83% Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†РµРІ РѕР±РµСЃРїРѕРєРѕРµРЅС‹ С‚РµРј, С‡С‚Рѕ Р±РѕРіР°С‡Рё Рё РєРѕСЂРїРѕСЂР°С†РёРё РЅРµРґРѕРїР»Р°С‡РёРІР°СЋС‚ РЅР°Р»РѕРіРё

РџРѕ РґР°РЅРЅС‹Рј
Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРѕРіРѕ РСЃСЃР»РµРґРѕРІР°С‚РµР»СЊСЃРєРѕРіРѕ С†РµРЅС‚СЂР° РџСЊСЋ, 83% Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†РµРІ РѕР±РµСЃРїРѕРєРѕРµРЅС‹ (РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ 61% - СЃРёР»СЊРЅРѕ РѕР±РµСЃРїРѕРєРѕРµРЅС‹) С‚РµРј, С‡С‚Рѕ Р±РѕРіР°С‚С‹Рµ Р»СЋРґРё Рё РєРѕСЂРїРѕСЂР°С†РёРё РЅРµ РїР»Р°С‚СЏС‚ РЅР°Р»РѕРіРё РїРѕ СЃРїСЂР°РІРµРґР»РёРІРѕСЃС‚Рё. Р’ С‚Рѕ Р¶Рµ РІСЂРµРјСЏ 60% Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†РµРІ СЃС‡РёС‚Р°СЋС‚, С‡С‚Рѕ Р»РёС‡РЅРѕ РѕРЅРё РїР»Р°С‚СЏС‚ РЅР°Р»РѕРіРѕРІ Р±РѕР»СЊС€Рµ, С‡РµРј РЅРµРѕР±С…РѕРґРёРјРѕ РїРѕ СЃРїСЂР°РІРµРґР»РёРІРѕСЃС‚Рё, Р° СЃСЂРµРґРё Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†РµРІ СЃ РІС‹СЃРѕРєРёРј РґРѕС…РѕРґРѕРј С‚Р°Рє СЃС‡РёС‚Р°СЋС‚ 68%. Р РµСЃРїСѓР±Р»РёРєР°РЅС†С‹ СЃРєР»РѕРЅРЅС‹ С‡Р°С‰Рµ РіРѕРІРѕСЂРёС‚СЊ, С‡С‚Рѕ РѕРЅРё РїР»Р°С‚СЏС‚ СЃР»РёС€РєРѕРј РјРЅРѕРіРѕ, Р° РґРµРјРѕРєСЂР°С‚С‹ С‡Р°С‰Рµ РІС‹СЂР°Р¶Р°СЋС‚ СЃРёР»СЊРЅСѓСЋ РѕР±РµСЃРїРѕРєРѕРµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ С‚РµРј, С‡С‚Рѕ Р±РѕРіР°С‡Рё Рё РєРѕСЂРїРѕСЂР°С†РёРё РЅРµРґРѕРїР»Р°С‡РёРІР°СЋС‚ РЅР°Р»РѕРіРё. РџСЂРё СЌС‚РѕРј Рё СЂРµСЃРїСѓР±Р»РёРєР°РЅС†РµРІ, Рё РґРµРјРѕРєСЂР°С‚РѕРІ РѕРґРёРЅР°РєРѕРІРѕ Р±РµСЃРїРѕРєРѕРёС‚ СЃР»РѕР¶РЅРѕСЃС‚СЊ СЃРёСЃС‚РµРјС‹ РЅР°Р»РѕРіРѕРѕР±Р»РѕР¶РµРЅРёСЏ РІ РЎРЁРђ (52-53%).