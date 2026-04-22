Р’Р»РёСЏРЅРёРµ РґР°С‚Р°-С†РµРЅС‚СЂРѕРІ РЅР° РѕРєСЂСѓР¶Р°СЋС‰СѓСЋ СЃСЂРµРґСѓ Рё Р·РґРѕСЂРѕРІСЊРµ Р»СЋРґРµР№ РґРѕСЂРѕРіРѕ РѕР±С…РѕРґРёС‚СЃСЏ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРµ

РРєРѕРЅРѕРјРёСЃС‚ РёР· РЈРЅРёРІРµСЂСЃРёС‚РµС‚Р° РљР°СЂРЅРµРіРё-РњРµР»Р»РѕРЅР° РќРёРєРѕР»Р°СЃ РњСЋР»Р»РµСЂ РїСЂРѕР°РЅР°Р»РёР·РёСЂРѕРІР°Р» РґРµСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚СЊ РїСЂРёРјРµСЂРЅРѕ 2800 РґРµР№СЃС‚РІСѓСЋС‰РёС… Р¦РћР”. РћРЅ РѕС‚СЃР»РµР¶РёРІР°Р» РёС… РїРѕС‚СЂРµР±РЅРѕСЃС‚Рё РІ СЌР»РµРєС‚СЂРѕСЌРЅРµСЂРіРёРё Рё РІС‹СЏСЃРЅРёР», РєР°РєРѕР№ СѓСЂРѕРІРµРЅСЊ Р·Р°РіСЂСЏР·РЅРµРЅРёСЏ РІРѕР·РґСѓС…Р° Рё РґРѕРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅС‹С… РїР°СЂРЅРёРєРѕРІС‹С… РіР°Р·РѕРІ РіРµРЅРµСЂРёСЂСѓРµС‚СЃСЏ РјРµСЃС‚РЅС‹РјРё СЌРЅРµСЂРіРѕСЃРµС‚СЏРјРё РґР»СЏ СѓРґРѕРІР»РµС‚РІРѕСЂРµРЅРёСЏ СЌС‚РѕРіРѕ СЃРїСЂРѕСЃР°. РњСЋР»Р»РµСЂ РѕС†РµРЅРёР» С‚Р°РєРёРµ РїРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»Рё, РєР°Рє СЂРёСЃРє РїСЂРµР¶РґРµРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕР№ СЃРјРµСЂС‚РЅРѕСЃС‚Рё Рё РїРµСЂРµРІС‘Р» РёС… РІ РґРѕР»Р»Р°СЂС‹, РёСЃРїРѕР»СЊР·СѓСЏ СЃС‚Р°РЅРґР°СЂС‚РЅС‹Рµ РѕС†РµРЅРєРё, С‚Р°РєРёРµ РєР°Рє СЃРѕС†РёР°Р»СЊРЅР°СЏ СЃС‚РѕРёРјРѕСЃС‚СЊ СѓРіР»РµСЂРѕРґР°, РєРѕС‚РѕСЂР°СЏ РёР·РјРµСЂСЏРµС‚ СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёР№ СѓС‰РµСЂР± РѕС‚ РєР°Р¶РґРѕР№ С‚РѕРЅРЅС‹ СѓРіР»РµСЂРѕРґР°, РІС‹Р±СЂРѕС€РµРЅРЅРѕР№ РІ Р°С‚РјРѕСЃС„РµСЂСѓ.
РџРѕ РµРіРѕ РїРѕРґСЃС‡С‘С‚Р°Рј, СЌРєРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєРёР№ СѓС‰РµСЂР±, РЅР°РЅРµСЃС‘РЅРЅС‹Р№ Р¦РћР” РІ РїСЂРѕС€Р»РѕРј РіРѕРґСѓ, СЃРѕСЃС‚Р°РІРёР» $25 РјР»СЂРґ, РёР· РєРѕС‚РѕСЂС‹С… $3,7 РјР»СЂРґ РЅР°РїСЂСЏРјСѓСЋ СЃРІСЏР·Р°РЅС‹ СЃ РР. РС‚Р° СЃСѓРјРјР° РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»СЏРµС‚ СЃРѕР±РѕР№ РєРѕСЃРІРµРЅРЅРѕРµ СЃР»РµРґСЃС‚РІРёРµ СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРѕР№ РґРµСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё, РєРѕС‚РѕСЂРѕРµ РЅР°Р»Р°РіР°РµС‚ РёР·РґРµСЂР¶РєРё РЅР° С‚СЂРµС‚СЊРёС… Р»РёС†.
РњСЋР»Р»РµСЂ РЅРµ РѕРґРёРЅРѕРє РІ СЃРІРѕРёС… РѕРїР°СЃРµРЅРёСЏС…. РЎРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёСЋ, РїСЂРѕРІРµРґС‘РЅРЅРѕРјСѓ РїРѕ Р·Р°РєР°Р·Сѓ СЂРµРіРёРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕР№ РЅРµРєРѕРјРјРµСЂС‡РµСЃРєРѕР№ РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёРё Piedmont Environmental Council, РІС‹Р±СЂРѕСЃС‹ РїР°СЂРЅРёРєРѕРІС‹С… РіР°Р·РѕРІ, РіРµРЅРµСЂРёСЂСѓРµРјС‹Рµ РѕРґРЅРёРј Р¦РћР” РІ СЃРµРІРµСЂРЅРѕР№ Р’РёСЂРґР¶РёРЅРёРё, РёСЃРїРѕР»СЊР·СѓСЋС‰РёРј СЃРѕР±СЃС‚РІРµРЅРЅСѓСЋ СЌР»РµРєС‚СЂРѕСЌРЅРµСЂРіРёСЋ, РјРѕРіСѓС‚ РѕР±С…РѕРґРёС‚СЊСЃСЏ РІ СЃСѓРјРјСѓ РѕС‚ $53 РјР»РЅ РґРѕ $99 РјР»РЅ РІ РіРѕРґ РІ РІРёРґРµ СѓС‰РµСЂР±Р° Р·РґРѕСЂРѕРІСЊСЋ РЅР°СЃРµР»РµРЅРёСЏ.
РўРѕР»СЊРєРѕ Р·Р° РїСЂРѕС€Р»С‹Р№ РіРѕРґ РІ РЎРµРІРµСЂРЅРѕР№ РђРјРµСЂРёРєРµ РІ Р¦РћР” РґР»СЏ РѕР±СѓС‡РµРЅРёСЏ Рё Р·Р°РїСѓСЃРєР° РјРѕРґРµР»РµР№ РР Р±С‹Р»Рё РІР»РѕР¶РµРЅС‹ $47 РјР»СЂРґ.
Р’ Р•РІСЂРѕРїРµ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёРµ С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєРёРµ РіРёРіР°РЅС‚С‹ РІРѕ РіР»Р°РІРµ СЃ "РњР°Р№РєСЂРѕСЃРѕС„С‚" РґРѕР±РёР»РёСЃСЊ Р·Р°СЃРµРєСЂРµС‡РёРІР°РЅРёСЏ РґР°РЅРЅС‹С… Рѕ РІРѕР·РґРµР№СЃС‚РІРёРё РґР°С‚Р°-С†РµРЅС‚СЂРѕРІ РЅР° РѕРєСЂСѓР¶Р°СЋС‰СѓСЋ СЃСЂРµРґСѓ.