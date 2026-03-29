п»ї Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС… » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…

Р’ Р“СЂР°Р№РІРѕСЂРѕРЅРµ Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё Р’РЎРЈ СѓРґР°СЂРёР»Рё РїРѕ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЋ, РїРѕРіРёР± РјРёСЂРЅС‹Р№ Р¶РёС‚РµР»СЊ. Р’ СЃРµР»Рµ РљСЂР°СЃРЅС‹Р№ РћРєС‚СЏР±СЂСЊ СЂР°РЅРµРЅ РјРёСЂРЅС‹Р№ Р¶РёС‚РµР»СЊ.
Р’ СЃРµР»Рµ Р’РѕР»РѕРєРѕРЅСЃРє Р‘РѕР»СЊС€РµСЃРѕР»РґР°С‚СЃРєРѕРіРѕ СЂР°Р№РѕРЅР° РљСѓСЂСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё РјСѓР¶С‡РёРЅС‹ 51 Рё 63 Р»РµС‚ РѕС‚РєСЂС‹Р»Рё РєРѕСЂРѕР±РєСѓ, РІ РєРѕС‚РѕСЂРѕР№ РѕРєР°Р·Р°Р»РѕСЃСЊ РІР·СЂС‹РІРЅРѕРµ СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІРѕ. РћРґРёРЅ РјРёСЂРЅС‹Р№ Р¶РёС‚РµР»СЊ РїРѕРіРёР±, РґСЂСѓРіРѕР№ СЂР°РЅРµРЅ.
Р”РІР° РјРёСЂРЅС‹С… Р¶РёС‚РµР»СЏ СЂР°РЅРµРЅС‹ РІ Р±СЂСЏРЅСЃРєРѕРј СЃРµР»Рµ РљСѓСЂРєРѕРІРёС‡Рё.
Р—Р° РЅРѕС‡СЊ РЅР°Рґ С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёРµР№ Р›РµРЅРёРЅРіСЂР°РґСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё СЃР±РёС‚ 31 СѓРєСЂР°РёРЅСЃРєРёР№ Р±РµСЃРїРёР»РѕС‚РЅРёРє, РїРѕРІСЂРµР¶РґРµРЅРёСЏ Рё РїРѕР¶Р°СЂ РІ РїРѕСЂС‚Сѓ РЈСЃС‚СЊ-Р›СѓРіР°. 
Р’ РўРѕР»СЊСЏС‚С‚Рё (РЎР°РјР°СЂСЃРєР°СЏ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЊ) Р±РµСЃРїРёР»РѕС‚РЅРёРєРё Р°С‚Р°РєРѕРІР°Р»Рё РїСЂРѕРјС‹С€Р»РµРЅРЅРѕРµ РїСЂРµРґРїСЂРёСЏС‚РёРµ.
Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р›РќР , Р”РќР , РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…
» Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р›РќР , Р”РќР 
» Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№, Р РѕСЃС‚РѕРІСЃРєРѕР№, Р›РµРЅРёРЅРіСЂР°РґСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р›РќР 
» Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РѕР±СЃС‚СЂРµР»СЏРЅ Р С‹Р»СЊСЃРє, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС… Рё Р”РќР 
» РЈРєСЂР°РёРЅС†С‹ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р”РќР , Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№ Рё РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
Р’РѕСЃСЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ СЂСѓСЃСЃРєРёС… Р±РµСЂРµРіРѕРІ. Рљ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРјСѓ 2650-Р»РµС‚РёСЋ РљРµСЂС‡Рё

Р’РѕСЃСЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ СЂСѓСЃСЃРєРёС… Р±РµСЂРµРіРѕРІ. Рљ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРјСѓ 2650-Р»РµС‚РёСЋ РљРµСЂС‡Рё

Р СѓСЃСЃРєРёР№ РїСЂРѕСЂС‹РІ

Р СѓСЃСЃРєРёР№ РїСЂРѕСЂС‹РІ

РЎРѕ СЃРІСЏС‚С‹Рј РЅР° Р±СЂСѓРґРµСЂС€Р°С„С‚

РЎРѕ СЃРІСЏС‚С‹Рј РЅР° Р±СЂСѓРґРµСЂС€Р°С„С‚

РўСЂР°РјРї РєР°Рє Р°РІР°РЅС‚СЋСЂРЅС‹Р№ С…РёСЂСѓСЂРі-РјР°СЂРёРѕРЅРµС‚РєР° РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ РѕСЂРіР°РЅРёР·РјР°

РўСЂР°РјРї РєР°Рє Р°РІР°РЅС‚СЋСЂРЅС‹Р№ С…РёСЂСѓСЂРі-РјР°СЂРёРѕРЅРµС‚РєР° РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ РѕСЂРіР°РЅРёР·РјР°

РџРµСЂРµРІС‘СЂРЅСѓС‚Р°СЏ РїРёСЂР°РјРёРґР°. РљСЂРёС‚РёРєР° СЌСЃСЃРµ Р”Р°СЂРёРѕ РђРјРѕРґРµРё \

РџРµСЂРµРІС‘СЂРЅСѓС‚Р°СЏ РїРёСЂР°РјРёРґР°. РљСЂРёС‚РёРєР° СЌСЃСЃРµ Р”Р°СЂРёРѕ РђРјРѕРґРµРё "РћС‚СЂРѕС‡РµСЃС‚РІРѕ С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёРё"

Capre oleum, РёР»Рё \

Capre oleum, РёР»Рё "РЎРєРѕСЂРµР№ СЂРµС€Р°Р№, РєР°Рє С‚СЂР°С‚РёС‚СЊ!"

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…

  • 08:14
  • 308

Р’ РњРР” СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р»Рё РѕР± РѕС…РѕС‚Рµ РЎРЁРђ Р·Р° СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРјРё РіСЂР°Р¶РґР°РЅР°РјРё, РІ РљСЂРµРјР»Рµ Р·Р°СЏРІРёР»Рё Рѕ РіРѕС‚РѕРІРЅРѕСЃС‚Рё Рє РєРѕРЅС‚Р°РєС‚Сѓ РІ С‚РµРјРїРµ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†РµРІ

  • 08:09
  • 319

Р”РІРµ С‚СЂРµС‚Рё СЂРѕСЃСЃРёСЏРЅ РіРѕС‚РѕРІС‹ РїР»Р°С‚РёС‚СЊ Р±РѕР»СЊС€Рµ Р·Р° РЅРµРґРІРёР¶РёРјРѕСЃС‚СЊ СЂСЏРґРѕРј СЃ РїСЂРёСЂРѕРґРЅС‹РјРё РѕР±СЉРµРєС‚Р°РјРё

  • 21:18
  • 574

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РЇСЂРѕСЃР»Р°РІСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№, РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…

  • 08:39
  • 908

РР-Р°РіРµРЅС‚С‹ СЃС‚Р°Р»Рё РµС‰С‘ Р±РѕР»РµРµ СѓРјРµР»С‹РјРё Рё РµС‰С‘ РјРµРЅРµРµ РЅР°РґС‘Р¶РЅС‹РјРё

  • 17:51
  • 1 188

РџСЂРµРґСЃРµРґР°С‚РµР»СЊ РјРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅРѕРіРѕ РѕР±С‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ С‚СЂРёР±СѓРЅР°Р»Р° СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р» Рѕ РїСЂРµСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёСЏС… СѓРєСЂР°РёРЅСЃРєРёС… РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃРєРёС… РІСЂР°С‡РµР№

  • 17:21
  • 1 400