Р§С‚РѕР±С‹ РєР°РїРёС‚Р°Р»РёР·Р°С†РёСЏ Р РѕСЃСЃРёРё РїРѕРІС‹СЃРёР»Р°СЃСЊ, РЅСѓР¶РЅРѕ РїСЂРµРєСЂР°С‚РёС‚СЊ РѕС‚Р±РёСЂР°С‚СЊ РЅРµРґРІРёР¶РёРјРѕСЃС‚СЊ Сѓ СЃРѕР±СЃС‚РІРµРЅРЅРёРєРѕРІ

РўРѕР»СЊРєРѕ С‡С‚Рѕ РІРёС†Рµ-РїСЂРµРјСЊРµСЂ РњР°СЂР°С‚ РҐСѓСЃРЅСѓР»Р»РёРЅ Р·Р°РґР°Р» РІРѕРїСЂРѕСЃ Рѕ С‚РѕРј, РјРѕР¶РµС‚ Р»Рё Р РѕСЃСЃРёСЏ РІ СЃРјС‹СЃР»Рµ РѕС†РµРЅРєРё РЅРµРґРІРёР¶РёРјРѕСЃС‚Рё СЃС‚РѕРёС‚СЊ РєР°Рє РќСЊСЋ-Р™РѕСЂРє.
РџРѕ РµРіРѕ СЃР»РѕРІР°Рј, РєР°РїРёС‚Р°Р»РёР·Р°С†РёСЏ СЃС‚СЂР°РЅС‹ РІ
РЅР°С‡Р°Р»Рµ 2026 РіРѕРґР° РїСЂРµРІС‹СЃРёР»Р° 900 С‚СЂР»РЅ СЂСѓР±. (РѕРєРѕР»Рѕ $10,85 С‚СЂР»РЅ).В«РњРЅРѕРіРѕ СЌС‚Рѕ РёР»Рё РјР°Р»Рѕ? РЎС‚РѕР»СЊРєРѕ СЃС‚РѕСЏС‚ СЃР°РјС‹Рµ РєР°РїРёС‚Р°Р»РёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹Рµ РєРѕРјРїР°РЅРёРё
РјРёСЂР°. РС‚Рѕ СЃС‚РѕРёРјРѕСЃС‚СЊ РќСЊСЋ-Р™РѕСЂРєР°. РњРѕР¶РµС‚ РІСЃСЏ РЅР°С€Р° СЃС‚СЂР°РЅР° СЃС‚РѕРёС‚СЊ РєР°Рє
РќСЊСЋ-Р™РѕСЂРє?В» вЂ” Р·Р°РґР°Р» РІРѕРїСЂРѕСЃ РіРѕСЃРїРѕРґРёРЅ РҐСѓСЃРЅСѓР»Р»РёРЅ.
Р РµРґР°РєС†РёСЏ РђРџРќ С‡СѓРІСЃС‚РІСѓРµС‚, С‡С‚Рѕ РЅР°С‡РёРЅР°РµС‚ РІС‹СЃС‚СѓРїР°С‚СЊ РІ С„РѕСЂРјР°С‚Рµ "Р°СЂРјСЏРЅСЃРєРѕРіРѕ СЂР°РґРёРѕ" РёР· Р°РЅРµРєРґРѕС‚РѕРІ, РЅРѕ, С‚РµРј РЅРµ РјРµРЅРµРµ, РґР°С‘С‚ СѓРІР°Р¶Р°РµРјРѕРјСѓ РІРёС†Рµ-РїСЂРµРјСЊРµСЂСѓ СЃРѕРґРµСЂР¶Р°С‚РµР»СЊРЅС‹Р№ РѕС‚РІРµС‚:
РРјСѓС‰РµСЃС‚РІРѕ, РєРѕС‚РѕСЂРѕРµ РјРѕР¶РЅРѕ СЃРѕРІРµСЂС€РµРЅРЅРѕ РїСЂРѕРёР·РІРѕР»СЊРЅС‹Рј РѕР±С‰РµСЃС‚РІРѕРј РѕС‚РѕР±СЂР°С‚СЊ Сѓ РІР»Р°РґРµР»СЊС†Р° СЃС‚РѕРёС‚ РґРѕРІРѕР»СЊРЅРѕ РјР°Р»Рѕ, Р° РёРЅРѕРіРґР°, РґР°Р¶Рµ, РјРµРЅСЊС€Рµ С‡РµРј РЅРёС‡РµРіРѕ.
РџСЂСЏРјРѕ СЃРµР№С‡Р°СЃ РІ РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕР№ РћР±Р»Р°СЃС‚Рё Рё, РЅР°РІРµСЂРЅРѕРµ, РІ С†РµР»РѕРј РІ Р РѕСЃСЃРёРё СЂР°Р·РІРѕСЂР°С‡РёРІР°РµС‚СЃСЏ РїСЂР°РІРѕРІР°СЏ РєР»РѕСѓРЅР°РґР°, РµС‰С‘ Р±РѕР»РµРµ Р±РµСЃСЃРјС‹СЃР»РµРЅРЅР°СЏ Рё Р±РµСЃРїРѕС‰Р°РґРЅР°СЏ, С‡РµРј СЂСѓСЃСЃРєРёР№ РЅР°СЂРѕРґРЅС‹Р№ Р±СѓРЅС‚ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅС‹С… СЃРѕС‡РёРЅРµРЅРёР№. РќР° РѕСЃРЅРѕРІР°РЅРёРё РЅРµРєРѕРµРіРѕ "Р·Р°СЃРµРєСЂРµС‡РµРЅРЅРѕРіРѕ РїРѕСЃС‚Р°РЅРѕРІР»РµРЅРёСЏ РїСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІР°", РєРѕС‚РѕСЂРѕРµ, РїРѕ РѕС‡РµРІРёРґРЅС‹Рј РїСЂРёС‡РёРЅР°Рј, РЅРµ РјРѕРіР»Рѕ РїСЂРѕР№С‚Рё РјРёРјРѕ Р·Р°РґР°РІС€РµРіРѕСЃСЏ РёРЅС‚РµСЂРµСЃРЅС‹Рј РІРѕРїСЂРѕСЃРѕРј РІРёС†Рµ-РїСЂРµРјСЊРµСЂР°, С‚С‹СЃСЏС‡Рё, РµСЃР»Рё РЅРµ РґРµСЃСЏС‚РєРё С‚С‹СЃСЏС‡ РЅР°РґР»РµР¶Р°С‰РёРј РѕР±СЂР°Р·РѕРј РѕС„РѕСЂРјР»РµРЅРЅС‹С… Р·РµРјРµР»СЊРЅС‹С… СѓС‡Р°СЃС‚РєРѕРІ РѕРєР°Р·Р°Р»РёСЃСЊ РЅР°С…РѕРґСЏС‰РёРјРёСЃСЏ РІ РІРѕРґРѕРѕС…СЂР°РЅРЅРѕР№ Р·РѕРЅРµ, РєРѕС‚РѕСЂРѕР№ СЂР°РЅСЊС€Рµ РЅРµ Р±С‹Р»Рѕ. Р Р°СЃРїРѕР»РѕР¶РµРЅРЅС‹Рµ РЅР° РЅРёС… РґРѕРјР°, РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ РїРѕСЃС‚СЂРѕРµРЅРЅС‹Рµ РґРІР°-С‚СЂРё РґРµСЃСЏС‚РєР° Р»РµС‚ РЅР°Р·Р°Рґ РІРЅРµР·Р°РїРЅРѕ СЃС‚Р°Р»Рё СЃР°РјРѕСЃС‚СЂРѕРµРј, Рё РёС… РІР»Р°РґРµР»СЊС†РµРІ Р·Р°РґРЅРёРј С‡РёСЃР»РѕРј РѕР±РІРёРЅРёР»Рё РІ РЅР°СЂСѓС€РµРЅРёРё Р·Р°РєРѕРЅР°, РїРѕС‚СЂРµР±РѕРІР°РІ СѓРЅРёС‡С‚РѕР¶РёС‚СЊ РёС… СЃРѕР±СЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ, РѕСЃСѓС‰РµСЃС‚РІРёРІ СЃРЅРѕСЃ РґРѕРјРѕРІ Р·Р° СЃРІРѕР№ СЃС‡С‘С‚.
Р’Р»Р°РґРµР»СЊС†РµРІ РЅРµРґРІРёР¶РёРјРѕСЃС‚Рё РїС‹С‚Р°СЋС‚СЃСЏ РµС‘ Р»РёС€РёС‚СЊ РІРѕРїСЂРµРєРё РѕСЃРЅРѕРІРѕРїРѕР»Р°РіР°СЋС‰РµР№ РЅРѕСЂРјРµ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ РїСЂР°РІР° - РїСЂСЏРјРѕ РїСЂРѕРїРёСЃР°РЅРЅРѕРјСѓ РІ С‡Р°СЃС‚Рё 3 СЃС‚Р°С‚СЊРё 15 РљРѕРЅСЃС‚РёС‚СѓС†РёРё Р РѕСЃСЃРёРё С‚СЂРµР±РѕРІР°РЅРёСЋ РїСѓР±Р»РёРєРѕРІР°С‚СЊ РЅРѕСЂРјР°С‚РёРІРЅРѕ РїСЂР°РІРѕРІС‹Рµ Р°РєС‚С‹, Р·Р°С‚СЂР°РіРёРІР°СЋС‰РёРµ РїСЂР°РІР° Рё СЃРІРѕР±РѕРґС‹ РіСЂР°Р¶РґР°РЅ.
РџСЂРё СЌС‚РѕРј РЅРёРєР°РєРѕР№ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё Рѕ С‚РѕРј, РєР°Рє РїСЂРёРЅРёРјР°Р»РѕСЃСЊ СЌС‚Рѕ РїРѕСЃС‚Р°РЅРѕРІР»РµРЅРёРµ, С‡С‚Рѕ РІ РЅС‘Рј СЃРѕРґРµСЂР¶РёС‚СЃСЏ Рё РґРµР№СЃС‚РІРёС‚РµР»СЊРЅРѕ Р»Рё РѕРЅРѕ Р·Р°С‚СЂР°РіРёРІР°РµС‚ РєРѕРЅРєСЂРµС‚РЅС‹Р№ СѓС‡Р°СЃС‚РѕРє РЅРё РѕРґРёРЅ РёР· СЃРѕР±СЃС‚РІРµРЅРЅРёРєРѕРІ РїРѕР»СѓС‡РёС‚СЊ РЅРµ СЃРјРѕРі.
РЎС‚Р°С‚СЊСЏ 15 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РљРѕРЅСЃС‚РёС‚СѓС†РёРё, РЅР°РїРѕРјРЅРёРј, РѕС‚РЅРѕСЃРёС‚СЃСЏ Рє СЃРїРµС†РёР°Р»СЊРЅРѕ Р·Р°С‰РёС‰С‘РЅРЅРѕР№ РїРµСЂРІРѕР№ РµС‘ С‡Р°СЃС‚Рё, СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ РѕРґРЅРѕР№ РёР· РѕСЃРЅРѕРІ РєРѕРЅСЃС‚РёС‚СѓС†РёРѕРЅРЅРѕРіРѕ СЃС‚СЂРѕСЏ Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Р¤РµРґРµСЂР°С†РёРё.
Р”РµРјРѕРЅСЃС‚СЂР°С‚РёРІРЅС‹Р№ РѕС‚РєР°Р· РєР°Рє РјРѕСЃРєРѕРІСЃРєРёС… РѕР±Р»Р°СЃС‚РЅС‹С…, С‚Р°Рє Рё С„РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅС‹С… РІР»Р°СЃС‚РµР№ РѕС‚ РµС‘ СѓС‡С‘С‚Р° РґРµР»Р°РµС‚ РѕР±Р»Р°РґР°РЅРёРµ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РЅРµРґРІРёР¶РёРјРѕСЃС‚СЊСЋ С‚РѕРєСЃРёС‡РЅС‹Рј, СѓРЅРёС‡С‚РѕР¶Р°РµС‚ СЃС‚РѕРёРјРѕСЃС‚СЊ СЌС‚РѕР№ СЃРѕР±СЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚Рё Р±С‹СЃС‚СЂРµРµ С‡РµРј Р»СЋР±С‹Рµ РјРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅС‹Рµ СЃР°РЅРєС†РёРё Рё РѕР±С‰РµСЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РїСЂРѕР±Р»РµРјС‹.
РџСЂСЏРјРѕ СЃРµР№С‡Р°СЃ РѕС‚ РіСЂР°Р¶РґР°РЅ РѕР±Р»Р°СЃС‚РЅС‹Рµ РІР»Р°СЃС‚Рё С‚СЂРµР±СѓСЋС‚ РјР°СЃСЃРѕРІРѕРіРѕ СЃРЅРѕСЃР° РёС… РґРѕРјРѕРІ, РїРѕС‚СЂР°С‚РёС‚СЊ РґРµРЅСЊРіРё, СЃРёР»С‹ Рё РІСЂРµРјСЏ, С‡С‚РѕР±С‹ РѕСЃС‚Р°С‚СЊСЃСЏ Р±РµР· РёРјСѓС‰РµСЃС‚РІР°.
РЎ РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚РѕРј, СѓСЃС‚Р°РЅР°РІР»РёРІР°СЋС‰РёРј РїСЂР°РІРѕРІС‹Рµ РѕСЃРЅРѕРІР°РЅРёСЏ РґР»СЏ С‚СЂРµР±РѕРІР°РЅРёСЏ, РѕР·РЅР°РєРѕРјРёС‚СЊСЃСЏ РЅРµ РґР°СЋС‚, СЃСЃС‹Р»Р°СЏСЃСЊ РЅР° РµРіРѕ СЃРµРєСЂРµС‚РЅРѕСЃС‚СЊ.
РџСЂР°РІРѕРІР°СЏ Р°Р±СЃСѓСЂРґРЅРѕСЃС‚СЊ РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґСЏС‰РµРіРѕ С‚Р°РєРѕРІР°, С‡С‚Рѕ Р·Р°СЃС‚Р°РІР»СЏРµС‚ РїРѕРґРѕР·СЂРµРІР°С‚СЊ РЅРµ Р±СЋСЂРѕРєСЂР°С‚РёС‡РµСЃРєСѓСЋ РѕС€РёР±РєСѓ, Р° С‡РµР№-С‚Рѕ СЂРµР№РґРµСЂСЃРєРёР№ СѓРјС‹СЃРµР» РЅР° Р·Р°С…РІР°С‚ Р·РµРјРµР»СЊРЅС‹С… СѓС‡Р°СЃС‚РєРѕРІ.
РџСЂРё РЅР°Р»РёС‡РёРё РІ СЂР°СЃРїРѕСЂСЏР¶РµРЅРёРё РЅР°С€РёС… Р·Р°РїР°РґРЅС‹С… РѕРїРїРѕРЅРµРЅС‚РѕРІ РїРѕРґСЂРѕР±РЅРµР№С€РёС…, СЃ С‚РѕС‡РЅРѕСЃС‚СЊСЋ РґРѕ РµРґРёРЅРёС† РјРµС‚СЂРѕРІ РєРѕСЃРјРёС‡РµСЃРєРёС… С„РѕС‚РѕРіСЂР°С„РёР№ РЅР°С€РµР№ Р·РµРјР»Рё, Р·Р°СЃРµРєСЂРµС‡РёРІР°РЅРёРµ РіСЂР°РЅРёС†С‹ РІРѕРґРѕРѕС…СЂР°РЅРЅРѕР№ Р·РѕРЅС‹ РЅРµ РІС‹РіР»СЏРґРёС‚ РЅР°РґР»РµР¶Р°С‰РёРј РѕР±СЂР°Р·РѕРј РІРµРґСѓС‰РµР№СЃСЏ РґРµСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚СЊСЋ РёСЃРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РћС‚ РєРѕРіРѕ СЃРµРєСЂРµС‚? РћС‚ РІСЂР°РіРѕРІ РёР»Рё РѕС‚ СЃРѕР±СЃС‚РІРµРЅРЅС‹С… РіСЂР°Р¶РґР°РЅ, СЏРІР»СЏСЋС‰РёС…СЃСЏ, РІ СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРёРё СЃ РљРѕРЅСЃС‚РёС‚СѓС†РёРµР№ РµРґРёРЅСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Рј РёСЃС‚РѕС‡РЅРёРєРѕРІ РІР»Р°СЃС‚Рё РІ Р РѕСЃСЃРёРё?
РЈРІР°Р¶Р°РµРјС‹Р№ РіРѕСЃРїРѕРґРёРЅ РҐСѓСЃРЅСѓР»Р»РёРЅ. РќСѓ Р’С‹ Р¶Рµ СЃР°РјРё РїРѕРЅРёРјР°РµС‚Рµ, С‡С‚Рѕ Р’Р°Рј РЅСѓР¶РЅРѕ СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РІ СЌС‚РѕР№ СЃРёС‚СѓР°С†РёРё, РєР°РєРёРµ С€Р°РіРё РїСЂРµРґРїСЂРёРЅСЏС‚СЊ, РЅРµ С‚Р°Рє Р»Рё?
Р—РЅР°РµС‚Рµ Рё С‚Рѕ, РєР°РєРёРµ РІС‹РІРѕРґС‹ Р±СѓРґСѓС‚ СЃРґРµР»Р°РЅС‹ РіСЂР°Р¶РґР°РЅР°РјРё РІ Р·Р°РІРёСЃРёРјРѕСЃС‚Рё РѕС‚ С‚РѕРіРѕ, Р±СѓРґРµС‚ Р»Рё СЌС‚РѕС‚ РєРѕРЅС„Р»РёРєС‚ РІРѕРєСЂСѓРі РїРѕРїС‹С‚РєРё РјР°СЃСЃРѕРІРѕ РѕРіСЂР°Р±РёС‚СЊ Рё РѕР±РµР·РґРѕР»РёС‚СЊ РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ С‚С‹СЃСЏС‡ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… СЃРµРјРµР№ СЂР°Р·СЂРµС€С‘РЅ РїРѕ Р·Р°РєРѕРЅСѓ Рё СЃРїСЂР°РІРµРґР»РёРІРѕСЃС‚Рё РёР»Рё РЅРµС‚.
Р”РµР№СЃС‚РІСѓР№С‚Рµ.
Рђ РµСЃР»Рё РЅРµ СЃС‚Р°РЅРµС‚Рµ - РЅРµ РІСЃРїРѕРјРёРЅР°Р№С‚Рµ, РїРѕР¶Р°Р»СѓР№СЃС‚Р°, РїСЂРѕ РєР°РїРёС‚Р°Р»РёР·Р°С†РёСЋ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РЅРµРґРІРёР¶РёРјРѕСЃС‚Рё.