п»ї РњРёРЅС„РёРЅ СЃРІРѕРёРјРё РґРµР№СЃС‚РІРёСЏРјРё РєР°Рє РїСЃРёС…РѕС‚РµСЂР°РїРµРІС‚ СѓСЃРїРѕРєРѕРёР» РІРєР»Р°РґС‡РёРєРѕРІ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… Р±Р°РЅРєРѕРІ: РЅР°РґРѕР»РіРѕ Р»Рё? » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

РњРёРЅС„РёРЅ СЃРІРѕРёРјРё РґРµР№СЃС‚РІРёСЏРјРё РєР°Рє РїСЃРёС…РѕС‚РµСЂР°РїРµРІС‚ СѓСЃРїРѕРєРѕРёР» РІРєР»Р°РґС‡РёРєРѕРІ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… Р±Р°РЅРєРѕРІ: РЅР°РґРѕР»РіРѕ Р»Рё?

РќР° РјРѕР№ РІР·РіР»СЏРґ, РЅРёРєР°РєРѕР№ СЃС‚СЂР°РЅРЅРѕСЃС‚Рё Рё РґРµРІР°Р»СЊРІР°С†РёРё СЂСѓР±Р»СЏ РїСЂРё РІС‹СЃРѕРєРёС… С†РµРЅР°С… РЅР° РЅРµС„С‚СЊ РЅРµ Р±С‹Р»Рѕ Рё РѕР± СЌС‚РѕРј С‚Р°РєР¶Рµ РіРѕРІРѕСЂСЏС‚ РјРЅРѕРіРёРµ Р°РІС‚РѕСЂРёС‚РµС‚РЅС‹Рµ СЌРєСЃРїРµСЂС‚С‹. Р’ РґРµР№СЃС‚РІРёС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё СЃСЂРµРґРЅРёР№ РєСѓСЂСЃ РґРѕР»Р»Р°СЂР° Р±С‹Р» РІРµСЃСЊ РіРѕРґ РѕРєРѕР»Рѕ 80-82 СЃ С…РІРѕСЃС‚РёРєРѕРј. РџРѕСЃРјРѕС‚СЂРёС‚Рµ РЅР° РіРѕРґРѕРІРѕР№ РіСЂР°С„РёРє. Р‘С‹Р»Рё РїР°РґРµРЅРёСЏ РєСѓСЂСЃР° РґРѕР»Р»Р°СЂР° РєРѕСЂРѕС‚РєРёРµ, РЅРѕ СЌС‚Рѕ РЅРµСѓСЃС‚РѕР№С‡РёРІС‹Р№ Р±С‹Р» С‚СЂРµРЅРґ.

 

Р”РѕР»Р»Р°СЂ РІ С‚РµС‡РµРЅРёРё РєРѕСЂРѕС‚РєРѕРіРѕ РІСЂРµРјРµРЅРё РїСЂРѕС‚РµСЃС‚РёСЂРѕРІР°Р» 87. Р­С‚Рѕ РЅРё Рѕ С‡С‘Рј. Рђ РґРѕ СЌС‚РѕРіРѕ РїРѕРґРЅСЏР»СЃСЏ РЅР° 82-83-84 РІСЃРµРіРѕ Р»РёС€СЊ. Р­С‚Рѕ Р±С‹Р»Рѕ РЅРµР±РѕР»СЊС€РѕРµ РѕС‚РєР»РѕРЅРµРЅРёРµ РѕС‚ СЃСЂРµРґРЅРµРіРѕ 80-82.

 

Р”РµРІР°Р»СЊРІР°С†РёСЏ вЂ” СЌС‚Рѕ СѓСЃС‚РѕР№С‡РёРІС‹Р№ РїРѕС…РѕРґ РЅР° 90 Рё Р·Р° 90. Рђ РєСЂР°С‚РєРѕСЃСЂРѕС‡РЅС‹Р№ СѓС…РѕРґ 83-85 вЂ” СЌС‚Рѕ СЃРїРµРєСѓР»СЏС‚РёРІРЅС‹Р№ РѕР±С‹С‡РЅС‹Р№ РІСЃРїР»РµСЃРє.

 

РљСЃС‚Р°С‚Рё, РѕРїСЂР°РІРґР°С‚РµР»СЊРЅР°СЏ РёРґРµСЏ РќР°Р±РёСѓР»Р»РёРЅРѕР№, СЃРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ РєРѕС‚РѕСЂРѕР№ РїСЂРёС‡РёРЅР° РІ Р±СЋРґР¶РµС‚РЅРѕРј РїСЂР°РІРёР»Рµ РЅРµРєРѕСЂСЂРµРєС‚РЅР°. РўР°Рј Р±С‹Р»Рё РёРЅС‹Рµ РїСЂРёС‡РёРЅС‹, РІ С‡Р°СЃС‚РЅРѕСЃС‚Рё, СЃРїРµРєСѓР»СЏС‚РёРІРЅС‹Рµ.

 

РќР° СЃРµРіРѕРґРЅСЏС€РЅРёР№ РґРµРЅСЊ РєСѓСЂСЃ РґРѕР»Р»Р°СЂР° РїР°РґР°РµС‚, РІРµСЂРѕСЏС‚РЅРµРµ РІСЃРµРіРѕ, РїРѕС‚РѕРјСѓ С‡С‚Рѕ РґРѕР»Р»Р°СЂС‹ РІСЃРµ-С‚Р°РєРё РњРёРЅС„РёРЅ СЃС‚Р°Р» СѓСЃРёР»РµРЅРЅРѕ РїСЂРѕРґР°РІР°С‚СЊ, РЅРµ РґРѕР¶РёРґР°СЏСЃСЊ Р°РїСЂРµР»СЏ, С‚Р°Рє РєР°Рє РЅР°СЂРѕРґ СЃС‚Р°Р» РјР°СЃСЃРѕРІРѕ СѓС…РѕРґРёС‚СЊ РѕС‚ РІРєР»Р°РґРѕРІ РІ Р±Р°РЅРєР°С…. РџРѕСЌС‚РѕРјСѓ РїСЂРѕРІРµР»Рё РјР°РЅРёРїСѓР»СЏС†РёСЋ РѕРїСѓСЃС‚РёРІ РґРѕР»Р»Р°СЂ. Р’РєР»Р°РґС‡РёРєРё СЃС‚Р°Р»Рё СѓСЃРїРѕРєР°РёРІР°С‚СЊСЃСЏ.

 

РќСѓР¶РЅРѕ РѕР±СЂР°С‚РёС‚СЊ РІРЅРёРјР°РЅРёРµ РЅРµ РЅР° С„РµРЅРѕРјРµРЅ РїСЂРѕРґР°Р¶Рё РёР»Рё РїРѕРєСѓРїРєРё РњРёРЅС„РёРЅРѕРј РґРѕР»Р»Р°СЂРѕРІ, Р° РЅР° С„РµРЅРѕРјРµРЅ РїРѕР»РЅРѕРіРѕ РЅРµСѓС‡Р°СЃС‚РёСЏ РІ СЌС‚РёС… РґРІСѓС… РѕРїРµСЂР°С†РёСЏС…. РџРѕР»РЅРѕРіРѕ РЅРµСѓС‡Р°СЃС‚РёСЏ РЅРµ Р±С‹Р»Рѕ. РњРёРЅС„РёРЅ РІСЃРµРіРґР° СѓС‡Р°СЃС‚РІРѕРІР°Р». Р СЃРµР№С‡Р°СЃ СѓС‡Р°СЃС‚РІСѓРµС‚. Р’СЂРµРјРµРЅР° СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРіРѕ СЂС‹РЅРєР° Рё РІР°РєС…Р°РЅР°Р»РёРё, РєРѕС‚РѕСЂРѕР№ Р¶РµР»Р°СЋС‚ РјРЅРѕРіРёРµ СЃРїРµРєСѓР»СЏРЅС‚С‹ РїСЂРѕС€Р»Рё.

 

Р­РєРѕРЅРѕРјРёРєР° РєР°Рє РЅР°СѓРєР° СѓР¶Рµ РЅРµ СЃСѓС‰РµСЃС‚РІСѓРµС‚, С‚Р°Рє РєР°Рє РѕРЅР° РїСЃРёС…РѕР»РѕРіРёР·РёСЂРѕРІР°Р»Р°СЃСЊ.

РџРѕСЌС‚РѕРјСѓ РљР°РЅРµРјР°РЅ, Р±СѓРґСѓС‡Рё РїСЃРёС…РѕР»РѕРіРѕРј РїРѕР»СѓС‡РёР» РќРѕР±РµР»РµРІСЃРєСѓСЋ РїСЂРµРјРёСЋ РїРѕ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРµ. РќРµРІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕ РѕРїРёСЃС‹РІР°С‚СЊ РїРѕРІРµРґРµРЅРёРµ СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёС… СЃРёСЃС‚РµРј СЃРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ РїСЂРѕС€Р»С‹Рј СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёСЏРј. Р­РєРѕРЅРѕРјРёРєР° РІРµРґС‘С‚ РЅРµРїСЂРµРґСЃРєР°Р·СѓРµРјРѕ Рё СЃРёС‚СѓР°С†РёРѕРЅРЅРѕ, С‡РёС…Р°СЏ РЅР° СЃРІРѕРё РїСЂРѕС€Р»С‹Рµ СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёСЏ. Р’СЃРµ РїСЂРѕРїРёС‚Р°РЅРѕ РЅРµРїСЂРµРґСЃРєР°Р·СѓРµРјРѕР№ РёРіСЂРѕР№. Р­РєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРµ СЃСѓС‰РЅРѕСЃС‚Рё Рё РїРѕРЅСЏС‚РёСЏ РёР·РІСЂР°С‰РµРЅС‹ (СЃРј. Р . Р . Р“Р°СЂРёС„СѓР»Р»РёРЅ, РћСЃРЅРѕРІС‹ РїРѕСЃС‚РјРѕРґРµСЂРЅРёСЃС‚СЃРєРѕР№ РїСЃРёС…РѕР»РѕРіРёРё, 2015).

 

РџСЂРѕРїР»Р°С‡РµРЅРЅС‹Рј СЌРєСЃРїРµСЂС‚Р°Рј СЃ РѕРґРЅРѕР№ РїРѕР·РёС†РёРµР№ РІСЃРµРіРґР° РїСЂРѕС‚РёРІРѕСЃС‚РѕСЏС‚ РїСЂРѕРїР»Р°С‡РµРЅРЅС‹Рµ СЌРєСЃРїРµСЂС‚С‹ СЃ РїСЂРѕС‚РёРІРѕРїРѕР»РѕР¶РЅРѕР№ РїРѕР·РёС†РёРµР№.

 

 


Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» Р‘РёСЂР¶РµРІРѕР№ РєСѓСЂСЃ РґРѕР»Р»Р°СЂР° СѓРїР°Р» РЅРёР¶Рµ 53,5 СЂСѓР±Р»СЏ РІРїРµСЂРІС‹Рµ СЃ 26 РґРµРєР°Р±СЂСЏ
» Р‘РёСЂР¶РµРІРѕР№ РєСѓСЂСЃ РґРѕР»Р»Р°СЂР° СѓРїР°Р» РЅРёР¶Рµ 60 СЂСѓР±Р»РµР№
» РљСѓСЂСЃ РґРѕР»Р»Р°СЂР° Рє СЂСѓР±Р»СЋ РґРѕСЃС‚РёРі РёСЃС‚РѕСЂРёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ РјР°РєСЃРёРјСѓРјР°
» РљСѓСЂСЃ СЂСѓР±Р»СЏ РЅР°С‡Р°Р» СЂР°СЃС‚Рё
» РџРѕ РІСЃРµР№ РњРѕСЃРєРІРµ Р·Р°РєСЂС‹РІР°СЋС‚СЃСЏ РѕР±РјРµРЅРЅС‹Рµ РїСѓРЅРєС‚С‹
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
Р’РѕСЃСЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ СЂСѓСЃСЃРєРёС… Р±РµСЂРµРіРѕРІ. Рљ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРјСѓ 2650-Р»РµС‚РёСЋ РљРµСЂС‡Рё

Р’РѕСЃСЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ СЂСѓСЃСЃРєРёС… Р±РµСЂРµРіРѕРІ. Рљ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРјСѓ 2650-Р»РµС‚РёСЋ РљРµСЂС‡Рё

Р СѓСЃСЃРєРёР№ РїСЂРѕСЂС‹РІ

Р СѓСЃСЃРєРёР№ РїСЂРѕСЂС‹РІ

РЎРѕ СЃРІСЏС‚С‹Рј РЅР° Р±СЂСѓРґРµСЂС€Р°С„С‚

РЎРѕ СЃРІСЏС‚С‹Рј РЅР° Р±СЂСѓРґРµСЂС€Р°С„С‚

РўСЂР°РјРї РєР°Рє Р°РІР°РЅС‚СЋСЂРЅС‹Р№ С…РёСЂСѓСЂРі-РјР°СЂРёРѕРЅРµС‚РєР° РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ РѕСЂРіР°РЅРёР·РјР°

РўСЂР°РјРї РєР°Рє Р°РІР°РЅС‚СЋСЂРЅС‹Р№ С…РёСЂСѓСЂРі-РјР°СЂРёРѕРЅРµС‚РєР° РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ РѕСЂРіР°РЅРёР·РјР°

РџРµСЂРµРІС‘СЂРЅСѓС‚Р°СЏ РїРёСЂР°РјРёРґР°. РљСЂРёС‚РёРєР° СЌСЃСЃРµ Р”Р°СЂРёРѕ РђРјРѕРґРµРё \

РџРµСЂРµРІС‘СЂРЅСѓС‚Р°СЏ РїРёСЂР°РјРёРґР°. РљСЂРёС‚РёРєР° СЌСЃСЃРµ Р”Р°СЂРёРѕ РђРјРѕРґРµРё "РћС‚СЂРѕС‡РµСЃС‚РІРѕ С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёРё"

Capre oleum, РёР»Рё \

Capre oleum, РёР»Рё "РЎРєРѕСЂРµР№ СЂРµС€Р°Р№, РєР°Рє С‚СЂР°С‚РёС‚СЊ!"

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

РњРёРЅС„РёРЅ СЃРІРѕРёРјРё РґРµР№СЃС‚РІРёСЏРјРё РєР°Рє РїСЃРёС…РѕС‚РµСЂР°РїРµРІС‚ СѓСЃРїРѕРєРѕРёР» РІРєР»Р°РґС‡РёРєРѕРІ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… Р±Р°РЅРєРѕРІ: РЅР°РґРѕР»РіРѕ Р»Рё?

РўРѕР»СЊРєРѕ 14% РіРѕСЂРѕРґРѕРІ РјРёСЂР° СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІСѓСЋС‚ СЂРµРєРѕРјРµРЅРґР°С†РёСЏРј Р’РћР— РїРѕ С‡РёСЃС‚РѕС‚Рµ РІРѕР·РґСѓС…Р°

  • 20:00
  • 568

РЈС‡Р°СЃС‚РЅРёРєРѕРІ РїРµСЂРµСЃС‚СЂРµР»РєРё, РІ РєРѕС‚РѕСЂРѕР№ РґРІРѕРµ РїРѕРіРёР±Р»Рё Рё СЃРµРјРµСЂРѕ Р±С‹Р»Рё СЂР°РЅРµРЅС‹, РїСЂРёР·РЅР°Р»Рё РІРёРЅРѕРІРЅС‹РјРё РІ С…СѓР»РёРіР°РЅСЃС‚РІРµ Рё СЃР°РјРѕСѓРїСЂР°РІСЃС‚РІРµ

  • 19:49
  • 600

Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ РїСЂРµРґРїСЂРёРЅРёРјР°С‚РµР»Рё Р·Р°СЏРІРёР»Рё РѕР± СѓС…СѓРґС€РµРЅРёРё СЃРІРѕРµРіРѕ РїРѕР»РѕР¶РµРЅРёСЏ

  • 17:58
  • 633

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёР№ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РљСѓСЂСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№, РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…

  • 12:23
  • 711
Р’РѕСЃСЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ СЂСѓСЃСЃРєРёС… Р±РµСЂРµРіРѕРІ. Рљ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРјСѓ 2650-Р»РµС‚РёСЋ РљРµСЂС‡Рё

Р’РѕСЃСЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ СЂСѓСЃСЃРєРёС… Р±РµСЂРµРіРѕРІ. Рљ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРјСѓ 2650-Р»РµС‚РёСЋ РљРµСЂС‡Рё