п»ї Р§Р»РµРЅ РєРѕРјРёС‚РµС‚Р° Р“Р” РїРѕ РѕР±РѕСЂРѕРЅРµ СЃРєР°Р·Р°Р», С‡С‚Рѕ Сѓ Р Р¤ РµСЃС‚СЊ С‡РµС‚С‹СЂРµ РіРѕРґР°, С‡С‚РѕР±С‹ Р·Р°РєРѕРЅС‡РёС‚СЊ РІРѕР№РЅСѓ РЅР° РЈРєСЂР°РёРЅРµ Рё РїРѕРґРіРѕС‚РѕРІРёС‚СЊСЃСЏ Рє РІРѕР№РЅРµ СЃ Р•РІСЂРѕРїРѕР№ » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

Р§Р»РµРЅ РєРѕРјРёС‚РµС‚Р° Р“Р” РїРѕ РѕР±РѕСЂРѕРЅРµ СЃРєР°Р·Р°Р», С‡С‚Рѕ Сѓ Р Р¤ РµСЃС‚СЊ С‡РµС‚С‹СЂРµ РіРѕРґР°, С‡С‚РѕР±С‹ Р·Р°РєРѕРЅС‡РёС‚СЊ РІРѕР№РЅСѓ РЅР° РЈРєСЂР°РёРЅРµ Рё РїРѕРґРіРѕС‚РѕРІРёС‚СЊСЃСЏ Рє РІРѕР№РЅРµ СЃ Р•РІСЂРѕРїРѕР№

 

Р§Р»РµРЅ РєРѕРјРёС‚РµС‚Р° Р“РѕСЃРґСѓРјС‹ РїРѕ РѕР±РѕСЂРѕРЅРµ Р’РёРєС‚РѕСЂ РЎРѕР±РѕР»РµРІ СЃС‡РёС‚Р°РµС‚, С‡С‚Рѕ Сѓ Р Р¤ РµСЃС‚СЊ С‡РµС‚С‹СЂРµ РіРѕРґР°, С‡С‚РѕР±С‹ "Р·Р°РєРѕРЅС‡РёС‚СЊ РЎР’Рћ Рё РІРѕСЃСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЊ РЅР°С€Рё РІРѕРѕСЂСѓР¶С‘РЅРЅС‹Рµ СЃРёР»С‹ РґРѕ СѓСЂРѕРІРЅСЏ, РєРѕРіРґР° РѕРЅРё СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ Р±СѓРґСѓС‚ РѕС‚СЂР°Р·РёС‚СЊ Р°РіСЂРµСЃСЃРёСЋ Р»СЋР±РѕРіРѕ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ РїСЂРѕС‚РёРІРЅРёРєР°, РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ РІСЃСЏРєРёС… РµРІСЂРѕРїРµР№СЃРєРёС… СЃС‚СЂР°РЅ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ СѓР¶Рµ РѕР±СЉРµРґРёРЅРµРЅС‹". РџРѕ РµРіРѕ РјРЅРµРЅРёСЋ, РІСЃРµ СЃС‚СЂР°РЅС‹ Р•РІСЂРѕРїС‹ РІРµРґСѓС‚ Р°РєС‚РёРІРЅСѓСЋ РїРѕРґРіРѕС‚РѕРІРєСѓ Рє СЌС‚РѕР№ РІРѕР№РЅРµ, РЅРѕ РґРѕ 2030 РіРѕРґР° Сѓ Р Р¤ РµСЃС‚СЊ РІСЂРµРјСЏ. 

РЁРІРµС†РёСЏ РЅР°С‡Р°Р»Р° РІС‹СЃС‚СЂР°РёРІР°С‚СЊ СЃРІРѕСЋ СЃРёСЃС‚РµРјСѓ С‚РѕС‚Р°Р»СЊРЅРѕР№ РѕР±РѕСЂРѕРЅС‹ Рё РІРµСЂРЅСѓР»Р° С‡Р°СЃС‚РёС‡РЅС‹Р№ РІРѕРµРЅРЅС‹Р№ РїСЂРёР·С‹РІ, Р”Р°РЅРёСЏ СѓРІРµР»РёС‡РёР»Р° СЃСЂРѕРє РѕР±СЏР·Р°С‚РµР»СЊРЅРѕР№ СЃР»СѓР¶Р±С‹ СЃ 4 РґРѕ 11 РјРµСЃСЏС†РµРІ, РІ РќРѕСЂРІРµРіРёРё РІ 2026 РіРѕРґСѓ РїСЂРѕС€Р»Рё РєСЂСѓРїРЅРµР№С€РёРµ СЃРѕ РІСЂРµРјРµРЅ С…РѕР»РѕРґРЅРѕР№ РІРѕР№РЅС‹ РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃРєРѕ-РІРѕРµРЅРЅС‹Рµ СѓС‡РµРЅРёСЏ, РІ Р“РµСЂРјР°РЅРёРё Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЊРЅС‹Рµ РєРѕРЅС†РµСЂРЅС‹ РїРµСЂРµС…РѕРґСЏС‚ РЅР° РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІРѕ РѕСЂСѓР¶РёСЏ

"Р’СЃРµ СЃС‚СЂР°РЅС‹ Р•РІСЂРѕРїС‹ РІРµРґСѓС‚ Р°РєС‚РёРІРЅСѓСЋ РїРѕРґРіРѕС‚РѕРІРєСѓ... РРј РѕС‡РµРЅСЊ РІР°Р¶РЅРѕ, С‡С‚РѕР±С‹ РІСЃРµ РЅР°С€Рё РІРѕРѕСЂСѓР¶С‘РЅРЅС‹Рµ СЃРёР»С‹ Р±С‹Р»Рё СЃРІСЏР·Р°РЅС‹ РІ Р·РѕРЅРµ СЃРїРµС†РёР°Р»СЊРЅРѕР№ РІРѕРµРЅРЅРѕР№ РѕРїРµСЂР°С†РёРё, Р° РѕРЅРё СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕ Р±С‹ С€Р°РіР°Р»Рё РЅР° РџРµС‚РµСЂР±СѓСЂРі, РЅР° РљР°СЂРµР»РёСЋ Рё С‚Р°Рє РґР°Р»РµРµ, вЂ” СЃРєР°Р·Р°Р» РЎРѕР±РѕР»РµРІ. - Р§РµС‚С‹СЂРµ РіРѕРґР° Сѓ РЅР°СЃ РµСЃС‚СЊ, С‡С‚РѕР±С‹ Р·Р°РєРѕРЅС‡РёС‚СЊ РЎР’Рћ Рё РІРѕСЃСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЊ РЅР°С€Рё РІРѕРѕСЂСѓР¶С‘РЅРЅС‹Рµ СЃРёР»С‹ РґРѕ СѓСЂРѕРІРЅСЏ, РєРѕРіРґР° РѕРЅРё СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ Р±СѓРґСѓС‚ РѕС‚СЂР°Р·РёС‚СЊ Р°РіСЂРµСЃСЃРёСЋ Р»СЋР±РѕРіРѕ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ РїСЂРѕС‚РёРІРЅРёРєР°, РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ РІСЃСЏРєРёС… РµРІСЂРѕРїРµР№СЃРєРёС… СЃС‚СЂР°РЅ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ СѓР¶Рµ РѕР±СЉРµРґРёРЅРµРЅС‹".

Р Р°РЅРµРµ РІ Р°РїСЂРµР»Рµ РЅР°С‡Р°Р»СЊРЅРёРє Р±РµР»СЊРіРёР№СЃРєРѕРіРѕ Р“РµРЅС€С‚Р°Р±Р° РіРµРЅРµСЂР°Р» Р¤СЂРµРґРµСЂРёРє Р’Р°РЅСЃРёРЅ СЃРѕРѕР±С‰РёР», С‡С‚Рѕ Р•РІСЂРѕРїРµР№СЃРєРёР№ СЃРѕСЋР· РїР»Р°РЅРёСЂСѓРµС‚ Р·Р°С‚СЏРЅСѓС‚СЊ РєРѕРЅС„Р»РёРєС‚ РЅР° РЈРєСЂР°РёРЅРµ РґРѕ 2030 РіРѕРґР°, С‡С‚РѕР±С‹ РїРѕРґРіРѕС‚РѕРІРёС‚СЊСЃСЏ Рє РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕР№ РІРѕР№РЅРµ СЃ Р РѕСЃСЃРёРµР№. 

РџРѕ СЃР»РѕРІР°Рј Р·Р°РјРіР»Р°РІС‹ РњРР” Р Р¤ Р•РІРіРµРЅРёСЏ РРІР°РЅРѕРІР°, "РµРІСЂРѕРїРµР№СЃРєРёРµ СЌР»РёС‚С‹ СЂР°Р·РґСѓРІР°СЋС‚ РІРѕРµРЅРЅСѓСЋ РёСЃС‚РµСЂРёСЋ", РЅРѕ Р Р¤ "РїРѕ-РїСЂРµР¶РЅРµРјСѓ РѕСЃС‚Р°С‘С‚СЃСЏ РїСЂРёРІРµСЂР¶РµРЅРЅРѕР№ РїРѕРЅРёРјР°РЅРёСЏРј, РґРѕСЃС‚РёРіРЅСѓС‚С‹Рј РЅР° РІС‹СЃС€РµРј СѓСЂРѕРІРЅРµ РІ С…РѕРґРµ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕ-Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРѕРіРѕ СЃР°РјРјРёС‚Р° РЅР° РђР»СЏСЃРєРµ".

Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» Р’ Р‘РµР»СЊРіРёРё СЃРєР°Р·Р°Р»Рё Рѕ РїРѕРґРіРѕС‚РѕРІРєРµ Рє РІРѕР№РЅРµ СЃ Р Р¤; РІ Р“РѕСЃРґСѓРјРµ Р·Р°СЏРІРёР»Рё, С‡С‚Рѕ СЂРµС€РµРЅРёРµ РѕР± СѓРґР°СЂР°С… РїРѕ РµРІСЂРѕРїРµР№СЃРєРёРј РјРµСЃС‚Р°Рј СЃР±РѕСЂРєРё РґСЂРѕРЅРѕРІ Р’РЎРЈ РґР°РІРЅРѕ РїСЂРёРЅСЏС‚Рѕ
» РЎРЁРђ СЃР°РјРё РЅР°С€Р»Рё СЃРµР±Рµ Р§РµС‡РЅСЋ
» Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєР°СЏ Р°СЂРјРёСЏ СЃР»Р°Р±Р°, РєР°Рє РЅРёРєРѕРіРґР°
» РќР°СЂРєРѕС‚РѕСЂРіРѕРІС†С‹ РІ РїРѕРіРѕРЅР°С… РіСѓР±СЏС‚ Р°СЂРјРёСЋ
» Р“РџРЈ С…РѕС‚СЏС‚ РІРѕСЃСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЊ
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
РљСЂРёРїС‚РѕРІР°Р»СЋС‚РЅС‹Р№ РіРѕСЂРёР·РѕРЅС‚ Р РѕСЃСЃРёРё: С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєР°СЏ РіРѕС‚РѕРІРЅРѕСЃС‚СЊ РёР»Рё РЅРѕРІР°СЏ С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІР°СЏ СЂСѓР»РµС‚РєР°?

РљСЂРёРїС‚РѕРІР°Р»СЋС‚РЅС‹Р№ РіРѕСЂРёР·РѕРЅС‚ Р РѕСЃСЃРёРё: С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєР°СЏ РіРѕС‚РѕРІРЅРѕСЃС‚СЊ РёР»Рё РЅРѕРІР°СЏ С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІР°СЏ СЂСѓР»РµС‚РєР°?

РўСѓРїРёРє РјРµРіР°РїРѕР»РёСЃРѕРІ: РІРїРµСЂРµРґРё вЂ“ РґРµС†РµРЅС‚СЂР°Р»РёР·Р°С†РёСЏ?

РўСѓРїРёРє РјРµРіР°РїРѕР»РёСЃРѕРІ: РІРїРµСЂРµРґРё вЂ“ РґРµС†РµРЅС‚СЂР°Р»РёР·Р°С†РёСЏ?

\

"Р§С‚Рѕ РЅРµР»СЊР·СЏ РѕС‚РґР°РІР°С‚СЊ РЅР° РѕС‚РєСѓРї РР": РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚ Рё Р±РµР·РѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ

РџРѕС‡РµРјСѓ РІСЂРµРјРµРЅРЅРѕРµ СЃРѕРіР»Р°С€РµРЅРёРµ вЂ” СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРёР№ СЂРёСЃРє РґР»СЏ РСЂР°РЅР°?

РџРѕС‡РµРјСѓ РІСЂРµРјРµРЅРЅРѕРµ СЃРѕРіР»Р°С€РµРЅРёРµ вЂ” СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРёР№ СЂРёСЃРє РґР»СЏ РСЂР°РЅР°?

РР· Р“РЈР›РђР“Р° РІ Р“РЈР›РђР“

РР· Р“РЈР›РђР“Р° РІ Р“РЈР›РђР“

РљР°Рє \

РљР°Рє "РіР°СЃРёР»Рё" РќРѕС‚СЂ-Р”Р°Рј

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

Р§Р»РµРЅ РєРѕРјРёС‚РµС‚Р° Р“Р” РїРѕ РѕР±РѕСЂРѕРЅРµ СЃРєР°Р·Р°Р», С‡С‚Рѕ Сѓ Р Р¤ РµСЃС‚СЊ С‡РµС‚С‹СЂРµ РіРѕРґР°, С‡С‚РѕР±С‹ Р·Р°РєРѕРЅС‡РёС‚СЊ РІРѕР№РЅСѓ РЅР° РЈРєСЂР°РёРЅРµ Рё РїРѕРґРіРѕС‚РѕРІРёС‚СЊСЃСЏ Рє РІРѕР№РЅРµ СЃ Р•РІСЂРѕРїРѕР№

  • 15:42
  • 152

Р’Р¦РРћРњ СЃРїСЂРѕСЃРёР» СЂРѕСЃСЃРёСЏРЅ, С‡С‚Рѕ РѕРЅРё РґСѓРјР°СЋС‚ Рѕ Р±С‹РІС€РёС… СЃРѕСЋР·РЅС‹С… СЂРµСЃРїСѓР±Р»РёРєР°С…

  • 11:53
  • 287

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РўСѓР°РїСЃРµ, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р”РќР 

  • 09:13
  • 357

РўРµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєРёРµ РіРёРіР°РЅС‚С‹ РґРѕР±РёР»РёСЃСЊ Р·Р°РїСЂРµС‚Р° СЂР°СЃРєСЂС‹РІР°С‚СЊ РґР°РЅРЅС‹Рµ РѕР± РёС… РІРѕР·РґРµР№СЃС‚РІРёРё РЅР° РѕРєСЂСѓР¶Р°СЋС‰СѓСЋ СЃСЂРµРґСѓ

  • 13:45
  • 907

Р’ Р’РµРЅРµСЃСѓСЌР»Рµ "РІ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІРµ СЃ РЎРЁРђ" РјР°СЃС€С‚Р°Р±РЅРѕ СѓРІРѕР»СЊРЅСЏСЋС‚ Р±Р»РёР·РєРёС… Рє РњР°РґСѓСЂРѕ С‡РёРЅРѕРІРЅРёРєРѕРІ Рё РѕР»РёРіР°СЂС…РѕРІ

  • 12:12
  • 912

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёР№ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, РўР°РіР°РЅСЂРѕРіРµ Рё Р”РќР 

  • 07:16
  • 969