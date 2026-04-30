п»ї РЎРЁРђ Рё Р“РµСЂРјР°РЅРёСЏ СѓРіР»СѓР±РёР»Рё РІРѕРµРЅРЅРѕРµ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІРѕ, РњРР” Р Р¤ СЂР°СЃСЃС‡РёС‚С‹РІР°РµС‚ РЅР° РІС‹РїРѕР»РЅРµРЅРёРµ РґРѕСЃС‚РёРіРЅСѓС‚С‹С… РЅР° РђР»СЏСЃРєРµ РґРѕРіРѕРІРѕСЂС‘РЅРЅРѕСЃС‚РµР№ » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

РЎРЁРђ Рё Р“РµСЂРјР°РЅРёСЏ СѓРіР»СѓР±РёР»Рё РІРѕРµРЅРЅРѕРµ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІРѕ, РњРР” Р Р¤ СЂР°СЃСЃС‡РёС‚С‹РІР°РµС‚ РЅР° РІС‹РїРѕР»РЅРµРЅРёРµ РґРѕСЃС‚РёРіРЅСѓС‚С‹С… РЅР° РђР»СЏСЃРєРµ РґРѕРіРѕРІРѕСЂС‘РЅРЅРѕСЃС‚РµР№

 

Р’РѕРїСЂРµРєРё Р·Р°СЏРІР»РµРЅРёСЏРј РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° РЎРЁРђ Р”РѕРЅР°Р»СЊРґР° РўСЂР°РјРїР°, РЎРЁРђ Рё Р“РµСЂРјР°РЅРёСЏ СѓРіР»СѓР±РёР»Рё РІРѕРµРЅРЅРѕРµ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІРѕ, Р¤Р Р“ РІРЅРµРґСЂСЏРµС‚ РІС‹СЃРѕРєРѕРїРѕСЃС‚Р°РІР»РµРЅРЅРѕРіРѕ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРѕРіРѕ РѕС„РёС†РµСЂР° РІ СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂСѓ СЃРІРѕРµРіРѕ РІС‹СЃС€РµРіРѕ РІРѕРµРЅРЅРѕРіРѕ РєРѕРјР°РЅРґРѕРІР°РЅРёСЏ, С‡С‚Рѕ В«СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ РїСЂРёР·РЅР°РєРѕРј С‚РµСЃРЅРѕРіРѕ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІР°, РЅРµСЃРјРѕС‚СЂСЏ РЅР° СѓС…СѓРґС€РµРЅРёРµ РїРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёР№В». В«РђРјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёР№ РїРѕР»РєРѕРІРЅРёРє Р±СѓРґРµС‚ Р·Р°РЅРёРјР°С‚СЊ РєР»СЋС‡РµРІСѓСЋ РґРѕР»Р¶РЅРѕСЃС‚СЊ Р·Р°РјРµСЃС‚РёС‚РµР»СЏ РЅР°С‡Р°Р»СЊРЅРёРєР° РѕРїРµСЂР°С‚РёРІРЅРѕРіРѕ РѕС‚РґРµР»Р° РІ РєРѕРјР°РЅРґРѕРІР°РЅРёРё РЅРµРјРµС†РєРѕР№ Р°СЂРјРёРёВ», вЂ” РїРµСЂРµРґР°РµС‚ Politico СЃР»РѕРІР° РёСЃС‚РѕС‡РЅРёРєРѕРІ РёР· Р±СѓРЅРґРµСЃРІРµСЂР° Рё РџРµРЅС‚Р°РіРѕРЅР°.

РњРѕСЃРєРІР° РїРѕ-РїСЂРµР¶РЅРµРјСѓ Р·Р°РёРЅС‚РµСЂРµСЃРѕРІР°РЅР° РІ РІРѕР·РѕР±РЅРѕРІР»РµРЅРёРё РїРµСЂРµРіРѕРІРѕСЂРѕРІ РїРѕ СѓРєСЂР°РёРЅСЃРєРѕРјСѓ СѓСЂРµРіСѓР»РёСЂРѕРІР°РЅРёСЋ РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕ-Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёС… РїРѕРЅРёРјР°РЅРёР№, РґРѕСЃС‚РёРіРЅСѓС‚С‹С… РЅР° РђР»СЏСЃРєРµ, Р·Р°СЏРІРёР» РіР»Р°РІР° РњРР” Р РѕСЃСЃРёРё РЎРµСЂРіРµР№ Р›Р°РІСЂРѕРІ: "РњС‹ РїРѕ-РїСЂРµР¶РЅРµРјСѓ Р·Р°РёРЅС‚РµСЂРµСЃРѕРІР°РЅС‹ РІ РІРѕР·РѕР±РЅРѕРІР»РµРЅРёРё РїРµСЂРµРіРѕРІРѕСЂРЅРѕРіРѕ РїСЂРѕС†РµСЃСЃР° РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ РёРјРµСЋС‰РёС…СЃСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕ-Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёС… РїРѕРЅРёРјР°РЅРёР№. Р’С‡РµСЂР° РІ С‚РµР»РµС„РѕРЅРЅРѕРј СЂР°Р·РіРѕРІРѕСЂРµ СЃ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚РѕРј РўСЂР°РјРїРѕРј РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ РџСѓС‚РёРЅ РїРѕРґС‚РІРµСЂРґРёР» СЌС‚Сѓ РЅР°С€Сѓ РїРѕР·РёС†РёСЋ. Р Р°СЃСЃС‡РёС‚С‹РІР°РµРј, С‡С‚Рѕ РґРѕСЃС‚РёРіРЅСѓС‚С‹Рµ РЅР° РђР»СЏСЃРєРµ РґРѕРіРѕРІРѕСЂС‘РЅРЅРѕСЃС‚Рё Р±СѓРґСѓС‚ РІРѕРїР»РѕС‰Р°С‚СЊСЃСЏ РІ Р¶РёР·РЅСЊ".

РќРµРґРµР»РµР№ СЂР°РЅРµРµ СЃРѕРѕР±С‰Р°Р»РѕСЃСЊ, С‡С‚Рѕ Р“РµСЂРјР°РЅРёСЏ Р·Р°РґР°Р»Р°СЃСЊ С†РµР»СЊСЋ СЃРѕР·РґР°С‚СЊ СЃРёР»СЊРЅРµР№С€СѓСЋ Р°СЂРјРёСЋ Р•РІСЂРѕРїС‹, Рё С‡С‚Рѕ РіРµСЂРјР°РЅСЃРєРёРµ Р°РІС‚РѕРєРѕРЅС†РµСЂРЅС‹ РїРµСЂРµР№РґСѓС‚ РЅР° РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІРѕ РѕСЂСѓР¶РёСЏ.



 

 

Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» Р“Р»Р°РІРЅРѕР№ С‚РµРјРѕР№ РЅР° РђР»СЏСЃРєРµ СЃС‚Р°РЅРµС‚ РЈРєСЂР°РёРЅР°, РЅРѕ РўСЂР°РјРї РЅРµ РЅР°РјРµСЂРµРЅ РѕР±СЃСѓР¶РґР°С‚СЊ РІРѕРїСЂРѕСЃ С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёР№
» РљР°РЅС†Р»РµСЂ Р“РµСЂРјР°РЅРёРё Р·Р°СЏРІРёР» Рѕ СЃРёР»РѕРІРѕРј СЂРµС€РµРЅРёРё РєРѕРЅС„Р»РёРєС‚Р° РЅР° РЈРєСЂР°РёРЅРµ; РљР°Р·Р°С…СЃС‚Р°РЅ РЅР°С‡Р°Р» РІРѕРµРЅРЅРѕРµ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІРѕ СЃ Р‘СЂРёС‚Р°РЅРёРµР№
» РЎРѕС†РёРѕРјРµС‚СЂРёС‡РµСЃРєРѕРµ
» РќР°Р·РЅР°С‡РµРЅРёСЏ РІ РњРёРЅРёСЃС‚РµСЂСЃС‚РІРµ РѕР±РѕСЂРѕРЅС‹ Р Р¤
» РР·СЂР°РёР»СЊС‚СЏРЅ РїСЂРµРјРёСЂРѕРІР°Р»Рё Р·Р° "СѓРіР»СѓР±Р»РµРЅРёРµ РїРѕРЅРёРјР°РЅРёСЏ СЃСѓС‚Рё РєРѕРЅС„Р»РёРєС‚Р°"
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
РљР°Рє СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР° РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

РљР°Рє СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР° РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

РҐСЂРѕРЅРёРєРё РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‰РёС…

РҐСЂРѕРЅРёРєРё РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‰РёС…

РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

РљСЂРёРїС‚РѕРІР°Р»СЋС‚РЅС‹Р№ РіРѕСЂРёР·РѕРЅС‚ Р РѕСЃСЃРёРё: С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєР°СЏ РіРѕС‚РѕРІРЅРѕСЃС‚СЊ РёР»Рё РЅРѕРІР°СЏ С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІР°СЏ СЂСѓР»РµС‚РєР°?

РљСЂРёРїС‚РѕРІР°Р»СЋС‚РЅС‹Р№ РіРѕСЂРёР·РѕРЅС‚ Р РѕСЃСЃРёРё: С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєР°СЏ РіРѕС‚РѕРІРЅРѕСЃС‚СЊ РёР»Рё РЅРѕРІР°СЏ С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІР°СЏ СЂСѓР»РµС‚РєР°?

РўСѓРїРёРє РјРµРіР°РїРѕР»РёСЃРѕРІ: РІРїРµСЂРµРґРё вЂ“ РґРµС†РµРЅС‚СЂР°Р»РёР·Р°С†РёСЏ?

РўСѓРїРёРє РјРµРіР°РїРѕР»РёСЃРѕРІ: РІРїРµСЂРµРґРё вЂ“ РґРµС†РµРЅС‚СЂР°Р»РёР·Р°С†РёСЏ?

\

"Р§С‚Рѕ РЅРµР»СЊР·СЏ РѕС‚РґР°РІР°С‚СЊ РЅР° РѕС‚РєСѓРї РР": РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚ Рё Р±РµР·РѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

РЎРЁРђ Рё Р“РµСЂРјР°РЅРёСЏ СѓРіР»СѓР±РёР»Рё РІРѕРµРЅРЅРѕРµ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІРѕ, РњРР” Р Р¤ СЂР°СЃСЃС‡РёС‚С‹РІР°РµС‚ РЅР° РІС‹РїРѕР»РЅРµРЅРёРµ РґРѕСЃС‚РёРіРЅСѓС‚С‹С… РЅР° РђР»СЏСЃРєРµ РґРѕРіРѕРІРѕСЂС‘РЅРЅРѕСЃС‚РµР№

  • 11:00
  • 154

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёР№ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р’РѕР»РіРѕРіСЂР°РґСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…

  • 10:40
  • 182

Р РѕСЃСЃРёСЏРЅРµ СЃС‚Р°Р»Рё РјРµРЅСЊС€Рµ СЃР»РµРґРёС‚СЊ Р·Р° РЅРѕРІРѕСЃС‚СЏРјРё, РѕСЃРѕР±РµРЅРЅРѕ РЅРµРіР°С‚РёРІРЅС‹РјРё

  • 07:15
  • 265

Р’ Р Р¤ СЃС‚Р°Р»Рё РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚СЊ РР РїСЂРё СЃРѕСЃС‚Р°РІР»РµРЅРёРё РіРѕСЃ. Р±СЋРґР¶РµС‚Р°; СЋСЂРёСЃС‚С‹ РїСЂРёРІРµС‚СЃС‚РІСѓСЋС‚ РІРЅРµРґСЂРµРЅРёРµ РР, РЅРѕ РЅРµ РґР»СЏ СЃРІРѕРµРіРѕ РґРµР»Р°

  • 07:04
  • 244

Р“Р»Р°РІР° РЎРѕРІС„РµРґР° РїСЂРёР·РІР°Р»Р° РњРѕСЂРґР°С€РѕРІР° РІРµСЂРЅСѓС‚СЊ С‡С‚Рѕ-С‚Рѕ РёР· РѕС„С€РѕСЂРѕРІ, "РЎРµРІРµСЂСЃС‚Р°Р»СЊ" РѕРєР°Р·Р°Р»Р°СЃСЊ РІ РіР»СѓР±РѕРєРѕРј РєСЂРёР·РёСЃРµ

  • 20:21
  • 479

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№, РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р”РќР 

  • 19:25
  • 457