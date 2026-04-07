РЎСѓРґ РІ Р“СЂРѕР·РЅРѕРј РїСЂРёР·РЅР°Р» С‚РµСЂСЂРѕСЂРёСЃС‚РёС‡РµСЃРєРѕР№ "Р§РµС‡РµРЅСЃРєСѓСЋ СЂРµСЃРїСѓР±Р»РёРєСѓ РС‡РєРµСЂРёСЏ"

РЎСѓРґ РІ Р“СЂРѕР·РЅРѕРј РїСЂРёР·РЅР°Р» С‚РµСЂСЂРѕСЂРёСЃС‚РёС‡РµСЃРєРѕР№ Рё Р·Р°РїСЂРµС‚РёР» РІ Р РѕСЃСЃРёРё РґРµСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚СЊ "Р§РµС‡РµРЅСЃРєРѕР№ СЂРµСЃРїСѓР±Р»РёРєРё РС‡РєРµСЂРёСЏ" Рё 29-С‚Рё РµС‘ РѕС‚РґРµР»РµРЅРёР№ РІ Р•РІСЂРѕРїРµ. "РЁРµР№С…-РњР°РЅСЃСѓСЂРѕРІСЃРєРёРј СЂР°Р№РѕРЅРЅС‹Рј СЃСѓРґРѕРј Р“СЂРѕР·РЅРѕРіРѕ Р§РµС‡РµРЅСЃРєРѕР№ Р РµСЃРїСѓР±Р»РёРєРё РІС‹РЅРµСЃРµРЅРѕ СЂРµС€РµРЅРёРµ Рѕ РїСЂРёР·РЅР°РЅРёРё С‚РµСЂСЂРѕСЂРёСЃС‚РёС‡РµСЃРєРѕР№ Рё Р·Р°РїСЂРµС‚Рµ РґРµСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё РЅР° С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёРё Р РѕСЃСЃРёРё РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёРё "Р§РµС‡РµРЅСЃРєР°СЏ Р РµСЃРїСѓР±Р»РёРєР° РС‡РєРµСЂРёСЏ" (Р§Р Р) Рё 29-С‚Рё РµРµ РїРѕРґСЂР°Р·РґРµР»РµРЅРёР№ РІ 14 РµРІСЂРѕРїРµР№СЃРєРёС… СЃС‚СЂР°РЅР°С…", - СЃРѕРѕР±С‰РёР»Рё РІ Р¦РµРЅС‚СЂРµ РѕР±С‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅС‹С… СЃРІСЏР·РµР№ Р¤РЎР‘.
РџРѕ РґР°РЅРЅС‹Рј Р¤РЎР‘, СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂС‹, СЃРІСЏР·Р°РЅРЅС‹Рµ СЃ Р§Р Р, СЃ РЅРѕСЏР±СЂСЏ 2007 РіРѕРґР° "РІРѕР·РіР»Р°РІР»СЏРµС‚ РЅР°С…РѕРґСЏС‰РёР№СЃСЏ РІ РјРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅРѕРј СЂРѕР·С‹СЃРєРµ Р·Р° СЃРѕРІРµСЂС€РµРЅРёРµ РїСЂРµСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёР№ С‚РµСЂСЂРѕСЂРёСЃС‚РёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ С…Р°СЂР°РєС‚РµСЂР° Рё СЃРєСЂС‹РІР°СЋС‰РёР№СЃСЏ РІ Р’РµР»РёРєРѕР±СЂРёС‚Р°РЅРёРё Р—Р°РєР°РµРІ".
"РџРѕСЃР»Рµ РЅР°С‡Р°Р»Р° СЃРїРµС†РёР°Р»СЊРЅРѕР№ РІРѕРµРЅРЅРѕР№ РѕРїРµСЂР°С†РёРё С‡Р»РµРЅС‹ "Р§Р Р" СѓС‡Р°СЃС‚РІСѓСЋС‚ РІ Р±РѕРµРІС‹С… РґРµР№СЃС‚РІРёСЏС… РїСЂРѕС‚РёРІ Р’РѕРѕСЂСѓР¶РµРЅРЅС‹С… РЎРёР» Р РѕСЃСЃРёРё РІ СЃРѕСЃС‚Р°РІРµ СѓРєСЂР°РёРЅСЃРєРёС… РІРѕРѕСЂСѓР¶С‘РЅРЅС‹С… С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёР№, РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ РїСЂРё РїСЂРѕРІРµРґРµРЅРёРё РґРёРІРµСЂСЃРёРѕРЅРЅРѕ-С‚РµСЂСЂРѕСЂРёСЃС‚РёС‡РµСЃРєРёС… Р°РєС†РёР№ РІ Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№ Рё РљСѓСЂСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р° С‚Р°РєР¶Рµ РІ СѓР±РёР№СЃС‚РІР°С… СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… РІРѕРµРЅРЅРѕСЃР»СѓР¶Р°С‰РёС… Рё РјРёСЂРЅС‹С… Р¶РёС‚РµР»РµР№", - РѕС‚РјРµС‚РёР»Рё РІ Р¤РЎР‘.
РђС…РјР°С‚ Р—Р°РєР°РµРІ РІРЅРµСЃС‘РЅ РІ СЃРїРёСЃРѕРє С‚РµСЂСЂРѕСЂРёСЃС‚РѕРІ Рё СЌРєСЃС‚СЂРµРјРёСЃС‚РѕРІ Р РѕСЃС„РёРЅРјРѕРЅРёС‚РѕСЂРёРЅРіР°. РўР°РєР¶Рµ РІ СЌС‚РѕРј СЃРїРёСЃРєРµ С‚РµСЂСЂРѕСЂРёСЃС‚РѕРІ Рё СЌРєСЃС‚СЂРµРјРёСЃС‚РѕРІ РЅР°С…РѕРґСЏС‚СЃСЏ "Р”РІРёР¶РµРЅРёРµ Р•РґРёРЅР°СЏ СЃРёР»Р° РѕР±СЉРµРґРёРЅС‘РЅРЅРѕР№ РґРёР°СЃРїРѕСЂС‹ Р§РµС‡РµРЅСЃРєРѕР№ СЂРµСЃРїСѓР±Р»РёРєРё РС‡РєРµСЂРёСЏ" Рё "РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ Р§РµС‡РµРЅСЃРєРѕР№ СЂРµСЃРїСѓР±Р»РёРєРё РС‡РєРµСЂРёСЏ РІ РёР·РіРЅР°РЅРёРё".