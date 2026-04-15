Р“РµРЅРїСЂРѕРєСѓСЂРѕСЂ Р Р¤ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р», СЃРєРѕР»СЊРєРѕ РІ Р РѕСЃСЃРёРё РјРёРіСЂР°РЅС‚РѕРІ Рё РєР°РєРѕРµ РёС… РєРѕР»РёС‡РµСЃС‚РІРѕ РїСЂРµР±С‹РІР°РµС‚ РІ СЃС‚СЂР°РЅРµ РЅРµР·Р°РєРѕРЅРЅРѕ
- 15.04.2026, 19:52,
- РќРѕРІРѕСЃС‚Рё
- 157
-
Р’РєРѕРЅС‚Р°РєС‚Рµ
РњРѕР№ РјРёСЂ
Р“РµРЅРїСЂРѕРєСѓСЂРѕСЂ Р Р¤ РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂ Р“СѓС†Р°РЅ РІ С…РѕРґРµ РІС‹СЃС‚СѓРїР»РµРЅРёСЏ СЃ РµР¶РµРіРѕРґРЅС‹Рј РґРѕРєР»Р°РґРѕРј РЎРѕРІРµС‚Сѓ Р¤РµРґРµСЂР°С†РёРё СЃРѕРѕР±С‰РёР», С‡С‚Рѕ РЅР° РєРѕРЅРµС† 2025 РіРѕРґР° РІ Р РѕСЃСЃРёРё РЅР°С…РѕРґРёР»РёСЃСЊ 5,7 РјР»РЅ РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅРЅС‹С… РіСЂР°Р¶РґР°РЅ Рё Р»РёС† Р±РµР· РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃС‚РІР°, РёР· РЅРёС… 835 С‚С‹СЃ. С‡РµР»РѕРІРµРє - РЅРµР·Р°РєРѕРЅРЅРѕ
. РџРѕ С‚СЂРµР±РѕРІР°РЅРёСЏРј Р“РµРЅРµСЂР°Р»СЊРЅРѕР№ РїСЂРѕРєСѓСЂР°С‚СѓСЂС‹ Р РѕСЃРєРѕРјРЅР°РґР·РѕСЂРѕРј РѕРіСЂР°РЅРёС‡РµРЅ РґРѕСЃС‚СѓРї Рє 20 С‚С‹СЃ. СЃР°Р№С‚РѕРІ, РїСЂРµРґР»Р°РіР°РІС€РёС… РІРѕСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚СЊСЃСЏ РїРѕРґРґРµР»СЊРЅС‹РјРё РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚Р°РјРё Рё РґСЂСѓРіРёРјРё РЅРµРїСЂР°РІРѕРјРµСЂРЅС‹РјРё СѓСЃР»СѓРіР°РјРё РґР»СЏ РїСЂРѕР¶РёРІР°РЅРёСЏ Рё С‚СЂСѓРґРѕСѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІР° РІ Р РѕСЃСЃРёРё. РњР’Р” РЅРµ РІ РїРѕР»РЅРѕР№ РјРµСЂРµ СЂРµР°Р»РёР·СѓРµС‚ РЅРѕРІС‹Рµ РїРѕР»РЅРѕРјРѕС‡РёСЏ РїРѕ РІРµРґРµРЅРёСЋ СЂРµРµСЃС‚СЂР° РєРѕРЅС‚СЂРѕР»РёСЂСѓРµРјС‹С… Р»РёС†, РїСЂРёРјРµРЅРµРЅРёСЋ СЂРµР¶РёРјР° РІС‹СЃС‹Р»РєРё, РїРѕС‚РµРЅС†РёР°Р» РµРґРёРЅРѕРіРѕ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРѕРЅРЅРѕРіРѕ СЂРµСЃСѓСЂСЃР° РґР»СЏ РІС‹СЏРІР»РµРЅРёСЏ СЃР»СѓС‡Р°РµРІ С„РёРєС‚РёРІРЅРѕРіРѕ СѓС‡С‘С‚Р° РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅС†РµРІ РІ РїРѕР»РЅРѕРј РѕР±СЉС‘РјРµ РЅРµ РёСЃРїРѕР»СЊР·СѓРµС‚СЃСЏ. "Р—Р°С‡Р°СЃС‚СѓСЋ РїСЂРёРµР·Р¶РёРµ СЃ РЅРµР»РµРіР°Р»СЊРЅС‹Рј СЃС‚Р°С‚СѓСЃРѕРј РѕР±РЅР°СЂСѓР¶РёРІР°СЋС‚СЃСЏ Р»РёС€СЊ РїСЂРё СЃРѕРІРµСЂС€РµРЅРёРё РёРјРё РїСЂР°РІРѕРЅР°СЂСѓС€РµРЅРёР№ Рё РїСЂРµСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёР№", - Р·Р°РјРµС‚РёР» Р“СѓС†Р°РЅ.
Р’ РџРѕРґРјРѕСЃРєРѕРІСЊРµ РїСЏС‚РµСЂРѕ РјРёРіСЂР°РЅС‚РѕРІ РёР· РЎСЂРµРґРЅРµР№ РђР·РёРё РїСЂРѕРЅРёРєР»Рё РІ РґРµС‚СЃРєРёР№ С†РµРЅС‚СЂ В«РЎС‚Р°РЅС†РёСЏ СЋРЅС‹С… С‚РµС…РЅРёРєРѕРІВ» Рё РїС‹С‚Р°Р»РёСЃСЊ РїРѕС…РёС‚РёС‚СЊ СЃС‚Р°РЅРєРё, С‡С‚РѕР±С‹ СЃРґР°С‚СЊ РЅР° РјРµС‚Р°Р»Р»РѕР»РѕРј. РџРѕРґРѕР±РЅРѕРµ РѕРЅРё РїСЂРѕРІРѕСЂР°С‡РёРІР°Р»Рё РґРµСЃСЏС‚РєРё СЂР°Р·.
Р’ РљСЂР°СЃРЅРѕРґР°СЂСЃРєРѕРј РєСЂР°Рµ РїСЂРѕР№РґС‘С‚ СЃСѓРґ РЅР°Рґ РјРёРіСЂР°РЅС‚РѕРј, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РІ 2019 РіРѕРґСѓ Р¶РµСЃС‚РѕРєРѕ СѓР±РёР»
РїРµРЅСЃРёРѕРЅРµСЂР° Рё СЃР±РµР¶Р°Р» РёР· Р РѕСЃСЃРёРё, РїРѕС…РёС‚РёРІ С†РµРЅРЅРѕСЃС‚Рё Рё РґРµРЅСЊРіРё. Р•РіРѕ Р·Р°РґРµСЂР¶Р°Р»Рё РЅР° РіСЂР°РЅРёС†Рµ СЃ РљР°Р·Р°С…СЃС‚Р°РЅРѕРј.
Р’ РљРѕРјСЃРѕРјРѕР»СЊСЃРєРµ-РЅР°-РђРјСѓСЂРµ РїРѕР№РјР°Р»Рё РјРёРіСЂР°РЅС‚Р° СЃ 1,2 РєРі РіРµСЂРѕРёРЅР°, РѕРЅ РЅР°С…РѕРґРёР»СЃСЏ РІ СЂРµРµСЃС‚СЂРµ РєРѕРЅС‚СЂРѕР»РёСЂСѓРµРјС‹С… Р»РёС†.
Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•: