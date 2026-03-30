Р’РѕСЃРїРёС‚Р°РЅРёРµ РЅР°С†РёРё

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Р’ 1982 РіРѕРґСѓ РјРЅРµ СѓРґР°Р»РѕСЃСЊ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІРёС‚СЊ СЃРµР±Рµ СЌС‚Сѓ РєР°СЂС‚РёРЅСѓ, С‡С‚Рѕ Р¶РёРІСѓС‚ РІ РњРѕСЃРєРІРµ РєР°РєРёРµ-С‚Рѕ РјРѕР»РѕРґС‹Рµ Р»СЋРґРё, РЅРµ С‚Р°РєРёРµ, РєР°Рє РѕРєСЂСѓР¶Р°СЋС‰РёРµ, вЂ” СЃ РЅРµРїСЂР°РІРёР»СЊРЅС‹РјРё РїСЂРёС‡РµСЃРєР°РјРё. Р РёС… РІРѕС‚ РєСѓСЂСЃР°РЅС‚С‹, Р·РЅР°С‡РёС‚, РІ СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРµ РІСЂРµРјСЏ "РІРѕСЃРїРёС‚С‹РІР°СЋС‚". РЎС‚СЂРёРіСѓС‚.
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В«Р’РѕСЃС‚РѕРє-Р—Р°РїР°РґВ» (Est-Ouest),1999 РіРѕРґР°, СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂР° Р РµР¶РёСЃР° Р’Р°СЂРЅСЊРµРј.
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