Р“РѕСЃРґРѕР»РіРё РµРІСЂРѕРїРµР№СЃРєРёС… РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІ СЂР°СЃС‚СѓС‚ Рё РІСЃС‘ С‡Р°С‰Рµ РїСЂРµРІС‹С€Р°СЋС‚ РёС… Р’Р’Рџ

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Р“РѕСЃРґРѕР»Рі РЇРїРѕРЅРёРё РІ 2025 РіРѕРґСѓ РІС‹СЂРѕСЃ РґРѕ 229,6% Р’Р’Рџ, Р° РЎРёРЅРіР°РїСѓСЂР° - РґРѕ 175,6%. 

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