Р”Р»СЏ С‚РѕРіРѕ С‡С‚РѕР±С‹ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєР°СЏ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєР° РІРµСЂРЅСѓР»Р°СЃСЊ Рє СѓСЃС‚РѕР№С‡РёРІРѕРјСѓ СЂРѕСЃС‚Сѓ, РІР»Р°СЃС‚СЏРј РЅРµРѕР±С…РѕРґРёРјРѕ РєР°Рє РјРѕР¶РЅРѕ СЃРєРѕСЂРµРµ Р·Р°РІРµСЂС€РёС‚СЊ СЃРїРµС†РёР°Р»СЊРЅСѓСЋ РІРѕРµРЅРЅСѓСЋ РѕРїРµСЂР°С†РёСЋ РЅР° РЈРєСЂР°РёРЅРµ, Р·Р°СЏРІРёР» РєР°РЅРґРёРґР°С‚ СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёС… РЅР°СѓРє РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂ Р Р°Р·СѓРІР°РµРІ. Р’ РїСЂРѕС‚РёРІРЅРѕРј СЃР»СѓС‡Р°Рµ, СЃС‡РёС‚Р°РµС‚ РѕРЅ, СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ Р±СЋРґР¶РµС‚ РЅРµРёР·Р±РµР¶РЅРѕ СЃС‚РѕР»РєРЅРµС‚СЃСЏ СЃ СЂРµС†РµСЃСЃРёРµР№, Р° РґРµС„РёС†РёС‚ РіРѕСЃРєР°Р·РЅС‹ РїСЂРѕРґРѕР»Р¶РёС‚ СЃС‚СЂРµРјРёС‚РµР»СЊРЅРѕ СЂР°СЃС‚Рё. РќС‹РЅРµС€РЅРёР№ РґРµС„РёС†РёС‚ С„РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ Р±СЋРґР¶РµС‚Р° РѕРЅ РЅР°Р·РІР°Р» В«Р¶СѓС‚РєРёРјВ». Р•С‰С‘ РѕРґРЅРѕР№ РїСЂРѕР±Р»РµРјРѕР№ Р Р°Р·СѓРІР°РµРІ СЃС‡РёС‚Р°РµС‚ СЃР»Р°Р±С‹Р№ РїСЂРёС‚РѕРє РёРЅРІРµСЃС‚РёС†РёР№ РІ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєСѓСЋ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєСѓ РёР·-Р·Р° С‚РѕРіРѕ, С‡С‚Рѕ РІРѕРµРЅРЅС‹Рµ Рё СЃР°РЅРєС†РёРѕРЅРЅС‹Рµ СЂРёСЃРєРё "РѕС‚РїСѓРіРёРІР°СЋС‚ РєР°Рє РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅРЅС‹С…, С‚Р°Рє Рё РѕС‚РµС‡РµСЃС‚РІРµРЅРЅС‹С… Р±РёР·РЅРµСЃРјРµРЅРѕРІ". Р”РѕРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅС‹Рј Р±Р°СЂСЊРµСЂРѕРј Р Р°Р·СѓРІР°РµРІ СЃС‡С‘Р» Р¶С‘СЃС‚РєСѓСЋ РґРµРЅРµР¶РЅРѕ-РєСЂРµРґРёС‚РЅСѓСЋ РїРѕР»РёС‚РёРєСѓ Р¦РµРЅС‚СЂРѕР±Р°РЅРєР°. Р”Р»СЏ РѕР¶РёРІР»РµРЅРёСЏ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё РЅСѓР¶РЅРѕ СЃРЅРёР¶Р°С‚СЊ РєР»СЋС‡РµРІСѓСЋ СЃС‚Р°РІРєСѓ РґРѕ 8-10 РїСЂРѕС†РµРЅС‚РѕРІ, С‡С‚Рѕ РїРѕСЃРїРѕСЃРѕР±СЃС‚РІСѓРµС‚ СЂРѕСЃС‚Сѓ РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЊСЃРєРёС… С‚СЂР°С‚ Рё РїСЂРёРґР°СЃС‚ РёРјРїСѓР»СЊСЃ РІРЅСѓС‚СЂРµРЅРЅРµРјСѓ СЂС‹РЅРєСѓ. РћРґРЅР°РєРѕ РІСЃС‘ СЌС‚Рѕ РЅРµ СЃСЂР°Р±РѕС‚Р°РµС‚, РµСЃР»Рё Р±РѕРµРІС‹Рµ РґРµР№СЃС‚РІРёСЏ РЅР° РЈРєСЂР°РёРЅРµ РЅРµ РїСЂРµРєСЂР°С‚СЏС‚СЃСЏ РІ РѕР±РѕР·СЂРёРјРѕРј Р±СѓРґСѓС‰РµРј, Р·Р°СЏРІРёР» СЌРєРѕРЅРѕРјРёСЃС‚.РћРґРЅР°РєРѕ Р Р°Р·СѓРІР°РµРІ С‚Р°РєР¶Рµ СЃС‡РёС‚Р°РµС‚ Р±Р°СЂСЊРµСЂРѕРј РґР»СЏ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё СЃРєР»РѕРЅРЅРѕСЃС‚СЊ СЂРѕСЃСЃРёСЏРЅ Рє РЅР°РєРѕРїР»РµРЅРёСЋ СЃР±РµСЂРµР¶РµРЅРёР№. РџРѕ РµРіРѕ РјРЅРµРЅРёСЋ, С‡С‚РѕР±С‹ РѕР¶РёРІРёС‚СЊ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєСѓСЋ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєСѓ, РЅРµРѕР±С…РѕРґРёРј РѕС‚РєР°Р· РѕС‚ СЃР±РµСЂРµР¶РµРЅРёР№ Рё РЅР°СЂР°С‰РёРІР°РЅРёРµ С‚СЂР°С‚ РЅР°СЃРµР»РµРЅРёСЏ.