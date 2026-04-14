РђРјРµСЂРёРєР°РЅС†С‹ СЃС‚Р°Р»Рё Р»СѓС‡С€Рµ РґСѓРјР°С‚СЊ Рѕ РљРёС‚Р°Рµ
- 14.04.2026, 19:40,
- РќРѕРІРѕСЃС‚Рё
- 198
-
Р’РєРѕРЅС‚Р°РєС‚Рµ
РњРѕР№ РјРёСЂ
РџРѕ РґР°РЅРЅС‹Рј
Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРѕРіРѕ РСЃСЃР»РµРґРѕРІР°С‚РµР»СЊСЃРєРѕРіРѕ С†РµРЅС‚СЂР° РџСЊСЋ, РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅРёСЏ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†РµРІ Рѕ РљРёС‚Р°Рµ РІ РїРѕСЃР»РµРґРЅРёРµ РіРѕРґС‹ СѓР»СѓС‡С€Р°СЋС‚СЃСЏ. Р›СѓС‡С€Рµ РІСЃРµРіРѕ РіСЂР°Р¶РґР°РЅРµ РЎРЁРђ РІРѕСЃРїСЂРёРЅРёРјР°Р»Рё РљРёС‚Р°Р№ РІ 2006 Рё 2011 РіРѕРґР°С…, РєРѕРіРґР° 52% Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†РµРІ РґСѓРјР°Р»Рё Рѕ РљРёС‚Р°Рµ РїРѕР»РѕР¶РёС‚РµР»СЊРЅРѕ. РќРѕ РїРѕС‚РѕРј СЌС‚РѕС‚ РїРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»СЊ СѓРїР°Р» РґРѕ РјРёРЅРёРјСѓРјР° - 14% РІ РјР°СЂС‚Рµ 2023 РіРѕРґР°. РЎ С‚РµС… РїРѕСЂ РѕРЅ СЃРЅРѕРІР° РЅР° РїРѕРґСЉС‘РјРµ, Рё РІ РјР°СЂС‚Рµ 2026 РіРѕРґР° 27% Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†РµРІ РѕС‚РЅРѕСЃСЏС‚СЃСЏ Рє РљРёС‚Р°СЋ РїРѕР»РѕР¶РёС‚РµР»СЊРЅРѕ, Р° 71% - РѕС‚СЂРёС†Р°С‚РµР»СЊРЅРѕ (СЌС‚РѕС‚ РїРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»СЊ СѓР±С‹РІР°РµС‚). РЎСЂРµРґРё РґРµРјРѕРєСЂР°С‚РѕРІ РѕРґРѕР±СЂРµРЅРёРµ РљРёС‚Р°СЏ РґРѕСЃС‚РёРіР°РµС‚ 34%, СЃСЂРµРґРё СЂРµСЃРїСѓР±Р»РёРєР°РЅС†РµРІ РѕРЅРѕ СЃРѕСЃС‚Р°РІР»СЏРµС‚ РІСЃРµРіРѕ 18%. 44% СЂРµСЃРїСѓР±Р»РёРєР°РЅС†РµРІ СЃС‡РёС‚Р°СЋС‚ РљРёС‚Р°Р№ РІСЂР°РіРѕРј (СЌС‚РѕС‚ РїРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»СЊ С‚Р°РєР¶Рµ РїРѕРЅРёР¶Р°РµС‚СЃСЏ). Р‘РѕР»СЊС€РёРЅСЃС‚РІРѕ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†РµРІ (РІСЃРµ РґРµРјРѕРєСЂР°С‚С‹ Рё СЂРµСЃРїСѓР±Р»РёРєР°РЅС†С‹ РјР»Р°РґС€Рµ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚Рё Р»РµС‚) СЃС‡РёС‚Р°СЋС‚ РљРёС‚Р°Р№ РЅРµ РІСЂР°РіРѕРј Рё РЅРµ РїР°СЂС‚РЅС‘СЂРѕРј, Р° РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС‚РѕРј.
60% Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†РµРІ РїРѕР»Р°РіР°СЋС‚, С‡С‚Рѕ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ РўСЂР°РјРї РЅРµ СЃРїРѕСЃРѕР±РµРЅ РІС‹СЃС‚СЂР°РёРІР°С‚СЊ СЂР°Р·СѓРјРЅСѓСЋ РїРѕР»РёС‚РёРєСѓ РѕС‚РЅРѕСЃРёС‚РµР»СЊРЅРѕ РљРёС‚Р°СЏ.
Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•: