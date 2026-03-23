п»ї Р“РµРЅСЃРµРє РќРђРўРћ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р», С‡С‚Рѕ РЎРЁРђ РїСЂРѕРґРѕР»Р¶Р°СЋС‚ РїРѕРґРґРµСЂР¶РёРІР°С‚СЊ "Р±РѕСЂСЊР±Сѓ РЈРєСЂР°РёРЅС‹ РїСЂРѕС‚РёРІ Р РѕСЃСЃРёРё" СЂР°Р·РІРµРґРґР°РЅРЅС‹РјРё Рё РѕСЂСѓР¶РёРµРј » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

Р“РµРЅСЃРµРє РќРђРўРћ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р», С‡С‚Рѕ РЎРЁРђ РїСЂРѕРґРѕР»Р¶Р°СЋС‚ РїРѕРґРґРµСЂР¶РёРІР°С‚СЊ "Р±РѕСЂСЊР±Сѓ РЈРєСЂР°РёРЅС‹ РїСЂРѕС‚РёРІ Р РѕСЃСЃРёРё" СЂР°Р·РІРµРґРґР°РЅРЅС‹РјРё Рё РѕСЂСѓР¶РёРµРј

Р“РµРЅРµСЂР°Р»СЊРЅС‹Р№ СЃРµРєСЂРµС‚Р°СЂСЊ РќРђРўРћ РњР°СЂРє Р СЋС‚С‚Рµ СЃРѕРѕР±С‰РёР», С‡С‚Рѕ РЎРЁРђ РїСЂРѕРґРѕР»Р¶Р°СЋС‚ РїРѕРґРґРµСЂР¶РёРІР°С‚СЊ РЈРєСЂР°РёРЅСѓ, РїРµСЂРµРґР°РІР°СЏ РµР№ СЂР°Р·РІРµРґРґР°РЅРЅС‹Рµ Рё РѕСЂСѓР¶РёРµ. Р СЋС‚С‚Рµ СЃРєР°Р·Р°Р», С‡С‚Рѕ Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕРЅ СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅРѕ СЃ РµРІСЂРѕРїРµР№СЃРєРёРјРё СЃС‚СЂР°РЅР°РјРё СЂР°Р±РѕС‚Р°РµС‚ В«РґР»СЏ РѕР±РµСЃРїРµС‡РµРЅРёСЏ Р±РѕСЂСЊР±С‹ РЈРєСЂР°РёРЅС‹ РїСЂРѕС‚РёРІ Р РѕСЃСЃРёРё, РіР°СЂР°РЅС‚РёСЂСѓСЏ, С‡С‚Рѕ Сѓ РљРёРµРІР° РµСЃС‚СЊ РІСЃС‘ РЅРµРѕР±С…РѕРґРёРјРѕРµВ». РџРѕ РµРіРѕ СЃР»РѕРІР°Рј, РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ РЈРєСЂР°РёРЅС‹ Р—РµР»РµРЅСЃРєРёР№ "С…РѕС‡РµС‚ Р·Р°РєР»СЋС‡РёС‚СЊ СЃРґРµР»РєСѓ", Рё СЌС‚Рѕ РЅР°РґРѕ "РґРѕРЅРµСЃС‚Рё РґРѕ Р РѕСЃСЃРёРё", С‡С‚РѕР±С‹ Р Р¤ Р±С‹Р»Р° "РіРѕС‚РѕРІР° Рє СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІСѓ". РџРѕ РјРЅРµРЅРёСЋ РіРµРЅСЃРµРєР° РќРђРўРћ, "СѓСЃРёР»РёСЏ" РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° РЎРЁРђ РўСЂР°РјРїР° РїРѕ Р·Р°РІРµСЂС€РµРЅРёСЋ РєРѕРЅС„Р»РёРєС‚Р° РЅР° РЈРєСЂР°РёРЅРµ "РёРјРµСЋС‚ СЂРµС€Р°СЋС‰РµРµ Р·РЅР°С‡РµРЅРёРµ". 

Р”РЅСЏРјРё СЂР°РЅРµРµ РїСЂРµСЃСЃ-СЃРµРєСЂРµС‚Р°СЂСЊ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р”РјРёС‚СЂРёР№ РџРµСЃРєРѕРІ СЃРєР°Р·Р°Р», С‡С‚Рѕ РєРѕРіРґР° "Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёРµ РїРѕСЃСЂРµРґРЅРёРєРё" СЃРјРѕРіСѓС‚ Р±РѕР»СЊС€Рµ РІРЅРёРјР°РЅРёСЏ СѓРґРµР»РёС‚СЊ "СѓРєСЂР°РёРЅСЃРєРёРј РґРµР»Р°Рј", РїР°СѓР·Р° Р±СѓРґРµС‚ РїСЂРµСЂРІР°РЅР° Рё РїРѕСЏРІРёС‚СЃСЏ РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚СЊ РїСЂРѕРІРµСЃС‚Рё РѕС‡РµСЂРµРґРЅРѕР№ СЂР°СѓРЅРґ С‚СЂС‘С…СЃС‚РѕСЂРѕРЅРЅРёС… РїРµСЂРµРіРѕРІРѕСЂРѕРІ.
Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» РќР° С„РѕРЅРµ РїРµСЂРµРіРѕРІРѕСЂРѕРІ РІ РђР±Сѓ-Р”Р°Р±Рё РіРµРЅСЃРµРє РќРђРўРћ "С‚РёС…Рѕ СЂР°Р±РѕС‚Р°РµС‚ Р·Р° РєСѓР»РёСЃР°РјРё" РЅР°Рґ СЃРЅСЏС‚РёРµРј РѕРіСЂР°РЅРёС‡РµРЅРёР№ РґР°Р»СЊРЅРѕР±РѕР№РЅРѕРіРѕ РѕСЂСѓР¶РёСЏ РґР»СЏ РЈРєСЂР°РёРЅС‹
» РџСѓС‚РёРЅ РїРѕРµРґРµС‚ РЅР° Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєСѓСЋ РІРѕРµРЅРЅСѓСЋ Р±Р°Р·Сѓ, Р° Р—РµР»РµРЅСЃРєРёР№ РїСЂРёРµС…Р°Р» РІ Р‘РµСЂР»РёРЅ
» РџРѕРґРґРµСЂР¶РєР° РЈРєСЂР°РёРЅС‹ Р±Р»РѕРєРѕРј РќРђРўРћ Р±СѓРґРµС‚ "РЅР°СЂР°СЃС‚Р°С‚СЊ Рё РЅРµ РїСЂРµРєСЂР°С‰Р°С‚СЊСЃСЏ"; СѓРґР°СЂС‹ РЎРЁРђ РїРѕ РСЂР°РЅСѓ "РЅРµ РЅР°СЂСѓС€Р°СЋС‚ РјРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅРѕРµ РїСЂР°РІРѕ"
» РЈРіР»РµРґР°СЂ, РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕ, РїРµСЂРµС€С‘Р» РїРѕРґ РєРѕРЅС‚СЂРѕР»СЊ Р’РЎ Р Р¤; РЅРѕРІС‹Р№ РіРµРЅСЃРµРє РќРђРўРћ РїРѕРґРґРµСЂР¶Р°Р» РІСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёРµ РЈРєСЂР°РёРЅС‹ РІ Р°Р»СЊСЏРЅСЃ Рё СѓРґР°СЂС‹ РїРѕ Р РѕСЃСЃРёРё
» РЈРєСЂР°РёРЅР° РЅРµ РіРѕС‚РѕРІР° Рє РІСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёСЋ РІ РќРђРўРћ
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
РЎРѕ СЃРІСЏС‚С‹Рј РЅР° Р±СЂСѓРґРµСЂС€Р°С„С‚

РЎРѕ СЃРІСЏС‚С‹Рј РЅР° Р±СЂСѓРґРµСЂС€Р°С„С‚

РўСЂР°РјРї РєР°Рє Р°РІР°РЅС‚СЋСЂРЅС‹Р№ С…РёСЂСѓСЂРі-РјР°СЂРёРѕРЅРµС‚РєР° РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ РѕСЂРіР°РЅРёР·РјР°

РўСЂР°РјРї РєР°Рє Р°РІР°РЅС‚СЋСЂРЅС‹Р№ С…РёСЂСѓСЂРі-РјР°СЂРёРѕРЅРµС‚РєР° РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ РѕСЂРіР°РЅРёР·РјР°

РџРµСЂРµРІС‘СЂРЅСѓС‚Р°СЏ РїРёСЂР°РјРёРґР°. РљСЂРёС‚РёРєР° СЌСЃСЃРµ Р”Р°СЂРёРѕ РђРјРѕРґРµРё \

РџРµСЂРµРІС‘СЂРЅСѓС‚Р°СЏ РїРёСЂР°РјРёРґР°. РљСЂРёС‚РёРєР° СЌСЃСЃРµ Р”Р°СЂРёРѕ РђРјРѕРґРµРё "РћС‚СЂРѕС‡РµСЃС‚РІРѕ С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёРё"

Capre oleum, РёР»Рё \

Capre oleum, РёР»Рё "РЎРєРѕСЂРµР№ СЂРµС€Р°Р№, РєР°Рє С‚СЂР°С‚РёС‚СЊ!"

РЎРЁРђ СЃРјРµС‰Р°СЋС‚ СЃРІРѕРё РїР»Р°РЅС‹ РіР»РѕР±Р°Р»СЊРЅРѕРіРѕ РїРѕРґСЃС‚СЂРµРєР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІР° РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРёР№ Р’РѕСЃС‚РѕРє

РЎРЁРђ СЃРјРµС‰Р°СЋС‚ СЃРІРѕРё РїР»Р°РЅС‹ РіР»РѕР±Р°Р»СЊРЅРѕРіРѕ РїРѕРґСЃС‚СЂРµРєР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІР° РЅР° Р‘Р»РёР¶РЅРёР№ Р’РѕСЃС‚РѕРє

РћР±СЂР°С‚РЅР°СЏ СЃС‚РѕСЂРѕРЅР° РєРѕРЅСЃРµСЂРІР°С‚РёР·РјР°

РћР±СЂР°С‚РЅР°СЏ СЃС‚РѕСЂРѕРЅР° РєРѕРЅСЃРµСЂРІР°С‚РёР·РјР°

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

РњРёРЅС†РёС„СЂС‹ РїСЂРµРґР»РѕР¶РёР»Рѕ СЂР°Р·СЂРµС€РёС‚СЊ РёСЃРєР°С‚СЊ СЌРєСЃС‚СЂРµРјРёСЃС‚СЃРєРёРµ РјР°С‚РµСЂРёР°Р»С‹ СЂР°РґРё РѕСЃСѓС‰РµСЃС‚РІР»РµРЅРёСЏ РїСЂР°РІРѕРѕС…СЂР°РЅРёС‚РµР»СЊРЅРѕР№ РґРµСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё

  • 16:08
  • 0

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘СЂСЏРЅСЃРєРѕР№ Рё Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…

  • 09:42
  • 308

Р’ РњР’Р” СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р»Рё РѕР± РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°РЅРёРё "СѓРјРЅС‹С… РєРѕР»РѕРЅРѕРє" РґР»СЏ СЃР»РµР¶РєРё Р·Р° РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»СЏРјРё

  • 09:12
  • 310

Р“РµРЅСЃРµРє РќРђРўРћ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р», С‡С‚Рѕ РЎРЁРђ РїСЂРѕРґРѕР»Р¶Р°СЋС‚ РїРѕРґРґРµСЂР¶РёРІР°С‚СЊ "Р±РѕСЂСЊР±Сѓ РЈРєСЂР°РёРЅС‹ РїСЂРѕС‚РёРІ Р РѕСЃСЃРёРё" СЂР°Р·РІРµРґРґР°РЅРЅС‹РјРё Рё РѕСЂСѓР¶РёРµРј

  • 08:57
  • 281

Р’С‹С€Р»Р° РєРЅРёРіР° РљРѕРЅСЃС‚Р°РЅС‚РёРЅР° РљСЂС‹Р»РѕРІР° "РџРµСЂРµРґ Р±РµР»РѕР№ СЃС‚РµРЅРѕР№"

  • 17:18
  • 387

Р¦РµРЅС‚СЂ Р°РЅР°Р»РёР·Р° РјРёРіСЂР°С†РёРѕРЅРЅС‹С… С‚РµРЅРґРµРЅС†РёР№ Рё "РћР±С‹РєРЅРѕРІРµРЅРЅС‹Р№ С†Р°СЂРёР·Рј" Р·Р°РїСѓСЃС‚РёР»Рё РЅРѕРІС‹Р№ СЃР°Р№С‚

  • 16:46
  • 506