Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…

Р’ Р“СЂР°Р№РІРѕСЂРѕРЅРµ Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё Р’РЎРЈ СѓРґР°СЂРёР»Рё РїРѕ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЋ, РїРѕРіРёР±
РјРёСЂРЅС‹Р№ Р¶РёС‚РµР»СЊ. Р’ СЃРµР»Рµ РљСЂР°СЃРЅС‹Р№ РћРєС‚СЏР±СЂСЊ СЂР°РЅРµРЅ
РјРёСЂРЅС‹Р№ Р¶РёС‚РµР»СЊ.
Р’ СЃРµР»Рµ Р’РѕР»РѕРєРѕРЅСЃРє Р‘РѕР»СЊС€РµСЃРѕР»РґР°С‚СЃРєРѕРіРѕ СЂР°Р№РѕРЅР° РљСѓСЂСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё РјСѓР¶С‡РёРЅС‹ 51 Рё 63 Р»РµС‚ РѕС‚РєСЂС‹Р»Рё РєРѕСЂРѕР±РєСѓ, РІ РєРѕС‚РѕСЂРѕР№ РѕРєР°Р·Р°Р»РѕСЃСЊ РІР·СЂС‹РІРЅРѕРµ СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІРѕ. РћРґРёРЅ РјРёСЂРЅС‹Р№ Р¶РёС‚РµР»СЊ РїРѕРіРёР±
, РґСЂСѓРіРѕР№ СЂР°РЅРµРЅ.
Р”РІР° РјРёСЂРЅС‹С… Р¶РёС‚РµР»СЏ СЂР°РЅРµРЅС‹
РІ Р±СЂСЏРЅСЃРєРѕРј СЃРµР»Рµ РљСѓСЂРєРѕРІРёС‡Рё.
Р—Р° РЅРѕС‡СЊ РЅР°Рґ С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёРµР№ Р›РµРЅРёРЅРіСЂР°РґСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё СЃР±РёС‚ 31 СѓРєСЂР°РёРЅСЃРєРёР№ Р±РµСЃРїРёР»РѕС‚РЅРёРє, РїРѕРІСЂРµР¶РґРµРЅРёСЏ
Рё РїРѕР¶Р°СЂ
РІ РїРѕСЂС‚Сѓ РЈСЃС‚СЊ-Р›СѓРіР°.
Р’ РўРѕР»СЊСЏС‚С‚Рё (РЎР°РјР°СЂСЃРєР°СЏ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЊ) Р±РµСЃРїРёР»РѕС‚РЅРёРєРё Р°С‚Р°РєРѕРІР°Р»Рё
РїСЂРѕРјС‹С€Р»РµРЅРЅРѕРµ РїСЂРµРґРїСЂРёСЏС‚РёРµ.