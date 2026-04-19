Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёР№ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, РўР°РіР°РЅСЂРѕРіРµ Рё Р”РќР 

РњРёСЂРЅС‹Р№ Р¶РёС‚РµР»СЊ РїРѕРіРёР±
РІ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ СѓРґР°СЂР° СѓРєСЂР°РёРЅСЃРєРѕРіРѕ РґСЂРѕРЅР° РїРѕ СЃРµР»Сѓ РђР»РµС€РєРѕРІРёС‡Рё РІ Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё.
Р’ Р”РЅРµРїСЂРѕСЂСѓРґРЅРѕРј (Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєР°СЏ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЊ) Р°С‚Р°РєРѕР№ Р’РЎРЈ С‚СЏР¶РµР»Рѕ СЂР°РЅРµРЅР°
РїСЏС‚РЅР°РґС†Р°С‚РёР»РµС‚РЅСЏСЏ РґРµРІРѕС‡РєР°.
РўСЂРё С‡РµР»РѕРІРµРєР° СЂР°РЅРµРЅС‹
РІ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ СѓРґР°СЂР° Р’РЎРЈ РїРѕ РўР°РіР°РЅСЂРѕРіСѓ, РїРѕР¶Р°СЂ РЅР° С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёРё СЃРєР»Р°РґСЃРєРёС… РїРѕРјРµС‰РµРЅРёР№. РџРѕРІСЂРµР¶РґРµРЅС‹
РєРѕРјРјРµСЂС‡РµСЃРєРёРµ РїСЂРµРґРїСЂРёСЏС‚РёСЏ, РўР°РіР°РЅСЂРѕРіСЃРєРёР№ РјРµС…Р°РЅРёС‡РµСЃРєРёР№ РєРѕР»Р»РµРґР¶, Р±РѕР»РµРµ 10 Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»РµР№.
Р’ РЇСЃРёРЅРѕРІР°С‚РѕР№, Р”РќР , СЂР°РЅРµРЅ РјРёСЂРЅС‹Р№ Р¶РёС‚РµР»СЊ.