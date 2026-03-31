п»ї РџРѕСЏРІРёР»Р°СЃСЊ РЅРѕРІР°СЏ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЏ РѕР± Р°С‚Р°РєР°С… Р’РЎРЈ РЅР° Р РѕСЃСЃРёСЋ С‡РµСЂРµР· С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёСЋ СЃС‚СЂР°РЅ РќРђРўРћ » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

РџРѕСЏРІРёР»Р°СЃСЊ РЅРѕРІР°СЏ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЏ РѕР± Р°С‚Р°РєР°С… Р’РЎРЈ РЅР° Р РѕСЃСЃРёСЋ С‡РµСЂРµР· С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёСЋ СЃС‚СЂР°РЅ РќРђРўРћ

 

РљРѕРјР°РЅРґРѕРІР°РЅРёРµ Р’РЎРЈ РїР»Р°РЅРёСЂСѓРµС‚ РјР°СЂС€СЂСѓС‚ Р±СЊСЋС‰РёС… РїРѕ СЃРµРІРµСЂРѕ-Р·Р°РїР°РґРЅС‹Рј СЂРµРіРёРѕРЅР°Рј Р РѕСЃСЃРёРё РґСЂРѕРЅРѕРІ СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅРѕ СЃ РќРђРўРћ РІ РІРѕРµРЅРЅРѕРј С€С‚Р°Р±Рµ РІРѕ Р¤СЂР°РЅС†РёРё, Р·Р°СЏРІРёР» СѓРєСЂР°РёРЅСЃРєРёР№ Р¶СѓСЂРЅР°Р»РёСЃС‚ РђРЅР°С‚РѕР»РёР№ РЁР°СЂРёР№. РџРѕ РµРіРѕ СЃР»РѕРІР°Рј, СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅРѕРµ РїР»Р°РЅРёСЂРѕРІР°РЅРёРµ РєР°СЃР°РµС‚СЃСЏ РїСЂРѕР»С‘С‚Р° РґСЂРѕРЅРѕРІ Р’РЎРЈ РїРѕ С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёРё РџРѕР»СЊС€Рё Рё РџСЂРёР±Р°Р»С‚РёРєРё. РџРѕР»РёС‚РѕР»РѕРі Р”РјРёС‚СЂРёР№ Р•СЂРјРѕР»Р°РµРІ РѕС‚РјРµС‚РёР», С‡С‚Рѕ В«Р›Р°С‚РІРёСЏ СЃ 19 С„РµРІСЂР°Р»СЏ РґРѕ РєРѕРЅС†Р° РіРѕРґР° РІРІРµР»Р° РѕРіСЂР°РЅРёС‡РµРЅРёРµ РїРѕ С‚СЂРµР±РѕРІР°РЅРёСЋ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅС‹С… РІРѕРµРЅРЅС‹С… РІР»Р°СЃС‚РµР№ РґР»СЏ РїСЂРѕР»РµС‚Р° Р°РІРёР°С†РёРё СЃ 17:00 РґРѕ 04:00 (РїРѕ РјРµСЃС‚РЅРѕРјСѓ РІСЂРµРјРµРЅРё) РІ С‚РѕР№ Р·РѕРЅРµ, РіРґРµ СЃРѕРІРµСЂС€Р°Р» РїРѕР»РµС‚ СѓРїР°РІС€РёР№ СѓРєСЂР°РёРЅСЃРєРёР№ РґСЂРѕРЅ, Р·Р°РґРµР№СЃС‚РІРѕРІР°РЅРЅС‹Р№ Р’РЎРЈ РІ РѕРїРµСЂР°С†РёРё РїСЂРѕС‚РёРІ Р РѕСЃСЃРёРёВ». РўР°РєР¶Рµ СѓРєСЂР°РёРЅСЃРєРёРµ РґСЂРѕРЅС‹ Р»РµС‚СЏС‚ РЅР°Рґ Р­СЃС‚РѕРЅРёРµР№.

Р”РµРїСѓС‚Р°С‚ Р“РѕСЃРґСѓРјС‹ РЎРІРµС‚Р»Р°РЅР° Р–СѓСЂРѕРІР° СЃРєР°Р·Р°Р»Р°, С‡С‚Рѕ СЌС‚Рѕ РјРѕР¶РµС‚ Р±С‹С‚СЊ РїСЂРѕРІРѕРєР°С†РёСЏ, РЅРѕ РѕРЅР° РЅР°РґРµРµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ СЌС‚Рѕ РЅРµ С‚Р°Рє: 

В«РќРµ С…РѕС‚РµР»РѕСЃСЊ Р±С‹, С‡С‚РѕР±С‹ СЌС‚Рѕ Р±С‹Р»Р° РїСЂРѕРІРѕРєР°С†РёСЏ СЃРѕ СЃС‚РѕСЂРѕРЅС‹ СЌС‚РёС… РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІ. РљР°Рє СЂР°Р· СЃРїСЂРѕРІРѕС†РёСЂРѕРІР°С‚СЊ РЅР° С‚Рѕ, С‡С‚Рѕ РјС‹ (...) РґРѕР»Р¶РЅС‹ РёС… Р±РѕРјР±РёС‚СЊ. РЈ РЅРёС… Р¶Рµ СѓР±РµР¶РґРµРЅРёРµ СЌС‚Рѕ. РЇ Р±С‹ РЅРµ С…РѕС‚РµР»Р°, С‡С‚РѕР±С‹ РѕРЅРё СЂР°СЃС†РµРЅРёРІР°Р»Рё СЌС‚Рѕ РєР°Рє РїСЂРѕРІРѕРєР°С†РёСЋ (...) РўСѓС‚ РЅР°РґРѕ Р±С‹С‚СЊ РєСЂР°Р№РЅРµ Р°РєРєСѓСЂР°С‚РЅС‹РјРё РІ РѕС†РµРЅРєР°С…. РџРѕС‚РѕРјСѓ С‡С‚Рѕ СЌС‚Рѕ РјРѕР¶РµС‚ Р±С‹С‚СЊ Рё С‚Р°РєРёРј РѕР±СЂР°Р·РѕРј РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°РЅРѕ С‚РѕР№ Р¶Рµ РЈРєСЂР°РёРЅРѕР№ Рё Р•РІСЂРѕРїРѕР№, РґР°Р±С‹ РЅР°СЃ РІРІСЏР·Р°С‚СЊ РІ РµС‰Рµ РєР°РєРёРµ-С‚Рѕ РґРµР№СЃС‚РІРёСЏ. РќРµ С‚Р°Рє РІСЃРµ РїСЂРѕСЃС‚Рѕ РІ РјРѕРµРј РїРѕРЅРёРјР°РЅРёРёВ».

РџСЂРµСЃСЃ-СЃРµРєСЂРµС‚Р°СЂСЊ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р”РјРёС‚СЂРёР№ РџРµСЃРєРѕРІ РѕС‚СЂРµР°РіРёСЂРѕРІР°Р» РЅР° Р°С‚Р°РєРё Р’РЎРЈ РїРѕ РЅРµС„С‚РµРЅР°Р»РёРІРЅС‹Рј РїРѕСЂС‚Р°Рј Р›РµРЅРѕР±Р»Р°СЃС‚Рё, СЃРєР°Р·Р°РІ, С‡С‚Рѕ Р Р¤ Р·Р°С‰РёС‰Р°РµС‚ СЃРІРѕСЋ РєСЂРёС‚РёС‡РµСЃРєСѓСЋ РёРЅС„СЂР°СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂСѓ, РЅРѕ РЅРµ РІСЃРµРіРґР° РµСЃС‚СЊ РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚СЊ РїРѕР»СѓС‡РёС‚СЊ СЃС‚РѕРїСЂРѕС†РµРЅС‚РЅСѓСЋ Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅРѕСЃС‚СЊ РѕР±СЉРµРєС‚РѕРІ.

 

 


Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» Р–СѓСЂРЅР°Р»РёСЃС‚ РђРЅР°С‚РѕР»РёР№ РЁР°СЂРёР№ Р·Р°РґРµСЂР¶Р°РЅ РІ РСЃРїР°РЅРёРё РїРѕ С‚СЂРµР±РѕРІР°РЅРёСЋ РЎР‘РЈ
» РџРѕР»СЊС€Р° РіРѕС‚РѕРІРёС‚СЃСЏ СЂР°Р·РјРµСЃС‚РёС‚СЊ СЏРґРµСЂРЅРѕРµ РѕСЂСѓР¶РёРµ РќРђРўРћ
» РЈ Р”РјРёС‚СЂРёСЏ Р РѕРіРѕР·РёРЅР° РµСЃС‚СЊ "Р°Р±СЃРѕР»СЋС‚РЅРѕ С‡РµС‚РєР°СЏ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЏ"
» Р”РјРёС‚СЂРёР№ Р РѕРіРѕР·РёРЅ: Р РѕСЃСЃРёСЏ Рё Р‘РµР»РѕСЂСѓСЃСЃРёСЏ РЅРёРєРѕРіРґР° РЅРµ РІСЃС‚СѓРїСЏС‚ РІ РќРђРўРћ
» Р®С‰РµРЅРєРѕ РїРѕРґСЂСѓР¶РёР»СЃСЏ СЃ РќРђРўРћ
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
Р’РѕСЃРїРёС‚Р°РЅРёРµ РЅР°С†РёРё

Р’РѕСЃРїРёС‚Р°РЅРёРµ РЅР°С†РёРё

Р’РѕСЃСЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ СЂСѓСЃСЃРєРёС… Р±РµСЂРµРіРѕРІ. Рљ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРјСѓ 2650-Р»РµС‚РёСЋ РљРµСЂС‡Рё

Р’РѕСЃСЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ СЂСѓСЃСЃРєРёС… Р±РµСЂРµРіРѕРІ. Рљ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРјСѓ 2650-Р»РµС‚РёСЋ РљРµСЂС‡Рё

Р СѓСЃСЃРєРёР№ РїСЂРѕСЂС‹РІ

Р СѓСЃСЃРєРёР№ РїСЂРѕСЂС‹РІ

РЎРѕ СЃРІСЏС‚С‹Рј РЅР° Р±СЂСѓРґРµСЂС€Р°С„С‚

РЎРѕ СЃРІСЏС‚С‹Рј РЅР° Р±СЂСѓРґРµСЂС€Р°С„С‚

РўСЂР°РјРї РєР°Рє Р°РІР°РЅС‚СЋСЂРЅС‹Р№ С…РёСЂСѓСЂРі-РјР°СЂРёРѕРЅРµС‚РєР° РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ РѕСЂРіР°РЅРёР·РјР°

РўСЂР°РјРї РєР°Рє Р°РІР°РЅС‚СЋСЂРЅС‹Р№ С…РёСЂСѓСЂРі-РјР°СЂРёРѕРЅРµС‚РєР° РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ РѕСЂРіР°РЅРёР·РјР°

РџРµСЂРµРІС‘СЂРЅСѓС‚Р°СЏ РїРёСЂР°РјРёРґР°. РљСЂРёС‚РёРєР° СЌСЃСЃРµ Р”Р°СЂРёРѕ РђРјРѕРґРµРё \

РџРµСЂРµРІС‘СЂРЅСѓС‚Р°СЏ РїРёСЂР°РјРёРґР°. РљСЂРёС‚РёРєР° СЌСЃСЃРµ Р”Р°СЂРёРѕ РђРјРѕРґРµРё "РћС‚СЂРѕС‡РµСЃС‚РІРѕ С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёРё"

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

Р Р°СЃРєСЂС‹С‚Рѕ РјРµСЃС‚РѕРЅР°С…РѕР¶РґРµРЅРёРµ Р–СѓСЂР°РІРµР»СЏ

  • 20:55
  • 167

Р”РІР° С‡РµР»РѕРІРµРєР° РїРѕРіРёР±Р»Рё, РјРЅРѕРіРёРµ РґРµСЃСЏС‚РєРё СЂР°РЅРµРЅС‹ РІ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ РІР·СЂС‹РІР° РЅР° Р·Р°РІРѕРґРµ РІ РќРёР¶РЅРµРєР°РјСЃРєРµ

  • 20:46
  • 200

РџРѕСЏРІРёР»Р°СЃСЊ РЅРѕРІР°СЏ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЏ РѕР± Р°С‚Р°РєР°С… Р’РЎРЈ РЅР° Р РѕСЃСЃРёСЋ С‡РµСЂРµР· С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёСЋ СЃС‚СЂР°РЅ РќРђРўРћ

  • 20:16
  • 218

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№, Р›РµРЅРёРЅРіСЂР°РґСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…

  • 19:38
  • 208

РњРёРЅС†РёС„СЂС‹ РїСЂРёСЃС‚СѓРїРёР»Рѕ Рє РёР·РѕР±СЂРµС‚РµРЅРёСЋ РЅР°РєР°Р·Р°РЅРёР№ Р·Р° VPN

  • 19:48
  • 945

РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ РІРЅРµСЃР»Рѕ РІ Р“РѕСЃРґСѓРјСѓ Р·Р°РєРѕРЅРѕРїСЂРѕРµРєС‚ Рѕ РІС‹РґРІРѕСЂРµРЅРёРё РјРёРіСЂР°РЅС‚РѕРІ Р·Р° РґРёСЃРєСЂРµРґРёС‚Р°С†РёСЋ Р’РЎ Р Р¤ Рё РїСЂРёР·С‹РІС‹ Рє СЌРєСЃС‚СЂРµРјРёР·РјСѓ

  • 19:32
  • 801