РќРµРІСЂРѕР»РѕРі РѕР±СЉСЏСЃРЅРёР»Р° РІР°Р¶РЅРѕСЃС‚СЊ РёР·СѓС‡РµРЅРёСЏ РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅРЅС‹С… СЏР·С‹РєРѕРІ

РР·СѓС‡РµРЅРёРµ РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅРЅС‹С… СЏР·С‹РєРѕРІ вЂ” РѕРґРёРЅ РёР· СЃР°РјС‹С… РґРѕСЃС‚СѓРїРЅС‹С… СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРІ РїРѕР·Р°Р±РѕС‚РёС‚СЊСЃСЏ Рѕ Р·РґРѕСЂРѕРІСЊРµ РјРѕР·РіР°, СЃС‡РёС‚Р°РµС‚ РЅРµРІСЂРѕР»РѕРі РђРћ В«РњРµРґРёС†РёРЅР°В» Р“Р°Р»РёРЅР° Р§СѓРґРёРЅСЃРєР°СЏ. РћРЅР° РѕР±СЉСЏСЃРЅРёР»Р°, С‡С‚Рѕ РјРѕР·Рі С‡РµР»РѕРІРµРєР° РїР»Р°СЃС‚РёС‡РµРЅ: РїРѕРґ РґРµР№СЃС‚РІРёРµРј РЅР°РіСЂСѓР·РєРё РѕРЅ РјРµРЅСЏРµС‚СЃСЏ С„РёР·РёС‡РµСЃРєРё, РєР°Рє РјС‹С€С†С‹ РІ СЃРїРѕСЂС‚Р·Р°Р»Рµ.
В«РљРѕРіРґР° РјС‹ СѓС‡РёРј РЅРѕРІС‹Р№ СЏР·С‹Рє, РІ Р·РѕРЅР°С…, РѕС‚РІРµС‡Р°СЋС‰РёС… Р·Р° СЂРµС‡СЊ, РїР°РјСЏС‚СЊ Рё РІРЅРёРјР°РЅРёРµ, С„РѕСЂРјРёСЂСѓСЋС‚СЃСЏ РЅРѕРІС‹Рµ РЅРµР№СЂРѕРЅРЅС‹Рµ СЃРІСЏР·Рё, Р° РјРµР¶РґСѓ РїРѕР»СѓС€Р°СЂРёСЏРјРё Р°РєС‚РёРІРЅРµРµ СЂР°Р±РѕС‚Р°РµС‚ "РјРѕСЃС‚" вЂ” РјРѕР·РѕР»РёСЃС‚РѕРµ С‚РµР»РѕВ».
РџРѕ СЃР»РѕРІР°Рј Р§СѓРґРёРЅСЃРєРѕР№, РєР°Р¶РґС‹Р№ СЂР°Р·, РєРѕРіРґР° С‡РµР»РѕРІРµРє РїРµСЂРµРєР»СЋС‡Р°РµС‚СЃСЏ СЃ СЂРѕРґРЅРѕРіРѕ СЏР·С‹РєР° РЅР° РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅРЅС‹Р№, РµРіРѕ РјРѕР·Рі РґРµР»Р°РµС‚ СЃР»РѕР¶РЅРѕРµ СѓРїСЂР°Р¶РЅРµРЅРёРµ: РѕРЅ РѕРґРЅРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕ СѓРґРµСЂР¶РёРІР°РµС‚ РґРІР° РЅР°Р±РѕСЂР° СЃР»РѕРІ Рё Р·РІСѓРєРѕРІ, РґРІРµ СЂР°Р·РЅС‹Рµ РіСЂР°РјРјР°С‚РёРєРё, Р° С‚Р°РєР¶Рµ РїРѕРґР°РІР»СЏРµС‚ РѕРґРёРЅ СЏР·С‹Рє Рё Р°РєС‚РёРІРёСЂСѓРµС‚ РІС‚РѕСЂРѕР№. РќРµРІСЂРѕР»РѕРі Р·Р°РІРµСЂРёР»Р°, С‡С‚Рѕ СЌС‚Рѕ СЃРѕ РІСЂРµРјРµРЅРµРј СѓР»СѓС‡С€Р°РµС‚ СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕСЃС‚СЊ РєРѕРЅС†РµРЅС‚СЂРёСЂРѕРІР°С‚СЊСЃСЏ, СЂРµС€Р°С‚СЊ РїСЂРѕР±Р»РµРјС‹ Рё С„РёР»СЊС‚СЂРѕРІР°С‚СЊ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРѕРЅРЅС‹Р№ С€СѓРј
Р’СЂР°С‡ РѕС‚РјРµС‚РёР»Р°, С‡С‚Рѕ РјРЅРѕРіРѕС‡РёСЃР»РµРЅРЅС‹Рµ РјРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅС‹Рµ РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёСЏ РїРѕРєР°Р·Р°Р»Рё, С‡С‚Рѕ Р»СЋРґРё, СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕ РІР»Р°РґРµСЋС‰РёРµ РєР°Рє РјРёРЅРёРјСѓРј РґРІСѓРјСЏ СЏР·С‹РєР°РјРё, РІ СЃСЂРµРґРЅРµРј СЃС‚Р°Р»РєРёРІР°СЋС‚СЃСЏ СЃ РїСЂРѕСЏРІР»РµРЅРёСЏРјРё РґРµРјРµРЅС†РёРё Рё Р±РѕР»РµР·РЅСЊСЋ РђР»СЊС†РіРµР№РјРµСЂР° РЅР° С‡РµС‚С‹СЂРµ-РїСЏС‚СЊ Р»РµС‚ РїРѕР·Р¶Рµ, С‡РµРј С‚Рµ, РєС‚Рѕ Р·РЅР°РµС‚ С‚РѕР»СЊРєРѕ РѕРґРёРЅ СЏР·С‹Рє.
Р Р°РЅРµРµ РЅРµРІСЂРѕР»РѕРі РџР°РІРµР» РҐРѕСЂРѕС€РµРІ РѕР±СЉСЏСЃРЅРёР»
, С‡С‚Рѕ СѓС…СѓРґС€РµРЅРёРµ РїР°РјСЏС‚Рё С‚Р°РєР¶Рµ СЃРІСЏР·Р°РЅРѕ СЃ РѕС‚РєР°Р·РѕРј Р»СЋРґРµР№ РѕС‚ С„СѓРЅРєС†РёРё РїР»Р°РЅРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ.
В«РџСЂРѕСЃС‚Рѕ СЃР»РѕР¶РЅРѕ РєРѕРЅС†РµРЅС‚СЂРёСЂРѕРІР°С‚СЊСЃСЏ, РїРѕС‚РѕРјСѓ С‡С‚Рѕ РІСЃСЋРґСѓ РѕРЅРё РїРѕРґСЃС‚СЂР°С…РѕРІР°РЅС‹, РЅР°Р№С‚Рё РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЋ РјРѕР¶РЅРѕ Р·Р° СЃРµРєСѓРЅРґСѓ, РїР»Р°РЅРµСЂС‹ РЅРµ РЅСѓР¶РЅС‹, РІСЃРµ РјРѕР¶РЅРѕ СЃРґРµР»Р°С‚СЊ СЃ РїРѕРјРѕС‰СЊСЋ С‡Р°С‚-Р±РѕС‚Р°. Р§Р°С‚-Р±РѕС‚ РјРѕР¶РµС‚ СЃРїР»Р°РЅРёСЂРѕРІР°С‚СЊ РІР°С€ РґРµРЅСЊ, РІР°С€Сѓ РїРѕРµР·РґРєСѓ Рё С‚Р°Рє РґР°Р»РµРµ, РґРµСЂР¶Р°С‚СЊ РІ РіРѕР»РѕРІРµ РЅРёС‡РµРіРѕ РЅРµ РЅСѓР¶РЅРѕ. Р›СЋРґРё РїРµСЂРµСЃС‚Р°Р»Рё РїР»Р°РЅРёСЂРѕРІР°С‚СЊ, Р·Р° РЅРёС… РІСЃРµ РїР»Р°РЅРёСЂСѓРµС‚ РЅРµР№СЂРѕСЃРµС‚СЊВ».
Р Р°РЅСЊС€Рµ, РїСЂРѕРґРѕР»Р¶РёР» РЅРµРІСЂРѕР»РѕРі, РІСЃРµ РІРµР»Рё РґРЅРµРІРЅРёРє, Р·Р°РїРёСЃС‹РІР°Р»Рё СЃРІРѕРё РјС‹СЃР»Рё. Р”Р»СЏ РјРѕР·РіР° СЌС‚Рѕ В«РІРµР»РёРєР°СЏ СЂР°Р±РѕС‚Р°В», СѓРєР°Р·Р°Р» РѕРЅ. РџСЂРёС‡РёРЅР° РІ С‚РѕРј, С‡С‚Рѕ С‚Р°Рє Р»СЋРґРё Р°РЅР°Р»РёР·РёСЂСѓСЋС‚, С‡С‚Рѕ Р±С‹Р»Рѕ Р·Р° РґРµРЅСЊ, СЃР¶РёРјР°СЋС‚ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЋ, Р° РїРѕС‚РѕРј РµС‰С‘ С‡С‚Рѕ-С‚Рѕ С„РёРєСЃРёСЂСѓСЋС‚. Р›СЋРґРё РїРµСЂРµСЃС‚Р°Р»Рё РґСѓРјР°С‚СЊ, РѕСЃРјС‹СЃР»РёРІР°С‚СЊ, Р·Р°РєР»СЋС‡РёР» РЅРµРІСЂРѕР»РѕРі.