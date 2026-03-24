п»ї РўРѕР»СЊРєРѕ 14% РіРѕСЂРѕРґРѕРІ РјРёСЂР° СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІСѓСЋС‚ СЂРµРєРѕРјРµРЅРґР°С†РёСЏРј Р’РћР— РїРѕ С‡РёСЃС‚РѕС‚Рµ РІРѕР·РґСѓС…Р° » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

РўРѕР»СЊРєРѕ 14% РіРѕСЂРѕРґРѕРІ РјРёСЂР° СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІСѓСЋС‚ СЂРµРєРѕРјРµРЅРґР°С†РёСЏРј Р’РћР— РїРѕ С‡РёСЃС‚РѕС‚Рµ РІРѕР·РґСѓС…Р°

 

РўРѕР»СЊРєРѕ 14% РіРѕСЂРѕРґРѕРІ РјРёСЂР° СЃРјРѕРіР»Рё РїСЂРµС‚РІРѕСЂРёС‚СЊ РІ Р¶РёР·РЅСЊ РІ 2025 РіРѕРґСѓ СЂРµРєРѕРјРµРЅРґР°С†РёРё Р’СЃРµРјРёСЂРЅРѕР№ РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёРё Р·РґСЂР°РІРѕРѕС…СЂР°РЅРµРЅРёСЏ Рѕ РґРѕРїСѓСЃС‚РёРјРѕРј СѓСЂРѕРІРЅРµ Р·Р°РіСЂСЏР·РЅРµРЅРёСЏ РІРѕР·РґСѓС…Р° (СЃСЂРµРґРЅРµРіРѕРґРѕРІР°СЏ РєРѕРЅС†РµРЅС‚СЂР°С†РёСЏ С‡Р°СЃС‚РёС† PM2.5 РЅРµ РґРѕР»Р¶РЅР° РїСЂРµРІС‹С€Р°С‚СЊ 5 РјРёРєСЂРѕРіСЂР°РјРј РЅР° РєСѓР±РёС‡РµСЃРєРёР№ РјРµС‚СЂ), СЃРѕРѕР±С‰Р°РµС‚ С€РІРµР№С†Р°СЂСЃРєР°СЏ РєРѕРјРїР°РЅРёСЏ IQAir, РїРѕРґРіРѕС‚РѕРІРёРІС€Р°СЏ РµР¶РµРіРѕРґРЅС‹Р№ РґРѕРєР»Р°Рґ Рѕ РєР°С‡РµСЃС‚РІРµ РІРѕР·РґСѓС…Р°. Р’ 2024 РіРѕРґСѓ СЌС‚РѕС‚ РїРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»СЊ СЃРѕСЃС‚Р°РІР»СЏР» 17%.

Р’ РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёРё РїСЂРѕР°РЅР°Р»РёР·РёСЂРѕРІР°Р»Рё РґР°РЅРЅС‹Рµ РёР· РїРѕСЂСЏРґРєР° 9,5 С‚С‹СЃ. РіРѕСЂРѕРґРѕРІ (143 СЃС‚СЂР°РЅ Рё С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёР№). Р”РѕРїСѓСЃС‚РёРјСѓСЋ РєРѕРЅС†РµРЅС‚СЂР°С†РёСЋ PM2.5 Р·Р°С„РёРєСЃРёСЂРѕРІР°Р»Рё С‚РѕР»СЊРєРѕ РІ 13 СЃС‚СЂР°РЅР°С… Рё С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёСЏС…: РђРІСЃС‚СЂР°Р»РёСЏ, РђРЅРґРѕСЂСЂР°, Р‘РµСЂРјСѓРґСЃРєРёРµ РѕСЃС‚СЂРѕРІР°, Р’РёСЂРіРёРЅСЃРєРёРµ РћСЃС‚СЂРѕРІР° РЎРЁРђ, Р“СЂРµРЅР°РґР°, РСЃР»Р°РЅРґРёСЏ, РќРѕРІР°СЏ РљР°Р»РµРґРѕРЅРёСЏ, РџР°РЅР°РјР°, РџСѓСЌСЂС‚Рѕ-Р РёРєРѕ, РѕСЃС‚СЂРѕРІ Р‘Р°СЂР±Р°РґРѕСЃ, РѕСЃС‚СЂРѕРІ Р РµСЋРЅСЊРѕРЅ, Р¤СЂР°РЅС†СѓР·СЃРєР°СЏ РџРѕР»РёРЅРµР·РёСЏ, Р­СЃС‚РѕРЅРёСЏ.

Р’ РїСЏС‚С‘СЂРєСѓ СЃС‚СЂР°РЅ СЃ СЃР°РјС‹Рј РІС‹СЃРѕРєРёРј СѓСЂРѕРІРЅРµРј Р·Р°РіСЂСЏР·РЅРµРЅРёСЏ РІРѕР·РґСѓС…Р° РІРѕС€Р»Рё РРЅРґРёСЏ, Р‘Р°РЅРіР»Р°РґРµС€, РўР°РґР¶РёРєРёСЃС‚Р°РЅ, Р§Р°Рґ, Р”РµРјРѕРєСЂР°С‚РёС‡РµСЃРєР°СЏ Р РµСЃРїСѓР±Р»РёРєР° РљРѕРЅРіРѕ (Р”Р Рљ). Р’ РРЅРґРёРё, РљРёС‚Р°Рµ Рё РџР°РєРёСЃС‚Р°РЅРµ СЂР°СЃРїРѕР»РѕР¶РµРЅС‹ 25 РЅР°РёР±РѕР»РµРµ Р·Р°РіСЂСЏР·РЅРµРЅРЅС‹С… РіРѕСЂРѕРґРѕРІ. РўР°Рє, РІ СЃР°РјРѕРј Р·Р°РіСЂСЏР·РЅРµРЅРЅРѕРј РіРѕСЂРѕРґРµ РјРёСЂР° Р›РѕРЅРё (РёРЅРґРёР№СЃРєРёР№ С€С‚Р°С‚ РЈС‚С‚Р°СЂ-РџСЂР°РґРµС€) РєРѕРЅС†РµРЅС‚СЂР°С†РёСЏ С‡Р°СЃС‚РёС† PM2.5 РїСЂРµРІС‹С€Р°РµС‚ СЂРµРєРѕРјРµРЅРґР°С†РёРё Р’РћР— РІ 22 СЂР°Р·Р°.

Р§Р°СЃС‚РёС†С‹ PM2.5 СЏРІР»СЏСЋС‚СЃСЏ РјРёРєСЂРѕС‡Р°СЃС‚РёС†Р°РјРё, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РїРѕРїР°РґР°СЋС‚ РІ РІРѕР·РґСѓС… РІ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ СЃР¶РёРіР°РЅРёСЏ РёСЃРєРѕРїР°РµРјРѕРіРѕ С‚РѕРїР»РёРІР°. Р§РµСЂРµР· Р»РµРіРєРёРµ РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ РїРѕРїР°СЃС‚СЊ РІ РєСЂРѕРІРѕС‚РѕРє Рё РїРѕРІР»РёСЏС‚СЊ РЅР° СЂР°Р±РѕС‚Сѓ РїРѕС‡С‚Рё РєР°Р¶РґРѕРіРѕ РѕСЂРіР°РЅР° РІ РѕСЂРіР°РЅРёР·РјРµ. 

 

Р­РЅРµСЂРіРµС‚РёС‡РµСЃРєРёР№ РґРёСЃР±Р°Р»Р°РЅСЃ Р—РµРјР»Рё РІ 2025 РіРѕРґСѓ РґРѕСЃС‚РёРі СЂРµРєРѕСЂРґРЅРѕРіРѕ Р·РЅР°С‡РµРЅРёСЏ СЃ РјРѕРјРµРЅС‚Р° РЅР°С‡Р°Р»Р° РІРµРґРµРЅРёСЏ РЅР°Р±Р»СЋРґРµРЅРёР№ РІ 1960 РіРѕРґСѓ. РћР± СЌС‚РѕРјРіРѕРІРѕСЂРёС‚СЃСЏ РІ РґРѕРєР»Р°РґРµ Рѕ СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёРё РіР»РѕР±Р°Р»СЊРЅРѕРіРѕ РєР»РёРјР°С‚Р° Р·Р° 2025 РіРѕРґ, РѕРїСѓР±Р»РёРєРѕРІР°РЅРЅРѕРј Р’СЃРµРјРёСЂРЅРѕР№ РјРµС‚РµРѕСЂРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёРµР№. РЎРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ РґРѕРєР»Р°РґСѓ, РµСЃР»Рё РѕС†РµРЅРёРІР°С‚СЊ СЃРєРѕСЂРѕСЃС‚СЊ СЂРѕСЃС‚Р° СЌС‚РѕРіРѕ РґРёСЃР±Р°Р»Р°РЅСЃР° РїРѕ СЃРѕРґРµСЂР¶Р°РЅРёСЋ С‚РµРїР»Р° РІ РѕРєРµР°РЅРµ, С‚Рѕ РІ СЃСЂРµРґРЅРµРј Р·Р° РїРµСЂРёРѕРґ СЃ 1960 РїРѕ 2025 РіРѕРґ РѕРЅ СЃРѕСЃС‚Р°РІРёР» РѕРєРѕР»Рѕ 0,13 В± 0,03 Р’С‚/ РєРІ. Рј Р·Р° РґРµСЃСЏС‚РёР»РµС‚РёРµ, РѕСЃС‚Р°РІР°СЏСЃСЊ СЃС‚Р°Р±РёР»СЊРЅС‹Рј РґР»СЏ РїСЂРѕРјРµР¶СѓС‚РєРѕРІ СЃ 1970 РїРѕ 2025 РіРѕРґС‹, СЃ 1980 РїРѕ 2025 РіРѕРґС‹, Р° С‚Р°РєР¶Рµ СЃ 1990 РїРѕ 2025 РіРѕРґС‹. РћРґРЅР°РєРѕ РІ РїРµСЂРёРѕРґ СЃ 2001 РїРѕ 2025 РіРѕРґС‹ С‚РµРјРїС‹ СѓРІРµР»РёС‡РµРЅРёСЏ СЃС‚Р°Р»Рё РІС‹С€Рµ. РўР°Рє, РЅР° РѕСЃРЅРѕРІР°РЅРёРё РїРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»РµР№ С‚РµРїР»Р° РІ РѕРєРµР°РЅРµ РјРѕР¶РЅРѕ РіРѕРІРѕСЂРёС‚СЊ РѕР± РѕРєРѕР»Рѕ 0,30 В± 0,1 Р’С‚/РєРІ. Рј Р·Р° РґРµСЃСЏС‚РёР»РµС‚РёРµ, Р° РµСЃР»Рё СЃРјРѕС‚СЂРµС‚СЊ СЃРїСѓС‚РЅРёРєРѕРІС‹Рµ РґР°РЅРЅС‹Рµ - С‚Рѕ РґР°Р¶Рµ Рѕ 0,44 В± 0,13 Р’С‚/РєРІ. Рј. РљР°Рє СѓРєР°Р·С‹РІР°РµС‚СЃСЏ РІ РґРѕРєР»Р°РґРµ, РІ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ СЂР°СЃС‚СѓС‰РµРіРѕ РґРёСЃР±Р°Р»Р°РЅСЃР° "РѕР±С‰РµРµ РєРѕР»РёС‡РµСЃС‚РІРѕ С‚РµРїР»Р°, РЅР°РєРѕРїР»РµРЅРЅРѕРіРѕ РЅР° Р—РµРјР»Рµ, РЅРµ РїСЂРѕСЃС‚Рѕ СѓРІРµР»РёС‡РёРІР°РµС‚СЃСЏ, РЅРѕ Рё РЅР°СЂР°СЃС‚Р°РµС‚ СѓСЃРєРѕСЂРµРЅРЅС‹РјРё С‚РµРјРїР°РјРё".

Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» РљРёС‚Р°Р№ Р±СѓРґРµС‚ РІС‹СЂР°Р±Р°С‚С‹РІР°С‚СЊ СЌР»РµРєС‚СЂРѕСЌРЅРµСЂРіРёСЋ РёР· РІРѕР·РґСѓС…Р°
» РЈС‡С‘РЅС‹Рµ РІС‹СЏСЃРЅРёР»Рё, РїСЂРё РєР°РєРѕР№ С‚РµРјРїРµСЂР°С‚СѓСЂРµ СЂРµР·РєРѕ СЃРѕРєСЂР°С‰Р°РµС‚СЃСЏ Р¶РёР·РЅСЊ РґРµСЂРµРІСЊРµРІ
» РЎС‚РѕР»РёС†Р° РЈРєСЂР°РёРЅС‹ РІРѕС€Р»Р° РІ РґРµСЃСЏС‚РєСѓ СЃР°РјС‹С… РЅРµРїСЂРёРіРѕРґРЅС‹С… РґР»СЏ Р¶РёР·РЅРё РіРѕСЂРѕРґРѕРІ РјРёСЂР°
» РљСѓРґСЂРёРЅ "Р·Р°С„РёРєСЃРёСЂРѕРІР°Р»" С†РµРЅСѓ Urals.
» Р§РµС‚С‹СЂРµ СЏРїРѕРЅСЃРєРёС… РєРѕСЂР°Р±Р»СЏ РёРґСѓС‚ РЅР° РїРѕРјРѕС‰СЊ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРјСѓ Р±Р°С‚РёСЃРєР°С„Сѓ
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
Р’РѕСЃСЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ СЂСѓСЃСЃРєРёС… Р±РµСЂРµРіРѕРІ. Рљ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРјСѓ 2650-Р»РµС‚РёСЋ РљРµСЂС‡Рё

Р’РѕСЃСЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ СЂСѓСЃСЃРєРёС… Р±РµСЂРµРіРѕРІ. Рљ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРјСѓ 2650-Р»РµС‚РёСЋ РљРµСЂС‡Рё

Р СѓСЃСЃРєРёР№ РїСЂРѕСЂС‹РІ

Р СѓСЃСЃРєРёР№ РїСЂРѕСЂС‹РІ

РЎРѕ СЃРІСЏС‚С‹Рј РЅР° Р±СЂСѓРґРµСЂС€Р°С„С‚

РЎРѕ СЃРІСЏС‚С‹Рј РЅР° Р±СЂСѓРґРµСЂС€Р°С„С‚

РўСЂР°РјРї РєР°Рє Р°РІР°РЅС‚СЋСЂРЅС‹Р№ С…РёСЂСѓСЂРі-РјР°СЂРёРѕРЅРµС‚РєР° РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ РѕСЂРіР°РЅРёР·РјР°

РўСЂР°РјРї РєР°Рє Р°РІР°РЅС‚СЋСЂРЅС‹Р№ С…РёСЂСѓСЂРі-РјР°СЂРёРѕРЅРµС‚РєР° РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ РѕСЂРіР°РЅРёР·РјР°

РџРµСЂРµРІС‘СЂРЅСѓС‚Р°СЏ РїРёСЂР°РјРёРґР°. РљСЂРёС‚РёРєР° СЌСЃСЃРµ Р”Р°СЂРёРѕ РђРјРѕРґРµРё \

РџРµСЂРµРІС‘СЂРЅСѓС‚Р°СЏ РїРёСЂР°РјРёРґР°. РљСЂРёС‚РёРєР° СЌСЃСЃРµ Р”Р°СЂРёРѕ РђРјРѕРґРµРё "РћС‚СЂРѕС‡РµСЃС‚РІРѕ С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёРё"

Capre oleum, РёР»Рё \

Capre oleum, РёР»Рё "РЎРєРѕСЂРµР№ СЂРµС€Р°Р№, РєР°Рє С‚СЂР°С‚РёС‚СЊ!"

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

РўРѕР»СЊРєРѕ 14% РіРѕСЂРѕРґРѕРІ РјРёСЂР° СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІСѓСЋС‚ СЂРµРєРѕРјРµРЅРґР°С†РёСЏРј Р’РћР— РїРѕ С‡РёСЃС‚РѕС‚Рµ РІРѕР·РґСѓС…Р°

  • 20:00
  • 163

РЈС‡Р°СЃС‚РЅРёРєРѕРІ РїРµСЂРµСЃС‚СЂРµР»РєРё, РІ РєРѕС‚РѕСЂРѕР№ РґРІРѕРµ РїРѕРіРёР±Р»Рё Рё СЃРµРјРµСЂРѕ Р±С‹Р»Рё СЂР°РЅРµРЅС‹, РїСЂРёР·РЅР°Р»Рё РІРёРЅРѕРІРЅС‹РјРё РІ С…СѓР»РёРіР°РЅСЃС‚РІРµ Рё СЃР°РјРѕСѓРїСЂР°РІСЃС‚РІРµ

  • 19:49
  • 190

Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ РїСЂРµРґРїСЂРёРЅРёРјР°С‚РµР»Рё Р·Р°СЏРІРёР»Рё РѕР± СѓС…СѓРґС€РµРЅРёРё СЃРІРѕРµРіРѕ РїРѕР»РѕР¶РµРЅРёСЏ

  • 17:58
  • 268

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёР№ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РљСѓСЂСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№, РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…

  • 12:23
  • 380
Р’РѕСЃСЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ СЂСѓСЃСЃРєРёС… Р±РµСЂРµРіРѕРІ. Рљ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРјСѓ 2650-Р»РµС‚РёСЋ РљРµСЂС‡Рё

Р’РѕСЃСЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ СЂСѓСЃСЃРєРёС… Р±РµСЂРµРіРѕРІ. Рљ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРјСѓ 2650-Р»РµС‚РёСЋ РљРµСЂС‡Рё

Р–РёР»СЊС†С‹ РјРЅРѕРіРѕРєРІР°СЂС‚РёСЂРЅРѕРіРѕ РґРѕРјР° РёРјРµСЋС‚ РїСЂР°РІРѕ СЂРµС€РёС‚СЊ, РјРѕР¶РµС‚ Р»Рё РјРёРіСЂР°РЅС‚ СЂР°Р±РѕС‚Р°С‚СЊ РєРѕРЅСЃСЊРµСЂР¶РµРј

  • 07:42
  • 528