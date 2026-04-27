п»ї Р‘С‹РІС€РёР№ РіР»Р°РІР° Р РѕСЃСЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІР° РїСЂРѕРєРѕРјРјРµРЅС‚РёСЂРѕРІР°Р» СЃРІРѕСЋ РѕС‚СЃС‚Р°РІРєСѓ С„СЂР°Р·РѕР№ РёР· "Р“Р°СЂСЂРё РџРѕС‚С‚РµСЂР°" » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

Р‘С‹РІС€РёР№ РіР»Р°РІР° Р РѕСЃСЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІР° РїСЂРѕРєРѕРјРјРµРЅС‚РёСЂРѕРІР°Р» СЃРІРѕСЋ РѕС‚СЃС‚Р°РІРєСѓ С„СЂР°Р·РѕР№ РёР· "Р“Р°СЂСЂРё РџРѕС‚С‚РµСЂР°"

 

Р“Р»Р°РІР° Р РѕСЃСЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІР° Р•РІРіРµРЅРёР№ РџСЂРёРјР°РєРѕРІ СѓС€С‘Р» РІ РѕС‚СЃС‚Р°РІРєСѓ. Р’ РѕС‚РІРµС‚ РЅР° Р·Р°РїСЂРѕСЃ С‚РµР»РµРіСЂР°Рј-РєР°РЅР°Р»Р° В«Р Р°РЅСЊС€Рµ РІСЃРµС…. РќСѓ РїРѕС‡С‚РёВ» РџСЂРёРјР°РєРѕРІ РїСЂРѕРєРѕРјРјРµРЅС‚РёСЂРѕРІР°Р» СЃРІРѕСЋ РѕС‚СЃС‚Р°РІРєСѓ С„СЂР°Р·РѕР№ "Р”РѕР±Р±Рё СЃРІРѕР±РѕРґРµРЅ". Р­С‚Рѕ С„СЂР°Р·Р° РёР· РІС‚РѕСЂРѕР№ РєРЅРёРіРё С†РёРєР»Р° РїСЂРѕ Р“Р°СЂСЂРё РџРѕС‚С‚РµСЂР° ("Р“Р°СЂСЂРё РџРѕС‚С‚РµСЂ Рё РўР°Р№РЅР°СЏ РєРѕРјРЅР°С‚Р°"), РµС‘ РїСЂРѕРёР·РЅРѕСЃРёС‚ РґРѕРјРѕРІС‹Р№ СЌР»СЊС„ Р”РѕР±Р±Рё, РєРѕРіРґР° РїРѕР»СѓС‡Р°РµС‚ РёР·Р±Р°РІР»РµРЅРёРµ РѕС‚ РґРѕР»РіРёС… Р»РµС‚ СЂР°Р±СЃРєРѕРіРѕ С‚СЂСѓРґР° РІ РґРѕРјРµ РѕС‚СЂРёС†Р°С‚РµР»СЊРЅРѕРіРѕ РїРµСЂСЃРѕРЅР°Р¶Р° Р›СЋС†РёСѓСЃР° РњР°Р»С„РѕСЏ. РџСЂРёРјР°РєРѕРІ РїРѕСЏСЃРЅРёР», С‡С‚Рѕ "СЂР°СЃСЃС‚Р°РІР°РЅРёРµ СЃ РіРѕСЃСЃР»СѓР¶Р±РѕР№ РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РїРѕ Р»СЋР±РІРё Рё СЃРѕ РІР·Р°РёРјРЅС‹Рј СѓРІР°Р¶РµРЅРёРµРј", РЅРѕ РґР°Р»РµРµ РѕРЅ РЅР°РјРµСЂРµРЅ Р·Р°РЅРёРјР°С‚СЊСЃСЏ РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°С‚РµР»СЊСЃРєРѕР№ СЂР°Р±РѕС‚РѕР№ Рё Р¶СѓСЂРЅР°Р»РёСЃС‚РёРєРѕР№.

РќР° РјРµСЃС‚Рѕ РџСЂРёРјР°РєРѕРІР° РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ Р Р¤ Р’Р»Р°РґРёРјРёСЂ РџСѓС‚РёРЅ РЅР°Р·РЅР°С‡РёР» РµРіРѕ Р·Р°РјРµСЃС‚РёС‚РµР»СЏ РРіРѕСЂСЏ Р§Р°Р№РєСѓ, РјР»Р°РґС€РµРіРѕ СЃС‹РЅР° Р±С‹РІС€РµРіРѕ РіРµРЅРїСЂРѕРєСѓСЂРѕСЂР° Р®СЂРёСЏ Р§Р°Р№РєРё (СЃРµР№С‡Р°СЃ - РїРѕР»РїСЂРµРґ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° РїСЂРё РЎРљР¤Рћ). Р’ РїСЂРѕС€Р»РѕРј РРіРѕСЂСЊ Р§Р°Р№РєР° Р·Р°РЅРёРјР°Р»СЃСЏ Р±Р»Р°РіРѕСѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІРѕРј РѕР±С‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅС‹С… РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІ РњРѕСЃРєРІС‹, С‚Р°РєР¶Рµ РІС‘Р» РїРѕРґСЂСЏРґРЅС‹Рµ СЂР°Р±РѕС‚С‹ РґР»СЏ Р Р–Р”, РµРіРѕ РјРёР»Р»РёР°СЂРґРЅС‹Рµ Р·Р°РєР°Р·С‹, СЃРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё "Р’РµРґРѕРјРѕСЃС‚РµР№", РЅРµ СЃР»РµРґСѓРµС‚ СЃРІСЏР·С‹РІР°С‚СЊ СЃ РїРѕР»РѕР¶РµРЅРёРµРј РѕС‚С†Р°. 

Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» Р’РµС€РЅСЏРєРѕРІ РіРѕС‚РѕРІ РїРѕРґРґРµСЂР¶Р°С‚СЊ Р“Р°СЂСЂРё РџРѕС‚С‚РµСЂР°
» Р¤СЂРѕРґРѕ Р‘РµРіРіРёРЅСЃ СЃРѕСЃС‚Р°РІРёС‚ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёСЋ Р“Р°СЂСЂРё РџРѕС‚С‚РµСЂСѓ
» РћС‚ Р“Р°СЂСЂРё РџРѕС‚С‚РµСЂР° РџСѓС‚РёРЅР° Р·Р°С‰РёС‚СЏС‚ СѓРєСЂР°РёРЅС†С‹
» Р РѕСѓР»РёРЅРі РїСЂРёС€Р»Р° Р·Р° Р“Р°СЂСЂРё РџРѕС‚С‚РµСЂРѕРј
» Р“Р°СЂСЂРё РџРѕС‚С‚РµСЂ СѓР·РЅР°РµС‚ СЃРІРѕРё РѕС†РµРЅРєРё
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
РҐСЂРѕРЅРёРєРё РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‰РёС…

РҐСЂРѕРЅРёРєРё РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‰РёС…

РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

РљСЂРёРїС‚РѕРІР°Р»СЋС‚РЅС‹Р№ РіРѕСЂРёР·РѕРЅС‚ Р РѕСЃСЃРёРё: С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєР°СЏ РіРѕС‚РѕРІРЅРѕСЃС‚СЊ РёР»Рё РЅРѕРІР°СЏ С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІР°СЏ СЂСѓР»РµС‚РєР°?

РљСЂРёРїС‚РѕРІР°Р»СЋС‚РЅС‹Р№ РіРѕСЂРёР·РѕРЅС‚ Р РѕСЃСЃРёРё: С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєР°СЏ РіРѕС‚РѕРІРЅРѕСЃС‚СЊ РёР»Рё РЅРѕРІР°СЏ С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІР°СЏ СЂСѓР»РµС‚РєР°?

РўСѓРїРёРє РјРµРіР°РїРѕР»РёСЃРѕРІ: РІРїРµСЂРµРґРё вЂ“ РґРµС†РµРЅС‚СЂР°Р»РёР·Р°С†РёСЏ?

РўСѓРїРёРє РјРµРіР°РїРѕР»РёСЃРѕРІ: РІРїРµСЂРµРґРё вЂ“ РґРµС†РµРЅС‚СЂР°Р»РёР·Р°С†РёСЏ?

\

"Р§С‚Рѕ РЅРµР»СЊР·СЏ РѕС‚РґР°РІР°С‚СЊ РЅР° РѕС‚РєСѓРї РР": РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚ Рё Р±РµР·РѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ

РџРѕС‡РµРјСѓ РІСЂРµРјРµРЅРЅРѕРµ СЃРѕРіР»Р°С€РµРЅРёРµ вЂ” СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРёР№ СЂРёСЃРє РґР»СЏ РСЂР°РЅР°?

РџРѕС‡РµРјСѓ РІСЂРµРјРµРЅРЅРѕРµ СЃРѕРіР»Р°С€РµРЅРёРµ вЂ” СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРёР№ СЂРёСЃРє РґР»СЏ РСЂР°РЅР°?

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

РРЅРґРµРєСЃ РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЊСЃРєРёС… РЅР°СЃС‚СЂРѕРµРЅРёР№ СЂРѕСЃСЃРёСЏРЅ СѓРїР°Р», Р¶РµР»Р°РЅРёРµ С…СЂР°РЅРёС‚СЊ РЅР°Р»РёС‡РЅС‹Рµ РґРµРЅСЊРіРё РІС‹СЂРѕСЃР»Рѕ

  • 18:12
  • 227

РЎСѓРІРµСЂРµРЅРЅС‹Рµ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅС‹Рµ РјРѕРґРµР»Рё РР РІ Р Р¤ СЃРјРѕРіСѓС‚ СЂР°Р·СЂР°Р±Р°С‚С‹РІР°С‚СЊ Рё РѕР±СѓС‡Р°С‚СЊ Р»РёС†Р° Р±РµР· СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃС‚РІР°

  • 16:02
  • 263

Р‘С‹РІС€РёР№ РіР»Р°РІР° Р РѕСЃСЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІР° РїСЂРѕРєРѕРјРјРµРЅС‚РёСЂРѕРІР°Р» СЃРІРѕСЋ РѕС‚СЃС‚Р°РІРєСѓ С„СЂР°Р·РѕР№ РёР· "Р“Р°СЂСЂРё РџРѕС‚С‚РµСЂР°"

  • 15:30
  • 299

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…

  • 13:37
  • 288

Р”РµС„РёС†РёС‚ СЂРµРіРёРѕРЅР°Р»СЊРЅС‹С… СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… Р±СЋРґР¶РµС‚РѕРІ СЃРѕСЃС‚Р°РІРёР» РїРѕР»С‚РѕСЂР° С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° РїРѕ РёС‚РѕРіР°Рј 2025 РіРѕРґР°

  • 13:27
  • 295

РђРјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєР°СЏ РјРѕР»РѕРґС‘Р¶СЊ РЅРµ С…РѕС‡РµС‚ Р¶РёС‚СЊ РІ Р±СѓРґСѓС‰РµРј

  • 22:07
  • 535