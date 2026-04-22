п»ї Р’Р»РёСЏРЅРёРµ РґР°С‚Р°-С†РµРЅС‚СЂРѕРІ РЅР° РѕРєСЂСѓР¶Р°СЋС‰СѓСЋ СЃСЂРµРґСѓ Рё Р·РґРѕСЂРѕРІСЊРµ Р»СЋРґРµР№ РґРѕСЂРѕРіРѕ РѕР±С…РѕРґРёС‚СЃСЏ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРµ » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

Р’Р»РёСЏРЅРёРµ РґР°С‚Р°-С†РµРЅС‚СЂРѕРІ РЅР° РѕРєСЂСѓР¶Р°СЋС‰СѓСЋ СЃСЂРµРґСѓ Рё Р·РґРѕСЂРѕРІСЊРµ Р»СЋРґРµР№ РґРѕСЂРѕРіРѕ РѕР±С…РѕРґРёС‚СЃСЏ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРµ

 

Р­РєРѕРЅРѕРјРёСЃС‚ РёР· РЈРЅРёРІРµСЂСЃРёС‚РµС‚Р° РљР°СЂРЅРµРіРё-РњРµР»Р»РѕРЅР° РќРёРєРѕР»Р°СЃ РњСЋР»Р»РµСЂ РїСЂРѕР°РЅР°Р»РёР·РёСЂРѕРІР°Р» РґРµСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚СЊ РїСЂРёРјРµСЂРЅРѕ 2800 РґРµР№СЃС‚РІСѓСЋС‰РёС… Р¦РћР”. РћРЅ РѕС‚СЃР»РµР¶РёРІР°Р» РёС… РїРѕС‚СЂРµР±РЅРѕСЃС‚Рё РІ СЌР»РµРєС‚СЂРѕСЌРЅРµСЂРіРёРё Рё РІС‹СЏСЃРЅРёР», РєР°РєРѕР№ СѓСЂРѕРІРµРЅСЊ Р·Р°РіСЂСЏР·РЅРµРЅРёСЏ РІРѕР·РґСѓС…Р° Рё РґРѕРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅС‹С… РїР°СЂРЅРёРєРѕРІС‹С… РіР°Р·РѕРІ РіРµРЅРµСЂРёСЂСѓРµС‚СЃСЏ РјРµСЃС‚РЅС‹РјРё СЌРЅРµСЂРіРѕСЃРµС‚СЏРјРё РґР»СЏ СѓРґРѕРІР»РµС‚РІРѕСЂРµРЅРёСЏ СЌС‚РѕРіРѕ СЃРїСЂРѕСЃР°. РњСЋР»Р»РµСЂ РѕС†РµРЅРёР» С‚Р°РєРёРµ РїРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»Рё, РєР°Рє СЂРёСЃРє РїСЂРµР¶РґРµРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕР№ СЃРјРµСЂС‚РЅРѕСЃС‚Рё Рё РїРµСЂРµРІС‘Р» РёС… РІ РґРѕР»Р»Р°СЂС‹, РёСЃРїРѕР»СЊР·СѓСЏ СЃС‚Р°РЅРґР°СЂС‚РЅС‹Рµ РѕС†РµРЅРєРё, С‚Р°РєРёРµ РєР°Рє СЃРѕС†РёР°Р»СЊРЅР°СЏ СЃС‚РѕРёРјРѕСЃС‚СЊ СѓРіР»РµСЂРѕРґР°, РєРѕС‚РѕСЂР°СЏ РёР·РјРµСЂСЏРµС‚ СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёР№ СѓС‰РµСЂР± РѕС‚ РєР°Р¶РґРѕР№ С‚РѕРЅРЅС‹ СѓРіР»РµСЂРѕРґР°, РІС‹Р±СЂРѕС€РµРЅРЅРѕР№ РІ Р°С‚РјРѕСЃС„РµСЂСѓ.

 

 

 

РџРѕ РµРіРѕ РїРѕРґСЃС‡С‘С‚Р°Рј, СЌРєРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєРёР№ СѓС‰РµСЂР±, РЅР°РЅРµСЃС‘РЅРЅС‹Р№ Р¦РћР” РІ РїСЂРѕС€Р»РѕРј РіРѕРґСѓ, СЃРѕСЃС‚Р°РІРёР» $25 РјР»СЂРґ, РёР· РєРѕС‚РѕСЂС‹С… $3,7 РјР»СЂРґ РЅР°РїСЂСЏРјСѓСЋ СЃРІСЏР·Р°РЅС‹ СЃ РР. Р­С‚Р° СЃСѓРјРјР° РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»СЏРµС‚ СЃРѕР±РѕР№ РєРѕСЃРІРµРЅРЅРѕРµ СЃР»РµРґСЃС‚РІРёРµ СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРѕР№ РґРµСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё, РєРѕС‚РѕСЂРѕРµ РЅР°Р»Р°РіР°РµС‚ РёР·РґРµСЂР¶РєРё РЅР° С‚СЂРµС‚СЊРёС… Р»РёС†. 

РњСЋР»Р»РµСЂ РЅРµ РѕРґРёРЅРѕРє РІ СЃРІРѕРёС… РѕРїР°СЃРµРЅРёСЏС…. РЎРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёСЋ, РїСЂРѕРІРµРґС‘РЅРЅРѕРјСѓ РїРѕ Р·Р°РєР°Р·Сѓ СЂРµРіРёРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕР№ РЅРµРєРѕРјРјРµСЂС‡РµСЃРєРѕР№ РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёРё Piedmont Environmental Council, РІС‹Р±СЂРѕСЃС‹ РїР°СЂРЅРёРєРѕРІС‹С… РіР°Р·РѕРІ, РіРµРЅРµСЂРёСЂСѓРµРјС‹Рµ РѕРґРЅРёРј Р¦РћР” РІ СЃРµРІРµСЂРЅРѕР№ Р’РёСЂРґР¶РёРЅРёРё, РёСЃРїРѕР»СЊР·СѓСЋС‰РёРј СЃРѕР±СЃС‚РІРµРЅРЅСѓСЋ СЌР»РµРєС‚СЂРѕСЌРЅРµСЂРіРёСЋ, РјРѕРіСѓС‚ РѕР±С…РѕРґРёС‚СЊСЃСЏ РІ СЃСѓРјРјСѓ РѕС‚ $53 РјР»РЅ РґРѕ $99 РјР»РЅ РІ РіРѕРґ РІ РІРёРґРµ СѓС‰РµСЂР±Р° Р·РґРѕСЂРѕРІСЊСЋ РЅР°СЃРµР»РµРЅРёСЏ.

РўРѕР»СЊРєРѕ Р·Р° РїСЂРѕС€Р»С‹Р№ РіРѕРґ РІ РЎРµРІРµСЂРЅРѕР№ РђРјРµСЂРёРєРµ РІ Р¦РћР” РґР»СЏ РѕР±СѓС‡РµРЅРёСЏ Рё Р·Р°РїСѓСЃРєР° РјРѕРґРµР»РµР№ РР Р±С‹Р»Рё РІР»РѕР¶РµРЅС‹ $47 РјР»СЂРґ.

Р’ Р•РІСЂРѕРїРµ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёРµ С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєРёРµ РіРёРіР°РЅС‚С‹ РІРѕ РіР»Р°РІРµ СЃ "РњР°Р№РєСЂРѕСЃРѕС„С‚" РґРѕР±РёР»РёСЃСЊ Р·Р°СЃРµРєСЂРµС‡РёРІР°РЅРёСЏ РґР°РЅРЅС‹С… Рѕ РІРѕР·РґРµР№СЃС‚РІРёРё РґР°С‚Р°-С†РµРЅС‚СЂРѕРІ РЅР° РѕРєСЂСѓР¶Р°СЋС‰СѓСЋ СЃСЂРµРґСѓ. 

 

Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» РўРµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєРёРµ РіРёРіР°РЅС‚С‹ РґРѕР±РёР»РёСЃСЊ Р·Р°РїСЂРµС‚Р° СЂР°СЃРєСЂС‹РІР°С‚СЊ РґР°РЅРЅС‹Рµ РѕР± РёС… РІРѕР·РґРµР№СЃС‚РІРёРё РЅР° РѕРєСЂСѓР¶Р°СЋС‰СѓСЋ СЃСЂРµРґСѓ
» РќР°СЂРѕРґРЅС‹Р№ С„СЂРѕРЅС‚ РІС‹СЃС‚СѓРїР°РµС‚ Р·Р° СѓСЃРѕРІРµСЂС€РµРЅСЃС‚РІРѕРІР°РЅРёРµ Р·Р°РєРѕРЅРѕРґР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІР° РѕР± СЌРєРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ СЌРєСЃРїРµСЂС‚РёР·Рµ
» РћРєРѕР»Рѕ 68 С‚С‹СЃ. С‡РµР»РѕРІРµРє СѓРјРµСЂР»Рё РІ Р•РІСЂРѕРїРµ СЌС‚РѕР№ Р·РёРјРѕР№ РёР·-Р·Р° С†РµРЅ РЅР° РѕС‚РѕРїР»РµРЅРёРµ
» Р“РѕСЃРґСѓРјР° РїСЂРёРЅСЏР»Р° Р·Р°РєРѕРЅ Рѕ РїР°СЂРЅРёРєРѕРІС‹С… РіР°Р·Р°С…
» Р РѕСЃСЃРёСЏРЅРµ РїСЂРµРґРїРѕС‡РёС‚Р°СЋС‚ СѓРјРёСЂР°С‚СЊ РЅРµРµСЃС‚РµСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Рј РѕР±СЂР°Р·РѕРј
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

РљСЂРёРїС‚РѕРІР°Р»СЋС‚РЅС‹Р№ РіРѕСЂРёР·РѕРЅС‚ Р РѕСЃСЃРёРё: С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєР°СЏ РіРѕС‚РѕРІРЅРѕСЃС‚СЊ РёР»Рё РЅРѕРІР°СЏ С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІР°СЏ СЂСѓР»РµС‚РєР°?

РљСЂРёРїС‚РѕРІР°Р»СЋС‚РЅС‹Р№ РіРѕСЂРёР·РѕРЅС‚ Р РѕСЃСЃРёРё: С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєР°СЏ РіРѕС‚РѕРІРЅРѕСЃС‚СЊ РёР»Рё РЅРѕРІР°СЏ С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІР°СЏ СЂСѓР»РµС‚РєР°?

РўСѓРїРёРє РјРµРіР°РїРѕР»РёСЃРѕРІ: РІРїРµСЂРµРґРё вЂ“ РґРµС†РµРЅС‚СЂР°Р»РёР·Р°С†РёСЏ?

РўСѓРїРёРє РјРµРіР°РїРѕР»РёСЃРѕРІ: РІРїРµСЂРµРґРё вЂ“ РґРµС†РµРЅС‚СЂР°Р»РёР·Р°С†РёСЏ?

\

"Р§С‚Рѕ РЅРµР»СЊР·СЏ РѕС‚РґР°РІР°С‚СЊ РЅР° РѕС‚РєСѓРї РР": РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚ Рё Р±РµР·РѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ

РџРѕС‡РµРјСѓ РІСЂРµРјРµРЅРЅРѕРµ СЃРѕРіР»Р°С€РµРЅРёРµ вЂ” СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРёР№ СЂРёСЃРє РґР»СЏ РСЂР°РЅР°?

РџРѕС‡РµРјСѓ РІСЂРµРјРµРЅРЅРѕРµ СЃРѕРіР»Р°С€РµРЅРёРµ вЂ” СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРёР№ СЂРёСЃРє РґР»СЏ РСЂР°РЅР°?

РР· Р“РЈР›РђР“Р° РІ Р“РЈР›РђР“

РР· Р“РЈР›РђР“Р° РІ Р“РЈР›РђР“

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

Р’Р»РёСЏРЅРёРµ РґР°С‚Р°-С†РµРЅС‚СЂРѕРІ РЅР° РѕРєСЂСѓР¶Р°СЋС‰СѓСЋ СЃСЂРµРґСѓ Рё Р·РґРѕСЂРѕРІСЊРµ Р»СЋРґРµР№ РґРѕСЂРѕРіРѕ РѕР±С…РѕРґРёС‚СЃСЏ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРµ

  • 21:49
  • 272

РџРµСЃРєРѕРІ РІС‹СЂР°Р·РёР» РЅР°РґРµР¶РґСѓ, Р›Р°РІСЂРѕРІ - РѕРїС‚РёРјРёР·Рј, РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ Р Р¤ СЃРєР°Р·Р°Р», С‡С‚Рѕ Р·РЅР°РµС‚, С‡РµРј РІСЃС‘ Р·Р°РєРѕРЅС‡РёС‚СЃСЏ

  • 19:03
  • 322

Р“Р»Р°РІР° Р’РўР‘ СЃС‡РёС‚Р°РµС‚, С‡С‚Рѕ РЅР°Р»РѕРі РЅР° СЃРІРµСЂС…РїСЂРёР±С‹Р»СЊ Р±Р°РЅРєРѕРІ РЅРµ Р±СѓРґРµС‚ РІРІРµРґС‘РЅ, С‚.Рє. РїСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ Рё Р¦Р‘ СЌС‚Рѕ РЅРµ РїРѕРґРґРµСЂР¶РёРІР°СЋС‚

  • 16:03
  • 317

РЈ Р±С‹РІС€РµРіРѕ СЂРµРґР°РєС‚РѕСЂР° "Р РёРґРѕРІРєРё" РљРѕСЃС‚С‹Р»С‘РІР° РІ РЎРР—Рћ СЂРµР·РєРѕ СѓС…СѓРґС€РёР»РѕСЃСЊ Р·СЂРµРЅРёРµ

  • 15:28
  • 622

РџСѓС‚РёРЅ РїСЂРёСЃРІРѕРёР» РђРєР°РґРµРјРёРё Р¤РЎР‘ РїРѕС‡С‘С‚РЅРѕРµ РЅР°РёРјРµРЅРѕРІР°РЅРёРµ Р”Р·РµСЂР¶РёРЅСЃРєРѕРіРѕ

  • 12:07
  • 404

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РЎС‹Р·СЂР°РЅРё, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґРµ, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р”РќР 

  • 08:14
  • 597