п»ї РњРёРЅРїСЂРѕРјС‚РѕСЂРі РёСЃРєР»СЋС‡РёР» РёР· РїР°СЂР°Р»Р»РµР»СЊРЅРѕРіРѕ РёРјРїРѕСЂС‚Р° РєРѕРјРїСЊСЋС‚РµСЂРЅСѓСЋ С‚РµС…РЅРёРєСѓ СЂСЏРґР° РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚РµР»РµР№ » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

РњРёРЅРїСЂРѕРјС‚РѕСЂРі РёСЃРєР»СЋС‡РёР» РёР· РїР°СЂР°Р»Р»РµР»СЊРЅРѕРіРѕ РёРјРїРѕСЂС‚Р° РєРѕРјРїСЊСЋС‚РµСЂРЅСѓСЋ С‚РµС…РЅРёРєСѓ СЂСЏРґР° РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚РµР»РµР№

РњРёРЅРїСЂРѕРјС‚РѕСЂРі Р РѕСЃСЃРёРё РёСЃРєР»СЋС‡РёР» РёР· РїРµСЂРµС‡РЅСЏ С‚РѕРІР°СЂРѕРІ РґР»СЏ РїР°СЂР°Р»Р»РµР»СЊРЅРѕРіРѕ РёРјРїРѕСЂС‚Р° РєРѕРјРїСЊСЋС‚РµСЂРЅСѓСЋ С‚РµС…РЅРёРєСѓ Рё Р·Р°РїРѕРјРёРЅР°СЋС‰РёРµ СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІР°, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РІС‹РїСѓСЃРєР°СЋС‚ СЂСЏРґ РІРµРґСѓС‰РёС… РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚РµР»РµР№. РР·РјРµРЅРµРЅРёСЏ РІСЃС‚СѓРїСЏС‚ РІ СЃРёР»Сѓ 27 РјР°СЏ 2026 РіРѕРґР° Рё Р±СѓРґСѓС‚ РєР°СЃР°С‚СЊСЃСЏ РєРѕРјРїСЊСЋС‚РµСЂРѕРІ РІ СЃР±РѕСЂРµ Рё РЅР°РєРѕРїРёС‚РµР»РµР№.

Р’ РїСЂРёРєР°Р·Рµ РњРёРЅРїСЂРѕРјС‚РѕСЂРіР° РіРѕРІРѕСЂРёС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ РѕРіСЂР°РЅРёС‡РµРЅРёСЏ РІРІРѕРґСЏС‚СЃСЏ РІ РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёРё РџРљ Рё Р·Р°РїРѕРјРёРЅР°СЋС‰РёС… СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІ Р±СЂРµРЅРґРѕРІ Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, HP, Hitachi, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba Рё РґСЂ. РћС‚СЂР°СЃР»РµРІС‹Рµ СЌРєСЃРїРµСЂС‚С‹ СЃС‡РёС‚Р°СЋС‚, С‡С‚Рѕ РІ СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРёРё СЃ СЌС‚РёРј РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚РѕРј РїРѕРґ РѕРіСЂР°РЅРёС‡РµРЅРёСЏ РїРѕРїР°РґСѓС‚ РєРѕРјРїСЊСЋС‚РµСЂС‹, РЅРѕСѓС‚Р±СѓРєРё Рё РЅР°РєРѕРїРёС‚РµР»Рё РѕС‚ Asus, Acer, HP, Samsung, Adata Рё РґСЂ. Р’ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ РґРµС„РёС†РёС‚ Рё СЂРѕСЃС‚ С†РµРЅ РѕС‚СЂР°Р·РёС‚СЃСЏ РЅР° РІСЃРµС… РєР°С‚РµРіРѕСЂРёСЏС… РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»РµР№: РѕС‚ РѕР±С‹С‡РЅС‹С… РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»РµР№ РґРѕ РѕРїРµСЂР°С‚РѕСЂРѕРІ СЃРІСЏР·Рё.

РСЃРєР»СЋС‡РµРЅРёРµ С‚РѕРІР°СЂРѕРІ РёР· РїРµСЂРµС‡РЅСЏ СЂР°Р·СЂРµС€С‘РЅРЅС‹С… РґР»СЏ РїР°СЂР°Р»Р»РµР»СЊРЅРѕРіРѕ РёРјРїРѕСЂС‚Р° РѕР·РЅР°С‡Р°РµС‚, С‡С‚Рѕ С‚Р°РјРѕР¶РЅСЏ РїРµСЂРµСЃС‚Р°РЅРµС‚ РїСЂРѕРїСѓСЃРєР°С‚СЊ РїР°СЂС‚РёРё СЌС‚РѕРіРѕ С‚РѕРІР°СЂР° РѕС‚ В«СЃРµСЂС‹С…В» РїРѕСЃС‚Р°РІС‰РёРєРѕРІ. РРјРµРЅРЅРѕ СЃСѓС‰РµСЃС‚РІРѕРІР°РЅРёРµ С‚Р°РєРѕРіРѕ СЂР°Р·СЂРµС€РµРЅРёСЏ (РЅР° РІРІРѕР· РѕСЂРёРіРёРЅР°Р»СЊРЅС‹С… С‚РѕРІР°СЂРѕРІ Р±РµР· СЃРѕРіР»Р°СЃРёСЏ РїСЂР°РІРѕРѕР±Р»Р°РґР°С‚РµР»СЏ) РїРѕР·РІРѕР»СЏРµС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРј РєРѕРјРїР°РЅРёСЏРј Р·Р°РєРѕРЅРЅРѕ РёРјРїРѕСЂС‚РёСЂРѕРІР°С‚СЊ Р±СЂРµРЅРґРѕРІС‹Рµ С‚РѕРІР°СЂС‹ С‡РµСЂРµР· Р°Р»СЊС‚РµСЂРЅР°С‚РёРІРЅС‹Рµ РєР°РЅР°Р»С‹, РјРёРЅСѓСЏ РѕС„РёС†РёР°Р»СЊРЅС‹С… РґРёСЃС‚СЂРёР±СЊСЋС‚РѕСЂРѕРІ.


Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» Р’ Р РѕСЃСЃРёРё СЂРµР·РєРѕ СѓРјРµРЅСЊС€РёР»РёСЃСЊ РѕР±СЉС‘РјС‹ РїР°СЂР°Р»Р»РµР»СЊРЅРѕРіРѕ РёРјРїРѕСЂС‚Р°
» РћРїСѓР±Р»РёРєРѕРІР°РЅ СЃРїРёСЃРѕРє С‚РѕРІР°СЂРѕРІ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ Р±СѓРґСѓС‚ РІРІРѕР·РёС‚СЊ РІ Р Р¤ РїСѓС‚С‘Рј РїР°СЂР°Р»Р»РµР»СЊРЅРѕРіРѕ РёРјРїРѕСЂС‚Р°
» РџСЂРµРґСЃРµРґР°С‚РµР»СЊ С„РѕРЅРґР° "РЎРєРѕР»РєРѕРІРѕ": РІ Р РѕСЃСЃРёРё РЅРµРѕР±С…РѕРґРёРјРѕ СѓР·Р°РєРѕРЅРёС‚СЊ РїР°СЂР°Р»Р»РµР»СЊРЅС‹Р№ РёРјРїРѕСЂС‚
» РџР°СЂР°Р»Р»РµР»СЊРЅС‹Р№ РёРјРїРѕСЂС‚ СЂР°Р·СЂРµС€Р°С‚ РґР»СЏ Р»РµРєР°СЂСЃС‚РІ Рё РјРµРґРёС†РёРЅСЃРєРёС… РёР·РґРµР»РёР№?
» Р¤РђРЎ Р Р¤ РїСЂРµРґР»РѕР¶РёР»Рѕ РґРµРєСЂРёРјРёРЅР°Р»РёР·РёР·СЂРѕРІР°С‚СЊ РїР°СЂР°Р»Р»РµР»СЊРЅС‹Р№ РёРјРїРѕСЂС‚
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
РќРµ РїРёС€РёС‚Рµ, РґРµС‚Рё, РєРЅРёР¶РµРє, Р° СѓС‡РёС‚Рµ СЃРѕРїСЂРѕРјР°С‚

РќРµ РїРёС€РёС‚Рµ, РґРµС‚Рё, РєРЅРёР¶РµРє, Р° СѓС‡РёС‚Рµ СЃРѕРїСЂРѕРјР°С‚

РџРѕС‡РµРјСѓ Р РѕСЃСЃРёСЏ - РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂРµРіСѓР»СЏС‚РѕСЂ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёРєРё Рё РЅРµС„С‚СЏРЅС‹С… РєРѕС‚РёСЂРѕРІРѕРє РІ РјРёСЂРµ?

РџРѕС‡РµРјСѓ Р РѕСЃСЃРёСЏ - РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂРµРіСѓР»СЏС‚РѕСЂ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёРєРё Рё РЅРµС„С‚СЏРЅС‹С… РєРѕС‚РёСЂРѕРІРѕРє РІ РјРёСЂРµ?

РљР°Рє СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР° РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

РљР°Рє СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР° РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

РҐСЂРѕРЅРёРєРё РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‰РёС…

РҐСЂРѕРЅРёРєРё РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‰РёС…

РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

РљСЂРёРїС‚РѕРІР°Р»СЋС‚РЅС‹Р№ РіРѕСЂРёР·РѕРЅС‚ Р РѕСЃСЃРёРё: С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєР°СЏ РіРѕС‚РѕРІРЅРѕСЃС‚СЊ РёР»Рё РЅРѕРІР°СЏ С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІР°СЏ СЂСѓР»РµС‚РєР°?

РљСЂРёРїС‚РѕРІР°Р»СЋС‚РЅС‹Р№ РіРѕСЂРёР·РѕРЅС‚ Р РѕСЃСЃРёРё: С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєР°СЏ РіРѕС‚РѕРІРЅРѕСЃС‚СЊ РёР»Рё РЅРѕРІР°СЏ С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІР°СЏ СЂСѓР»РµС‚РєР°?

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРѕРµ СЂСѓРєРѕРІРѕРґСЃС‚РІРѕ Р•РІСЂРѕСЃРѕСЋР·Р° Рё Р—РµР»РµРЅСЃРєРёР№ РїСЂРёР±С‹Р»Рё РІ Р•СЂРµРІР°РЅ

  • 20:07
  • 370

РќРµРІСЂРѕР»РѕРі РѕР±СЉСЏСЃРЅРёР»Р° РІР°Р¶РЅРѕСЃС‚СЊ РёР·СѓС‡РµРЅРёСЏ РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅРЅС‹С… СЏР·С‹РєРѕРІ

  • 18:02
  • 379

РњРёРЅРїСЂРѕРјС‚РѕСЂРі РёСЃРєР»СЋС‡РёР» РёР· РїР°СЂР°Р»Р»РµР»СЊРЅРѕРіРѕ РёРјРїРѕСЂС‚Р° РєРѕРјРїСЊСЋС‚РµСЂРЅСѓСЋ С‚РµС…РЅРёРєСѓ СЂСЏРґР° РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚РµР»РµР№

  • 17:50
  • 487

РџРµСЃРєРѕРІ РїРѕСЏСЃРЅРёР» СЃР»РѕРІР° РџСѓС‚РёРЅР° Рѕ Р·Р°С†РёРєР»РёРІР°РЅРёРё РЅР° Р·Р°РїСЂРµС‚Р°С…

  • 17:19
  • 397

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№, РЎРјРѕР»РµРЅСЃРєРѕР№, Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р”РќР 

  • 16:57
  • 368

Р’ Р Р¤ Р·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕ РІС‹СЂРѕСЃР»Рѕ С‡РёСЃР»Рѕ РїСЂРёРіРѕРІРѕСЂРѕРІ Рѕ РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІРµРЅРЅРѕР№ РёР·РјРµРЅРµ

  • 08:24
  • 554