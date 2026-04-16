Р’ РЎРЁРђ Р·Р°СЏРІРёР»Рё, С‡С‚Рѕ СЃС‚Р°Р»Рё РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚СЊ Р±РѕР»СЊС€Рµ РЇРћ; РњРёРЅРѕР±РѕСЂРѕРЅС‹ Р Р¤ РѕРїСѓР±Р»РёРєРѕРІР°Р»Рѕ СЃРїРёСЃРѕРє РµРІСЂРѕРїРµР№СЃРєРёС… РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚РµР»РµР№ РґСЂРѕРЅРѕРІ Р’РЎРЈ

РњРёРЅРёСЃС‚СЂ СЌРЅРµСЂРіРµС‚РёРєРё РЎРЁРђ РљСЂРёСЃ Р Р°Р№С‚ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р»
, С‡С‚Рѕ РЎРЁРђ СЃРµР№С‡Р°СЃ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЏС‚ СЏРґРµСЂРЅРѕРіРѕ РѕСЂСѓР¶РёСЏ Р±РѕР»СЊС€Рµ С‡РµРј РєРѕРіРґР°-Р»РёР±Рѕ СЃРѕ РІСЂРµРјС‘РЅ С…РѕР»РѕРґРЅРѕР№ РІРѕР№РЅС‹, Рё С‚Р°РєРёРј РѕР±СЂР°Р·РѕРј "РІС‹РїРѕР»РЅСЏРµС‚ РјРёСЃСЃРёСЋ РїРѕ РѕР±РµСЃРїРµС‡РµРЅРёСЋ Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅРѕРіРѕ, РЅР°РґС‘Р¶РЅРѕРіРѕ Рё СЌС„С„РµРєС‚РёРІРЅРѕРіРѕ СЃРґРµСЂР¶РёРІР°РЅРёСЏ РїРµСЂРµРґ Р»РёС†РѕРј РЅРѕРІС‹С… Рё СЂР°Р·РІРёРІР°СЋС‰РёС…СЃСЏ СѓРіСЂРѕР·". Р Р°Р№С‚ РѕС‚РјРµС‚РёР», С‡С‚Рѕ СЂРµС‡СЊ РёРґС‘С‚, РІ С‡Р°СЃС‚РЅРѕСЃС‚Рё, Рѕ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІРµ РїР»СѓС‚РѕРЅРёРµРІС‹С… СЃРµСЂРґРµС‡РЅРёРєРѕРІ, Р° С‚Р°РєР¶Рµ СЂРµР°Р»РёР·Р°С†РёРё "СЃРµРјРё РїСЂРѕРіСЂР°РјРј РјРѕРґРµСЂРЅРёР·Р°С†РёРё СЏРґРµСЂРЅС‹С… Р±РѕРµРіРѕР»РѕРІРѕРє". "РџСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ СЏРґРµСЂРЅС‹Р№ СЂРµРЅРµСЃСЃР°РЅСЃ", - Р·Р°СЏРІРёР» РѕРЅ.
Р’ РєРѕРЅС†Рµ РјР°СЂС‚Р° СЃС‚Р°Р»Рѕ РёР·РІРµСЃС‚РЅРѕ, С‡С‚Рѕ РїРѕСЃС‚Р°РІРєРё СЃС‚Р°Р»Рё РёР· Р РѕСЃСЃРёРё РІ Р§РµС…РёСЋ РІ 2025 РіРѕРґСѓ РґРѕСЃС‚РёРіР»Рё РїРѕС‡С‚Рё 830 С‚С‹СЃСЏС‡ С‚РѕРЅРЅ
. РС‚Рѕ РёСЃС‚РѕСЂРёС‡РµСЃРєРё РјР°РєСЃРёРјР°Р»СЊРЅС‹Р№ РѕР±СЉС‘Рј Рё РЅР° 76 РїСЂРѕС†РµРЅС‚РѕРІ РїСЂРµРІРѕСЃС…РѕРґРёС‚ РїРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»Рё 2024 РіРѕРґР°.