п»ї РљР°Рє РёР·РјРµРЅРёР»РёСЃСЊ РЎРЁРђ Р·Р° 50 Р»РµС‚ » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

РљР°Рє РёР·РјРµРЅРёР»РёСЃСЊ РЎРЁРђ Р·Р° 50 Р»РµС‚

РђРјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёР№ РСЃСЃР»РµРґРѕРІР°С‚РµР»СЊСЃРєРёР№ С†РµРЅС‚СЂ РџСЊСЋ РїСѓР±Р»РёРєСѓРµС‚ СЃСЂР°РІРЅРёС‚РµР»СЊРЅС‹Р№ Р°РЅР°Р»РёР· РЅРµРєРѕС‚РѕСЂС‹С… РєР»СЋС‡РµРІС‹С… РёР·РјРµРЅРµРЅРёР№, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РїСЂРѕРёР·РѕС€Р»Рё РІ РЎРЁРђ СЃ 1970-С… РіРѕРґРѕРІ.
Р—Р° СЌС‚Рѕ РІСЂРµРјСЏ РІ СЃС‚СЂР°РЅРµ СЃС‚Р°Р»Рѕ РјРµРЅСЊС€Рµ РґРµС‚РµР№ (РІ 1970-Рј - 35% РѕС‚ РЅР°СЃРµР»РµРЅРёСЏ, РІ 2024-Рј - 21%) Рё Р±РѕР»СЊС€Рµ СЃС‚Р°СЂРёРєРѕРІ (10% Рё 18%, СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅРѕ).
РЎС‚Р°Р»Рѕ РіРѕСЂР°Р·РґРѕ РјРµРЅСЊС€Рµ Р±РµР»С‹С… (83,5% РІ 1970-Рј, 56,3% - РІ 2024-Рј), Р±РѕР»СЊС€Рµ Р°Р·РёР°С‚РѕРІ (СЂРѕСЃС‚ СЃ 0 РґРѕ 6,1%) Рё РіРѕСЂР°Р·РґРѕ Р±РѕР»СЊС€Рµ Р»Р°С‚РёРЅРѕСЃРѕРІ (СЂРѕСЃС‚ СЃ 4,4% РґРѕ 20%). РЎС‚РѕРёС‚ РѕС‚РјРµС‚РёС‚СЊ, С‡С‚Рѕ РІ РєР°С‡РµСЃС‚РІРµ Р»Р°С‚РёРЅРѕСЃРѕРІ (Hispanic) СЃРµР№С‡Р°СЃ РЅРµСЂРµРґРєРѕ СѓС‡РёС‚С‹РІР°СЋС‚СЃСЏ С‚Рµ, РєРѕРіРѕ РїСЂРµР¶РґРµ РѕС‚РЅРѕСЃРёР»Рё Рє Р±РµР»С‹Рј. РќРµСЃСѓС‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕ РёР·РјРµРЅРёР»РѕСЃСЊ РєРѕР»РёС‡РµСЃС‚РІРѕ С‡С‘СЂРЅС‹С…: СЃ 10,9% РґРѕ 11,7%.
Р”РѕР»СЏ РёРјРјРёРіСЂР°РЅС‚РѕРІ (С‚Рѕ РµСЃС‚СЊ СЂРѕР¶РґС‘РЅРЅС‹С… РЅРµ РІ РЎРЁРђ) РІС‹СЂРѕСЃР»Р° СЃ 4,7% РґРѕ 14,8%.
РЎ 69% РґРѕ 50% СѓРїР°Р»Р° РґРѕР»СЏ РІР·СЂРѕСЃР»С‹С… Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†РµРІ, СЃРѕСЃС‚РѕСЏС‰РёС… РІ Р±СЂР°РєРµ. РЎ 82% РґРѕ 63% СѓРјРµРЅСЊС€РёР»РѕСЃСЊ С‡РёСЃР»Рѕ РґРµС‚РµР№, Р¶РёРІСѓС‰РёС… РІ РїРѕР»РЅС‹С… СЃРµРјСЊСЏС….
РЎ 59% РґРѕ 52% СѓРјРµРЅСЊС€РёР»Р°СЃСЊ РґРѕР»СЏ СЃСЂРµРґРЅРµРіРѕ РєР»Р°СЃСЃР°, С…РѕС‚СЏ С‡РёСЃР»Рѕ Р»СЋРґРµР№, РёРјРµСЋС‰РёС… РІС‹СЃС€РµРµ РѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёРµ РІС‹СЂРѕСЃР»Рѕ СЃ 11% РґРѕ 37%. 

Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» РРјРјРёРіСЂР°С†РёСЏ РІ РЎРЁРђ РґРѕСЃС‚РёРіР»Р° СЂРµРєРѕСЂРґРЅС‹С… С†РёС„СЂ
» Р§С‚Рѕ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†С‹ СЃРµР№С‡Р°СЃ РґСѓРјР°СЋС‚ Рѕ BLM
» РћР·Р°Р±РѕС‡РµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†РµРІ "РёР·РјРµРЅРµРЅРёРµРј РєР»РёРјР°С‚Р°" Р·Р°РІРёСЃРёС‚ РѕС‚ РІРѕР·СЂР°СЃС‚Р°
» Р’Рѕ РІСЃРµС… РЅР°СЃРёР»СЊСЃС‚РІРµРЅРЅС‹С… РїСЂРµСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёСЏС… РІ РќСЊСЋ-Р™РѕСЂРєРµ Р»РёРґРёСЂСѓСЋС‚ С‡С‘СЂРЅС‹Рµ
» Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С„Р°РєС‚С‹ Рѕ Р»Р°С‚РёРЅРѕР°РјРµСЂРёРєР°РЅС†Р°С… РІ РЎРЁРђ РЅР°РєР°РЅСѓРЅРµ РІС‹Р±РѕСЂРѕРІ
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
Р’РѕСЃСЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ СЂСѓСЃСЃРєРёС… Р±РµСЂРµРіРѕРІ. Рљ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРјСѓ 2650-Р»РµС‚РёСЋ РљРµСЂС‡Рё

Р’РѕСЃСЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ СЂСѓСЃСЃРєРёС… Р±РµСЂРµРіРѕРІ. Рљ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРјСѓ 2650-Р»РµС‚РёСЋ РљРµСЂС‡Рё

Р СѓСЃСЃРєРёР№ РїСЂРѕСЂС‹РІ

Р СѓСЃСЃРєРёР№ РїСЂРѕСЂС‹РІ

РЎРѕ СЃРІСЏС‚С‹Рј РЅР° Р±СЂСѓРґРµСЂС€Р°С„С‚

РЎРѕ СЃРІСЏС‚С‹Рј РЅР° Р±СЂСѓРґРµСЂС€Р°С„С‚

РўСЂР°РјРї РєР°Рє Р°РІР°РЅС‚СЋСЂРЅС‹Р№ С…РёСЂСѓСЂРі-РјР°СЂРёРѕРЅРµС‚РєР° РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ РѕСЂРіР°РЅРёР·РјР°

РўСЂР°РјРї РєР°Рє Р°РІР°РЅС‚СЋСЂРЅС‹Р№ С…РёСЂСѓСЂРі-РјР°СЂРёРѕРЅРµС‚РєР° РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ РѕСЂРіР°РЅРёР·РјР°

РџРµСЂРµРІС‘СЂРЅСѓС‚Р°СЏ РїРёСЂР°РјРёРґР°. РљСЂРёС‚РёРєР° СЌСЃСЃРµ Р”Р°СЂРёРѕ РђРјРѕРґРµРё \

РџРµСЂРµРІС‘СЂРЅСѓС‚Р°СЏ РїРёСЂР°РјРёРґР°. РљСЂРёС‚РёРєР° СЌСЃСЃРµ Р”Р°СЂРёРѕ РђРјРѕРґРµРё "РћС‚СЂРѕС‡РµСЃС‚РІРѕ С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёРё"

Capre oleum, РёР»Рё \

Capre oleum, РёР»Рё "РЎРєРѕСЂРµР№ СЂРµС€Р°Р№, РєР°Рє С‚СЂР°С‚РёС‚СЊ!"

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

РќР° С„РѕРЅРµ РїРѕРІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ РР-СЃРїРёСЃС‹РІР°РЅРёСЏ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёРµ РІСѓР·С‹ РЅР°С‡Р°Р»Рё РѕРїСЂР°С€РёРІР°С‚СЊ СЃС‚СѓРґРµРЅС‚РѕРІ СѓСЃС‚РЅРѕ

  • 16:26
  • 143

РљР°Рє РёР·РјРµРЅРёР»РёСЃСЊ РЎРЁРђ Р·Р° 50 Р»РµС‚

  • 15:39
  • 171

Р—РµР»РµРЅСЃРєРёР№ РѕС‚РєР°Р·Р°Р»СЃСЏ РІС‹РІРѕРґРёС‚СЊ Р’РЎРЈ СЃ Р”РѕРЅР±Р°СЃСЃР° СЂР°РґРё РіР°СЂР°РЅС‚РёР№ Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅРѕСЃС‚Рё, РІ РљСЂРµРјР»Рµ СЃС‡РёС‚Р°СЋС‚, С‡С‚Рѕ РЈРєСЂР°РёРЅР° РјРѕР¶РµС‚ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚СЊ РќРђРўРћ РІС‚С‘РјРЅСѓСЋ

  • 14:42
  • 223

Р’ РЎРџР§ РїРѕР»СѓС‡РёР»Рё СЃРѕРѕР±С‰РµРЅРёРµ Рѕ РїСЂРѕРїР°Р¶Рµ РќРёРєРёС‚С‹ Р–СѓСЂР°РІРµР»СЏ

  • 13:40
  • 297

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€Р°СЏ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№, РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…

  • 12:06
  • 377

Р’ Р“РѕСЃРґСѓРјРµ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р»Рё Рѕ РєРѕР»РѕСЃСЃР°Р»СЊРЅС‹С… РїРѕС‚РµСЂСЏС… СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… Р°РіСЂР°СЂРёРµРІ РїРѕ РёС‚РѕРіР°Рј 2025 РіРѕРґР°

  • 20:40
  • 703