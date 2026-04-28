Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р›РќР 

Р’ СЃРµР»Рµ Р‘РѕР±СЂР°РІР° Р Р°РєРёС‚СЏРЅСЃРєРѕРіРѕ РѕРєСЂСѓРіР° Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё Р±РµСЃРїРёР»РѕС‚РЅРёРє Р°С‚Р°РєРѕРІР°Р» Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЊ, РІ РєРѕС‚РѕСЂРѕРј РЅР°С…РѕРґРёР»Р°СЃСЊ СЃРµРјСЊСЏ. РЎСѓРїСЂСѓР¶РµСЃРєР°СЏ РїР°СЂР° - С„РµР»СЊРґС€РµСЂ С„РµР»СЊРґС€РµСЂСЃРєРѕ-Р°РєСѓС€РµСЂСЃРєРѕРіРѕ РїСѓРЅРєС‚Р° Р‘РµР»РѕРІСЃРєРѕР№ Р¦Р Р‘ Рё РµС‘ РјСѓР¶ - РїРѕРіРёР±Р»Р°. РС… 16-Р»РµС‚РЅРёР№ СЃС‹РЅ СЂР°РЅРµРЅ. Р’ СЃРµР»Рµ Р’РѕР·РЅРµСЃРµРЅРѕРІРєР° РЁРµР±РµРєРёРЅСЃРєРѕРіРѕ РѕРєСЂСѓРіР° Р±РµСЃРїРёР»РѕС‚РЅРёРє СѓРґР°СЂРёР» РїРѕ Р»РµРіРєРѕРІРѕРјСѓ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЋ, РїРѕРіРёР± РјСѓР¶С‡РёРЅР°. Р•С‰С‘ РѕРґРёРЅ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЊ Р°С‚Р°РєРѕРІР°РЅ РІ С…СѓС‚РѕСЂРµ РљСЂР°СЃРёРІРѕ Р‘РѕСЂРёСЃРѕРІСЃРєРѕРіРѕ РѕРєСЂСѓРіР°, СЂР°РЅРµРЅС‹ РјСѓР¶ СЃ Р¶РµРЅРѕР№. Р Р°РЅРµРЅ РјРёСЂРЅС‹Р№ Р¶РёС‚РµР»СЊ РІ РџСѓР»СЏРµРІРєРµ.
Р’ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ СѓРґР°СЂР° РґСЂРѕРЅР° Р’РЎРЈ РїРѕ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЋ СЂР°РЅРµРЅ РјРёСЂРЅС‹Р№ Р¶РёС‚РµР»СЊ РІ Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё. Р”СЂРѕРЅ Р’РЎРЈ СѓРґР°СЂРёР» РїРѕ РїСЂРµРґРїСЂРёСЏС‚РёСЋ "РњРёСЂР°С‚РѕСЂРіР°", РїРѕРіРёР± СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёРє СЃРµР»СЊС…РѕР·РїСЂРµРґРїСЂРёСЏС‚РёСЏ.
Р’ СЃРµР»Рµ РњР°РєРµРµРІРѕ Р С‹Р»СЊСЃРєРѕРіРѕ СЂР°Р№РѕРЅР° РљСѓСЂСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё РїСЂРё Р°С‚Р°РєРµ РґСЂРѕРЅР° Р’РЎРЈ РЅР° Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЊ СЂР°РЅРµРЅ РјСѓР¶С‡РёРЅР°.
Р’ РњР°СЂРєРѕРІРєРµ, Р›РќР , СѓРєСЂР°РёРЅС†С‹ СѓРґР°СЂРёР»Рё РїРѕ Р°РґРјРёРЅРёСЃС‚СЂР°С†РёРё, РµСЃС‚СЊ СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ.
РР·-Р·Р° Р°С‚Р°РєРё Р’РЎРЈ РІРѕР·РЅРёРє РјР°СЃС€С‚Р°Р±РЅС‹Р№ РїРѕР¶Р°СЂ РЅР° РќРџР— РІ РўСѓР°РїСЃРµ РІ РљСЂР°СЃРЅРѕРґР°СЂСЃРєРѕРј РєСЂР°Рµ, РёР· Р±Р»РёР·Р»РµР¶Р°С‰РёС… РґРѕРјРѕРІ СЌРІР°РєСѓРёСЂРѕРІР°РЅС‹ Р¶РёР»СЊС†С‹, РїРѕР¶Р°СЂ С‚СѓС€Р°С‚ 164 С‡РµР»РѕРІРµРєР° Рё РёС… С‡РёСЃР»Рѕ РµС‰С‘ СѓРІРµР»РёС‡Р°С‚, Р¶РёС‚РµР»РµР№ РіРѕСЂРѕРґР° РїСЂРёР·РІР°Р»Рё РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚СЊ СЂРµСЃРїРёСЂР°С‚РѕСЂС‹.
Р’ РЎРµРІР°СЃС‚РѕРїРѕР»Рµ РёР·-Р·Р° Р°С‚Р°РєРё Р’РЎРЈ РїРѕРІСЂРµР¶РґРµРЅС‹ Р¶РёР»С‹Рµ РґРѕРјР° Рё Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»Рё.
24 РјРёСЂРЅС‹С… Р¶РёС‚РµР»СЏ Р Р¤, РІ РёС… С‡РёСЃР»Рµ РґРІРѕРµ РґРµС‚РµР№, РїРѕРіРёР±Р»Рё РЅР° РјРёРЅСѓРІС€РµР№ РЅРµРґРµР»Рµ РїСЂРё СѓРґР°СЂР°С… Р’РѕРѕСЂСѓР¶РµРЅРЅС‹С… СЃРёР» РЈРєСЂР°РёРЅС‹ РїРѕ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРј СЂРµРіРёРѕРЅР°Рј, СЂР°РЅРµРЅС‹ 174 С‡РµР»РѕРІРµРєР°, РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ 9 РґРµС‚РµР№.