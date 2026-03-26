РљР°Рє РёР·РјРµРЅРёР»РёСЃСЊ РЎРЁРђ Р·Р° 50 Р»РµС‚

РђРјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёР№ РСЃСЃР»РµРґРѕРІР°С‚РµР»СЊСЃРєРёР№ С†РµРЅС‚СЂ РџСЊСЋ РїСѓР±Р»РёРєСѓРµС‚
СЃСЂР°РІРЅРёС‚РµР»СЊРЅС‹Р№ Р°РЅР°Р»РёР· РЅРµРєРѕС‚РѕСЂС‹С… РєР»СЋС‡РµРІС‹С… РёР·РјРµРЅРµРЅРёР№, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РїСЂРѕРёР·РѕС€Р»Рё РІ РЎРЁРђ СЃ 1970-С… РіРѕРґРѕРІ.
Р—Р° СЌС‚Рѕ РІСЂРµРјСЏ РІ СЃС‚СЂР°РЅРµ СЃС‚Р°Р»Рѕ РјРµРЅСЊС€Рµ РґРµС‚РµР№ (РІ 1970-Рј - 35% РѕС‚ РЅР°СЃРµР»РµРЅРёСЏ, РІ 2024-Рј - 21%) Рё Р±РѕР»СЊС€Рµ СЃС‚Р°СЂРёРєРѕРІ (10% Рё 18%, СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅРѕ).
РЎС‚Р°Р»Рѕ РіРѕСЂР°Р·РґРѕ РјРµРЅСЊС€Рµ Р±РµР»С‹С… (83,5% РІ 1970-Рј, 56,3% - РІ 2024-Рј), Р±РѕР»СЊС€Рµ Р°Р·РёР°С‚РѕРІ (СЂРѕСЃС‚ СЃ 0 РґРѕ 6,1%) Рё РіРѕСЂР°Р·РґРѕ Р±РѕР»СЊС€Рµ Р»Р°С‚РёРЅРѕСЃРѕРІ (СЂРѕСЃС‚ СЃ 4,4% РґРѕ 20%). РЎС‚РѕРёС‚ РѕС‚РјРµС‚РёС‚СЊ, С‡С‚Рѕ РІ РєР°С‡РµСЃС‚РІРµ Р»Р°С‚РёРЅРѕСЃРѕРІ (Hispanic) СЃРµР№С‡Р°СЃ РЅРµСЂРµРґРєРѕ СѓС‡РёС‚С‹РІР°СЋС‚СЃСЏ С‚Рµ, РєРѕРіРѕ РїСЂРµР¶РґРµ РѕС‚РЅРѕСЃРёР»Рё Рє Р±РµР»С‹Рј. РќРµСЃСѓС‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕ РёР·РјРµРЅРёР»РѕСЃСЊ РєРѕР»РёС‡РµСЃС‚РІРѕ С‡С‘СЂРЅС‹С…: СЃ 10,9% РґРѕ 11,7%.
Р”РѕР»СЏ РёРјРјРёРіСЂР°РЅС‚РѕРІ (С‚Рѕ РµСЃС‚СЊ СЂРѕР¶РґС‘РЅРЅС‹С… РЅРµ РІ РЎРЁРђ) РІС‹СЂРѕСЃР»Р° СЃ 4,7% РґРѕ 14,8%.
РЎ 69% РґРѕ 50% СѓРїР°Р»Р° РґРѕР»СЏ РІР·СЂРѕСЃР»С‹С… Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†РµРІ, СЃРѕСЃС‚РѕСЏС‰РёС… РІ Р±СЂР°РєРµ. РЎ 82% РґРѕ 63% СѓРјРµРЅСЊС€РёР»РѕСЃСЊ С‡РёСЃР»Рѕ РґРµС‚РµР№, Р¶РёРІСѓС‰РёС… РІ РїРѕР»РЅС‹С… СЃРµРјСЊСЏС….
РЎ 59% РґРѕ 52% СѓРјРµРЅСЊС€РёР»Р°СЃСЊ РґРѕР»СЏ СЃСЂРµРґРЅРµРіРѕ РєР»Р°СЃСЃР°, С…РѕС‚СЏ С‡РёСЃР»Рѕ Р»СЋРґРµР№, РёРјРµСЋС‰РёС… РІС‹СЃС€РµРµ РѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёРµ РІС‹СЂРѕСЃР»Рѕ СЃ 11% РґРѕ 37%.