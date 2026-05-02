Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёР№ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєРѕРІР°Р»Рё РґСЂРѕРЅРѕРј РїРѕСЃС‘Р»РѕРє Р‘РµР»Р°СЏ Р‘РµСЂС‘Р·РєР° РўСЂСѓР±С‡РµРІСЃРєРѕРіРѕ СЂР°Р№РѕРЅР° Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё, РїРѕРіРёР±
РјРёСЂРЅС‹Р№ Р¶РёС‚РµР»СЊ.
РџСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёРґРІСѓС…Р»РµС‚РЅРёР№ С‚СЂР°РєС‚РѕСЂРёСЃС‚ СЂР°РЅРµРЅ РІ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ РІР·СЂС‹РІР° СѓРєСЂР°РёРЅСЃРєРѕРіРѕ Р‘РџР›Рђ РЅР° РїСЂРѕРµР·Р¶РµР№ С‡Р°СЃС‚Рё РІ СЃРµР»Рµ РћРєС‚СЏР±СЂСЊСЃРєРѕРµ Р С‹Р»СЊСЃРєРѕРіРѕ СЂР°Р№РѕРЅР° РљСѓСЂСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё. Р’ РҐРѕРјСѓС‚РѕРІСЃРєРѕРј СЂР°Р№РѕРЅРµ СѓРєСЂР°РёРЅС†С‹ Р°С‚Р°РєРѕРІР°Р»Рё РґСЂРѕРЅРѕРј Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЊ СЃ СЃРµРјСЊС‘Р№, СЂР°РЅРµРЅС‹ РґРІРѕРµ РјСѓР¶С‡РёРЅ Рё Р¶РµРЅС‰РёРЅР°.
Р’ СЃРµР»Рµ РРІР°РЅРѕРІСЃРєР°СЏ Р›РёСЃРёС†Р° Р“СЂР°Р№РІРѕСЂРѕРЅСЃРєРѕРіРѕ РѕРєСЂСѓРіР° Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё РґСЂРѕРЅ Р°С‚Р°РєРѕРІР°Р» СЂР°Р±РѕС‚Р°СЋС‰СѓСЋ РІ РїРѕР»Рµ СЃРµР»СЊС…РѕР·С‚РµС…РЅРёРєСѓ, СЂР°РЅРµРЅ
С‚СЂР°РєС‚РѕСЂРёСЃС‚. Р Р°РЅРµРЅР°
Р¶РµРЅС‰РёРЅР° РїСЂРё Р°С‚Р°РєРµ РґСЂРѕРЅР° Р’РЎРЈ РЅР° С‡Р°СЃС‚РЅС‹Р№ РґРѕРј РІ СЃРµР»Рµ Р—РёР±РѕСЂРѕРІРєР° РЁРµР±РµРєРёРЅСЃРєРѕРіРѕ РѕРєСЂСѓРіР°.
Р’ Р”РќР СѓРєСЂР°РёРЅСЃРєРёРјРё Р±РµСЃРїРёР»РѕС‚РЅРёРєР°РјРё Р°С‚Р°РєРѕРІР°РЅР° Р“РѕСЂР»РѕРІРєР°
, РїРѕРІСЂРµР¶РґРµРЅС‹ Р¶РёР»С‹Рµ РґРѕРјР°, Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»Рё, СЂР°РЅРµРЅ СЃС‚РѕСЂРѕР¶РµРІРѕР№ РїС‘СЃ.
РџСЂРё РїР°РґРµРЅРёРё СЃР±РёС‚С‹С… Р‘РџР›Рђ РІ РЎРјРѕР»РµРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё РїРѕРІСЂРµР¶РґРµРЅС‹
С‡Р°СЃС‚РЅС‹Рµ РґРѕРјР° Рё Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»Рё.