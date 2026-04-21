Р”СѓРјР° СЂР°С‚РёС„РёС†РёСЂРѕРІР°Р»Р° СЃС‚СЂРѕРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ РІ РљРёСЂРіРёР·РёРё РєР°РјРїСѓСЃР° СѓРЅРёРІРµСЂСЃРёС‚РµС‚Р° РёРј. Р‘РѕСЂРёСЃР° Р•Р»СЊС†РёРЅР° Р·Р° 15 РјР»СЂРґ

Р”РµРїСѓС‚Р°С‚С‹ Р“РѕСЃРґСѓРјС‹ РЅР° РїР»РµРЅР°СЂРЅРѕРј Р·Р°СЃРµРґР°РЅРёРё СЂР°С‚РёС„РёС†РёСЂРѕРІР°Р»Рё СЃРѕРіР»Р°С€РµРЅРёРµ РјРµР¶РґСѓ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРј Рё РєРёСЂРіРёР·СЃРєРёРј РєР°Р±РјРёРЅР°РјРё РѕР± СѓСЃР»РѕРІРёСЏС… СЃС‚СЂРѕРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІР° РІ РљРёСЂРіРёР·РёРё РєР°РјРїСѓСЃР° РљРёСЂРіРёР·СЃРєРѕ-СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ РЎР»Р°РІСЏРЅСЃРєРѕРіРѕ СѓРЅРёРІРµСЂСЃРёС‚РµС‚Р° РёРјРµРЅРё РїРµСЂРІРѕРіРѕ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р‘РѕСЂРёСЃР° Р•Р»СЊС†РёРЅР°.
РЎРѕРіР»Р°С€РµРЅРёРµ Р±С‹Р»Рѕ РїРѕРґРїРёСЃР°РЅРѕ РІ РіРѕСЂРѕРґРµ Р‘РёС€РєРµРєРµ 26 РЅРѕСЏР±СЂСЏ 2025 РіРѕРґР°. Р Р¤ Р±СѓРґРµС‚ Р·Р°РЅРёРјР°С‚СЊСЃСЏ РїСЂРѕРµРєС‚РёСЂРѕРІР°РЅРёРµРј РєР°РјРїСѓСЃР°, РµРіРѕ СЃС‚СЂРѕРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕРј Рё РѕСЃРЅР°С‰РµРЅРёРµРј. РљРёСЂРіРёР·СЃРєР°СЏ СЃС‚РѕСЂРѕРЅР° РІС‹РґРµР»РёС‚ РґР»СЏ СЌС‚РёС… С†РµР»РµР№ СѓС‡Р°СЃС‚РѕРє РЅРµ РјРµРЅРµРµ С‡РµРј РІ 30 РіР° Рё Р·Р°Р№РјС‘С‚СЃСЏ РїСЂРѕРµРєС‚РёСЂРѕРІР°РЅРёРµРј, РїРѕСЃС‚СЂРѕР№РєРѕР№ Рё РїРѕРґРІРµРґРµРЅРёРµРј Рє РЅРѕРІРѕРјСѓ РєР°РјРїСѓСЃСѓ Р±С‹С‚РѕРІС‹С… РєРѕРјРјСѓРЅРёРєР°С†РёР№. РЎС‚СЂРѕРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ РєР°РјРїСѓСЃР° РїРѕР·РІРѕР»РёС‚ СѓРІРµР»РёС‡РёС‚СЊ С‡РёСЃР»РµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ РѕР±СѓС‡Р°СЋС‰РёС…СЃСЏ РІ СѓРЅРёРІРµСЂСЃРёС‚РµС‚Рµ РґРѕ 15 С‚С‹СЃ. С‡РµР»РѕРІРµРє. РџРѕ СЃР»РѕРІР°Рј РґРµРїСѓС‚Р°С‚Р° Р“РѕСЃРґСѓРјС‹ РњРёС…Р°РёР»Р° РњР°С‚РІРµРµРІР°, СЌС‚Рѕ СЃС‚СЂРѕРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ РѕР±РѕР№РґС‘С‚СЃСЏ Р Р¤ РІ 15 РјР»СЂРґ СЂСѓР±Р»РµР№.
РўР°РєР¶Рµ Рє 1 СЃРµРЅС‚СЏР±СЂСЏ 2027 РіРѕРґР° РІ РљРёСЂРіРёР·РёРё РґРѕР»Р¶РЅС‹ Р±С‹С‚СЊ РѕС‚РєСЂС‹С‚С‹ С‚СЂРё СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕ-РєРёСЂРіРёР·СЃРєРёРµ С€РєРѕР»С‹ РёР· РґРµРІСЏС‚Рё Р·Р°РїР»Р°РЅРёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹С…. Р’С‹РїСѓСЃРєРЅРёРєРё С€РєРѕР» РїРѕР»СѓС‡Р°С‚ РґРІР° Р°С‚С‚РµСЃС‚Р°С‚Р° вЂ” СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ Рё РєРёСЂРіРёР·СЃРєРёР№. РќР° СЌС‚Рѕ СЃС‚СЂРѕРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ Р РѕСЃСЃРёСЏ РІС‹РґРµР»РёР»Р° $500 РјР»РЅ
(Р±РѕР»РµРµ 37 РјР»СЂРґ СЂСѓР±Р»РµР№).
Р’ РєРѕРЅС†Рµ Р°РІРіСѓСЃС‚Р° 2025 РіРѕРґР° РїРѕРґ Р‘РёС€РєРµРєРѕРј РѕС‚РєСЂС‹Р»СЃСЏ РїР°СЂРє СЂР°Р·РІР»РµС‡РµРЅРёР№, Р±РµСЃРїР»Р°С‚РЅС‹Р№ РґР»СЏ РјРµСЃС‚РЅС‹С… Р¶РёС‚РµР»РµР№. Р•РіРѕ СЃС‚СЂРѕРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ С„РёРЅР°РЅСЃРёСЂРѕРІР°Р»Р° РђРќРћ "Р•РІСЂР°Р·РёСЏ", РІРѕР·РіР»Р°РІР»СЏРµРјР°СЏ РґРµРїСѓС‚Р°С‚РѕРј Р“РѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІРµРЅРЅРѕР№ РґСѓРјС‹ Р РѕСЃСЃРёРё РђР»С‘РЅРѕР№ РђСЂС€РёРЅРѕРІРѕР№. "РС‚Рѕ РѕРґРёРЅ РёР· РєСЂСѓРїРЅРµР№С€РёС… Р±РµСЃРїР»Р°С‚РЅС‹С… РїР°СЂРєРѕРІ Р°С‚С‚СЂР°РєС†РёРѕРЅРѕРІ РІ Р•РІСЂР°Р·РёРё, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РјС‹ Рє С‚РѕРјСѓ Р¶Рµ Р±РµСЂРµРј РЅР° РµР¶РµРіРѕРґРЅРѕРµ РѕР±СЃР»СѓР¶РёРІР°РЅРёРµ. РС‚РѕС‚ РїР°СЂРє вЂ” РїРѕРґР°СЂРѕРє Р РѕСЃСЃРёРё РљС‹СЂРіС‹Р·СЃС‚Р°РЅСѓ РІ С‡РµСЃС‚СЊ 10-Р»РµС‚РёСЏ Р•РђРРЎ", - СЃРѕРѕР±С‰РёР»Р° РѕРЅР°. РЎС‚СЂРѕРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ РїР°СЂРєР° РѕР±РѕС€Р»РѕСЃСЊ РІ $35 РјР»РЅ
(Р±РѕР»РµРµ 2,6 РјР»СЂРґ СЂСѓР±Р»РµР№).
20 Р°РїСЂРµР»СЏ РЅС‹РЅРµС€РЅРµРіРѕ РіРѕРґР° Р’Р¦РРћРњ РѕРїСѓР±Р»РёРєРѕРІР°Р» РѕРїСЂРѕСЃ
, СЃРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ РєРѕС‚РѕСЂРѕРјСѓ "РЅРµСЃРјРѕС‚СЂСЏ РЅР° С‡Р»РµРЅСЃС‚РІРѕ РљРёСЂРіРёР·РёРё Рё РўР°РґР¶РёРєРёСЃС‚Р°РЅР° РІ РєР»СЋС‡РµРІС‹С… РёРЅС‚РµРіСЂР°С†РёРѕРЅРЅС‹С… Р±Р»РѕРєР°С… (Р•РђРРЎ, РћР”РљР‘), СЌС‚Рё РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІР° РїРѕРєР° РЅРµ РІРѕСЃРїСЂРёРЅРёРјР°СЋС‚СЃСЏ [СЂРѕСЃСЃРёСЏРЅР°РјРё] РєР°Рє СЃР°РјРѕСЃС‚РѕСЏС‚РµР»СЊРЅС‹Рµ РїРѕР»СЋСЃР° СѓСЃРїРµС…Р° РёР»Рё РЅР°РґС‘Р¶РЅРѕСЃС‚Рё".