п»ї РџСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅР° СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р» Рѕ РїСЂРµРєСЂР°СЃРЅС‹С… РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІР°С… СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅРѕРіРѕ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІР° РѕСЂСѓР¶РёСЏ СЃ РЈРєСЂР°РёРЅРѕР№ » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

РџСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅР° СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р» Рѕ РїСЂРµРєСЂР°СЃРЅС‹С… РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІР°С… СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅРѕРіРѕ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІР° РѕСЂСѓР¶РёСЏ СЃ РЈРєСЂР°РёРЅРѕР№

РџСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅР° РР»СЊС…Р°Рј РђР»РёРµРІ СЃС‡РёС‚Р°РµС‚, С‡С‚Рѕ Сѓ РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅР° Рё РЈРєСЂР°РёРЅС‹ РёРјРµСЋС‚СЃСЏ РїСЂРµРєСЂР°СЃРЅС‹Рµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ РґР»СЏ СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅРѕРіРѕ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІР° РѕСЂСѓР¶РёСЏ:
"РЎРѕСЃС‚РѕСЏР»СЃСЏ РѕР±РјРµРЅ РјРЅРµРЅРёСЏРјРё РїРѕ РІРѕРїСЂРѕСЃР°Рј РІРѕРµРЅРЅРѕ-С‚РµС…РЅРёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІР°, Рё Р·РґРµСЃСЊ С‚РѕР¶Рµ РёРјРµСЋС‚СЃСЏ РѕС‡РµРЅСЊ Р±РѕР»СЊС€РёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹. РљР°Рє РІ РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅРµ, С‚Р°Рє Рё РІ РЈРєСЂР°РёРЅРµ СЂР°Р·РІРёРІР°РµС‚СЃСЏ РІРѕРµРЅРЅРѕ-РїСЂРѕРјС‹С€Р»РµРЅРЅС‹Р№ РєРѕРјРїР»РµРєСЃ, Рё РёРјРµСЋС‚СЃСЏ РїСЂРµРєСЂР°СЃРЅС‹Рµ РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚Рё РґР»СЏ СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅРѕРіРѕ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІР°, РІ С†РµР»РѕРј РґР»СЏ СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅРѕРіРѕ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІР° РІ РїСЂРѕРјС‹С€Р»РµРЅРЅРѕР№ СЃС„РµСЂРµ".

РђР»РёРµРІ РїРѕРґС‡РµСЂРєРЅСѓР», С‡С‚Рѕ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІРѕ РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅР° Рё РЈРєСЂР°РёРЅС‹ "РёРјРµРµС‚ РѕС‡РµРЅСЊ РїСЂРѕС‡РЅСѓСЋ РїРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєСѓСЋ РѕСЃРЅРѕРІСѓ" Рё С‡С‚Рѕ "РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅ Рё РЈРєСЂР°РёРЅР° РІРѕ РІСЃРµС… РјРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅС‹С… РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёСЏС… РІР·Р°РёРјРЅРѕ РїРѕРґРґРµСЂР¶РёРІР°СЋС‚ Рё Р±СѓРґСѓС‚ РїРѕРґРґРµСЂР¶РёРІР°С‚СЊ СЃСѓРІРµСЂРµРЅРёС‚РµС‚ Рё С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёР°Р»СЊРЅСѓСЋ С†РµР»РѕСЃС‚РЅРѕСЃС‚СЊ СЃС‚СЂР°РЅ".

Р’ СЃРІРѕСЋ РѕС‡РµСЂРµРґСЊ, РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ РЈРєСЂР°РёРЅС‹ Р—РµР»РµРЅСЃРєРёР№ РїСЂРµРґР»РѕР¶РёР» РІРµСЃС‚Рё РїРµСЂРµРіРѕРІРѕСЂС‹ СЃ Р РѕСЃСЃРёРµР№ Рё РЎРЁРђ РІ Р‘Р°РєСѓ. Р—Р°РјРіР»Р°РІС‹ РєРѕРјРёС‚РµС‚Р° РЎРѕРІС„РµРґР° РїРѕ РјРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅС‹Рј РґРµР»Р°Рј Р’Р»Р°РґРёРјРёСЂ Р”Р¶Р°Р±Р°СЂРѕРІ РїРѕРґРґРµСЂР¶Р°Р» СЌС‚Сѓ РёРґРµСЋ, РѕС‚РјРµС‚РёРІ, С‡С‚Рѕ Сѓ РњРѕСЃРєРІС‹ Рё Р‘Р°РєСѓ С…РѕСЂРѕС€РёРµ РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёСЏ. РџРѕР»РёС‚РѕР»РѕРі РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂ РђСЃР°С„РѕРІ СЃС‡РёС‚Р°РµС‚, С‡С‚Рѕ Р—РµР»РµРЅСЃРєРѕРјСѓ С‚РѕР»СЊРєРѕ РєР°Р¶РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ РЈРєСЂР°РёРЅР° РёРјРµРµС‚ РїРѕРґРґРµСЂР¶РєСѓ РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅР°, РЅРѕ РЅР° СЃР°РјРѕРј РґРµР»Рµ СЌС‚Рѕ РёР»Р»СЋР·РёСЏ, Р° РЅР° СЃР°РјРѕРј РґРµР»Рµ С†РµР»Рё Рё РёРґРµРѕР»РѕРіРёСЏ РЈРєСЂР°РёРЅС‹ Рё РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅР° СЂР°СЃС…РѕРґСЏС‚СЃСЏ. Р’ Р»СЋР±РѕРј СЃР»СѓС‡Р°Рµ, СЌС‚Рѕ, РїРѕ РµРіРѕ РјРЅРµРЅРёСЋ, РІ РїРµСЂРІСѓСЋ РѕС‡РµСЂРµРґСЊ РїРµСЂРµРіРѕРІРѕСЂС‹ СЃ РЎРЁРђ.
Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» РџРµСЃРєРѕРІ РЅР°РґРµРµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ РїСЂРѕСѓРєСЂР°РёРЅСЃРєР°СЏ РїРѕР·РёС†РёСЏ РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅР° РЅРµ СЃС‚Р°РЅРµС‚ РїСЂРµРїСЏС‚СЃС‚РІРёРµРј; РєР°РЅС†Р»РµСЂ Р“РµСЂРјР°РЅРёРё Р·Р°СЏРІРёР», С‡С‚Рѕ РІРѕР№РЅР° РЅР° РЈРєСЂР°РёРЅРµ РѕР±СЉРµРґРёРЅСЏРµС‚ РµРІСЂРѕРїРµР№С†РµРІ
» Р”РјРёС‚СЂРёР№ РњРµРґРІРµРґРµРІ РїРѕСЃРµС‚РёР» РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅ
» РЈРєСЂР°РёРЅР° Рё РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅ РЅР°С‡Р°Р» С‚РµСЃС‚РёСЂРѕРІР°РЅРёРµ С‚СЂСѓР±РѕРїСЂРѕРІРѕРґР° РћРґРµСЃСЃР°-Р‘СЂРѕРґС‹
» РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅ РјРѕР¶РµС‚ РїСЂРµРєСЂР°С‚РёС‚СЊ РїРѕСЃС‚Р°РІРєРё РЅРµС„С‚Рё РїРѕ РјР°СЂС€СЂСѓС‚Сѓ Р‘Р°РєСѓ - РќРѕРІРѕСЂРѕСЃСЃРёР№СЃРє
» РР»СЊС…Р°Рј РђР»РёРµРІ РѕР·Р°Р±РѕС‚РёР»СЃСЏ С‚СЂСѓРґРѕСѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІРѕРј СЃРѕРѕС‚РµС‡РµСЃС‚РІРµРЅРЅРёРєРѕРІ
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

РљСЂРёРїС‚РѕРІР°Р»СЋС‚РЅС‹Р№ РіРѕСЂРёР·РѕРЅС‚ Р РѕСЃСЃРёРё: С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєР°СЏ РіРѕС‚РѕРІРЅРѕСЃС‚СЊ РёР»Рё РЅРѕРІР°СЏ С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІР°СЏ СЂСѓР»РµС‚РєР°?

РљСЂРёРїС‚РѕРІР°Р»СЋС‚РЅС‹Р№ РіРѕСЂРёР·РѕРЅС‚ Р РѕСЃСЃРёРё: С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєР°СЏ РіРѕС‚РѕРІРЅРѕСЃС‚СЊ РёР»Рё РЅРѕРІР°СЏ С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІР°СЏ СЂСѓР»РµС‚РєР°?

РўСѓРїРёРє РјРµРіР°РїРѕР»РёСЃРѕРІ: РІРїРµСЂРµРґРё вЂ“ РґРµС†РµРЅС‚СЂР°Р»РёР·Р°С†РёСЏ?

РўСѓРїРёРє РјРµРіР°РїРѕР»РёСЃРѕРІ: РІРїРµСЂРµРґРё вЂ“ РґРµС†РµРЅС‚СЂР°Р»РёР·Р°С†РёСЏ?

\

"Р§С‚Рѕ РЅРµР»СЊР·СЏ РѕС‚РґР°РІР°С‚СЊ РЅР° РѕС‚РєСѓРї РР": РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚ Рё Р±РµР·РѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ

РџРѕС‡РµРјСѓ РІСЂРµРјРµРЅРЅРѕРµ СЃРѕРіР»Р°С€РµРЅРёРµ вЂ” СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРёР№ СЂРёСЃРє РґР»СЏ РСЂР°РЅР°?

РџРѕС‡РµРјСѓ РІСЂРµРјРµРЅРЅРѕРµ СЃРѕРіР»Р°С€РµРЅРёРµ вЂ” СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРёР№ СЂРёСЃРє РґР»СЏ РСЂР°РЅР°?

РР· Р“РЈР›РђР“Р° РІ Р“РЈР›РђР“

РР· Р“РЈР›РђР“Р° РІ Р“РЈР›РђР“

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

РџСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅР° СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р» Рѕ РїСЂРµРєСЂР°СЃРЅС‹С… РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІР°С… СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅРѕРіРѕ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІР° РѕСЂСѓР¶РёСЏ СЃ РЈРєСЂР°РёРЅРѕР№

  • 17:14
  • 143

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р›РќР , Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё, Р•РєР°С‚РµСЂРёРЅР±СѓСЂРіРµ, Р”РѕРЅРµС†РєРµ

  • 08:17
  • 377

РџРѕС‡С‚Рё С‚СЂРµС‚СЊ С‚СЂСѓРґРѕСЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕРіРѕ РЅР°СЃРµР»РµРЅРёСЏ Р Р¤ РёРјРµСЋС‚ С…СЂРѕРЅРёС‡РµСЃРєРёРµ Р·Р°Р±РѕР»РµРІР°РЅРёСЏ, СЂРѕСЃСЃРёСЏРЅРµ РµРґСЏС‚ СЃР»РёС€РєРѕРј РјРЅРѕРіРѕ СЃР°С…Р°СЂР°

  • 14:44
  • 565

Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ Р°РіСЂР°СЂРёРё РёСЃРїС‹С‚С‹РІР°СЋС‚ С‚СЂСѓРґРЅРѕСЃС‚Рё СЃ РїРѕРєСѓРїРєРѕР№ СЃРµРјСЏРЅ, СѓРґРѕР±СЂРµРЅРёР№ Рё СЃРµР»СЊС…РѕР·С‚РµС…РЅРёРєРё

  • 12:37
  • 601

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р”РќР 

  • 12:24
  • 620

Р СѓРєРѕРІРѕРґСЃС‚РІРѕ РёР·РґР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІР° "Р­РєСЃРјРѕ" РѕС‚РїСѓСЃС‚РёР»Рё РїРѕРґ РѕР±СЏР·Р°С‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ Рѕ СЏРІРєРµ

  • 06:28
  • 688