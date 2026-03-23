Р СѓСЃСЃРєРёР№ РїСЂРѕСЂС‹РІ

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Р’ 1981 вЂ” РѕРґРЅРѕ РёР· СЏСЂРєРёС… РјРѕРёС… РІРѕСЃРїРѕРјРёРЅР°РЅРёР№ Рѕ РњРѕСЃРєРІРµ. РќР° РњР°РЅРµР¶РєРµ, РіРґРµ СЃРµР№С‡Р°СЃ СЃС‚РѕРёС‚ РїР°РјСЏС‚РЅРёРє Р–СѓРєРѕРІСѓ, Р·Р°РїР°СЂРєРѕРІР°Р»Р°СЃСЊ РёРЅРѕРјР°СЂРєР°, РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕ, РєР°РєРѕРіРѕ-РЅРёР±СѓРґСЊ РґРёРїР»РѕРјР°С‚Р°. Р С‚РѕР»РїР° РјРѕСЃРєРІРёС‡РµР№, РіСЂСѓСЃС‚РЅС‹С… Р»СЋРґРµР№ РІ СЃРµСЂС‹С… РїР°Р»СЊС‚Рѕ, РјРѕР»С‡Р°, СѓРЅС‹Р»Рѕ, СЃРѕРіРЅСѓРІС€РёСЃСЊ, СЃРєР»РѕРЅРёР»Р°СЃСЊ РЅР°Рґ РЅРµР№, Р·Р°РіР»СЏРґС‹РІР°Р»Р° СЃРєРІРѕР·СЊ РѕРєРЅР° Р»РёРјСѓР·РёРЅР°, С‡С‚РѕР±С‹ РїРѕСЃРјРѕС‚СЂРµС‚СЊ, вЂ” Р° РєР°Рє РѕРЅРѕ С‚Р°Рј, РІРЅСѓС‚СЂРё.
Р’ РѕСЃРєРѕР»РєРµ "РїСЂРѕРєР»СЏС‚РѕРіРѕ Р—Р°РїР°РґР°".
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Р—Р° РїСЂР°РІРѕ РїРѕР»РµР¶Р°С‚СЊ РІ СЌС‚РѕР№ Р±РѕР»СЊРЅРёС†Рµ РјРЅРµ, РЅРµ Р¶РёС‚РµР»СЋ РњРѕСЃРєРІС‹, СЃРѕРІРµС‚СЃРєРёРј РІСЂР°С‡Р°Рј Р±С‹Р»Рѕ РѕС‚РґР°РЅРѕ РІР·СЏС‚РєР°РјРё РЅР°Р»РёС‡РєРѕР№ РїРѕР»С‚РѕСЂС‹ С‚С‹СЃСЏС‡Рё СЂСѓР±Р»РµР№, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РјРѕСЏ Р±Р°Р±СѓС€РєР° Р·Р°СЂР°Р±РѕС‚Р°Р»Р°, РѕС‚РІРѕР·СЏ РІ СЌС‚Сѓ РњРѕСЃРєРІСѓ РЅР° СЃРµР±Рµ РєРѕСЂР·РёРЅС‹ СЃРѕ СЃРјРѕСЂРѕРґРёРЅРѕР№ Рё РєСЂС‹Р¶РѕРІРЅРёРєРѕРј РїСЂРё РїРµРЅСЃРёРё РІ 27 СЂСѓР±Р»РµР№. РўР°Рє РјРѕСЏ Р±Р°Р±СѓС€РєР° РІ 1981 РєРѕРјРїРµРЅСЃРёСЂРѕРІР°Р»Р° РјРѕС‘ "Р·РѕР»РѕС‚РѕРµ" Р»РµРєР°СЂСЃС‚РІРѕ РѕС‚ СЃРѕРІРµС‚СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё.
РЎС‚Р°РєР°РЅС‡РёРє "Р¤Р°РЅС‚С‹" Р·Р° 50 РєРѕРїРµРµРє РІ РњРѕСЃРєРІРµ, РЅР° Р’Р”РќРҐ, вЂ” СЌС‚Рѕ СЃС‚РѕР»РёС‡РЅР°СЏ СЂРѕСЃРєРѕС€СЊ.
"РџРµРїСЃРё" РґРµР»Р°Р»Рё РІ РљРёС€РёРЅС‘РІРµ. РЎРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅРѕ, РѕР±СЏР·Р°С‚РµР»СЊРЅРѕ Р±С‹Р»Рѕ РїРѕ РїСѓС‚Рё РёР· РљРёС€РёРЅС‘РІР° РґРѕРјРѕР№ РїСЂРёС…РІР°С‚РёС‚СЊ РїР°СЂСѓ Р±СѓС‚С‹Р»РѕС‡РµРє. РЈРґРѕРІРѕР»СЊСЃС‚РІРёРµ РЅР° РґРІР° РІРµС‡РµСЂР°.
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РџРѕС‚РѕРј 1991 РіРѕРґ. Р‘Р°СЂСЂРёРєР°РґС‹. Р‘Р°СЂС…Р°С‚РЅР°СЏ СЂРµРІРѕР»СЋС†РёСЏ.
РџРѕС‚РѕРј СЂР°Р·РѕС‡Р°СЂРѕРІР°РЅРёРµ. 1993 РіРѕРґ. Р•С‰С‘ РѕРґРЅР° РїРѕРїС‹С‚РєР°.
РќРѕ РІРѕР·РјРѕР¶РµРЅ Р»Рё Р±С‹Р» С‚РѕРіРґР°, РІ РєРѕРЅС†Рµ РґРµРІСЏРЅРѕСЃС‚С‹С…, РЅРµРєРёР№ РЅР°СЃС‚РѕСЏС‰РёР№ "РїСЂРѕСЂС‹РІ", РјСѓР·С‹РєР°Р»СЊРЅРѕ-РїРѕР»РёС‚С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєРёРј СЃРѕРїСЂРѕРІРѕР¶РґРµРЅРёРµРј РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ Р±С‹Р»Рё С‚Рµ СЃР°РјС‹Рµ РєРѕРЅС†РµСЂС‚С‹ "Р СѓСЃСЃРєРёР№ РїСЂРѕСЂС‹РІ" СЃ РІРµСЃСЊРјР° РѕРґРЅРѕР·РЅР°С‡РЅРѕР№ РїРѕ СЃРјС‹СЃР»Сѓ "РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»-РїР°С‚СЂРёРѕС‚РёС‡РµСЃРєРѕР№" РёРґРµРѕР»РѕРіРёРµР№?
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РќР° С‡С‚Рѕ РѕРЅРё РЅР°РґРµСЏР»РёСЃСЊ С‚РѕРіРґР°, РІ РґРµРІСЏРЅРѕСЃС‚С‹Рµ, РїРѕСЌС‚С‹ СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ СЂРѕРє-Р°РЅРґРµРіСЂР°СѓРЅРґР°. Р’СЂСЏРґ Р»Рё СЃРјС‹СЃР»РѕРј Р±С‹Р»Рѕ С‚РѕР»СЊРєРѕ Р»РёС€СЊ РЅР° РіРёС‚Р°СЂР°С… РїРѕРёРіСЂР°С‚СЊ. РћРЅРё Р¶Рµ С‚РІРѕСЂРёР»Рё СЂРµРІРѕР»СЋС†РёСЋ. РџСЂРѕРІРѕС†РёСЂРѕРІР°Р»Рё. Р—Р°Р¶РёРіР°Р»Рё Рё СЂР°Р·Р¶РёРіР°Р»Рё.
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