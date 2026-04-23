Р—Р° РїРѕР»РіРѕРґР° РґРµСЃСЏС‚РєРё СЃСѓРґРµР№ РІ Р Р¤ Р»РёС€РёР»РёСЃСЊ РјР°РЅС‚РёР№, РІР·С‹СЃРєР°РЅРѕ РјРЅРѕРіРѕРјРёР»Р»РёР°СЂРґРЅРѕРµ РёРјСѓС‰РµСЃС‚РІРѕ

РџРѕ РїРѕРґСЃС‡С‘С‚Р°Рј "Р›РµРЅС‚С‹", Р·Р° РїРѕСЃР»РµРґРЅРёРµ РїРѕР»РіРѕРґР° РґРµСЃСЏС‚РєРё СЃСѓРґРµР№
РІ СЂР°Р·РЅС‹С… СЂРµРіРёРѕРЅР°С… Р Р¤ Р»РёС€РёР»РёСЃСЊ РјР°РЅС‚РёР№, РІ РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёРё СЂСЏРґР° РёР· РЅРёС… Р·Р°РІРµРґРµРЅС‹ РґРµР»Р° Рѕ РєРѕСЂСЂСѓРїС†РёРё.
Р’ С‡Р°СЃС‚РЅРѕСЃС‚Рё, РїСЂРµРєСЂР°С‰РµРЅС‹ РїРѕР»РЅРѕРјРѕС‡РёСЏ СЃСѓРґСЊРё Р’РЎ Р Р¤ Рё РїСЂРµРґСЃРµРґР°С‚РµР»СЏ РЎРѕРІРµС‚Р° СЃСѓРґРµР№ Р’РёРєС‚РѕСЂР° РњРѕРјРѕС‚РѕРІР°. РЎСѓРґ РІР·С‹СЃРєР°Р» РІ РґРѕС…РѕРґ РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІР° 97 РѕР±СЉРµРєС‚РѕРІ РёРјСѓС‰РµСЃС‚РІР° РЅР° 9 РјРёР»Р»РёР°СЂРґРѕРІ СЂСѓР±Р»РµР№, РєРѕС‚РѕСЂС‹РјРё РњРѕРјРѕС‚РѕРІ РІР»Р°РґРµР» С‡РµСЂРµР· Р°С„С„РёР»РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹С… Р»РёС†.
РџСЂРµРєСЂР°С‰РµРЅР° РґРµСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚СЊ Р±С‹РІС€РµРіРѕ РїСЂРµРґСЃРµРґР°С‚РµР»СЏ РљСЂР°СЃРЅРѕРґР°СЂСЃРєРѕРіРѕ РєСЂР°РµРІРѕРіРѕ СЃСѓРґР° РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂР° Р§РµСЂРЅРѕРІР°. Р’ РґРѕС…РѕРґ РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІР° РѕР±СЂР°С‚РёР»Рё 89 РѕР±СЉРµРєС‚РѕРІ РЅРµРґРІРёР¶РёРјРѕСЃС‚Рё Рё РґСЂСѓРіРѕРµ РёРјСѓС‰РµСЃС‚РІРѕ СЃС‚РѕРёРјРѕСЃС‚СЊСЋ Р±РѕР»РµРµ 7 РјРёР»Р»РёР°СЂРґРѕРІ СЂСѓР±Р»РµР№.
РџСЂРµРєСЂР°С‰РµРЅР° РґРµСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚СЊ СЌРєСЃ-РїСЂРµРґСЃРµРґР°С‚РµР»СЏ Р’РµСЂС…РѕРІРЅРѕРіРѕ СЃСѓРґР° РђРґС‹РіРµРё РђСЃР»Р°РЅР° РўСЂР°С…РѕРІР°, Сѓ СЃРµРјСЊРё РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ РєРѕРЅС„РёСЃРєРѕРІР°Р»Рё Р°РєС‚РёРІС‹ РѕР±С‰РµР№ СЃС‚РѕРёРјРѕСЃС‚СЊСЋ 13 РјРёР»Р»РёР°СЂРґРѕРІ СЂСѓР±Р»РµР№. РћРЅ Р»РёС€С‘РЅ Р±Р»Р°Рі Рё Р»СЊРіРѕС‚, РїРѕР»РѕР¶РµРЅРЅС‹С… РїРѕ Р·Р°РєРѕРЅСѓ В«Рћ СЃС‚Р°С‚СѓСЃРµ СЃСѓРґРµР№В», Р° С‚Р°РєР¶Рµ РЅРµРїСЂРёРєРѕСЃРЅРѕРІРµРЅРЅРѕСЃС‚Рё.