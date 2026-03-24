п»ї Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ РїСЂРµРґРїСЂРёРЅРёРјР°С‚РµР»Рё Р·Р°СЏРІРёР»Рё РѕР± СѓС…СѓРґС€РµРЅРёРё СЃРІРѕРµРіРѕ РїРѕР»РѕР¶РµРЅРёСЏ » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ РїСЂРµРґРїСЂРёРЅРёРјР°С‚РµР»Рё Р·Р°СЏРІРёР»Рё РѕР± СѓС…СѓРґС€РµРЅРёРё СЃРІРѕРµРіРѕ РїРѕР»РѕР¶РµРЅРёСЏ

 

РЎРёС‚СѓР°С†РёСЏ РІ Р±РёР·РЅРµСЃРµ РІ Р РѕСЃСЃРёРё РІ РЅР°С‡Р°Р»Рµ 2026 РіРѕРґР° СѓС…СѓРґС€РёР»Р°СЃСЊ РїРѕ СЃСЂР°РІРЅРµРЅРёСЋ СЃ 2025-Рј. РўР°РєРѕР№ РѕС‚РІРµС‚ РІ РјР°СЃС€С‚Р°Р±РЅРѕРј РѕРїСЂРѕСЃРµ, РїСЂРѕРІРµРґРµРЅРЅРѕРј РґРµР»РѕРІС‹Рј РѕР±СЉРµРґРёРЅРµРЅРёРµРј В«РћРїРѕСЂР° Р РѕСЃСЃРёРёВ» РґР°Р»Рё 94,7% СЂРµСЃРїРѕРЅРґРµРЅС‚РѕРІ, РїСЂРё СЌС‚РѕРј Рѕ Р·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕРј СѓС…СѓРґС€РµРЅРёРё СЃРёС‚СѓР°С†РёРё РіРѕРІРѕСЂРёР»Рё 76,5%.

Р’ РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёРё РїСЂРёРЅСЏР»Рё СѓС‡Р°СЃС‚РёРµ 3,5 С‚С‹СЃСЏС‡Рё РїСЂРµРґРїСЂРёРЅРёРјР°С‚РµР»РµР№ РёР· 86 СЂРµРіРёРѕРЅРѕРІ СЃС‚СЂР°РЅС‹. РџРѕС‡С‚Рё РІСЃРµ РѕРЅРё вЂ” РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІРёС‚РµР»Рё СЃСЂРµРґРЅРµРіРѕ, РјР°Р»РѕРіРѕ Рё РјРёРєСЂРѕР±РёР·РЅРµСЃР°, РёРЅРґРёРІРёРґСѓР°Р»СЊРЅС‹Рµ РїСЂРµРґРїСЂРёРЅРёРјР°С‚РµР»Рё РёР»Рё СЃР°РјРѕР·Р°РЅСЏС‚С‹Рµ.

Р’ С‚РµРєСѓС‰РµРј РіРѕРґСѓ РѕРЅРё СЃС‚Р°Р»РєРёРІР°СЋС‚СЃСЏ СЃ РїР°РґРµРЅРёРµРј РІС‹СЂСѓС‡РєРё (68,7%), С…РѕС‚СЏ СѓР¶Рµ РїРѕ РёС‚РѕРіР°Рј РїСЂРѕС€Р»РѕРіРѕ РіРѕРґР° 45 РїСЂРѕС†РµРЅС‚РѕРІ Р»РёР±Рѕ РЅРµ РїРѕР»СѓС‡РёР»Рё РїСЂРёР±С‹Р»Рё, Р»РёР±Рѕ Р·Р°С„РёРєСЃРёСЂРѕРІР°Р»Рё СѓР±С‹С‚РєРё.

РљР°Рє РѕС‚РјРµС‡Р°РµС‚ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ В«РћРїРѕСЂС‹ Р РѕСЃСЃРёРёВ» РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂ РљР°Р»РёРЅРёРЅ, РІ РЅРѕРІС‹С… СѓСЃР»РѕРІРёСЏС… Р±РёР·РЅРµСЃСѓ РїСЂРёС…РѕРґРёС‚СЃСЏ СЃРѕРєСЂР°С‰Р°С‚СЊ РїРµСЂСЃРѕРЅР°Р» Рё РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Рµ СЂР°СЃС…РѕРґС‹. РћРЅ СѓРІРµСЂРµРЅ, С‡С‚Рѕ РІРѕ РјРЅРѕРіРёС… СЃР»СѓС‡Р°СЏС… РґРµР»Рѕ РґРѕР№РґС‘С‚ РґРѕ Р·Р°РєСЂС‹С‚РёСЏ РїСЂРµРґРїСЂРёСЏС‚РёР№ РёР»Рё РїРµСЂРµРїСЂРѕС„РёР»РёСЂРѕРІР°РЅРёРµ.

РџРѕР»РЅРѕСЃС‚СЊСЋ СѓРІРµСЂРµРЅС‹, С‡С‚Рѕ СЃРјРѕРіСѓС‚ РїСЂРѕРґРѕР»Р¶РёС‚СЊ СЂР°Р±РѕС‚Сѓ, С‚РѕР»СЊРєРѕ 23,7% СЂРµСЃРїРѕРЅРґРµРЅС‚РѕРІ, Р° 18,2% РѕРїСЂРѕС€РµРЅРЅС‹С… РґР°СЋС‚ РЅР° С‚Р°РєРѕР№ РёСЃС…РѕРґ РЅРµ Р±РѕР»РµРµ 30 РїСЂРѕС†РµРЅС‚РѕРІ.

Р—Р°РјРїСЂРµРґ РћР±С‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ СЃРѕРІРµС‚Р° РїСЂРё Р¤РќРЎ РЎРµСЂРіРµР№ Р‘РѕСЂРёСЃРѕРІ РїСЂРµРґРїРѕР»РѕР¶РёР», С‡С‚Рѕ РІ РѕР±РѕР·СЂРёРјРѕРј Р±СѓРґСѓС‰РµРј СЃ СЂС‹РЅРєР° СѓР№РґРµС‚ С‚СЂРµС‚СЊ РїСЂРµРґРїСЂРёСЏС‚РёР№ РњРЎРџ. РћРЅ РЅР°РїРѕРјРЅРёР», С‡С‚Рѕ РІ РїСЂРѕС€Р»РѕРј РіРѕРґСѓ СЌС‚РѕС‚ СЃРµРіРјРµРЅС‚ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё РїСЂРёРЅС‘СЃ Р±СЋРґР¶РµС‚Сѓ Р РѕСЃСЃРёРё 13,2 С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° СЂСѓР±Р»РµР№, С‡С‚Рѕ РІ РїРѕР»С‚РѕСЂР° СЂР°Р·Р° Р±РѕР»СЊС€Рµ, С‡РµРј РЅРµС„С‚РµРіР°Р·РѕРІС‹Р№ СЃРµРєС‚РѕСЂ.

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рј СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј Р°РґР°РїС‚Р°С†РёРё Р±РёР·РЅРµСЃ РЅР°Р·С‹РІР°РµС‚ РїРѕРІС‹С€РµРЅРёРµ С†РµРЅ вЂ” РЅР° РЅРµРіРѕ РїРѕС€Р»Рё 82,7% РїСЂРµРґРїСЂРёРЅРёРјР°С‚РµР»РµР№. 


Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ РїСЂРµРґРїСЂРёРЅРёРјР°С‚РµР»Рё РїРѕРЅРёРјР°СЋС‚, С‡С‚Рѕ РїРѕР»СѓС‡РёР»Рё СЃРІРµСЂС…РґРѕС…РѕРґС‹; Сѓ СЂСѓРєРѕРІРѕРґРёС‚РµР»РµР№ РїСЂРёР±Р°РІРёР»РѕСЃСЊ РѕРїС‚РёРјРёР·РјР°
» РџСЂРµРґРїСЂРёРЅРёРјР°С‚РµР»Рё Р Р¤ РїСЂРѕСЃСЏС‚ РѕР± РѕС‚РјРµРЅРµ РєРѕРІРёРґРѕСЂРµРіСѓР»СЏС†РёР№
» 78% РѕРїСЂРѕС€РµРЅРЅС‹С… СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… РіСЂР°Р¶РґР°РЅ РЅР°Р·РІР°Р»Рё СЃРµР±СЏ РїР°С‚СЂРёРѕС‚Р°РјРё
» В«РћРїРѕСЂР° Р РѕСЃСЃРёРёВ» РїРѕРїСЂРѕСЃРёС‚ СѓР·Р°РєРѕРЅРёС‚СЊ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°РЅРёРµ Сѓ.Рµ. РІ С†РµРЅРЅРёРєР°С…
» Р’ Р РѕСЃСЃРёРё С‚РѕРІР°СЂРёС‰РµР№ Р±РѕР»СЊС€Рµ, С‡РµРј РіРѕСЃРїРѕРґ
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
Р’РѕСЃСЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ СЂСѓСЃСЃРєРёС… Р±РµСЂРµРіРѕРІ. Рљ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРјСѓ 2650-Р»РµС‚РёСЋ РљРµСЂС‡Рё

Р’РѕСЃСЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ СЂСѓСЃСЃРєРёС… Р±РµСЂРµРіРѕРІ. Рљ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРјСѓ 2650-Р»РµС‚РёСЋ РљРµСЂС‡Рё

Р СѓСЃСЃРєРёР№ РїСЂРѕСЂС‹РІ

Р СѓСЃСЃРєРёР№ РїСЂРѕСЂС‹РІ

РЎРѕ СЃРІСЏС‚С‹Рј РЅР° Р±СЂСѓРґРµСЂС€Р°С„С‚

РЎРѕ СЃРІСЏС‚С‹Рј РЅР° Р±СЂСѓРґРµСЂС€Р°С„С‚

РўСЂР°РјРї РєР°Рє Р°РІР°РЅС‚СЋСЂРЅС‹Р№ С…РёСЂСѓСЂРі-РјР°СЂРёРѕРЅРµС‚РєР° РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ РѕСЂРіР°РЅРёР·РјР°

РўСЂР°РјРї РєР°Рє Р°РІР°РЅС‚СЋСЂРЅС‹Р№ С…РёСЂСѓСЂРі-РјР°СЂРёРѕРЅРµС‚РєР° РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ РѕСЂРіР°РЅРёР·РјР°

РџРµСЂРµРІС‘СЂРЅСѓС‚Р°СЏ РїРёСЂР°РјРёРґР°. РљСЂРёС‚РёРєР° СЌСЃСЃРµ Р”Р°СЂРёРѕ РђРјРѕРґРµРё \

РџРµСЂРµРІС‘СЂРЅСѓС‚Р°СЏ РїРёСЂР°РјРёРґР°. РљСЂРёС‚РёРєР° СЌСЃСЃРµ Р”Р°СЂРёРѕ РђРјРѕРґРµРё "РћС‚СЂРѕС‡РµСЃС‚РІРѕ С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёРё"

Capre oleum, РёР»Рё \

Capre oleum, РёР»Рё "РЎРєРѕСЂРµР№ СЂРµС€Р°Р№, РєР°Рє С‚СЂР°С‚РёС‚СЊ!"

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

РўРѕР»СЊРєРѕ 14% РіРѕСЂРѕРґРѕРІ РјРёСЂР° СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІСѓСЋС‚ СЂРµРєРѕРјРµРЅРґР°С†РёСЏРј Р’РћР— РїРѕ С‡РёСЃС‚РѕС‚Рµ РІРѕР·РґСѓС…Р°

  • 20:00
  • 163

РЈС‡Р°СЃС‚РЅРёРєРѕРІ РїРµСЂРµСЃС‚СЂРµР»РєРё, РІ РєРѕС‚РѕСЂРѕР№ РґРІРѕРµ РїРѕРіРёР±Р»Рё Рё СЃРµРјРµСЂРѕ Р±С‹Р»Рё СЂР°РЅРµРЅС‹, РїСЂРёР·РЅР°Р»Рё РІРёРЅРѕРІРЅС‹РјРё РІ С…СѓР»РёРіР°РЅСЃС‚РІРµ Рё СЃР°РјРѕСѓРїСЂР°РІСЃС‚РІРµ

  • 19:49
  • 190

Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ РїСЂРµРґРїСЂРёРЅРёРјР°С‚РµР»Рё Р·Р°СЏРІРёР»Рё РѕР± СѓС…СѓРґС€РµРЅРёРё СЃРІРѕРµРіРѕ РїРѕР»РѕР¶РµРЅРёСЏ

  • 17:58
  • 268

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёР№ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РљСѓСЂСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№, РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…

  • 12:23
  • 380
Р’РѕСЃСЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ СЂСѓСЃСЃРєРёС… Р±РµСЂРµРіРѕРІ. Рљ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРјСѓ 2650-Р»РµС‚РёСЋ РљРµСЂС‡Рё

Р’РѕСЃСЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ СЂСѓСЃСЃРєРёС… Р±РµСЂРµРіРѕРІ. Рљ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРјСѓ 2650-Р»РµС‚РёСЋ РљРµСЂС‡Рё

Р–РёР»СЊС†С‹ РјРЅРѕРіРѕРєРІР°СЂС‚РёСЂРЅРѕРіРѕ РґРѕРјР° РёРјРµСЋС‚ РїСЂР°РІРѕ СЂРµС€РёС‚СЊ, РјРѕР¶РµС‚ Р»Рё РјРёРіСЂР°РЅС‚ СЂР°Р±РѕС‚Р°С‚СЊ РєРѕРЅСЃСЊРµСЂР¶РµРј

  • 07:42
  • 528