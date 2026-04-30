WPF4Linux 1.6.2 РґРµР»Р°РµС‚ СЃС‚Р°РІРєСѓ РЅР° СЃС‚Р°Р±РёР»СЊРЅРѕСЃС‚СЊ Рё СЃСЂРѕРєРё РјРёРіСЂР°С†РёРё

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1. РџРѕРІС‹С€РµРЅР° СЃС‚Р°Р±РёР»СЊРЅРѕСЃС‚СЊ СЃР»РѕР¶РЅС‹С… РёРЅС‚РµСЂС„РµР№СЃРѕРІ
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2. РЈР»СѓС‡С€РµРЅР° СЂР°Р±РѕС‚Р° СЃ Р±СѓС„РµСЂРѕРј РѕР±РјРµРЅР° РЅР° macOS
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3. Р Р°СЃС€РёСЂРµРЅР° РїРѕРґРґРµСЂР¶РєР° СЃРїРµС†РёР°Р»СЊРЅС‹С… РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚РµР№ (accessability)
РР»РµРјРµРЅС‚С‹ РёРЅС‚РµСЂС„РµР№СЃР° С‚РµРїРµСЂСЊ С‚РѕС‡РЅРµРµ РїРµСЂРµРґР°СЋС‚ СЃРІРѕРµ РЅР°Р·РЅР°С‡РµРЅРёРµ Рё СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёРµ, Р° РІСЃРїРѕРјРѕРіР°С‚РµР»СЊРЅС‹Рµ С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёРё РєРѕСЂСЂРµРєС‚РЅРµРµ РѕС‚СЂР°Р±Р°С‚С‹РІР°СЋС‚ РїРѕСЏРІР»РµРЅРёРµ РЅРѕРІС‹С… СЌР»РµРјРµРЅС‚РѕРІ РЅР° СЌРєСЂР°РЅРµ. Р”Р»СЏ СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚С‡РёРєРѕРІ СЌС‚Рѕ РѕР·РЅР°С‡Р°РµС‚ Р±РѕР»РµРµ СЃС‚Р°Р±РёР»СЊРЅСѓСЋ СЂР°Р±РѕС‚Сѓ UI-Р°РІС‚РѕРјР°С‚РёР·Р°С†РёРё Рё СЃС†РµРЅР°СЂРёРµРІ РґРѕСЃС‚СѓРїРЅРѕСЃС‚Рё РґР»СЏ СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРёСЏ РєРѕСЂРїРѕСЂР°С‚РёРІРЅС‹Рј СЃС‚Р°РЅРґР°СЂС‚Р°Рј, РѕР±РµСЃРїРµС‡РµРЅРёСЏ С‚РµСЃС‚РёСЂСѓРµРјРѕСЃС‚Рё Рё РґРѕР»РіРѕСЃСЂРѕС‡РЅРѕРіРѕ СЃРѕРїСЂРѕРІРѕР¶РґРµРЅРёСЏ РїСЂРѕРґСѓРєС‚Р°.
4. РЈР»СѓС‡С€РµРЅР° СЃРѕРІРјРµСЃС‚РёРјРѕСЃС‚СЊ СЃ СѓРЅР°СЃР»РµРґРѕРІР°РЅРЅС‹РјРё СЃС†РµРЅР°СЂРёСЏРјРё WinForms Рё РѕР±СЂР°Р±РѕС‚РєРѕР№ РІС‹Р·РѕРІРѕРІ WinAPI
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Р•СЃР»Рё РєСЂР°С‚РєРѕ, РѕР±РЅРѕРІР»РµРЅРёРµ 1.6.2 СЌС‚Рѕ:
Р”Р»СЏ Р±РёР·РЅРµСЃР° СЌС‚Рѕ РѕР·РЅР°С‡Р°РµС‚ СЃРЅРёР¶РµРЅРёРµ
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РћРћРћ В«РљСЂРѕСЃСЃ-РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјРµРЅРЅС‹Рµ СЂРµС€РµРЅРёСЏВ» СЃРѕР·РґР°РЅРѕ РІ 2024 РіРѕРґСѓ СЃ С†РµР»СЊСЋ СѓРґРѕРІР»РµС‚РІРѕСЂРµРЅРёСЏ СЂР°СЃС‚СѓС‰РµРіРѕ СЃРїСЂРѕСЃР° РЅР° РїРѕСЂС‚РёСЂРѕРІР°РЅРёРµ WPF-РїСЂРёР»РѕР¶РµРЅРёР№, РїРµСЂРІРѕРЅР°С‡Р°Р»СЊРЅРѕ СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚Р°РЅРЅС‹С… РґР»СЏ РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјС‹ Windows, РЅР° РѕРїРµСЂР°С†РёРѕРЅРЅСѓСЋ СЃРёСЃС‚РµРјСѓ Linux. РћСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ РїСЂРѕРґСѓРєС‚ РєРѕРјРїР°РЅРёРё вЂ“ Р±РёР±Р»РёРѕС‚РµРєР° WPF4Linux. Р•С‘ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°РЅРёРµ РїРѕР·РІРѕР»СЏРµС‚ РєР»РёРµРЅС‚Р°Рј РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ РІ РєСЂР°С‚С‡Р°Р№С€РёРµ СЃСЂРѕРєРё РїРµСЂРµРЅРµСЃС‚Рё СЃРІРѕРё СЂРµС€РµРЅРёСЏ РЅР° Linux, РЅРѕ Рё СЃРѕС…СЂР°РЅРёС‚СЊ РёРјРµСЋС‰СѓСЋСЃСЏ РєРѕРјР°РЅРґСѓ СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚С‡РёРєРѕРІ, СЂР°Р·РІРёРІР°С‚СЊ РІРјРµСЃС‚Рѕ РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРёС… РЅРµР·Р°РІРёСЃРёРјС‹С… РІРµС‚РѕРє РїСЂРёР»РѕР¶РµРЅРёР№ РґР»СЏ СЂР°Р·РЅС‹С… РѕРїРµСЂР°С†РёРѕРЅРЅС‹С… СЃРёСЃС‚РµРј РµРґРёРЅРѕРµ СЂРµС€РµРЅРёРµ РїСЂРѕРјС‹С€Р»РµРЅРЅРѕРіРѕ СѓСЂРѕРІРЅСЏ СЃ РІС‹СЃРѕРєРѕР№ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚СЊСЋ Рё РїСЂРёР·РЅР°РЅРЅРѕР№ РЅР°РґРµР¶РЅРѕСЃС‚СЊСЋ. Р”РѕРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅР°СЏ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЏ Рѕ Р±РёР±Р»РёРѕС‚РµРєРµ WPF4Linux РґРѕСЃС‚СѓРїРЅР° РЅР° СЃР°Р№С‚Рµ WPF4Linux.tech Рё РїРѕ Р·Р°РїСЂРѕСЃСѓ РЅР° e-mail press@WPF4Linux.tech.