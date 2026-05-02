РќРµ РїРёС€РёС‚Рµ, РґРµС‚Рё, РєРЅРёР¶РµРє, Р° СѓС‡РёС‚Рµ СЃРѕРїСЂРѕРјР°С‚

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РџРѕСЂР°Р¶С‘РЅРЅР°СЏ С‚Р°Р»Р°РЅС‚Р°РјРё Р‘СЂСЋРЅРѕ РїСѓР±Р»РёРєР°, СЂСЊСЏРЅРѕ Р·Р°С†РµРЅРёР»Р° РѕС‚РґРµР»СЊРЅРѕ РѕРїСѓР±Р»РёРєРѕРІР°РЅРЅС‹Рµ РїР°СЃСЃР°Р¶Рё РёР· РІС‚РѕСЂРѕРіРѕ РѕРїСѓСЃР° РјРёРЅРёСЃС‚СЂР° СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё Рё С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІ, РїРѕРґ РЅР°Р·РІР°РЅРёРµРј "РђРјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёР№ РїРѕР±РµРі" (В«Fugue américaineВ»): В«РћРЅР° РїРѕРІРµСЂРЅСѓР»Р°СЃСЊ РєРѕ РјРЅРµ СЃРїРёРЅРѕР№; РѕРЅР° Р±СЂРѕСЃРёР»Р°СЃСЊ РЅР° РєСЂРѕРІР°С‚СЊ; РѕРЅР° РїРѕРєР°Р·Р°Р»Р° РјРЅРµ РєРѕСЂРёС‡РЅРµРІС‹Рµ Р±СѓРіСЂС‹ СЃРІРѕРµРіРѕ Р°РЅСѓСЃР°вЂ¦ В«РўС‹ РёРґС‘С€СЊ, РћСЃРєР°СЂ?..В» - РІРѕСЃРєР»РёРєРЅСѓР»Р° РѕРЅР°вЂ¦ (РґР°Р»РµРµ Р·Р°Р±Р»СЋСЂРµРЅРѕ С†РµРЅР·СѓСЂРѕР№)(СЃ).
Р’РѕСЃС‚РѕСЂР¶РµРЅРЅР°СЏ РєСЂРёС‚РёРєР° РјРµР№РЅСЃС‚СЂРёРјР° РѕС…Р°СЂР°РєС‚РµСЂРёР·РѕРІР°Р»Р° СЌС‚Сѓ "РёСЃС‚РѕСЂРёСЋ РґРІСѓС… Р±СЂР°С‚СЊРµРІ, Р¤СЂР°РЅС†Р° Рё РћСЃРєР°СЂР° Р’РµСЂС‚С…РµР№РјРµСЂРѕРІ РёР· РќСЊСЋ-Р™РѕСЂРєР°, РѕС‚РїСЂР°РІРёРІС€РёС…СЃСЏ РЅР° РєРѕРЅС†РµСЂС‚ РЅР° РљСѓР±Сѓ РІ 1949Рі", РєР°Рє "РјСѓР·С‹РєР°Р»СЊРЅС‹Р№ СЂРѕРјР°РЅ", "РєСѓР»СЊС‚СѓСЂРЅС‹Р№ С€РѕРє РјРµР¶РґСѓ Р’РѕСЃС‚РѕРєРѕРј Рё Р—Р°РїР°РґРѕРј" Рё "РїРѕС‚СЂСЏСЃР°СЋС‰СѓСЋ СЂРµС„Р»РµРєСЃРёСЋ Рѕ С…СЂСѓРїРєРѕСЃС‚Рё Рё СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕСЃС‚Рё Р¶РёС‚СЊ"©.
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РЎ С‚РµС… РїРѕСЂ, РІСЃРµС… РјРёРЅРёСЃС‚СЂРѕРІ, РєРѕРіРѕ РґР°РІРЅРѕ, РєРѕРіРѕ РЅРµРґР°РІРЅРѕ, СѓР¶Рµ РјРЅРѕРіРѕ СЂР°Р· РїРµСЂРµРјРµРЅРёР»Рё, РєР°Рє Р±РµР»СЊС‘ Рё РґР°Рј РІ РёР·РІРµСЃС‚РЅРѕРј СѓС‡СЂРµР¶РґРµРЅРёРё. РџСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ СЂРµСЃРїСѓР±Р»РёРєРё РїРµСЂРµРїСЂРѕР±РѕРІР°Р» РєРѕР»РёС‡РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРµ СЂР°Р·РЅРѕРѕР±СЂР°Р·РёРµ РїРѕРІРµРґРµРЅС‡РµСЃРєРёС… РјР°РЅС‘С‘С‘РІСЂРѕРІ РІ РѕР±С‰РµРЅРёРё СЃ РїСѓР±Р»РёРєРѕР№ (РІ РєРѕСЃС‚СЋРјРµ, РІ СЂСѓР±Р°С€РєРµ СЃ Р·Р°СЃСѓС‡РµРЅРЅС‹РјРё СЂСѓРєР°РІР°РјРё, СЃ РЅР°С…РјСѓСЂРµРЅРЅС‹Рј Р»Р±РѕРј, СЃ РїРѕРґРЅСЏС‚РѕР№ Р±СЂРѕРІСЊСЋ, СЃ РѕРїСѓС‰РµРЅРЅС‹Рј РїРѕРґР±РѕСЂРѕРґРєРѕРј, С‡РµСЂРµР· РіСѓР±Сѓ, С‡РµСЂРµР· РЅРµ-С…РѕС‡Сѓ, СЃРјРёСЂРµРЅРЅРѕ РїСЂРёРЅРёРјР°СЏ РґРµР±РёР»РёР·Рј РіСЂСѓР±РѕРіРѕ Р»СЋРґР°, С‡РµРєР°РЅСЏ СЃР»РѕРі, СЃРјСЏРіС‡Р°СЏ СЃР»РѕРі, СЃРЅРёР¶Р°СЏ С‚РµРјР±СЂ, СЃ Р±Р»Р°Р¶РµРЅРЅРѕР№ СЂР°СЃСЃР»Р°Р±Р»РµРЅРЅРѕСЃС‚СЊСЋ, СЃ РіРѕСЂРµС‡СЊСЋ РѕС‚ РЅРµРїРѕРЅРёРјР°РЅРёСЏ РІСЂР°Р¶РґРµР±РЅС‹С… РµРјСѓ С‚РѕРІР°СЂРёС‰РµР№, СЃ РѕС‚РєСЂРѕРІРµРЅРёРµРј СЋРЅРѕСЃС‚Рё, СЃ СѓРјРёР»РµРЅРёРµРј СЃС‚Р°СЂРѕСЃС‚СЊСЋ, СЃ РѕС‚СЂРµС‡РµРЅРёРµРј РїРµСЂРµРґ РЅРµРёР·Р±РµР¶РЅРѕСЃС‚СЊСЋ...) - Сѓ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° РѕР±С€РёСЂРЅС‹Р№ Рё С…РѕСЂРѕС€Рѕ РѕС‚СЂР°Р±РѕС‚Р°РЅРЅС‹Р№ Р°СЂСЃРµРЅР°Р».
РС‚Р°Рє, РґР°РЅРѕ: СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєР° РІ СЂСѓРёРЅР°С…, РїРѕР»РёС‚РёРєР° РІ СЃРєР°РЅРґР°Р»Р°С…, СЃРѕС†РёСѓРј РІ РЅР°РїСЂСЏР¶РµРЅРёРё, РІС‹Р±РѕСЂС‹ РЅР° РЅРѕСЃСѓ. РљРѕРіРѕ РєР»РµР№РјРёС‚СЊ, РєСѓРґР° Р±РµР¶Р°С‚СЊ, РµСЃР»Рё РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРёС… РІСЃС‘ РЅРµ СЃРІР°Р»РёС€СЊ, Р° Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†С‹ РІРєРѕРЅРµС† Р·Р°РїСѓС‚Р°Р»РёСЃСЊ Рё СЃР°РјРё РЅРµ Р·РЅР°СЋС‚, РєР°Рє РІСЃРµС… СѓР±РµРґРёС‚СЊ, С‡С‚Рѕ РѕРЅРё С‚Р°РєРё РІСЃРµС… РїРѕР±РµРґРёР»Рё. Р§С‚Рѕ РґРµР»Р°С‚СЊ РІ С‚Р°РєРѕР№ РѕРіРЅРµРѕРїР°СЃРЅРѕР№ СЃРёС‚СѓР°С†РёРё? Р§РµРј, РїСЂРµР¶РґРµ РІСЃРµРіРѕ, Р·Р°РЅСЏС‚СЊСЃСЏ, РїРµСЂРµРґ С„РёРЅР°Р»СЊРЅС‹Рј Р±СЂРѕСЃРєРѕРј Рё РђСЂРјР°РіРµРґРґРѕРЅРѕРј?
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РћРґРЅРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕ СЃ Р“Р°Р±СЂРёСЌР»РµРј, Р–Р°РЅ-РњРёС€РµР»РµРј Рё РР»РёР·Р°Р±РµС‚ (С‡СЊСЏ С„Р°РјРёР»РёСЏ, РїРѕ С‚СЂР°РіРёС‡РµСЃРєРѕРјСѓ СЃРѕРІРїР°РґРµРЅРёСЋ Рё РёСЂРѕРЅРёРё Р±РµСЃРїРѕС‰Р°РґРЅРѕР№ СЃСѓРґСЊР±С‹, РѕР·РЅР°С‡Р°РµС‚ "СѓР·РєР°СЏ, С‚СѓРїР°СЏ, РЅРµРґР°Р»С‘РєР°СЏ"), СЃРѕСЂ РёР· РёР·Р±С‹ СѓР¶Рµ РІС‹РЅРѕСЃРёС‚ - РґРѕРіР°РґР°Р№С‚РµСЃСЊ, РєС‚Рѕ! - РІСЃРµРѕР±С‰РёР№ Р»СЋР±РёРјРµС†, Р‘СЂСЋРЅРѕ! Р›Рµ РњСЌСЂ! РћРЅ С‚РѕР¶Рµ СЂСѓРє РЅРµ РѕРїСѓСЃС‚РёР» Рё РјРЅРѕРіРѕ РѕС‚РєРѕРїР°Р», Рё СЃРІРµСЂС…Сѓ РЅР°РїРёСЃР°Р» - РЅРѕРІСѓСЋ РєРЅРёРіСѓ, В«Р’СЂРµРјСЏ РґР»СЏ СЂРµС€РµРЅРёСЏВ» (2026).
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