Р§РёСЃС‚Р°СЏ РїСЂРёР±С‹Р»СЊ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… Р±Р°РЅРєРѕРІ РІС‹СЂРѕСЃР»Р° РґРѕ 448 РјР»СЂРґ СЂСѓР±Р»РµР№

РџРѕ РёС‚РѕРіР°Рј РјР°СЂС‚Р° С‡РёСЃС‚Р°СЏ РїСЂРёР±С‹Р»СЊ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… Р±Р°РЅРєРѕРІ РІС‹СЂРѕСЃР»Р° РЅР° 14 РїСЂРѕС†РµРЅС‚РѕРІ Рє С„РµРІСЂР°Р»СЋ, РґРѕ 448 РјРёР»Р»РёР°СЂРґРѕРІ СЂСѓР±Р»РµР№, РіРѕРІРѕСЂРёС‚СЃСЏ РІ РѕР±Р·РѕСЂРµ Р¦РµРЅС‚СЂРѕР±Р°РЅРєР°. РўР°РєРѕР№ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚ РѕР±РµСЃРїРµС‡РёР»Рё РЅРµРѕСЃРЅРѕРІРЅС‹Рµ (РІРѕР»Р°С‚РёР»СЊРЅС‹Рµ) РґРѕС…РѕРґС‹, РІР·Р»РµС‚РµРІС€РёРµ СЃСЂР°Р·Сѓ РЅР° 70 РїСЂРѕС†РµРЅС‚РѕРІ, РґРѕ 202 РјРёР»Р»РёР°СЂРґРѕРІ СЂСѓР±Р»РµР№, РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј Р·Р° СЃС‡С‘С‚ РїРµСЂРµРѕС†РµРЅРєРё РґРѕР»РіРѕРІС‹С… С†РµРЅРЅС‹С… Р±СѓРјР°Рі. РћСЃРЅРѕРІРЅР°СЏ РїСЂРёР±С‹Р»СЊ СЃРѕСЃС‚Р°РІРёР»Р° 343 РјРёР»Р»РёР°СЂРґР° СЂСѓР±Р»РµР№, РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ 136 РјРёР»Р»РёР°СЂРґРѕРІ Р±Р°РЅРєРё Р·Р°СЂР°Р±РѕС‚Р°Р»Рё РЅР° С‡РёСЃС‚С‹С… РїСЂРѕС†РµРЅС‚РЅС‹С… Рё С‡РёСЃС‚С‹С… РєРѕРјРёСЃСЃРёРѕРЅРЅС‹С… РґРѕС…РѕРґР°С… РёР·-Р·Р° СЂР°СЃС€РёСЂРµРЅРёСЏ Р±РёР·РЅРµСЃР°.
РЎРѕРІРѕРєСѓРїРЅС‹Р№ С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІС‹Р№ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚ Р±Р°РЅРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ СЃРµРєС‚РѕСЂР° РІ РјР°СЂС‚Рµ РґРѕСЃС‚РёРі 507 РјРёР»Р»РёР°СЂРґРѕРІ СЂСѓР±Р»РµР№, С‡С‚Рѕ РЅР° 98 РјРёР»Р»РёР°СЂРґРѕРІ Р»СѓС‡С€Рµ, С‡РµРј РІ С„РµРІСЂР°Р»Рµ.
РџРѕ РёС‚РѕРіР°Рј 2025 РіРѕРґР° СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕРµ РІРѕР·РЅР°РіСЂР°Р¶РґРµРЅРёРµ С‚РѕРї-РјРµРЅРµРґР¶РјРµРЅС‚Сѓ 15 РєСЂСѓРїРЅРµР№С€РёС… СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… Р±Р°РЅРєРѕРІ РїСЂРµРІС‹СЃРёР»Рѕ 63 РјРёР»Р»РёР°СЂРґР° СЂСѓР±Р»РµР№.