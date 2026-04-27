Р”РµС„РёС†РёС‚ СЂРµРіРёРѕРЅР°Р»СЊРЅС‹С… СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… Р±СЋРґР¶РµС‚РѕРІ СЃРѕСЃС‚Р°РІРёР» РїРѕР»С‚РѕСЂР° С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° РїРѕ РёС‚РѕРіР°Рј 2025 РіРѕРґР°

РџРѕ РёС‚РѕРіР°Рј 2025 РіРѕРґР° СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅС‹Р№ РґРµС„РёС†РёС‚ СЂРµРіРёРѕРЅР°Р»СЊРЅС‹С… СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… Р±СЋРґР¶РµС‚РѕРІ СЃРѕСЃС‚Р°РІРёР» 1,5 С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° СЂСѓР±Р»РµР№, РІ СЌС‚РѕРј РіРѕРґСѓ РњРёРЅС„РёРЅ РѕР¶РёРґР°РµС‚ СЂРѕСЃС‚Р° РґРµС„РёС†РёС‚Р° РґРѕ 1,9 С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° СЂСѓР±Р»РµР№. РџСЂРё СЌС‚РѕРј РѕР±СЉРµРј РіРѕСЃРґРѕР»РіР° СЃСѓР±СЉРµРєС‚РѕРІ Р¤РµРґРµСЂР°С†РёРё СѓРІРµР»РёС‡РёР»СЃСЏ РґРѕ 3,5 С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° СЂСѓР±Р»РµР№.
РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ СЂР°Р·СЂР°Р±Р°С‚С‹РІР°РµС‚ СЃРїРѕСЃРѕР±С‹ РѕР±Р»РµРіС‡РµРЅРёСЏ СЃРїРёСЃР°РЅРёСЏ Р·Р°РґРѕР»Р¶РµРЅРЅРѕСЃС‚РµР№ СЂРµРіРёРѕРЅРѕРІ. Р’ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ РґРѕ 1 РёСЋРЅСЏ РєР°Р¶РґРѕРіРѕ РіРѕРґР° РёРј Р±СѓРґСѓС‚ СЃРїРёСЃС‹РІР°С‚СЊ РґРѕР»Рі, РЅР°РєРѕРїР»РµРЅРЅС‹Р№ РІ РїСЂРѕС€Р»РѕРј РіРѕРґСѓ РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ СЂР°СЃС…РѕРґР°РјРё РЅР° РёРЅС„СЂР°СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂСѓ. РўР°РєР¶Рµ РІР»Р°СЃС‚Рё Р·Р°РїСѓСЃС‚СЏС‚ РЅРѕРІС‹Р№ РІРёРґ РєР°Р·РЅР°С‡РµР№СЃРєРѕРіРѕ РєСЂРµРґРёС‚Р°, РїРѕР·РІРѕР»СЏСЋС‰РёР№ СЃСѓР±СЉРµРєС‚Р°Рј Р¤РµРґРµСЂР°С†РёРё РїРѕРєСЂС‹РІР°С‚СЊ РєР°СЃСЃРѕРІС‹Рµ СЂР°Р·СЂС‹РІС‹.
Р’ С†РµР»РѕРј РїРѕ РёС‚РѕРіР°Рј 2025 РіРѕРґР° РґРµС„РёС†РёС‚ РєРѕРЅСЃРѕР»РёРґРёСЂРѕРІР°РЅРЅРѕРіРѕ Р±СЋРґР¶РµС‚Р° Р РѕСЃСЃРёРё (РІС…РѕРґРёС‚ С„РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅС‹Р№ Р±СЋРґР¶РµС‚, Р±СЋРґР¶РµС‚С‹ СЂРµРіРёРѕРЅРѕРІ Рё РІРЅРµР±СЋРґР¶РµС‚РЅС‹Рµ С„РѕРЅРґС‹) СЃРѕСЃС‚Р°РІРёР» 8,3 С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° СЂСѓР±Р»РµР№, РёР»Рё 3,9 РїСЂРѕС†РµРЅС‚Р° Р’Р’Рџ. Р—Р° РїРµСЂРІС‹Р№ РєРІР°СЂС‚Р°Р» 2026 РіРѕРґР° РґРµС„РёС†РёС‚ С„РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ Р±СЋРґР¶РµС‚Р° РґРѕСЃС‚РёРі 4,576 С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° СЂСѓР±Р»РµР№, СЂР°СЃС…РѕРґС‹ РѕРєР°Р·Р°Р»РёСЃСЊ РїСЂРёРјРµСЂРЅРѕ РІ РїРѕР»С‚РѕСЂР° СЂР°Р·Р° РІС‹С€Рµ РґРѕС…РѕРґРѕРІ.