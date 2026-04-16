РџРѕС‡РµРјСѓ РІРѕР»РѕРЅС‚С‘СЂС‹ РЅРµ РІС‹РёРіСЂС‹РІР°СЋС‚ РІРѕР№РЅС‹-2

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РІ 2019 РіРѕРґСѓ. Р С‚Рѕ, С‡С‚Рѕ РђР·РµСЂР±Р°Р№РґР¶Р°РЅ РїСЂРёРјРµРЅСЏР» РёР·СЂР°РёР»СЊСЃРєРёРµ РґСЂРѕРЅС‹-РєР°РјРёРєР°РґР·Рµ РїСЂРѕС‚РёРІ РљР°СЂР°Р±Р°С…Р° РІ 2016 РіРѕРґСѓ
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РќСѓ С…РѕСЂРѕС€Рѕ. РРґС‚Рё РЅРµРґР°Р»РµС‡Рµ. РС‚Рѕ РѕР±СЉСЏСЃРЅРёР»Рё. РќРѕ С‡С‚Рѕ РґР°Р»СЊС€Рµ?.. Р’СЃРµ СЌС‚Рё СЃРѕС‚РЅРё С‚С‹СЃСЏС‡ РїРѕСЃС‚Р°РІР»СЏРµРјС‹С… СѓРєСЂР°РёРЅРµ Р±РµСЃРїРёР»РѕС‚РЅРёРєРѕРІ, СЃРѕС‚РЅРё РјРёР»Р»РёРѕРЅРѕРІ РµРІСЂРѕ РЅР° Р±РµСЃРїРёР»РѕС‚РЅРёРєРё, РґРµСЃСЏС‚РєРё Р°РґСЂРµСЃРѕРІ, РіРґРµ РґРµР»Р°СЋС‚ Р±РµСЃРїРёР»РѕС‚РЅРёРєРё. Р’РµРґСЊ СЌС‚Рѕ РІСЃС‘ РЅРµ РёСЃС‡РµР·РЅРµС‚, РµРіРґР° РјС‹ РґР°Р¶Рµ РґРѕР№РґС‘Рј РґРѕ РіСЂР°РЅРёС† Р”РќР . РС‚Рѕ РІСЃС‘ Р±СѓРґРµС‚ РЅР°РїСЂР°РІР»РµРЅРѕ РЅР° С‚Рѕ, С‡С‚РѕР±С‹ С‚РµСЂР·Р°С‚СЊ Р РѕСЃСЃРёСЋ.
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