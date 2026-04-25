РџСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅР° СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р» Рѕ РїСЂРµРєСЂР°СЃРЅС‹С… РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІР°С… СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅРѕРіРѕ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІР° РѕСЂСѓР¶РёСЏ СЃ РЈРєСЂР°РёРЅРѕР№

РђР»РёРµРІ РїРѕРґС‡РµСЂРєРЅСѓР», С‡С‚Рѕ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІРѕ РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅР° Рё РЈРєСЂР°РёРЅС‹ "РёРјРµРµС‚ РѕС‡РµРЅСЊ РїСЂРѕС‡РЅСѓСЋ РїРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєСѓСЋ РѕСЃРЅРѕРІСѓ" Рё С‡С‚Рѕ "РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅ Рё РЈРєСЂР°РёРЅР° РІРѕ РІСЃРµС… РјРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅС‹С… РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёСЏС… РІР·Р°РёРјРЅРѕ РїРѕРґРґРµСЂР¶РёРІР°СЋС‚ Рё Р±СѓРґСѓС‚ РїРѕРґРґРµСЂР¶РёРІР°С‚СЊ СЃСѓРІРµСЂРµРЅРёС‚РµС‚ Рё С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёР°Р»СЊРЅСѓСЋ С†РµР»РѕСЃС‚РЅРѕСЃС‚СЊ СЃС‚СЂР°РЅ".Р’ СЃРІРѕСЋ РѕС‡РµСЂРµРґСЊ, РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ РЈРєСЂР°РёРЅС‹ Р—РµР»РµРЅСЃРєРёР№ РїСЂРµРґР»РѕР¶РёР» РІРµСЃС‚Рё РїРµСЂРµРіРѕРІРѕСЂС‹ СЃ Р РѕСЃСЃРёРµР№ Рё РЎРЁРђ РІ Р‘Р°РєСѓ. Р—Р°РјРіР»Р°РІС‹ РєРѕРјРёС‚РµС‚Р° РЎРѕРІС„РµРґР° РїРѕ РјРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅС‹Рј РґРµР»Р°Рј Р’Р»Р°РґРёРјРёСЂ Р”Р¶Р°Р±Р°СЂРѕРІ РїРѕРґРґРµСЂР¶Р°Р» СЌС‚Сѓ РёРґРµСЋ, РѕС‚РјРµС‚РёРІ, С‡С‚Рѕ Сѓ РњРѕСЃРєРІС‹ Рё Р‘Р°РєСѓ С…РѕСЂРѕС€РёРµ РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёСЏ. РџРѕР»РёС‚РѕР»РѕРі РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂ РђСЃР°С„РѕРІ СЃС‡РёС‚Р°РµС‚, С‡С‚Рѕ Р—РµР»РµРЅСЃРєРѕРјСѓ С‚РѕР»СЊРєРѕ РєР°Р¶РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ РЈРєСЂР°РёРЅР° РёРјРµРµС‚ РїРѕРґРґРµСЂР¶РєСѓ РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅР°, РЅРѕ РЅР° СЃР°РјРѕРј РґРµР»Рµ СЌС‚Рѕ РёР»Р»СЋР·РёСЏ, Р° РЅР° СЃР°РјРѕРј РґРµР»Рµ С†РµР»Рё Рё РёРґРµРѕР»РѕРіРёСЏ РЈРєСЂР°РёРЅС‹ Рё РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅР° СЂР°СЃС…РѕРґСЏС‚СЃСЏ. Р’ Р»СЋР±РѕРј СЃР»СѓС‡Р°Рµ, СЌС‚Рѕ, РїРѕ РµРіРѕ РјРЅРµРЅРёСЋ, РІ РїРµСЂРІСѓСЋ РѕС‡РµСЂРµРґСЊ РїРµСЂРµРіРѕРІРѕСЂС‹ СЃ РЎРЁРђ.