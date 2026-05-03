РњРёРЅРїСЂРѕРјС‚РѕСЂРі РёСЃРєР»СЋС‡РёР» РёР· РїР°СЂР°Р»Р»РµР»СЊРЅРѕРіРѕ РёРјРїРѕСЂС‚Р° РєРѕРјРїСЊСЋС‚РµСЂРЅСѓСЋ С‚РµС…РЅРёРєСѓ СЂСЏРґР° РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚РµР»РµР№

Р’ РїСЂРёРєР°Р·Рµ РњРёРЅРїСЂРѕРјС‚РѕСЂРіР° РіРѕРІРѕСЂРёС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ РѕРіСЂР°РЅРёС‡РµРЅРёСЏ РІРІРѕРґСЏС‚СЃСЏ РІ РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёРё РџРљ Рё Р·Р°РїРѕРјРёРЅР°СЋС‰РёС… СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІ Р±СЂРµРЅРґРѕРІ Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, HP, Hitachi, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba Рё РґСЂ. РћС‚СЂР°СЃР»РµРІС‹Рµ СЌРєСЃРїРµСЂС‚С‹ СЃС‡РёС‚Р°СЋС‚, С‡С‚Рѕ РІ СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРёРё СЃ СЌС‚РёРј РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚РѕРј РїРѕРґ РѕРіСЂР°РЅРёС‡РµРЅРёСЏ РїРѕРїР°РґСѓС‚ РєРѕРјРїСЊСЋС‚РµСЂС‹, РЅРѕСѓС‚Р±СѓРєРё Рё РЅР°РєРѕРїРёС‚РµР»Рё РѕС‚ Asus, Acer, HP, Samsung, Adata Рё РґСЂ. Р’ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ РґРµС„РёС†РёС‚ Рё СЂРѕСЃС‚ С†РµРЅ РѕС‚СЂР°Р·РёС‚СЃСЏ РЅР° РІСЃРµС… РєР°С‚РµРіРѕСЂРёСЏС… РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»РµР№: РѕС‚ РѕР±С‹С‡РЅС‹С… РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»РµР№ РґРѕ РѕРїРµСЂР°С‚РѕСЂРѕРІ СЃРІСЏР·Рё.
РСЃРєР»СЋС‡РµРЅРёРµ С‚РѕРІР°СЂРѕРІ РёР· РїРµСЂРµС‡РЅСЏ СЂР°Р·СЂРµС€С‘РЅРЅС‹С… РґР»СЏ РїР°СЂР°Р»Р»РµР»СЊРЅРѕРіРѕ РёРјРїРѕСЂС‚Р° РѕР·РЅР°С‡Р°РµС‚, С‡С‚Рѕ С‚Р°РјРѕР¶РЅСЏ РїРµСЂРµСЃС‚Р°РЅРµС‚ РїСЂРѕРїСѓСЃРєР°С‚СЊ РїР°СЂС‚РёРё СЌС‚РѕРіРѕ С‚РѕРІР°СЂР° РѕС‚ В«СЃРµСЂС‹С…В» РїРѕСЃС‚Р°РІС‰РёРєРѕРІ. РРјРµРЅРЅРѕ СЃСѓС‰РµСЃС‚РІРѕРІР°РЅРёРµ С‚Р°РєРѕРіРѕ СЂР°Р·СЂРµС€РµРЅРёСЏ (РЅР° РІРІРѕР· РѕСЂРёРіРёРЅР°Р»СЊРЅС‹С… С‚РѕРІР°СЂРѕРІ Р±РµР· СЃРѕРіР»Р°СЃРёСЏ РїСЂР°РІРѕРѕР±Р»Р°РґР°С‚РµР»СЏ) РїРѕР·РІРѕР»СЏРµС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРј РєРѕРјРїР°РЅРёСЏРј Р·Р°РєРѕРЅРЅРѕ РёРјРїРѕСЂС‚РёСЂРѕРІР°С‚СЊ Р±СЂРµРЅРґРѕРІС‹Рµ С‚РѕРІР°СЂС‹ С‡РµСЂРµР· Р°Р»СЊС‚РµСЂРЅР°С‚РёРІРЅС‹Рµ РєР°РЅР°Р»С‹, РјРёРЅСѓСЏ РѕС„РёС†РёР°Р»СЊРЅС‹С… РґРёСЃС‚СЂРёР±СЊСЋС‚РѕСЂРѕРІ.