Р“РѕСЃРґРѕР»РіРё РµРІСЂРѕРїРµР№СЃРєРёС… РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІ СЂР°СЃС‚СѓС‚ Рё РІСЃС‘ С‡Р°С‰Рµ РїСЂРµРІС‹С€Р°СЋС‚ РёС… Р’Р’Рџ

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Р“РѕСЃРґРѕР»Рі Р‘СЂРёС‚Р°РЅРёРё СЃ 2005 РїРѕ 2025 РіРѕРґ РІС‹СЂРѕСЃ РІ С‚СЂРё СЂР°Р·Р°; РїРѕ РґР°РЅРЅС‹Рј РЅР° РЅРѕСЏР±СЂСЊ 2025 РіРѕРґР° РѕРЅ СЃРѕСЃС‚Р°РІР»СЏР» РѕРєРѕР»Рѕ 3,8 С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° РґРѕР»Р»Р°СЂРѕРІ, РїРѕС‡С‚Рё 100% Р’Р’Рџ.
Р“РѕСЃРґРѕР»Рі РЎРЁРђ РІ 2026 РіРѕРґСѓ РїСЂРµРІС‹СЃРёР» 38,6 С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° РґРѕР»Р»Р°СЂРѕРІ; РїРѕ РїСЂРѕРіРЅРѕР·Сѓ РњР’Р¤, Рє РєРѕРЅС†Сѓ РіРѕРґР° РѕРЅ СЃРѕСЃС‚Р°РІРёС‚ 125,8% РѕС‚ Р’Р’Рџ.
РўР°РєР¶Рµ, РїРѕ РїСЂРѕРіРЅРѕР·Сѓ РњР’Р¤, РіРѕСЃРґРѕР»Рі РљРёС‚Р°СЏ Рє РєРѕРЅС†Сѓ 2026 РіРѕРґР° РІС‹СЂР°СЃС‚РµС‚ РґРѕ 106,9% Р’Р’Рџ; РІ 2025 РіРѕРґСѓ РѕРЅ СЃРѕСЃС‚Р°РІРёР» 18,7 С‚СЂР»РЅ РґРѕР»Р»Р°СЂРѕРІ.
Р“РѕСЃРґРѕР»Рі РЇРїРѕРЅРёРё РІ 2025 РіРѕРґСѓ РІС‹СЂРѕСЃ РґРѕ 229,6% Р’Р’Рџ, Р° РЎРёРЅРіР°РїСѓСЂР° - РґРѕ 175,6%.