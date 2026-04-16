п»ї Р РѕСЃР°Р»РєРѕРіРѕР»СЊС‚Р°Р±Р°РєРєРѕРЅС‚СЂРѕР»СЊ РїРµСЂРµРІС‘Р» РІ С„РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅС‹Р№ Р±СЋРґР¶РµС‚ РїРѕР»С‚РѕСЂР° С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° СЂСѓР±Р»РµР№ » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

Р РѕСЃР°Р»РєРѕРіРѕР»СЊС‚Р°Р±Р°РєРєРѕРЅС‚СЂРѕР»СЊ РїРµСЂРµРІС‘Р» РІ С„РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅС‹Р№ Р±СЋРґР¶РµС‚ РїРѕР»С‚РѕСЂР° С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° СЂСѓР±Р»РµР№

Р РѕСЃР°Р»РєРѕРіРѕР»СЊС‚Р°Р±Р°РєРєРѕРЅС‚СЂРѕР»СЊ РІ 2025 РіРѕРґСѓ РїРµСЂРµРІС‘Р» РІ С„РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅС‹Р№ Р±СЋРґР¶РµС‚ 1,5 С‚СЂР»РЅ СЂСѓР±Р»РµР№ Р°РєС†РёР·РЅС‹С… РѕС‚С‡РёСЃР»РµРЅРёР№, С‡С‚Рѕ РЅР° 12% Р±РѕР»СЊС€Рµ, С‡РµРј РІ 2024 РіРѕРґСѓ, Р·Р°СЏРІРёР» РјРёРЅРёСЃС‚СЂ С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІ Р Р¤ РђРЅС‚РѕРЅ РЎРёР»СѓР°РЅРѕРІ РЅР° РёС‚РѕРіРѕРІРѕРј Р·Р°СЃРµРґР°РЅРёРё РєРѕР»Р»РµРіРёРё Р¤РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕР№ СЃР»СѓР¶Р±С‹ РїРѕ РєРѕРЅС‚СЂРѕР»СЋ Р·Р° Р°Р»РєРѕРіРѕР»СЊРЅС‹Рј Рё С‚Р°Р±Р°С‡РЅС‹Рј СЂС‹РЅРєР°РјРё.

Р’ 2025 РіРѕРґСѓ Р·Р°РІРµСЂС€РµРЅС‹ РІС‹РµР·РґРЅС‹Рµ РїСЂРѕРІРµСЂРєРё РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚РµР»РµР№ РїРёРІРЅРѕР№ РїСЂРѕРґСѓРєС†РёРё, Р°РІС‚РѕРјР°С‚РёС‡РµСЃРєРё РІРєР»СЋС‡РµРЅРЅС‹С… РІ 2023 РіРѕРґСѓ РІ СЂРµРµСЃС‚СЂ РїРёРІРѕРІР°СЂРѕРІ. РџРѕ СЃР»РѕРІР°Рј РјРёРЅРёСЃС‚СЂР°, РЅР° СЃРµРіРѕРґРЅСЏС€РЅРёР№ РґРµРЅСЊ СЂРµРµСЃС‚СЂ СЃРѕРґРµСЂР¶РёС‚ РїСЂРѕРІРµСЂРµРЅРЅС‹Рµ СЃРІРµРґРµРЅРёСЏ Рѕ РїСЂРёРјРµСЂРЅРѕ 2 С‚С‹СЃ. РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёСЏС…, РІРєР»СЋС‡Р°СЏ РёС… Р°РґСЂРµСЃР° Рё РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Рµ РјРѕС‰РЅРѕСЃС‚Рё.

РўР°РєР¶Рµ РЎРёР»СѓР°РЅРѕРІ СЃРєР°Р·Р°Р», С‡С‚Рѕ РІ Р Р¤ Р·Р°РјРµРґР»РёР»Р°СЃСЊ РёРЅС„Р»СЏС†РёСЏ: "Р’ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРµ СЃС‚Р°Р±РёР»РёР·РёСЂСѓСЋС‚СЃСЏ РёРЅС„Р»СЏС†РёРѕРЅРЅС‹Рµ РїСЂРѕС†РµСЃСЃС‹, С‡С‚Рѕ СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ Р·Р°Р»РѕРіРѕРј СѓСЃС‚РѕР№С‡РёРІРѕРіРѕ Рё СЃР±Р°Р»Р°РЅСЃРёСЂРѕРІР°РЅРЅРѕРіРѕ СЂР°Р·РІРёС‚РёСЏ РІ Р±СѓРґСѓС‰РµРј: РјРµСЂС‹ СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРѕР№ РїРѕР»РёС‚РёРєРё, РЅР°РїСЂР°РІР»РµРЅРЅС‹Рµ РЅР° РѕС…Р»Р°Р¶РґРµРЅРёРµ СЃРїСЂРѕСЃР°, РїРѕР·РІРѕР»РёР»Рё Р·Р°РјРµРґР»РёС‚СЊ РёРЅС„Р»СЏС†РёСЋ РґРѕ РјРёРЅРёРјР°Р»СЊРЅС‹С… СЃ 2020 РіРѕРґР° Р·РЅР°С‡РµРЅРёР№ - 5,59% РїРѕ РёС‚РѕРіР°Рј 2025 РіРѕРґР°".

Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» РЎРёР»СѓР°РЅРѕРІ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р» Рѕ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРј Р±СЋРґР¶РµС‚Рµ; С‚СЂР°С‚С‹ РЅР° РѕР±СЃР»СѓР¶РёРІР°РЅРёРµ РіРѕСЃРґРѕР»РіР° РІС‹СЂРѕСЃР»Рё РІ РїРѕР»С‚РѕСЂР° СЂР°Р·Р°
» РџРѕСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёРµ РЅР°Р»РѕРіРѕРІ РІ Р±СЋРґР¶РµС‚ Р Р¤ РІС‹СЂРѕСЃР»Рѕ РЅР° 36%
» РњРёРЅС„РёРЅ РѕР¶РёРґР°РµС‚ РґРѕРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅС‹С… РЅРµС„С‚РµРіР°Р·РѕРІС‹С… РґРѕС…РѕРґРѕРІ РґРѕ 1 С‚СЂР»РЅ СЂСѓР±Р»РµР№
» РџСЂРѕС„РёС†РёС‚ Р±СЋРґР¶РµС‚Р° Р Р¤ РІ СЏРЅРІР°СЂРµ-Р°РїСЂРµР»Рµ СЃРѕСЃС‚Р°РІРёР» 2,7 С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° СЂСѓР±Р»РµР№
» Р“РѕСЃРґСѓРјР° РѕРґРѕР±СЂРёР»Р° Р±СЋРґР¶РµС‚ РЅР° С‚СЂРё РіРѕРґР° РІ РїРµСЂРІРѕРј С‡С‚РµРЅРёРё
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё

РўСѓРїРёРє РјРµРіР°РїРѕР»РёСЃРѕРІ: РІРїРµСЂРµРґРё вЂ“ РґРµС†РµРЅС‚СЂР°Р»РёР·Р°С†РёСЏ?

\

"Р§С‚Рѕ РЅРµР»СЊР·СЏ РѕС‚РґР°РІР°С‚СЊ РЅР° РѕС‚РєСѓРї РР": РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚ Рё Р±РµР·РѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ

РџРѕС‡РµРјСѓ РІСЂРµРјРµРЅРЅРѕРµ СЃРѕРіР»Р°С€РµРЅРёРµ вЂ” СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРёР№ СЂРёСЃРє РґР»СЏ РСЂР°РЅР°?

РџРѕС‡РµРјСѓ РІСЂРµРјРµРЅРЅРѕРµ СЃРѕРіР»Р°С€РµРЅРёРµ вЂ” СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРёР№ СЂРёСЃРє РґР»СЏ РСЂР°РЅР°?

РР· Р“РЈР›РђР“Р° РІ Р“РЈР›РђР“

РР· Р“РЈР›РђР“Р° РІ Р“РЈР›РђР“

РљР°Рє \

РљР°Рє "РіР°СЃРёР»Рё" РќРѕС‚СЂ-Р”Р°Рј

РџСЂРѕС†РµСЃСЃ РёРјРїРѕСЂС‚РѕР·Р°РјРµС‰РµРЅРёСЏ РіР»Р°РІРЅС‹Р№ Р±РёР·РЅРµСЃ-С‚СЂРµРЅРґ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё

РџСЂРѕС†РµСЃСЃ РёРјРїРѕСЂС‚РѕР·Р°РјРµС‰РµРЅРёСЏ РіР»Р°РІРЅС‹Р№ Р±РёР·РЅРµСЃ-С‚СЂРµРЅРґ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

Р РѕСЃР°Р»РєРѕРіРѕР»СЊС‚Р°Р±Р°РєРєРѕРЅС‚СЂРѕР»СЊ РїРµСЂРµРІС‘Р» РІ С„РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅС‹Р№ Р±СЋРґР¶РµС‚ РїРѕР»С‚РѕСЂР° С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° СЂСѓР±Р»РµР№

  • 20:18
  • 79

РЈС‡С‘РЅС‹Рµ РёР· Р‘СЂРёС‚Р°РЅРёРё Рё РЎРЁРђ РІРЅРѕРІСЊ РїРѕРєР°Р·Р°Р»Рё, С‡С‚Рѕ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°РЅРёРµ РР РІРµРґС‘С‚ Рє РїР°РґРµРЅРёСЋ РјРѕС‚РёРІР°С†РёРё Рё РєРѕРіРЅРёС‚РёРІРЅС‹С… СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕСЃС‚РµР№ С‡РµР»РѕРІРµРєР°

  • 18:24
  • 170

РџРѕС‡РµРјСѓ РІРѕР»РѕРЅС‚С‘СЂС‹ РЅРµ РІС‹РёРіСЂС‹РІР°СЋС‚ РІРѕР№РЅС‹-2

РњРёРЅС†РёС„СЂС‹ Р Р¤ РїСЂРёРґСѓРјР°Р»Рѕ РЅРѕРІС‹Р№ СЃРїРѕСЃРѕР± Р±РѕСЂСЊР±С‹ СЃ VPN

  • 14:56
  • 389

Р’ РЎРЁРђ Р·Р°СЏРІРёР»Рё, С‡С‚Рѕ СЃС‚Р°Р»Рё РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚СЊ Р±РѕР»СЊС€Рµ РЇРћ; РњРёРЅРѕР±РѕСЂРѕРЅС‹ Р Р¤ РѕРїСѓР±Р»РёРєРѕРІР°Р»Рѕ СЃРїРёСЃРѕРє РµРІСЂРѕРїРµР№СЃРєРёС… РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚РµР»РµР№ РґСЂРѕРЅРѕРІ Р’РЎРЈ

  • 14:42
  • 368

Р‘РѕР»СЊС€РёРЅСЃС‚РІРѕ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†РµРІ СЃС‡РёС‚Р°СЋС‚, С‡С‚Рѕ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєР°СЏ РґРµРјРѕРєСЂР°С‚РёСЏ РєРѕРіРґР°-С‚Рѕ Р±С‹Р»Р° С…РѕСЂРѕС€Р°, РЅРѕ С‚РµРїРµСЂСЊ СѓР¶Рµ РЅРµС‚

  • 08:53
  • 492