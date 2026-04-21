п»ї Р’ Р“РѕСЃРґСѓРјРµ РїРµСЂРµРґСѓРјР°Р»Рё Р»РёС€Р°С‚СЊ Р±С‹РІС€РёС… РјРёРіСЂР°РЅС‚РѕРІ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃС‚РІР° Р·Р° РЅРµРІСЃС‚Р°РІР°РЅРёРµ РЅР° РІРѕРёРЅСЃРєРёР№ СѓС‡С‘С‚ » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

Р’ Р“РѕСЃРґСѓРјРµ РїРµСЂРµРґСѓРјР°Р»Рё Р»РёС€Р°С‚СЊ Р±С‹РІС€РёС… РјРёРіСЂР°РЅС‚РѕРІ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃС‚РІР° Р·Р° РЅРµРІСЃС‚Р°РІР°РЅРёРµ РЅР° РІРѕРёРЅСЃРєРёР№ СѓС‡С‘С‚

 

Р”РµРїСѓС‚Р°С‚С‹ Р“РѕСЃРґСѓРјС‹ СЃРЅСЏР»Рё СЃ СЂР°СЃСЃРјРѕС‚СЂРµРЅРёСЏ Р·Р°РєРѕРЅРѕРїСЂРѕРµРєС‚, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РїСЂРµРґСѓСЃРјР°С‚СЂРёРІР°Р» Р»РёС€РµРЅРёРµ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃС‚РІР° Р·Р° РЅРµРёСЃРїРѕР»РЅРµРЅРёРµ РѕР±СЏР·Р°РЅРЅРѕСЃС‚РµР№ РїРѕ РїРµСЂРІРѕРЅР°С‡Р°Р»СЊРЅРѕР№ РїРѕСЃС‚Р°РЅРѕРІРєРµ РЅР° РІРѕРёРЅСЃРєРёР№ СѓС‡РµС‚. Р Р°РЅРµРµ РїСЂРµРґРїРѕР»Р°РіР°Р»РѕСЃСЊ Р·Р°РєСЂРµРїРёС‚СЊ РЅРѕСЂРјС‹, СѓСЃС‚Р°РЅР°РІР»РёРІР°СЋС‰РёРµ РїРѕСЂСЏРґРѕРє Р»РёС€РµРЅРёСЏ РЅРѕРІС‹С… СЂРѕСЃСЃРёСЏРЅ РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃС‚РІР° РІ СЃР»СѓС‡Р°Рµ РЅРµРІС‹РїРѕР»РЅРµРЅРёСЏ РёРјРё РѕР±СЏР·Р°РЅРЅРѕСЃС‚РµР№ РїРѕ РїРµСЂРІРёС‡РЅРѕР№ РїРѕСЃС‚Р°РЅРѕРІРєРµ РЅР° РІРѕРёРЅСЃРєРёР№ СѓС‡С‘С‚. РўР°РєР¶Рµ РїСЂРµРґР»Р°РіР°Р»РѕСЃСЊ РїСЂРµРґРѕСЃС‚Р°РІРёС‚СЊ РєРѕРјРёСЃСЃРёРё РїРѕ РІРѕРёРЅСЃРєРѕРјСѓ СѓС‡С‘С‚Сѓ РїСЂР°РІРѕ РІС‹РЅРѕСЃРёС‚СЊ Р·Р°РєР»СЋС‡РµРЅРёРµ Рѕ С‚Р°РєРѕРј РЅР°СЂСѓС€РµРЅРёРё, РЅР° РѕСЃРЅРѕРІР°РЅРёРё РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ РњР’Р” Р Р¤ РјРѕРіР»Рѕ Р±С‹ РїСЂРёРЅРёРјР°С‚СЊ СЂРµС€РµРЅРёРµ Рѕ Р»РёС€РµРЅРёРё РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃС‚РІР°.

РЎРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІСѓСЋС‰РёР№ Р·Р°РєРѕРЅРѕРїСЂРѕРµРєС‚ РІРЅРµСЃР»Рё РІ Р“РѕСЃРґСѓРјСѓ РµС‰С‘ РІ РёСЋР»Рµ РїСЂРѕС€Р»РѕРіРѕ РіРѕРґР°. РђРІС‚РѕСЂР°РјРё РїСЂРѕРµРєС‚Р° РІС‹СЃС‚СѓРїРёР»Рё РіР»Р°РІР° РѕР±РѕСЂРѕРЅРЅРѕРіРѕ РєРѕРјРёС‚РµС‚Р° Р“РѕСЃРґСѓРјС‹ РђРЅРґСЂРµР№ РљР°СЂС‚Р°РїРѕР»РѕРІ, РїСЂРµРґСЃРµРґР°С‚РµР»СЊ РґСѓРјСЃРєРѕР№ РєРѕРјРёСЃСЃРёРё РїРѕ СЂР°СЃСЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёСЋ С„Р°РєС‚РѕРІ РІРјРµС€Р°С‚РµР»СЊСЃС‚РІР° РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅРЅС‹С… РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІ РІРѕ РІРЅСѓС‚СЂРµРЅРЅРёРµ РґРµР»Р° Р РѕСЃСЃРёРё Р’Р°СЃРёР»РёР№ РџРёСЃРєР°СЂС‘РІ Рё РµС‰С‘ СЂСЏРґ РґРµРїСѓС‚Р°С‚РѕРІ.

Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» РЎ 2023 РіРѕРґР° РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃС‚РІР° Р Р¤ Р»РёС€РёР»РёСЃСЊ 2875 РЅРѕРІС‹С… СЂРѕСЃСЃРёСЏРЅ, Р·Р° 9 РјРµСЃСЏС†РµРІ РёР· РњРѕСЃРєРІС‹ РІС‹РґРІРѕСЂРµРЅС‹ Р±РѕР»РµРµ 15 С‚С‹СЃ. РјРёРіСЂР°РЅС‚РѕРІ
» Р’ РњРѕСЃРєРІРµ РІРїРµСЂРІС‹Рµ СЃС‚Р°Р»Рё Р»РёС€Р°С‚СЊ РЅРѕРІС‹С… СЂРѕСЃСЃРёСЏРЅ РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃС‚РІР° Р·Р° РѕС‚РєР°Р· РІСЃС‚Р°РІР°С‚СЊ РЅР° РІРѕРёРЅСЃРєРёР№ СѓС‡С‘С‚
» Р’ РњРѕСЃРєРІРµ Рё РљСЂР°СЃРЅРѕСЏСЂСЃРєРµ РїСЂРѕС€Р»Рё СЂРµР№РґС‹, РІС‹СЏРІРёРІС€РёРµ РґРµСЃСЏС‚РєРё РЅРѕРІС‹С… СЂРѕСЃСЃРёСЏРЅ, РЅРµ РІСЃС‚Р°РІС€РёС… РЅР° РІРѕРёРЅСЃРєРёР№ СѓС‡С‘С‚
» РЎРџР§ РїСЂРµРґР»РѕР¶РёР» Р»РёС€Р°С‚СЊ РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃС‚РІР° РјРёРіСЂР°РЅС‚РѕРІ, СѓРєР»РѕРЅСЏСЋС‰РёС…СЃСЏ РѕС‚ Р°СЂРјРёРё, РІ РџРёС‚РµСЂРµ РІ РІРѕРµРЅРєРѕРјР°С‚С‹ РґРѕСЃС‚Р°РІРёР»Рё Р±РѕР»РµРµ СЃС‚Р° СѓРєР»РѕРЅРёСЃС‚РѕРІ
» Р“РѕСЃРґСѓРјР° РїРѕРІС‹С€Р°РµС‚ С€С‚СЂР°С„С‹ РґР»СЏ СѓРєР»РѕРЅСЏСЋС‰РёС…СЃСЏ РѕС‚ Р°СЂРјРёРё
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС†РёРё РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРµРј Р’РѕСЃС‚РѕРєРµ Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹ Р РѕСЃСЃРёРё

РљСЂРёРїС‚РѕРІР°Р»СЋС‚РЅС‹Р№ РіРѕСЂРёР·РѕРЅС‚ Р РѕСЃСЃРёРё: С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєР°СЏ РіРѕС‚РѕРІРЅРѕСЃС‚СЊ РёР»Рё РЅРѕРІР°СЏ С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІР°СЏ СЂСѓР»РµС‚РєР°?

РљСЂРёРїС‚РѕРІР°Р»СЋС‚РЅС‹Р№ РіРѕСЂРёР·РѕРЅС‚ Р РѕСЃСЃРёРё: С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєР°СЏ РіРѕС‚РѕРІРЅРѕСЃС‚СЊ РёР»Рё РЅРѕРІР°СЏ С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІР°СЏ СЂСѓР»РµС‚РєР°?

РўСѓРїРёРє РјРµРіР°РїРѕР»РёСЃРѕРІ: РІРїРµСЂРµРґРё вЂ“ РґРµС†РµРЅС‚СЂР°Р»РёР·Р°С†РёСЏ?

РўСѓРїРёРє РјРµРіР°РїРѕР»РёСЃРѕРІ: РІРїРµСЂРµРґРё вЂ“ РґРµС†РµРЅС‚СЂР°Р»РёР·Р°С†РёСЏ?

\

"Р§С‚Рѕ РЅРµР»СЊР·СЏ РѕС‚РґР°РІР°С‚СЊ РЅР° РѕС‚РєСѓРї РР": РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚ Рё Р±РµР·РѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ

РџРѕС‡РµРјСѓ РІСЂРµРјРµРЅРЅРѕРµ СЃРѕРіР»Р°С€РµРЅРёРµ вЂ” СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРёР№ СЂРёСЃРє РґР»СЏ РСЂР°РЅР°?

РџРѕС‡РµРјСѓ РІСЂРµРјРµРЅРЅРѕРµ СЃРѕРіР»Р°С€РµРЅРёРµ вЂ” СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРёР№ СЂРёСЃРє РґР»СЏ РСЂР°РЅР°?

РР· Р“РЈР›РђР“Р° РІ Р“РЈР›РђР“

РР· Р“РЈР›РђР“Р° РІ Р“РЈР›РђР“

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

Р­РєСЃ-СЂРµРґР°РєС‚РѕСЂ Ura.ru РїСЂРёРіРѕРІРѕСЂС‘РЅ Рє РїСЏС‚Рё РіРѕРґР°Рј Р·Р° РІР·СЏС‚РєСѓ РІ 120 С‚С‹СЃ. СЂСѓР±Р»РµР№; РїСЂРёСЃС‚Р°РІС‹ РѕС‚РєСЂС‹Р»Рё РµС‰С‘ РѕРґРЅРѕ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІРѕ РїСЂРѕС‚РёРІ Р§СѓР±Р°Р№СЃР° РЅР° 5,5 РјР»СЂРґ

  • 10:59
  • 209

Р’ Р“РѕСЃРґСѓРјРµ РїРµСЂРµРґСѓРјР°Р»Рё Р»РёС€Р°С‚СЊ Р±С‹РІС€РёС… РјРёРіСЂР°РЅС‚РѕРІ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃС‚РІР° Р·Р° РЅРµРІСЃС‚Р°РІР°РЅРёРµ РЅР° РІРѕРёРЅСЃРєРёР№ СѓС‡С‘С‚

  • 07:09
  • 372

Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ С‚СѓСЂРёСЃС‚С‹ Р·Р° РіСЂР°РЅРёС†РµР№ СѓС‚СЂР°С‚РёР»Рё РґРѕСЃС‚СѓРї Рє "Р“РѕСЃСѓСЃР»СѓРіР°Рј" Рё СЂСЏРґСѓ РґСЂСѓРіРёС… РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚РµР№

  • 21:10
  • 627

Р§Р»РµРЅ РєРѕРјРёС‚РµС‚Р° Р“Р” РїРѕ РѕР±РѕСЂРѕРЅРµ СЃРєР°Р·Р°Р», С‡С‚Рѕ Сѓ Р Р¤ РµСЃС‚СЊ С‡РµС‚С‹СЂРµ РіРѕРґР°, С‡С‚РѕР±С‹ Р·Р°РєРѕРЅС‡РёС‚СЊ РІРѕР№РЅСѓ РЅР° РЈРєСЂР°РёРЅРµ Рё РїРѕРґРіРѕС‚РѕРІРёС‚СЊСЃСЏ Рє РІРѕР№РЅРµ СЃ Р•РІСЂРѕРїРѕР№

  • 15:42
  • 679

Р’Р¦РРћРњ СЃРїСЂРѕСЃРёР» СЂРѕСЃСЃРёСЏРЅ, С‡С‚Рѕ РѕРЅРё РґСѓРјР°СЋС‚ Рѕ Р±С‹РІС€РёС… СЃРѕСЋР·РЅС‹С… СЂРµСЃРїСѓР±Р»РёРєР°С…

  • 11:53
  • 810

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РўСѓР°РїСЃРµ, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р”РќР , Р›РќР 

  • 09:13
  • 886