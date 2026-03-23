РњРёРЅС†РёС„СЂС‹ РїСЂРµРґР»РѕР¶РёР»Рѕ СЂР°Р·СЂРµС€РёС‚СЊ РёСЃРєР°С‚СЊ СЌРєСЃС‚СЂРµРјРёСЃС‚СЃРєРёРµ РјР°С‚РµСЂРёР°Р»С‹ СЂР°РґРё РѕСЃСѓС‰РµСЃС‚РІР»РµРЅРёСЏ РїСЂР°РІРѕРѕС…СЂР°РЅРёС‚РµР»СЊРЅРѕР№ РґРµСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё

РњРёРЅС†РёС„СЂС‹ РїСЂРµРґР»РѕР¶РёР»Рѕ СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёСЃРєР»СЋС‡РµРЅРёРµ РёР· РґРµР№СЃС‚РІСѓСЋС‰РёС… РїРѕР»РѕР¶РµРЅРёР№ РљРѕРґРµРєСЃР° РѕР± Р°РґРјРёРЅРёСЃС‚СЂР°С‚РёРІРЅС‹С… РЅР°СЂСѓС€РµРЅРёСЏС… РІ РЅРѕРІРѕР№ РІРµСЂСЃРёРё РїР°РєРµС‚Р° Р°РЅС‚РёРјРѕС€РµРЅРЅРёС‡РµСЃРєРёС… РјРµСЂ Рё СЂР°Р·СЂРµС€РёС‚СЊ РёСЃРєР°С‚СЊ РІ РёРЅС‚РµСЂРЅРµС‚Рµ СЌРєСЃС‚СЂРµРјРёСЃС‚СЃРєРёРµ РјР°С‚РµСЂРёР°Р»С‹ РІ РЅР°СѓС‡РЅС‹С… С†РµР»СЏС… Рё РІ СЂР°РјРєР°С… РїСЂР°РІРѕРѕС…СЂР°РЅРёС‚РµР»СЊРЅРѕР№ РґРµСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё. РќРѕРІР°СЏ РІРµСЂСЃРёСЏ РІС‚РѕСЂРѕРіРѕ РїР°РєРµС‚Р° Р°РЅС‚РёРјРѕС€РµРЅРЅРёС‡РµСЃРєРёС… РјРµСЂ СЃ СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІСѓСЋС‰РµР№ РїРѕРїСЂР°РІРєРѕР№ РІ Р·Р°РєРѕРЅ В«Рћ РїСЂРѕС‚РёРІРѕРґРµР№СЃС‚РІРёРё СЌРєСЃС‚СЂРµРјРёСЃС‚СЃРєРѕР№ РґРµСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚РёВ» РіРѕС‚РѕРІРёС‚СЃСЏ Рє РїСЂРёРЅСЏС‚РёСЋ РІ Р“РѕСЃРґСѓРјРµ РІРѕ РІС‚РѕСЂРѕРј С‡С‚РµРЅРёРё. РЎРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ РїРѕРїСЂР°РІРєР°Рј РІ РљРѕРґРµРєСЃ РѕР± Р°РґРјРёРЅРёСЃС‚СЂР°С‚РёРІРЅС‹С… РЅР°СЂСѓС€РµРЅРёСЏС…, РІСЃС‚СѓРїРёРІС€РёРј РІ СЃРёР»Сѓ СЃ 1 СЃРµРЅС‚СЏР±СЂСЏ 2025 РіРѕРґР°, РїСЂРµРґСѓСЃРјР°С‚СЂРёРІР°РµС‚СЃСЏ С€С‚СЂР°С„ Р·Р° СѓРјС‹С€Р»РµРЅРЅС‹Р№ РїРѕРёСЃРє РІ РёРЅС‚РµСЂРЅРµС‚Рµ Р·Р°РІРµРґРѕРјРѕ СЌРєСЃС‚СЂРµРјРёСЃС‚СЃРєРёС… РјР°С‚РµСЂРёР°Р»РѕРІ Рё РїРѕР»СѓС‡РµРЅРёРµ РґРѕСЃС‚СѓРїР° Рє РЅРёРј РЅР° СЃСѓРјРјСѓ РѕС‚ 3 РґРѕ 5 С‚С‹СЃ. СЂСѓР±. РџРѕСЃР»Рµ РїСЂРёРЅСЏС‚РёСЏ РїРѕРїСЂР°РІРѕРє РїРѕРёСЃРє СЌРєСЃС‚СЂРµРјРёР·РјР° РІ РёРЅС‚РµСЂРЅРµС‚Рµ РјРѕР¶РµС‚ С‚СЂР°РєС‚РѕРІР°С‚СЊСЃСЏ РєР°Рє РїСЂР°РІРѕРЅР°СЂСѓС€РµРЅРёРµ, РѕС‚РјРµС‚РёР» РїСЂРµРґСЃРµРґР°С‚РµР»СЊ СЃРѕРІРµС‚Р° РїРѕ РїСЂРѕС‚РёРІРѕРґРµР№СЃС‚РІРёСЋ С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєРёРј РїСЂР°РІРѕРЅР°СЂСѓС€РµРЅРёСЏРј РљРЎ РќРЎР‘ (РљРѕРѕСЂРґРёРЅР°С†РёРѕРЅРЅРѕРіРѕ СЃРѕРІРµС‚Р° РЅРµРіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІРµРЅРЅРѕР№ СЃС„РµСЂС‹ Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅРѕСЃС‚Рё) Р РѕСЃСЃРёРё РРіРѕСЂСЊ Р‘РµРґРµСЂРѕРІ. В«Р’РѕР·РЅРёРєР»Р° Р°Р±СЃСѓСЂРґРЅР°СЏ СЃРёС‚СѓР°С†РёСЏ: С‡С‚РѕР±С‹ РЅР°Р№С‚Рё Р·Р°РїСЂРµС‰С‘РЅРЅС‹Р№ РјР°С‚РµСЂРёР°Р» Рё РїРµСЂРµРґР°С‚СЊ РµРіРѕ РІ РїСЂР°РІРѕРѕС…СЂР°РЅРёС‚РµР»СЊРЅС‹Рµ РѕСЂРіР°РЅС‹, РЅСѓР¶РЅРѕ Р±С‹Р»Рѕ С„РѕСЂРјР°Р»СЊРЅРѕ СЌС‚РѕС‚ РјР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅР°Р№С‚Рё Рё РёРґРµРЅС‚РёС„РёС†РёСЂРѕРІР°С‚СЊ, С‡С‚Рѕ Р°РІС‚РѕРјР°С‚РёС‡РµСЃРєРё РїРѕРґРїР°РґР°Р»Рѕ РїРѕРґ РїСЂРёР·РЅР°РєРё СЃРѕСЃС‚Р°РІР° Р°РґРјРёРЅРёСЃС‚СЂР°С‚РёРІРЅРѕРіРѕ РїСЂР°РІРѕРЅР°СЂСѓС€РµРЅРёСЏ. РЎРµР№С‡Р°СЃ СЌС‚Сѓ РєРѕР»Р»РёР·РёСЋ РёСЃРїСЂР°РІР»СЏСЋС‚В», вЂ” РїРѕСЏСЃРЅРёР» РѕРЅ.
РРєСЃРїРµСЂС‚ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р», С‡С‚Рѕ РїРѕРёСЃРєРѕРј СЌРєСЃС‚СЂРµРјРёСЃС‚СЃРєРѕРіРѕ РєРѕРЅС‚РµРЅС‚Р° Р·Р°РЅРёРјР°СЋС‚СЃСЏ РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ РїСЂР°РІРѕРѕС…СЂР°РЅРёС‚РµР»Рё, РЅРѕ Рё С‚Р°РєРёРµ РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёРё, РєР°Рє Р¦РµРЅС‚СЂС‹ СѓРїСЂР°РІР»РµРЅРёСЏ СЂРµРіРёРѕРЅР°РјРё (Р¦РЈР ). РџРѕ РµРіРѕ СЃР»РѕРІР°Рј, СЌС‚Рё СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂС‹, СЃРѕР·РґР°РЅРЅС‹Рµ РІ РєР°Р¶РґРѕРј СЂРµРіРёРѕРЅРµ РґР»СЏ РјРѕРЅРёС‚РѕСЂРёРЅРіР° РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРѕРЅРЅРѕРіРѕ РїРѕР»СЏ, СЂР°Р±РѕС‚Р°СЋС‚ РІ С‚РµСЃРЅРѕР№ СЃРІСЏР·РєРµ СЃ Р°РЅС‚РёС‚РµСЂСЂРѕСЂРёСЃС‚РёС‡РµСЃРєРёРјРё РєРѕРјРёСЃСЃРёСЏРјРё Рё СЃРёР»РѕРІС‹РјРё РІРµРґРѕРјСЃС‚РІР°РјРё Рё Р·Р°РЅРёРјР°СЋС‚СЃСЏ РїРѕРёСЃРєРѕРј Р·Р°РїСЂРµС‰С‘РЅРЅРѕРіРѕ РєРѕРЅС‚РµРЅС‚Р°. РС‚Рё РґРµР№СЃС‚РІРёСЏ Р°РІС‚РѕРјР°С‚РёС‡РµСЃРєРё РїРѕРїР°РґР°Р»Рё РїРѕРґ РѕРїСЂРµРґРµР»РµРЅРёРµ СЃРѕСЃС‚Р°РІР° РїСЂР°РІРѕРЅР°СЂСѓС€РµРЅРёСЏ, РїРѕСЌС‚РѕРјСѓ Рё РїРѕС‚СЂРµР±РѕРІР°Р»РѕСЃСЊ РґРѕР±Р°РІРёС‚СЊ РІ РїРѕРїСЂР°РІРєР°С… С„РѕСЂРјСѓР»РёСЂРѕРІРєРё В«РІ СЂР°РјРєР°С… РїСЂР°РІРѕРѕС…СЂР°РЅРёС‚РµР»СЊРЅРѕР№ РґРµСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚РёВ» Рё В«РІ РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°С‚РµР»СЊСЃРєРёС… С†РµР»СЏС…В».
Р“Р»Р°РІР° Р›РёРіРё Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµСЂРЅРµС‚Р° Р•РєР°С‚РµСЂРёРЅР° РњРёР·СѓР»РёРЅР° РѕС‚РјРµС‚РёР»Р°, С‡С‚Рѕ РїРѕСЃР»Рµ РїСЂРёРЅСЏС‚РёСЏ РїРѕРїСЂР°РІРѕРє Сѓ РµС‘ РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёРё РЅРµС‚ РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚Рё РїРµСЂРµРґР°РІР°С‚СЊ РњР’Р” РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЋ РѕР± СЌРєСЃС‚СЂРµРјРёСЃС‚СЃРєРёС… СЃРѕРѕР±С‰РµСЃС‚РІР°С….
РЎСѓРґСЊСЏ РЅРµ СЃРјРѕРі Р·Р°Р№С‚Рё РІ WhatsApp (РїСЂРёРЅР°РґР»РµР¶РёС‚ Meta, РєРѕС‚РѕСЂР°СЏ РїСЂРёР·РЅР°РЅР° РІ Р Р¤ СЌРєСЃС‚СЂРµРјРёСЃС‚СЃРєРѕР№ РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёРµР№) Р±С‹РІС€РµРіРѕ РјРёРЅРёСЃС‚СЂР° Р·РґСЂР°РІРѕРѕС…СЂР°РЅРµРЅРёСЏ Р’Р»Р°РґРёРјРёСЂСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё Р’Р°Р»РµСЂРёСЏ РЇРЅРёРЅР°, РіРґРµ РјРѕРіР»Рё РѕРєР°Р·Р°С‚СЊСЃСЏ РґРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»СЊСЃС‚РІР° РµРіРѕ РїСЂРµСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёР№. РџРѕ РІРµСЂСЃРёРё СЃР»РµРґСЃС‚РІРёСЏ, СЃ 2021 РіРѕРґР° РЇРЅРёРЅ, Р·Р°РЅРёРјР°СЏ РїРѕСЃС‚ РіР»Р°РІРІСЂР°С‡Р° РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂРѕРІСЃРєРѕР№ СЂР°Р№РѕРЅРЅРѕР№ Р±РѕР»СЊРЅРёС†С‹, РЅР°С‡РёСЃР»СЏР» РїРѕРґС‡РёРЅРµРЅРЅС‹Рј РїРѕРІС‹С€РµРЅРЅС‹Рµ РјР°С‚РµСЂРёР°Р»СЊРЅС‹Рµ РІС‹РїР»Р°С‚С‹ Рё С‡Р°СЃС‚РёС‡РЅРѕ Р·Р°Р±РёСЂР°Р» РёС… СЃРµР±Рµ. РћРґРЅРёРј РёР· РіР»Р°РІРЅС‹С… РґРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»СЊСЃС‚РІ РІРёРЅС‹ РїРѕРґСЃСѓРґРёРјРѕРіРѕ СЃС‚Р°Р»Р° РµРіРѕ РїРµСЂРµРїРёСЃРєР° РІ WhatsApp СЃ РѕРґРЅРѕР№ РёР· СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС†. РЎСѓРґСѓ РїСЂРµРґР»РѕР¶РёР»Рё РїРѕСЃРјРѕС‚СЂРµС‚СЊ РµС‘ РІ С‚РµР»РµС„РѕРЅРµ РЇРЅРёРЅР°, СЂР°СЃРїРµС‡Р°С‚РѕРє РїСЂРµРґРѕСЃС‚Р°РІР»РµРЅРѕ РЅРµ Р±С‹Р»Рѕ. РћРґРЅР°РєРѕ Р·Р°Р№С‚Рё РІ РїСЂРёР»РѕР¶РµРЅРёРµ С‚Р°Рє Рё РЅРµ РїРѕР»СѓС‡РёР»РѕСЃСЊ РёР·-Р·Р° Р·Р°РјРµРґР»РµРЅРёСЏ, Р° РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚СЊ СЃРµСЂРІРёСЃ VPN СЃСѓРґСЊСЏ РЅРµ СЃС‚Р°Р», С‚Р°Рє РєР°Рє СЌС‚Рѕ Р·Р°РїСЂРµС‰РµРЅРѕ. Р—Р°СЃРµРґР°РЅРёРµ Р±С‹Р»Рѕ РѕС‚Р»РѕР¶РµРЅРѕ.