂРѕСЃСѓ.
Р’ С‚Р°РєРѕР№ РєРѕРЅСЃС‚СЂСѓРєС†РёРё Р»СЋРґРё РґРµР№СЃС‚РІРёС‚РµР»СЊРЅРѕ РїСЂРµРІСЂР°С‰Р°СЋС‚СЃСЏ РІ "Р¶РёРІСѓСЋ РЅРµС„С‚СЊвЂќ: РёР· РёС… С‚СЂСѓРґР°, РјР°СЂС€СЂСѓС‚РѕРІ, РІСЂРµРјРµРЅРё, РєР»РёРєРѕРІ Рё Р·Р°РІРёСЃРёРјРѕСЃС‚Рё РёР·РІР»РµРєР°РµС‚СЃСЏ РїРѕРІС‚РѕСЂСЏСЋС‰Р°СЏСЃСЏ С†РёС„СЂРѕРІР°СЏ СЂРµРЅС‚Р°.
4. РўР°РєСЃРё: 22вЂ“25% РєР°Рє Р±Р°Р·Р° Рё 40%+ РєР°Рє СЂРёСЃРє РїРѕР»РЅРѕР№ РЅР°РіСЂСѓР·РєРё
РќР°РёР±РѕР»РµРµ РїРѕРЅСЏС‚РЅС‹Р№ РїСЂРёРјРµСЂ вЂ” С‚Р°РєСЃРё. РћС„РёС†РёР°Р»СЊРЅР°СЏ СЃРїСЂР°РІРєР° РЇРЅРґРµРєСЃ РџСЂРѕ РґР»СЏ РњРѕСЃРєРІС‹ СѓРєР°Р·С‹РІР°РµС‚ РєРѕРјРёСЃСЃРёСЋ СЃРµСЂРІРёСЃР°: 22,37% РґР»СЏ С‚Р°СЂРёС„РѕРІ "РРєРѕРЅРѕРјвЂќ, "РњРёРЅРёРІСЌРЅвЂќ Рё "Р”РµС‚СЃРєРёР№вЂќ Рё 25,42% РґР»СЏ "РљРѕРјС„РѕСЂС‚вЂќ, "РљРѕРјС„РѕСЂС‚+вЂќ, Business, Premier Рё Élite; РѕР±Рµ СЃС‚Р°РІРєРё СѓРєР°Р·Р°РЅС‹ СЃ РќР”РЎ. РС‚Рё С†РёС„СЂС‹ РѕС‚РЅРѕСЃСЏС‚СЃСЏ РёРјРµРЅРЅРѕ Рє РєРѕРјРёСЃСЃРёРё СЃРµСЂРІРёСЃР°, Р° РЅРµ РєРѕ РІСЃРµР№ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРµ РІРѕРґРёС‚РµР»СЏ.
РС‚Рё СЃС‚Р°РІРєРё СЃР°РјРё РїРѕ СЃРµР±Рµ РІС‹СЃРѕРєРё, РµСЃР»Рё СЃСЂР°РІРЅРёРІР°С‚СЊ РёС… СЃ Р·Р°СЂСѓР±РµР¶РЅС‹РјРё РїСЂР°РєС‚РёРєР°РјРё РѕРіСЂР°РЅРёС‡РµРЅРёСЏ РєРѕРјРёСЃСЃРёР№. РќРѕ РµС‰Рµ РІР°Р¶РЅРµРµ, С‡С‚Рѕ Р±Р°Р·РѕРІР°СЏ РєРѕРјРёСЃСЃРёСЏ РЅРµ СЂР°РІРЅР° РїРѕР»РЅРѕР№ СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРѕР№ РЅР°РіСЂСѓР·РєРµ РЅР° РІРѕРґРёС‚РµР»СЏ. РџРѕРІРµСЂС… РЅРµРµ РјРѕРіСѓС‚ РІРѕР·РЅРёРєР°С‚СЊ: РєРѕРјРёСЃСЃРёСЏ С‚Р°РєСЃРѕРїР°СЂРєР°, РїР»Р°С‚РЅС‹Рµ СЂРµР¶РёРјС‹, СЃРµСЂРІРёСЃРЅС‹Рµ РѕРїС†РёРё, РЅР°Р»РѕРі СЃР°РјРѕР·Р°РЅСЏС‚РѕРіРѕ, С‚РѕРїР»РёРІРѕ, РѕР±СЃР»СѓР¶РёРІР°РЅРёРµ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЏ, СЃС‚СЂР°С…РѕРІРєР°, Р°РјРѕСЂС‚РёР·Р°С†РёСЏ Рё РїСЂРѕСЃС‚РѕР№. Р’ РѕС‚РґРµР»СЊРЅС‹С… СЃС†РµРЅР°СЂРёСЏС… СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅР°СЏ РЅР°РіСЂСѓР·РєР° РЅР° РІРѕРґРёС‚РµР»СЏ РјРѕР¶РµС‚ РґРѕСЃС‚РёРіР°С‚СЊ 40% Рё РІС‹С€Рµ. Р’РѕРїСЂРѕСЃ Р·РґРµСЃСЊ РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ РІ РѕРґРЅРѕР№, РїСѓСЃС‚СЊ Рё РєСЂСѓРїРЅРѕР№, РєРѕРјРїР°РЅРёРё, Р° РІ СЃР°РјРѕР№ Р°СЂС…РёС‚РµРєС‚СѓСЂРµ СЂС‹РЅРєР°: РІРѕРґРёС‚РµР»СЊ РЅРµСЃРµС‚ РѕСЃРЅРѕРІРЅС‹Рµ С„РёР·РёС‡РµСЃРєРёРµ СЂР°СЃС…РѕРґС‹ Рё СЂРёСЃРєРё, Р° С†РёС„СЂРѕРІРѕР№ РїРѕСЃСЂРµРґРЅРёРє РєРѕРЅС‚СЂРѕР»РёСЂСѓРµС‚ РїРѕС‚РѕРє СЃРїСЂРѕСЃР° Рё СѓСЃР»РѕРІРёСЏ РґРѕСЃС‚СѓРїР° Рє РЅРµРјСѓ.
РџРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»СЊРЅРѕ, С‡С‚Рѕ Р¤РђРЎ РІ 2025 РіРѕРґСѓ РЅР°РїСЂР°РІР»СЏР»Р° Р·Р°РїСЂРѕСЃС‹ 344 Р°РіСЂРµРіР°С‚РѕСЂР°Рј С‚Р°РєСЃРё РІ 85 СЂРµРіРёРѕРЅР°С…, Р·Р°РїСЂР°С€РёРІР°СЏ РґР°РЅРЅС‹Рµ Рѕ РєРѕР»РёС‡РµСЃС‚РІРµ РїРѕРµР·РґРѕРє, Р±Р°Р·РѕРІРѕР№ Рё РѕР±С‰РµР№ СЃС‚РѕРёРјРѕСЃС‚Рё СЃ СѓС‡РµС‚РѕРј РєРѕРјРёСЃСЃРёРё, С‡РёСЃР»Рµ РІРѕРґРёС‚РµР»РµР№, СЂР°СЃСЃС‚РѕСЏРЅРёРё Рё РІСЂРµРјРµРЅРё РїРѕРµР·РґРѕРє. РС‚Рѕ РѕР·РЅР°С‡Р°РµС‚, С‡С‚Рѕ РїСЂРѕР±Р»РµРјР° СЂС‹РЅРєР° С‚Р°РєСЃРё РІРёРґРЅР° СЂРµРіСѓР»СЏС‚РѕСЂСѓ. РќРѕ СЃР°Рј С„Р°РєС‚ Р·Р°РїСЂРѕСЃР° РµС‰Рµ РЅРµ СЂР°РІРµРЅ СЃРёСЃС‚РµРјРЅРѕРјСѓ РѕРіСЂР°РЅРёС‡РµРЅРёСЋ РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјРµРЅРЅРѕР№ СЂРµРЅС‚С‹.
5. РњР°СЂРєРµС‚РїР»РµР№СЃС‹: РїСЂРѕРґР°РІРµС† РєР°Рє Р°СЂРµРЅРґР°С‚РѕСЂ С†РёС„СЂРѕРІРѕР№ РІРёС‚СЂРёРЅС‹
Р’ РјР°СЂРєРµС‚РїР»РµР№СЃР°С… СЃРёС‚СѓР°С†РёСЏ РµС‰Рµ СЃР»РѕР¶РЅРµРµ. РўР°Рј РєРѕРјРёСЃСЃРёСЏ вЂ” С‚РѕР»СЊРєРѕ РІРёРґРёРјР°СЏ С‡Р°СЃС‚СЊ Р·Р°С‚СЂР°С‚. РџСЂРѕРґР°РІРµС† РїР»Р°С‚РёС‚ РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ Р·Р° РїСЂРѕРґР°Р¶Сѓ, РЅРѕ Рё Р·Р° Р»РѕРіРёСЃС‚РёРєСѓ, С…СЂР°РЅРµРЅРёРµ, РІРѕР·РІСЂР°С‚С‹, РїСЂРѕРґРІРёР¶РµРЅРёРµ, СѓС‡Р°СЃС‚РёРµ РІ Р°РєС†РёСЏС…, С€С‚СЂР°С„С‹, СѓРїР°РєРѕРІРєСѓ, СЌРєРІР°Р№СЂРёРЅРі, Р° РёРЅРѕРіРґР° РµС‰Рµ Рё Р·Р° РїСЂР°РІРѕ РЅРµ РёСЃС‡РµР·РЅСѓС‚СЊ РёР· РІС‹РґР°С‡Рё.
Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ РѕРЅР»Р°Р№РЅ-СЂРёС‚РµР№Р» Р±С‹СЃС‚СЂРѕ СЂР°СЃС‚РµС‚: РїРѕ РѕС†РµРЅРєР°Рј РђРєРёС‚, РѕР±СЉРµРј РѕРЅР»Р°Р№РЅ-С‚РѕСЂРіРѕРІР»Рё РІ 2025 РіРѕРґСѓ РѕС†РµРЅРёРІР°Р»СЃСЏ РІ 11,5 С‚СЂР»РЅ СЂСѓР±Р»РµР№, С‡С‚Рѕ РЅР° 28% Р±РѕР»СЊС€Рµ, С‡РµРј РіРѕРґРѕРј СЂР°РЅРµРµ. РўРѕ РµСЃС‚СЊ, РїРѕС‡С‚Рё РєР°Р¶РґС‹Р№ РїСЏС‚С‹Р№ СЂСѓР±Р»СЊ СЂРѕР·РЅРёС‡РЅС‹С… РїСЂРѕРґР°Р¶ СѓР¶Рµ РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ С‡РµСЂРµР· РёРЅС‚РµСЂРЅРµС‚-С‚РѕСЂРіРѕРІР»СЋ, Рё СЃРѕ РІСЃРµР№ РѕСЃС‚СЂРѕС‚РѕР№ РІСЃС‚Р°РµС‚ РІРѕРїСЂРѕСЃ: РєС‚Рѕ РєРѕРЅС‚СЂРѕР»РёСЂСѓРµС‚ РІС…РѕРґ РЅР° СЌС‚РѕС‚ СЂС‹РЅРѕРє Рё РЅР° РєР°РєРёС… СѓСЃР»РѕРІРёСЏС…?
Р’ РјР°СЂРєРµС‚РїР»РµР№СЃР°С… РїСЂРѕРґР°РІРµС† С‡Р°СЃС‚Рѕ РѕРєР°Р·С‹РІР°РµС‚СЃСЏ РІ РїРѕР»РѕР¶РµРЅРёРё Р°СЂРµРЅРґР°С‚РѕСЂР° С†РёС„СЂРѕРІРѕР№ РІРёС‚СЂРёРЅС‹, РіРґРµ Р°СЂРµРЅРґРѕРґР°С‚РµР»СЊ РѕРґРЅРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕ РІР»Р°РґРµРµС‚ РІС…РѕРґРѕРј, РєР°СЃСЃРѕР№, Р»РѕРіРёСЃС‚РёРєРѕР№, СЂРµРєР»Р°РјРЅС‹Рј РєР°Р±РёРЅРµС‚РѕРј, СЂРµР№С‚РёРЅРіРѕРј, РїСЂР°РІРёР»Р°РјРё СЃРїРѕСЂР° Рё РјРµС…Р°РЅРёР·РјРѕРј СЃР°РЅРєС†РёР№.
РС‚Рѕ СѓР¶Рµ РЅРµ РІРѕРїСЂРѕСЃ "РґРѕСЂРѕРіРѕР№ РёР»Рё РґРµС€РµРІС‹Р№ СЃРµСЂРІРёСЃвЂќ. РС‚Рѕ РІРѕРїСЂРѕСЃ РїСЂРµРґСЃРєР°Р·СѓРµРјРѕСЃС‚Рё РїСЂРµРґРїСЂРёРЅРёРјР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІР°. Р•СЃР»Рё РїСЂР°РІРёР»Р°, РІС‹РїР»Р°С‚С‹, Р»РѕРіРёСЃС‚РёРєР° Рё РІРёРґРёРјРѕСЃС‚СЊ С‚РѕРІР°СЂР° РјРµРЅСЏСЋС‚СЃСЏ РІ РѕРґРЅРѕСЃС‚РѕСЂРѕРЅРЅРµРј РїРѕСЂСЏРґРєРµ, РїСЂРѕРґР°РІРµС† СЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЃСЏ РЅРµ СЃР°РјРѕСЃС‚РѕСЏС‚РµР»СЊРЅС‹Рј Р±РёР·РЅРµСЃРѕРј, Р° Р·Р°РІРёСЃРёРјС‹Рј СЌР»РµРјРµРЅС‚РѕРј С‡Р°СЃС‚РЅРѕР№ РёРЅС„СЂР°СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂС‹, РёР»Рё РµС‰Рµ РѕРґРЅРёРј СЃРѕСЂС‚РѕРј В«Р¶РёРІРѕР№ РЅРµС„С‚РёВ».
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Р”РѕСЃС‚Р°РІРєР°, app stores, С‚Р°РєСЃРё, e-commerce
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Ride-hailing
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Appstores, С†РёС„СЂРѕРІС‹Рµ СЂС‹РЅРєРё
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Р“Р»Р°РІРЅС‹Р№ РІС‹РІРѕРґ: РјРёСЂ СѓР¶Рµ РїРµСЂРµСЃС‚Р°Р» СЃС‡РёС‚Р°С‚СЊ РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјРµРЅРЅСѓСЋ РєРѕРјРёСЃСЃРёСЋ РёСЃРєР»СЋС‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕ С‡Р°СЃС‚РЅС‹Рј РґРµР»РѕРј Р±РёР·РЅРµСЃР°. Р•СЃР»Рё РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјР° СЃС‚Р°Р»Р° РёРЅС„СЂР°СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂРѕР№, РµРµ РєРѕРјРёСЃСЃРёСЏ СЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЃСЏ РѕР±С‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕ Р·РЅР°С‡РёРјС‹Рј РїР°СЂР°РјРµС‚СЂРѕРј.
9. РџРѕС‡РµРјСѓ Р°РЅС‚РёРјРѕРЅРѕРїРѕР»СЊРЅРѕРіРѕ СЂРµР°РіРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ РЅРµРґРѕСЃС‚Р°С‚РѕС‡РЅРѕ
РќРµР»СЊР·СЏ СЃРєР°Р·Р°С‚СЊ, С‡С‚Рѕ Р¤РђРЎ РІРѕРѕР±С‰Рµ РЅРёС‡РµРіРѕ РЅРµ РґРµР»Р°РµС‚. Р•СЃС‚СЊ Р·Р°РїСЂРѕСЃС‹ Рє Р°РіСЂРµРіР°С‚РѕСЂР°Рј С‚Р°РєСЃРё, РІРЅРёРјР°РЅРёРµ Рє РјР°СЂРєРµС‚РїР»РµР№СЃР°Рј, СЌРєСЃРїРµСЂС‚РЅС‹Рµ СЃРѕРІРµС‚С‹, РїСЂРµРґСѓРїСЂРµР¶РґРµРЅРёСЏ, РѕС‚РґРµР»СЊРЅС‹Рµ РєРѕСЂСЂРµРєС‚РёСЂРѕРІРєРё РїСЂР°РєС‚РёРє. РќРѕ РјРѕР¶РЅРѕ СЃРєР°Р·Р°С‚СЊ РґСЂСѓРіРѕРµ: РёРјРµСЋС‰РёРµСЃСЏ РґРµР№СЃС‚РІРёСЏ РІС‹РіР»СЏРґСЏС‚ РЅРµРґРѕСЃС‚Р°С‚РѕС‡РЅС‹РјРё РѕС‚РЅРѕСЃРёС‚РµР»СЊРЅРѕ РјР°СЃС€С‚Р°Р±Р° РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјРµРЅРЅРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё.
РџСЂРѕР±Р»РµРјР° РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ РІ РѕС‚РґРµР»СЊРЅС‹С… РЅР°СЂСѓС€РµРЅРёСЏС…. РџСЂРѕР±Р»РµРјР° РІ С‚РѕРј, С‡С‚Рѕ СЃР°РјР° Р±Р°Р·РѕРІР°СЏ РјРѕРґРµР»СЊ РїРѕР·РІРѕР»СЏРµС‚ РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјРµ:
В· Р±СЂР°С‚СЊ РІС‹СЃРѕРєСѓСЋ, РЅРёС‡РµРј РЅРµ РѕРіСЂР°РЅРёС‡РµРЅРЅСѓСЋ, РєРѕРјРёСЃСЃРёСЋ Р·Р° РґРѕСЃС‚СѓРї Рє СЃРїСЂРѕСЃСѓ;
В· РїРµСЂРµРЅРѕСЃРёС‚СЊ РЅР°РіСЂСѓР·РєСѓ РёР· РєРѕРјРёСЃСЃРёРё РІ Р»РѕРіРёСЃС‚РёРєСѓ, СЂРµРєР»Р°РјСѓ, РїСЂРѕРґРІРёР¶РµРЅРёРµ Рё РїР»Р°С‚РЅС‹Рµ РѕРїС†РёРё;
В· РјРµРЅСЏС‚СЊ РїСЂР°РІРёР»Р° РІ РѕРґРЅРѕСЃС‚РѕСЂРѕРЅРЅРµРј РїРѕСЂСЏРґРєРµ;
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В· РѕСЃС‚Р°РІР»СЏС‚СЊ Р°Р»РіРѕСЂРёС‚РјС‹ СЂР°СЃРїСЂРµРґРµР»РµРЅРёСЏ Р·Р°РєР°Р·РѕРІ Рё РґРѕС…РѕРґР° РЅРµРїСЂРѕР·СЂР°С‡РЅС‹РјРё;
В· СЃРѕС…СЂР°РЅСЏС‚СЊ С„РѕСЂРјР°Р»СЊРЅСѓСЋ РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃРєРѕ-РїСЂР°РІРѕРІСѓСЋ РјРѕРґРµР»СЊ РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёР№ РїСЂРё С„Р°РєС‚РёС‡РµСЃРєРѕР№ Р·Р°РІРёСЃРёРјРѕСЃС‚Рё РёСЃРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЏ.
РђРЅС‚РёРјРѕРЅРѕРїРѕР»СЊРЅС‹Р№ РєРѕРјРёС‚РµС‚ СЌС„С„РµРєС‚РёРІРµРЅ С‚РѕРіРґР°, РєРѕРіРґР° РѕРЅ РЅРµ Р·Р°РЅРёРјР°РµС‚СЃСЏ С‚СѓС€РµРЅРёРµРј РѕС‚РґРµР»СЊРЅС‹С… РїРѕР¶Р°СЂРѕРІ, Р° РјРµРЅСЏРµС‚ СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєСѓСЋ Р°СЂС…РёС‚РµРєС‚СѓСЂСѓ СЂС‹РЅРєР°. РџРѕРєР° Р¶Рµ РїРѕ РѕС‚РєСЂС‹С‚С‹Рј С„Р°РєС‚Р°Рј РІРёРґРЅР° СЃРєРѕСЂРµРµ СЂРµР°РєС‚РёРІРЅР°СЏ РјРѕРґРµР»СЊ: Р·Р°РїСЂРѕСЃС‹, РїСЂРµРґСѓРїСЂРµР¶РґРµРЅРёСЏ, СЌРєСЃРїРµСЂС‚РЅС‹Рµ СЃРѕРІРµС‚С‹, РєРѕСЂСЂРµРєС‚РёСЂРѕРІРєР° РѕС‚РґРµР»СЊРЅС‹С… РїСЂР°РєС‚РёРє. РС‚Рѕ РІР°Р¶РЅРѕ, РЅРѕ РЅРµРґРѕСЃС‚Р°С‚РѕС‡РЅРѕ РґР»СЏ СЂС‹РЅРєР°, РіРґРµ РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјС‹ СѓР¶Рµ СЃС‚Р°Р»Рё РёРЅС„СЂР°СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂРѕР№.
10. Р“Р»Р°РІРЅР°СЏ РїСЂРѕР±Р»РµРјР°: С‡РµР»РѕРІРµРє СЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЃСЏ РґРѕР±С‹РІР°РµРјС‹Рј СЂРµСЃСѓСЂСЃРѕРј
РЎС‚Р°СЂС‹Р№ РёРЅРґСѓСЃС‚СЂРёР°Р»СЊРЅС‹Р№ РєР°РїРёС‚Р°Р»РёР·Рј СЌРєСЃРїР»СѓР°С‚РёСЂРѕРІР°Р» С‚СЂСѓРґ РЅР°РїСЂСЏРјСѓСЋ: СЂР°Р±РѕС‡РµРµ РІСЂРµРјСЏ, С„РёР·РёС‡РµСЃРєСѓСЋ СЃРёР»Сѓ, РєРІР°Р»РёС„РёРєР°С†РёСЋ. РџР»Р°С‚С„РѕСЂРјРµРЅРЅС‹Р№ РєР°РїРёС‚Р°Р»РёР·Рј СЂР°Р±РѕС‚Р°РµС‚ С‚РѕРЅСЊС€Рµ. РћРЅ РёР·РІР»РµРєР°РµС‚ СЃС‚РѕРёРјРѕСЃС‚СЊ РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ РёР· С‚СЂСѓРґР°, РЅРѕ Рё РёР· РїРѕРІРµРґРµРЅРёСЏ.
Р’РѕРґРёС‚РµР»СЊ С†РµРЅРµРЅ РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ РєР°Рє С‡РµР»РѕРІРµРє Р·Р° СЂСѓР»РµРј, РЅРѕ Рё РєР°Рє С‚РѕС‡РєР° РІ Р°Р»РіРѕСЂРёС‚РјРµ СЃРїСЂРѕСЃР°. РљСѓСЂСЊРµСЂ вЂ” РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ РєР°Рє РёСЃРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊ РґРѕСЃС‚Р°РІРєРё, РЅРѕ Рё РєР°Рє РїРµСЂРµРјРµРЅРЅР°СЏ РІ РјРѕРґРµР»Рё РїРѕРєСЂС‹С‚РёСЏ СЂР°Р№РѕРЅР°. РџСЂРѕРґР°РІРµС† вЂ” РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ РєР°Рє РїСЂРµРґРїСЂРёРЅРёРјР°С‚РµР»СЊ, РЅРѕ Рё РєР°Рє РёСЃС‚РѕС‡РЅРёРє Р°СЃСЃРѕСЂС‚РёРјРµРЅС‚Р°, РєРѕРјРёСЃСЃРёРё, СЂРµРєР»Р°РјРЅРѕРіРѕ Р±СЋРґР¶РµС‚Р° Рё С†РµРЅРѕРІРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё. РџРѕРєСѓРїР°С‚РµР»СЊ вЂ” РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ РєР°Рє РєР»РёРµРЅС‚, РЅРѕ Рё РєР°Рє РїРѕС‚РѕРє РґР°РЅРЅС‹С…, РѕС‚Р·С‹РІРѕРІ, РєР»РёРєРѕРІ Рё РїСЂРµРґСЃРєР°Р·СѓРµРјС‹С… СЂРµР°РєС†РёР№.
РС‚Рѕ Рё РµСЃС‚СЊ "Р¶РёРІР°СЏ РЅРµС„С‚СЊвЂќ: С‡РµР»РѕРІРµРє РЅРµ РїСЂРѕСЃС‚Рѕ РїРѕР»СЊР·СѓРµС‚СЃСЏ РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјРѕР№, Р° РїРѕСЃС‚РѕСЏРЅРЅРѕ РїРѕСЃС‚Р°РІР»СЏРµС‚ РµР№ СЃС‹СЂСЊРµ вЂ” С‚СЂСѓРґ, РґР°РЅРЅС‹Рµ, РІРЅРёРјР°РЅРёРµ, Р·Р°РІРёСЃРёРјРѕСЃС‚СЊ, СЂРµР№С‚РёРЅРі, РјР°СЂС€СЂСѓС‚, РїР»Р°С‚РµР¶РµСЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕСЃС‚СЊ, РіРѕС‚РѕРІРЅРѕСЃС‚СЊ РїСЂРёРЅРёРјР°С‚СЊ СѓСЃР»РѕРІРёСЏ.
Р’ СЌС‚РѕР№ Р»РѕРіРёРєРµ РІС‹СЃРѕРєР°СЏ РєРѕРјРёСЃСЃРёСЏ вЂ” Р»РёС€СЊ РІРµСЂС…СѓС€РєР° Р°Р№СЃР±РµСЂРіР°. Р“Р»СѓР±Р¶Рµ РЅР°С…РѕРґРёС‚СЃСЏ РІРѕРїСЂРѕСЃ: РєРѕРјСѓ РїСЂРёРЅР°РґР»РµР¶РёС‚ С†РёС„СЂРѕРІР°СЏ РёРЅС„СЂР°СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂР° РїРѕРІСЃРµРґРЅРµРІРЅРѕР№ Р¶РёР·РЅРё Рё РєС‚Рѕ РїРѕР»СѓС‡Р°РµС‚ РѕСЃРЅРѕРІРЅСѓСЋ СЂРµРЅС‚Сѓ РѕС‚ РµРµ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°РЅРёСЏ?
11. Р§С‚Рѕ РЅР°РґРѕ РјРµРЅСЏС‚СЊ
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РќСѓР¶РµРЅ РѕР±СЏР·Р°С‚РµР»СЊРЅС‹Р№ РїСѓР±Р»РёС‡РЅС‹Р№ РїРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»СЊ вЂ” РїРѕР»РЅР°СЏ СЌС„С„РµРєС‚РёРІРЅР°СЏ РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјРµРЅРЅР°СЏ РЅР°РіСЂСѓР·РєР°. РќРµ "РєРѕРјРёСЃСЃРёСЏ СЃРµСЂРІРёСЃР°вЂќ, РЅРµ "С‚Р°СЂРёС„ Р·Р° Р»РѕРіРёСЃС‚РёРєСѓвЂќ, РЅРµ "РїР»Р°С‚Р° Р·Р° РїСЂРѕРґРІРёР¶РµРЅРёРµвЂќ, Р° РёС‚РѕРіРѕРІР°СЏ РґРѕР»СЏ РІС‹СЂСѓС‡РєРё РёР»Рё Р·Р°РєР°Р·Р°, РєРѕС‚РѕСЂСѓСЋ Р·Р°Р±РёСЂР°РµС‚ РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјР° Рё СЃРІСЏР·Р°РЅРЅС‹Рµ СЃ РЅРµР№ РѕР±СЏР·Р°С‚РµР»СЊРЅС‹Рµ РёР»Рё РєРІР°Р·РёРѕР±СЏР·Р°С‚РµР»СЊРЅС‹Рµ СЃРµСЂРІРёСЃС‹.Р”Р»СЏ С‚Р°РєСЃРё СЌС‚Рѕ РґРѕР»Р¶РЅРѕ РІРєР»СЋС‡Р°С‚СЊ Р±Р°Р·РѕРІСѓСЋ РєРѕРјРёСЃСЃРёСЋ Р°РіСЂРµРіР°С‚РѕСЂР°, РїР»Р°С‚РЅС‹Рµ СЂРµР¶РёРјС‹, РєРѕРјРёСЃСЃРёСЋ С‚Р°РєСЃРѕРїР°СЂРєР°, РїР»Р°С‚Сѓ Р·Р° РїСЂРёРѕСЂРёС‚РµС‚, РїР»Р°С‚Сѓ Р·Р° РґРѕСЃС‚СѓРї Рє РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё Рѕ Р·Р°РєР°Р·Рµ Рё РёРЅС‹Рµ СѓРґРµСЂР¶Р°РЅРёСЏ.Р”Р»СЏ РјР°СЂРєРµС‚РїР»РµР№СЃРѕРІ вЂ” РєРѕРјРёСЃСЃРёСЋ, Р»РѕРіРёСЃС‚РёРєСѓ, С…СЂР°РЅРµРЅРёРµ, РІРѕР·РІСЂР°С‚С‹, РїСЂРѕРґРІРёР¶РµРЅРёРµ, С€С‚СЂР°С„С‹, СЌРєРІР°Р№СЂРёРЅРі, РїР»Р°С‚РЅС‹Рµ Р°РєС†РёРё, Р·Р°РґРµСЂР¶РєРё РІС‹РїР»Р°С‚ РІ РґРµРЅРµР¶РЅРѕРј РІС‹СЂР°Р¶РµРЅРёРё.Р‘РµР· С‚Р°РєРѕРіРѕ РїРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»СЏ СЂР°Р·РіРѕРІРѕСЂ Рѕ РєРѕРјРёСЃСЃРёСЏС… РІСЃРµРіРґР° Р±СѓРґРµС‚ СЂР°СЃРїР°РґР°С‚СЊСЃСЏ РЅР° СѓРґРѕР±РЅС‹Рµ РґР»СЏ РїР»Р°С‚С„РѕСЂРј С„СЂР°РіРјРµРЅС‚С‹.
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